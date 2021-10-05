Мецгер позволил бандитизм против журналистов "Схем" и не сомневается, что Зеленский его "отмажет", - Бутусов

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер уверен в том, что президент Зеленский "отмажет" его за нападение на журналистов "Схем".

Об этом в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вчера глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер, одного из крупнейших государственных банков, личный друг президента Владимира Зеленского, пригласил в свой кабинет на интервью съемочную группу программы "Схемы", журналиста Кирилла Овсяного. Во время интервью Мецгеру не понравился один из вопросов, после чего Мецгер приказал задержать журналиста своей охране! После этого у оператора силой забрали камеру, забрали карты памяти и удалили запись. Евгений Мецгер - это просто бандит, который похитил человека, препятствовал журналистской деятельности", - подчеркнул он.

"Почему он так делает? Потому что он входит в группировку президента Владимира Зеленского. А президент Зеленский всегда отмажет своих друзей от любого преступления. Тищенко простит нарушение каранатина, Трухину простит ДТП и ранения простых людей, Татарову простит коррпупционное дело НАБУ, Ермаку - предательство", - добавил Бутусов.

По словам журналиста, Мецгер "позволил себе бандитизм против журналистов" только потому, что не сомневается, что Зеленский его "отмажет".

Также читайте: Зеленский уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против контрабандиста Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов, - Бутусов

Высокий пост в госбанке Мецгера главред Цензор.НЕТ связывает с тем, что последний - муж подруги Елены Кравец, актрисы "Квартала".

"Новые лица", которые еще продолжают говорить о будущем, пробили дно, и опустили наше государство во времена Януковича. Только тогда нападения и похищения никого бы не удивили. Думаю, что это охамевшее от вседозволенности быдло уверено, как и те их предшественники, что они у власти вечно, и что им можно все. Сейчас пришло время определиться тем, кто неравнодушен, куда идет наша страна. Я уверен, что без акции протеста власти не сделают вообще ничего - пора в 2021-м году снова собираться для защиты свободы слова", - подытожил Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Читайте: Нападение на журналистов "Схем": Подано заявление в полицию, расследование об "Укрэксимбанке" опубликуют в ближайшее время