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Минздрав предлагает лишать лицензии больницы, в которых подделывали документы по COVID-19

Минздрав предлагает лишать лицензии больницы, в которых подделывали документы по COVID-19

Министерство здравоохранения обратилось в органы местной власти с предложением отстранять от работы руководителей медучреждений, в которых правоохранители зафиксировали факт подделки COVID-сертификатов или паспортов вакцинации.

В случае, если сотрудники медучреждения будут нарушать законодательство, то министерство будет инициировать аннулирование лицензии и расторжение контракта с больницей. Таким образом, ее перестанут финансировать из госбюджета.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификатов: врач получил штраф 34 тыс. грн и отстранение от работы сроком на один год

"Врачи и граждане, которые выдают поддельные документы, подвергают опасности жизнь и здоровье других. Министерство здравоохранения призывает всех, кому известны факты или возможные факты подделки, звоните по горячим линиям правоохранительных органов или в Национальный контакт-центр МЗ по вопросам COVID-19", - заявила Карчевич.

Также она отметила, что с начала 2021 года открыто 350 уголовных производств за подделку документов по COVID-19.

Также читайте: Поддельными COVID-сертификатами воспользовались 1 750 человек, - полиция
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Топ комментарии
+3
Предлагаю лишить лицензии МОЗ, которое одобряет использование говнотестов для накручивания лживой коронавирусной статистики.
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05.10.2021 12:17
+2
А просто посадить на реальный срок главврача и всех участников не?
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05.10.2021 11:43
+1
Какой официально утвержденный уровень точности тестов на К?
Если результат теста ложноположительный или ложноотрицательный (а такие случаи не единичны) - это подделка документов или нет?
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05.10.2021 11:59
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А просто посадить на реальный срок главврача и всех участников не?
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05.10.2021 11:43 Ответить
Видимо руки коротки.
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05.10.2021 11:48 Ответить
Скорее, к рукам что-то прилипло.
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05.10.2021 11:49 Ответить
Их просто много. По факту... это очередная страшилка.
Знаешь... мне было бы реально интересно посмотреть на последствия закрытия хотя бы одной больницы. Вот серьезно.
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05.10.2021 12:26 Ответить
А меня удивляет, что вот так просто из за, условно говоря, нескольких якобы недобросовестных врачей готовы в разгар пандемии по сути закрыть больницу, лишив ее финансирования. Т.е. с одной стороны власть истерит у нас все страшно, мы за вас беспокоимся, колитесь скорее. С другой стороны власть считает вполне допустимым преспокойно лишить тех же людей медицинского обслуживания. И причем, заметьте, не просто лишить медобслуживания относительно ковид, а вообще абсолютно всего. Как говорится, делайте выводы.
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05.10.2021 12:42 Ответить
Та таких лікарень у нас 99%)
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05.10.2021 11:48 Ответить
Тобто, залишити країну без лікарень?
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05.10.2021 11:58 Ответить
Какой официально утвержденный уровень точности тестов на К?
Если результат теста ложноположительный или ложноотрицательный (а такие случаи не единичны) - это подделка документов или нет?
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05.10.2021 11:59 Ответить
3% при 40 циклах амплификации. 50% при 28. 70-75% при 25.
Вот и гадай, по каким протоколам сейчас лаборатории обрабатывают эти говнотесты.
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05.10.2021 12:18 Ответить
У настоящего врача нет надобности заниматься дерьмом,из разряда- подделывать, приписывать,обкрадывает и т.д. и т. п. По этому наказание для всех белохалатников,занимающихся всем тем, о чем пишут,что мы сами знаем и видим,должно быть одно-анулирование диплома о мед. образовании со всеми вытекающими последствиями(не отбрасывая уголовной ответственности).А лишение лицензии целых учреждений, отстранение какого-то урода на год,два,три-это долб...изм. Ну а лично я бы с врачей-не врачей снимал бы шкуру...,буквально,по средневековому.
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05.10.2021 12:00 Ответить
Предлагаю лишить лицензии МОЗ, которое одобряет использование говнотестов для накручивания лживой коронавирусной статистики.
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05.10.2021 12:17 Ответить
А давайте!!!! Вот с завтрашнего дня.

Мне просто интересно поглядеть, что будет, если закроется например по самым скромным оценкам - 50% больниц.

Мои славные запорожские предки - за такое бы поступили просто и непривередливо. Посадили бы на кол. А сейчас... самому интересно.
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05.10.2021 12:23 Ответить
рыба гниет с головы, да зе?
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05.10.2021 12:36 Ответить
 
 