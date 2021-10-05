Мецгер позволил бандитизм против журналистов "Схем" и не сомневается, что Зеленский его "отмажет", - Бутусов
Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер уверен в том, что президент Зеленский "отмажет" его за нападение на журналистов "Схем".
Об этом в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Вчера глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер, одного из крупнейших государственных банков, личный друг президента Владимира Зеленского, пригласил в свой кабинет на интервью съемочную группу программы "Схемы", журналиста Кирилла Овсяного. Во время интервью Мецгеру не понравился один из вопросов, после чего Мецгер приказал задержать журналиста своей охране! После этого у оператора силой забрали камеру, забрали карты памяти и удалили запись. Евгений Мецгер - это просто бандит, который похитил человека, препятствовал журналистской деятельности", - подчеркнул он.
"Почему он так делает? Потому что он входит в группировку президента Владимира Зеленского. А президент Зеленский всегда отмажет своих друзей от любого преступления. Тищенко простит нарушение каранатина, Трухину простит ДТП и ранения простых людей, Татарову простит коррпупционное дело НАБУ, Ермаку - предательство", - добавил Бутусов.
По словам журналиста, Мецгер "позволил себе бандитизм против журналистов" только потому, что не сомневается, что Зеленский его "отмажет".
Высокий пост в госбанке Мецгера главред Цензор.НЕТ связывает с тем, что последний - муж подруги Елены Кравец, актрисы "Квартала".
"Новые лица", которые еще продолжают говорить о будущем, пробили дно, и опустили наше государство во времена Януковича. Только тогда нападения и похищения никого бы не удивили. Думаю, что это охамевшее от вседозволенности быдло уверено, как и те их предшественники, что они у власти вечно, и что им можно все. Сейчас пришло время определиться тем, кто неравнодушен, куда идет наша страна. Я уверен, что без акции протеста власти не сделают вообще ничего - пора в 2021-м году снова собираться для защиты свободы слова", - подытожил Бутусов.
Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.
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- когда зелю сметут, тогда будет критиковать и его приемника
- такой и должна быть свободная пресса
Или по вашему порошенко был святым?
Не Порошенко расстреливал наших солдат под Илловайском, сбивал самолет с украинскими десантниками под Луганском и тем более Порошенко летом 14 года не вел бизнес в России.
Только не надо опять про Липецкую фабрику.
нужно разилчать критику и прямой буллинг.
ну и плюс вот эти все рассказы о миллионах в оффшорах и кто на сколько денег куда слетал отдыхать - заигрывание на левацкий чувствах малообразованной и малообеспеченной части населения. это на самом деле беда нашей страны - такое перевернутое мировоззрение общества, ну так сложилось исторически, наследие социалистического воспитания. а стричь профит с чужих бед это все-таки неэтично.
Те коментарии что им не нравятся (без мата и оскорблений) трут и банят по IP .
Как будто это им поможет
Тут все люди пробвинутые ...
- Стоять! Работает следственная комиссия ФБР! - закричала Марьяна Безуглая, врываясь в бювет. - Бежать сидеть! На кирпиче стамеска с потолком! Арбуз бродяга за дровами сноп коричневого вида, шурупы с вермишелью, руки вверх. Источник:
Смена власти ни привела к изменениям, так и будет, пока народ это терпеть готов, сколько власть не меняй, любая будет садится на шею, чем больше терпеть, тем больше будет наглеть.
Так тебе и порох в штаны насрал...
На данный момент - свой.
Та и на вчера - возможно он ошибался - но врагом никогда не был.
Бутусову - большой человек, много сделавший...
Бей врагов - а не по их настоянию между своими разбираться. (если ты не провокатор)
Отримав звання найкращого банкіра МCБ в 2018 та 2019 роках за рейтингом журналу «Бізнес»;
Зайняв 3 місце у номінації «Кращий менеджер МСБ в Україні 2013»;
Очолював провідну команду у Global Management Challenge (у 2008 та 2009 рр. що здобула 4 місце в Україні).
Журналист "Схем" тоже звёзды с неба снимал? Или он ЖУРНАЛ
а ты о чём, ущербный?
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/ https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
Кривляння це до Бігуса.