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журналистика (3253) Зеленский (19024) нападение (2137) Укрэксимбанк (121) Бутусов Юрий (4247) Мецгер (68)

Мецгер позволил бандитизм против журналистов "Схем" и не сомневается, что Зеленский его "отмажет", - Бутусов

Мецгер позволил бандитизм против журналистов

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер уверен в том, что президент Зеленский "отмажет" его за нападение на журналистов "Схем".

Об этом в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вчера глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер, одного из крупнейших государственных банков, личный друг президента Владимира Зеленского, пригласил в свой кабинет на интервью съемочную группу программы "Схемы", журналиста Кирилла Овсяного. Во время интервью Мецгеру не понравился один из вопросов, после чего Мецгер приказал задержать журналиста своей охране! После этого у оператора силой забрали камеру, забрали карты памяти и удалили запись. Евгений Мецгер - это просто бандит, который похитил человека, препятствовал журналистской деятельности", - подчеркнул он.

"Почему он так делает? Потому что он входит в группировку президента Владимира Зеленского. А президент Зеленский всегда отмажет своих друзей от любого преступления. Тищенко простит нарушение каранатина, Трухину простит ДТП и ранения простых людей, Татарову простит коррпупционное дело НАБУ, Ермаку - предательство", - добавил Бутусов.

По словам журналиста, Мецгер "позволил себе бандитизм против журналистов" только потому, что не сомневается, что Зеленский его "отмажет".

Также читайте: Зеленский уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против контрабандиста Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов, - Бутусов

Высокий пост в госбанке Мецгера главред Цензор.НЕТ связывает с тем, что последний - муж подруги Елены Кравец, актрисы "Квартала".

"Новые лица", которые еще продолжают говорить о будущем, пробили дно, и опустили наше государство во времена Януковича. Только тогда нападения и похищения никого бы не удивили. Думаю, что это охамевшее от вседозволенности быдло уверено, как и те их предшественники, что они у власти вечно, и что им можно все. Сейчас пришло время определиться тем, кто неравнодушен, куда идет наша страна. Я уверен, что без акции протеста власти не сделают вообще ничего - пора в 2021-м году снова собираться для защиты свободы слова", - подытожил Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Читайте: Нападение на журналистов "Схем": Подано заявление в полицию, расследование об "Укрэксимбанке" опубликуют в ближайшее время

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Топ комментарии
+25
Бутусов как и положено настоящему журналисту критиковал и яныковича, и порошенко, и зелю
- когда зелю сметут, тогда будет критиковать и его приемника
- такой и должна быть свободная пресса
Или по вашему порошенко был святым?
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05.10.2021 11:47
+20
Яка бридка харя у цього швондера.
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05.10.2021 11:38
+17
Та да. У зеленой власти подбор рож еще тот. И не нужно быть большим физиономистом чтобы понимать что перед тобой быдло из 90х. Причем самое низкосортное быдло из 90х.
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05.10.2021 11:46
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Бутусов как и положено настоящему журналисту критиковал и яныковича, и порошенко, и зелю
- когда зелю сметут, тогда будет критиковать и его приемника
- такой и должна быть свободная пресса
Или по вашему порошенко был святым?
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05.10.2021 11:47 Ответить
+++
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05.10.2021 11:50 Ответить
смешно, критика = постоянные манипуляции
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05.10.2021 12:05 Ответить
номерне, свіжо вилуплене ко-ко із дефектом заїки- чи тобі судити про свободу преси? Зе!Бенятко на утриманні, моральна гидота від Подоляка.
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05.10.2021 12:08 Ответить
Порошенко не был святым. Но Порошенко и не был причиной войны и самым главным виновником всех поражений Украины в той войне.
Не Порошенко расстреливал наших солдат под Илловайском, сбивал самолет с украинскими десантниками под Луганском и тем более Порошенко летом 14 года не вел бизнес в России.
Только не надо опять про Липецкую фабрику.
нужно разилчать критику и прямой буллинг.
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05.10.2021 12:10 Ответить
считаю что должна быть адекватная обратная связь. человек, который только критикует, работает скорее на разрушение, нежели на созидание.

ну и плюс вот эти все рассказы о миллионах в оффшорах и кто на сколько денег куда слетал отдыхать - заигрывание на левацкий чувствах малообразованной и малообеспеченной части населения. это на самом деле беда нашей страны - такое перевернутое мировоззрение общества, ну так сложилось исторически, наследие социалистического воспитания. а стричь профит с чужих бед это все-таки неэтично.
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05.10.2021 13:28 Ответить
критиковать он будет всех а банит за критику лиц ближне-восточной национальности
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05.10.2021 13:49 Ответить
Админы Цензора як дети малые времен януковоча.
Те коментарии что им не нравятся (без мата и оскорблений) трут и банят по IP .
Как будто это им поможет
Тут все люди пробвинутые ...
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05.10.2021 14:20 Ответить
Критика должна быть правдивой или справедливой.А не такая которая приводит к власти недоумков популистов.
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05.10.2021 15:49 Ответить
Откуда "критике" знать, кого выберет мудрый народ?
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05.10.2021 18:00 Ответить
Яка бридка харя у цього швондера.
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05.10.2021 11:38 Ответить
Та да. У зеленой власти подбор рож еще тот. И не нужно быть большим физиономистом чтобы понимать что перед тобой быдло из 90х. Причем самое низкосортное быдло из 90х.
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05.10.2021 11:46 Ответить
подбухивает крепко видимо на корпоративный бюджет....
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05.10.2021 11:48 Ответить
найди фото хотя бы одной зе-гниды с приличным лицом...
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05.10.2021 11:49 Ответить
Стефанчук очаровашка.
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05.10.2021 11:56 Ответить
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05.10.2021 12:31 Ответить
Стефанчук - это херой из фильма ужасов 🙄
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05.10.2021 12:38 Ответить
Лицо, не обезображенное интеллектом

