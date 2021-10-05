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"Дельта"-штамм коронавируса развивается по другому сценарию, многое зависит от вакцинации, - Данилов

Штамм коронавируса "дельта" развивается по другому сценарию, чем другие штаммы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Дельта" развивается по другому сценарию и очень многое зависит от вакцинации ... К большому сожалению, можем констатировать, что "дельта" касается и детей. Чего не было раньше. Родители должны понимать: штамм "дельта" поражает больше детей, чем предыдущие штаммы", - пояснил Данилов.

На вопрос о том, когда в Украине могут начать прививать от коронавируса несовершеннолетних, секретарь СНБО ответил, что после вакцинации взрослых.

Он добавил, что в конце месяца могут пересмотреть условия работы школ и других учебных заведений.

Также читайте: Пик заболеваемости COVID-19 в Украине еще впереди, - Данилов

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Топ комментарии
+9
Не помогает ни от каких, но, ради спокойствия и обогащения владельцев фармкомпаний лучше уколоться
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05.10.2021 11:40
+3
И надеяться на то, что "эффект" от укола будет не таким, как у студента, о котором писали недавно.
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05.10.2021 11:46
+2
Кто умный, уже давно вакцинировались.
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05.10.2021 11:31
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и что правительство сделало для популяризации вакцинации от ковид? показывает по г+г шарлатанов всяких?
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05.10.2021 11:29 Ответить
Кто умный, уже давно вакцинировались.
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05.10.2021 11:31 Ответить
Кто без мозгов, уже давно вакцинировались. И?
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05.10.2021 12:24 Ответить
И оказались не дураки:

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05.10.2021 13:31 Ответить
это как посмотреть
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05.10.2021 13:58 Ответить
Т.е. кроме своей самодеятельности, ты теперь предъявить ничего не можешь
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05.10.2021 14:00 Ответить
Это официальные данные из Англии и Уэльса. Попробуй опровергни.
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05.10.2021 14:01 Ответить
Ты сам доказал, что смертность вакцинированных в разы меньше смертности НЕ вакцинированных

График с твоего же линка:

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05.10.2021 14:27 Ответить
Классный "съезд", нормально улепетыл от подозрений, как и Стебанов то)
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05.10.2021 11:34 Ответить
А вакцинация от всех штаммов помогает?
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05.10.2021 11:35 Ответить
Не помогает ни от каких, но, ради спокойствия и обогащения владельцев фармкомпаний лучше уколоться
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05.10.2021 11:40 Ответить
И надеяться на то, что "эффект" от укола будет не таким, как у студента, о котором писали недавно.
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05.10.2021 11:46 Ответить
И что там со студентом? От чего умер?
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05.10.2021 11:47 Ответить
Говорят, после прививочки. И всем начхать почему именно.
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05.10.2021 11:50 Ответить
Да, не допомагає, так і лікарі говорять. АЛЕ! Коли підхватиш ковіда набагато більше шансів вижити. Так говорять всі вчені та лікарі. А якщо їм не вірити то тоді кому вірити в цій ситуації? Я не лікар, але перехворів на ковід. Знаю, що це таке не з телевізора чи інтернету. Тому, якщо є шанс переносити цю хворобу в більш легкій формі то тільки ради цього треба вакцинуватись.
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05.10.2021 11:50 Ответить
Тут есть ньюанс - больше шансов выжить касается если ты в категории 70+ лет, до которой в Украине физически не доживают, в остальных категориях вакцинация мало влияет на выживаемость. Более того, если посчитать смерти и побочки от вакцин, то целесообразность уже будет под большим вопросом. И это только те побочки которые известны, а ведь есть еще и те которые всплывут в течении 1-3 лет.
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05.10.2021 12:33 Ответить
А які побочки виникають в тєчєнії 1-3 лєт? Ми не знаємо чи є вони взагалі? По друге, невже ви думаєте, що медицина та наука зараз гірші ніж були в 18-му сторіччі коли робили вакцину від сибірської язви?
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05.10.2021 12:41 Ответить
1. Никто вам не скажет какие, пока не пройдут эти самые 1-3 года. Не потому что заговор, а потому что не знают, это по другому никак не узнать кроме как провести исследования на подопытных (которыми сейчас и являются привитые).

2. До сих пор никогда и ником не делали прививки мРНК вакцинами, ваше сравнение не уместная аналогия, и как и все аналогии - врет.
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05.10.2021 13:11 Ответить
Возможные побочки, если вам действительно интересно - https://vidio.blog/watch/DXeeEuEWsDG7ici
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05.10.2021 13:12 Ответить
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05.10.2021 13:56 Ответить
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05.10.2021 18:33 Ответить
А вот две известные особы которые любили тролить в сети "антивакцинаторов" (хотя я не понимаю почему так называют тех, кто не хочет колоть себе именно экспериментальную вакцину), и умерли от шмурдяка. Но ты почему-то про них не постишь. Ничего, я поправил твою ошибку, не благодари.
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05.10.2021 18:35 Ответить
Різниця не велика. Тим більше, коли це стосується докорінно нових технологій. Зараз вакцинація на основі РНК приблизно на тому самому рівні знань.
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05.10.2021 14:11 Ответить
Разница между цианистым калием и безопасным калийным соединением тоже не велика. Но знаете, вы ее прочувствуете если выпьете первый.
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05.10.2021 18:36 Ответить
Вы вот пишите "вакцинація на основі РНК приблизно на тому самому рівні знань" - на чем базируется это ваше утверждение, если до этого людей мРНК вакцинами не прививали?
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05.10.2021 18:38 Ответить
Данилов ты кто и как тебя зовут не подключай чмо детей.
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05.10.2021 11:47 Ответить
1. По какому другому?
2. Чем этот сценария отличается от сценария любого другого ОРВЗ?
3. В какой стране мира шмурдякизация помогла остановить развитие эпидемии?
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05.10.2021 12:30 Ответить
1. По какому другому?
Ну сказано же - по совсем другому. Вот до этого по одному сценарию, а теперь по другому.
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05.10.2021 12:51 Ответить
Хотів написати, що епідемія Зе!Бенізму косить урядовців, оскільки вони триндять на будь-яку тему як жопа Авакова- Геращенко...

Данилов родился 7 сентября 1962 года в Красном Луче https://file.liga.net/region/lygansk_i_lyganskaya_oblast Луганской области . Окончил в 1981 году Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко, по специальности учитель истории.

В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист.

Але, совхоз-техникум, по специальности ветеринар- це саме та освіта з котрою Зе!баранам треба колоти що завгодно.
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05.10.2021 12:45 Ответить
- А по какому сценарию развивается?
- По другому.
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05.10.2021 12:49 Ответить
РНБО? по путал бес в Минздрав !
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05.10.2021 12:54 Ответить
дорослі вакцинуватися не хочуть, вакцина частково списується, як протермінована, але добровільну вакцинацію підлітків, не дозволяють, не зважаючи на те що "штамм "дельта" поражает больше детей, чем предыдущие штаммы" Источник:
Це тіки наша влада так може
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05.10.2021 13:24 Ответить
Насмілюся припустити що, в царині вірусології знання Данилова не сильно відрізняються від моїх, а рекомендації йому дають чиновники від МОЗу, а не реальні практикуючі лікарі.
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05.10.2021 14:16 Ответить
 
 