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"Дельта"-штамм коронавируса развивается по другому сценарию, многое зависит от вакцинации, - Данилов
Штамм коронавируса "дельта" развивается по другому сценарию, чем другие штаммы.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
"Дельта" развивается по другому сценарию и очень многое зависит от вакцинации ... К большому сожалению, можем констатировать, что "дельта" касается и детей. Чего не было раньше. Родители должны понимать: штамм "дельта" поражает больше детей, чем предыдущие штаммы", - пояснил Данилов.
На вопрос о том, когда в Украине могут начать прививать от коронавируса несовершеннолетних, секретарь СНБО ответил, что после вакцинации взрослых.
Он добавил, что в конце месяца могут пересмотреть условия работы школ и других учебных заведений.
Топ комментарии
+9 Гарри Гарриссон cc89b7c5
показать весь комментарий05.10.2021 11:40
+3 Vasya Kirpych cdb28ef1
показать весь комментарий05.10.2021 11:46
+2 Valery Greff
показать весь комментарий05.10.2021 11:31
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График с твоего же линка:
2. До сих пор никогда и ником не делали прививки мРНК вакцинами, ваше сравнение не уместная аналогия, и как и все аналогии - врет.
2. Чем этот сценария отличается от сценария любого другого ОРВЗ?
3. В какой стране мира шмурдякизация помогла остановить развитие эпидемии?
Ну сказано же - по совсем другому. Вот до этого по одному сценарию, а теперь по другому.
Данилов родился 7 сентября 1962 года в Красном Луче https://file.liga.net/region/lygansk_i_lyganskaya_oblast Луганской области . Окончил в 1981 году Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар. В 1999 году окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко, по специальности учитель истории.
В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист.
Але, совхоз-техникум, по специальности ветеринар- це саме та освіта з котрою Зе!баранам треба колоти що завгодно.
- По другому.
Це тіки наша влада так може