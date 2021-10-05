Минздрав предлагает лишать лицензии больницы, в которых подделывали документы по COVID-19

Министерство здравоохранения обратилось в органы местной власти с предложением отстранять от работы руководителей медучреждений, в которых правоохранители зафиксировали факт подделки COVID-сертификатов или паспортов вакцинации.

В случае, если сотрудники медучреждения будут нарушать законодательство, то министерство будет инициировать аннулирование лицензии и расторжение контракта с больницей. Таким образом, ее перестанут финансировать из госбюджета.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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"Врачи и граждане, которые выдают поддельные документы, подвергают опасности жизнь и здоровье других. Министерство здравоохранения призывает всех, кому известны факты или возможные факты подделки, звоните по горячим линиям правоохранительных органов или в Национальный контакт-центр МЗ по вопросам COVID-19", - заявила Карчевич.

Также она отметила, что с начала 2021 года открыто 350 уголовных производств за подделку документов по COVID-19.

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