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05.10.2021 12:47 Ответить
Колыван
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05.10.2021 13:43 Ответить
как у всякого среднестатистического жыда
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05.10.2021 13:07 Ответить
- Ничего, ничего, либер фатер Конрад Карлович Михельсон ! Святое дело! Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать. (с)
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05.10.2021 11:40 Ответить
эй, зебараны, вы за это голосовали?
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05.10.2021 11:41 Ответить
Какого ответа вы ожидаете от зебаранов? Они способны ответить только : бээээээ! Им плеснявые уже не только мочатся в глаза, но и наваливают кучи на голову - им все не почем!
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05.10.2021 11:45 Ответить
Якщо без танців, музики - то буду 100%. Пора вже їх гнати.
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05.10.2021 11:42 Ответить
"Ну ничиво же не случилось, ну никто же не погиб." Десь така буде відмазка.
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05.10.2021 11:43 Ответить
В справу втрутиться Марьяна ...

- Стоять! Работает следственная комиссия ФБР! - закричала Марьяна Безуглая, врываясь в бювет. - Бежать сидеть! На кирпиче стамеска с потолком! Арбуз бродяга за дровами сноп коричневого вида, шурупы с вермишелью, руки вверх. Источник:
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05.10.2021 11:43 Ответить
А как рассказывали перед выборами, что никакого кумовства не будет
Смена власти ни привела к изменениям, так и будет, пока народ это терпеть готов, сколько власть не меняй, любая будет садится на шею, чем больше терпеть, тем больше будет наглеть.
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05.10.2021 11:46 Ответить
Никого нельзя обижать. Президент Зеленский разберётся в ситуации и накажет виновных
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05.10.2021 11:47 Ответить
Блин,мне уже хочется тебе сумкой по голове настучать...может хватит идиотничать?
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05.10.2021 11:51 Ответить
А оно и не идиотничает. А отрабатывает тридцать сребреников. Ботяра это подоляцкая, ясно?
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05.10.2021 12:01 Ответить
Агония зебилов...
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05.10.2021 11:49 Ответить
NO COMMENT Высокий пост в госбанке Мецгера главред связывает с тем, что последний - муж подруги Елены Кравец, актрисы "Квартала". Источник:
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05.10.2021 11:49 Ответить
Да, это жесть.
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05.10.2021 11:57 Ответить
К чему плачь.господин Бутусов? Не Вы ли ,агитировали за него и эту не профессианальную продажную власть? ведь хуже не будет? Нет?
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05.10.2021 11:52 Ответить
Вон оно что - Бутусов виноват.
Так тебе и порох в штаны насрал...
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05.10.2021 12:03 Ответить
А разве нет? Мне вряд ли.а вот таким как ты недоразвитым ,регулярно.
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05.10.2021 12:11 Ответить
недоразвитые бьют своих в угоду клоунов-проходимцев...
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05.10.2021 12:24 Ответить
Кто свой? Тот кто поливал грязью все что было сделано порохом за 5 лет?
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05.10.2021 12:26 Ответить
То было вчера - а на данный момент - он по эту сторону баррикад.
На данный момент - свой.
Та и на вчера - возможно он ошибался - но врагом никогда не был.
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05.10.2021 12:32 Ответить
Не знаю что ответить! Так разве бывает?
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05.10.2021 12:35 Ответить
см.ниже
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05.10.2021 12:36 Ответить
И его мужественная позиция по вангергейту, и его сайт - уникальный и единственный в Украине.
Бутусову - большой человек, много сделавший...

Бей врагов - а не по их настоянию между своими разбираться. (если ты не провокатор)
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05.10.2021 12:34 Ответить
Пытаюсь.
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05.10.2021 12:39 Ответить
Шо тобі ватна свиня бутусов не подобається? Мабудь медвечук кращий- ну той з яким парашенко торгував з рашкостаном, чи свинарчуки.
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05.10.2021 14:30 Ответить
Недоразвитый васька это не имя это диагноз,так что полемика бессмыслена .
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05.10.2021 15:43 Ответить
Звичайна жидівська морда!
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05.10.2021 11:53 Ответить
Охамевшее от вседозволенности быдло
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05.10.2021 11:57 Ответить
Два "красных диплома"

Отримав звання найкращого банкіра МCБ в 2018 та 2019 роках за рейтингом журналу «Бізнес»;
Зайняв 3 місце у номінації «Кращий менеджер МСБ в Україні 2013»;
Очолював провідну команду у Global Management Challenge (у 2008 та 2009 рр. що здобула 4 місце в Україні).
Журналист "Схем" тоже звёзды с неба снимал? Или он ЖУРНАЛ
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05.10.2021 12:20 Ответить
шобле ЗЕленых мародеров и предателей - народный суд !!! хватит слушать тупые ЗЕленые бредни, рассчитанные на идиотов, прикрывающие развал государства !!!
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05.10.2021 11:58 Ответить
Ну если Зеленский его не отмажет -то это сделает знаменитый регионал и министр времен Януковича- всеукраинский Президент своих офшоров Порошенко
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05.10.2021 11:58 Ответить
зеблан - здесь речь о нынешнем беспределе уродов.
а ты о чём, ущербный?
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05.10.2021 12:01 Ответить
последние 5 лет, лет войны и обескровливания страны, компании Зеленского цинично свернули свою официальную коммерческую деятельность, вывели в тень реальные обороты, скрыли реальное количество наемных работников и перевели предприятия на режим убыточности. Очевидно, что в 2014 году были сделаны все шаги для минимизации объемов налогов в бюджет Украины. В то же время, сам Владимир Зеленский с женой активно скупали недвижимость и элитные активы и потратили на это не менее 13 млн долларов. Просто на минуту прошу представить. Когда гибли лучшие дочери и сыновья моей страны, когда мы собирали волонтерку, когда для бизнеса был введен трехлетний мораторий на проверки и надо было только одно: пахать на страну и наполнять бюджет, делать сильнее армию и платить налоги, пенсионный сбор, именно в этот сложный период компании Зеленского бросили свою страну и ушли в тень. Пошли, чтобы все миллионные заработки направить на личное обогащение и на раскрутку медийной предвыборной кампании, где искривлении ценности подменялись красивыми лозунгами.Далее о том, почему не надо очаровываться пустыми надеждами о ПреЗеденте - спасителе Украины. Чуда не будет, потому что Украина не в его шкале ценностей. Доказано стилем жизни Владимира Александровича.
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/ https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/

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05.10.2021 12:04 Ответить
_Зережим устанавливает тоталитарный строй. До плугов всё никак не дойдёт что происходит на их глазах...
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05.10.2021 11:59 Ответить
Ще один "щирий українець" показав "мудрому наріду", хто тепер тут справжня влада.
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05.10.2021 12:03 Ответить
73% только бы не порох ,мечтали ,что иноверцы им светлое будущее на халяву построят. Имеем последствия этого голосования.
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05.10.2021 12:15 Ответить
Юрій Бутусов - найкращий журналіст **********. Коли патріоти повернуться до влади, то треба буде організувати міністерство Правди і призначити його міністром.
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05.10.2021 12:13 Ответить
"...охамевшее от вседозволенности быдло ..." Это все что нужно знать про"слуг народа". Вернее не просто "знать", а помнить на следующих выборах! А то как-то рейтинги напрягают ...
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05.10.2021 12:13 Ответить
мецгер - уродец с тупьім взглядом мажора
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05.10.2021 12:17 Ответить
кореш первой недоледи
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05.10.2021 12:52 Ответить
харя
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05.10.2021 12:24 Ответить
Это и есть охамевшее быдло из Кривого Рога 😡
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05.10.2021 12:39 Ответить
Якщо набрати "кому належать " Схеми", то можна прочитати "Схемы" - программа журналистских расследований на базе https://www.radiosvoboda.org/p/5660.html украинской службы Радио Свобода. Чи це справді так ? Невже справді в Україні є щось з незалежних ЗМІ?
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05.10.2021 12:27 Ответить
Є незалежні органи , тільки ви їх в упор не бачите !
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05.10.2021 12:41 Ответить
Ви могли б написати список!? Оскільки "Схеми" подають і розжовують на олігархічних каналах ЗМІ і використовують в протистоянні різних угрупування, то... це це більше пропаганда... Було б добре прочитати розшифровку їх розслідування, без "відеоряду" і кривляння ведучих. Де можна почитати першоджерело, а не пережоване... Дякую!
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05.10.2021 13:01 Ответить
А хіба там не наводять першоджерела?
Кривляння це до Бігуса.
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05.10.2021 17:30 Ответить
Якось і Аня Герман працювала під вивіскою Радіо Свобода...
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05.10.2021 18:22 Ответить
До чого тут це? Я про першоджерела питав.
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05.10.2021 21:58 Ответить
Зеленский опять ответит приблизительно: "Я не могу понимать и знать все детали тех или иных уголовных кейсов,,,
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05.10.2021 12:35 Ответить
Как там Зеленский говорил? "Я не интересуюсь деталями. Никто не умер, все живы-здоровы."
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05.10.2021 14:24 Ответить
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05.10.2021 17:31 Ответить
 
 