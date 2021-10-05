От замалчивания до искажения фактов, - как украинские каналы освещали офшорный скандал Pandora Papers с участием Зеленского. ВИДЕО
Большинство центральных украинских телеканалов не замалчивали в новостях тему расследований Pandora Papers и в частности находки, касающиеся президента Украины Владимира Зеленского. Полностью проигнорировали эту тему только каналы Виктора Пинчука. Что касается изданий, проигнорировали расследование о Зеленском ТСН, "Сегодня", УНИАН, "Укринформ" и "РБК-Украина".
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
Однако другие олигархические каналы перевернули новость с ног на голову, уделив основное внимание богатству мало интересных украинцам персонажей вроде короля Иордании, а разоблачения, касающиеся Зеленского, вспомнили вскользь. На оппозиционных каналах эта тема была центральной (но также не без искажений).
ICTV і СТБ - два телеканала Виктора Пинчука, входящие в выборку "Детектора медиа", не сообщали о Pandora Papers в целом и о расследовании, по оффшорам Зеленского в частности в новостях ничего не было.
По данным издания, канал "Украина" сосредоточился на международных масштабах расследования: "В списке тех, кто избегал уплаты налогов, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Кремля Владимир Путин, председатель правительства Чехии Андре Бабиш". В подборке явно не хватает упоминания об интересном для аудитории "главе" - Владимире Зеленском. При этом в сюжете показали комментарий генпрокурора Ирины Венедиктовой и советника глава ОП Михаила Подоляка в защиту главы государства.
Аналогичный подход применил канал "Интер": отметил о масштабах расследования и высокопоставленных фигурантах вроде "короля Иордании". Впрочем иллюстрировали этот перечень уже видеорядом с Зеленским, Шефиром и другими украинцами.
Владелец "1 + 1" Игорь Коломойский является едва ли не главным отрицательным героем фильма "Оффшор 95", однако его канал не умалчивал данную историю в новостях. Впрочем осветил ее со своими специфическими акцентами. Сюжет Яны Слесарчук в новостях "1 + 1" также содержит упоминания о Коломойском. Впрочем как и на других каналах, важнейшая для украинских зрителей информация здесь спрятана в обертке международной сенсационности ( "крупнейшая утечка оффшорных данных в истории: тайное становится явным"). А перечень украинских фигурантов расследований выглядит так: самые богатые люди страны - Ринат Ахметов, Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, нардеп Александр Герега, глава администрации Порошенко Ложкин, окружение нынешнего президента - Сергей Шефир и Иван Баканов. И сам Зеленский.
Перший незалежний не сделал из расследования темы дня, однако осветил данную историю довольно подробно и критически. "Президент Владимир Зеленский скрывает состояние в оффшорах. Об этом сообщают журналисты Cлідство.Інфо ... ", - говорится в подборке.
5- канал, принадлежащий лидеру оппозиционной "Европейской солидарности" Петру Порошенко, сделал расследование о Зеленском главной темой вечерних новостей. Среди каналов, входящих в мониторинговую выборку, здесь осветили данную историю подробное. В то же время формулировали осторожнее, чем на Первом независимом: " Студия квартал 95 ", которую возглавлял Владимир Зеленский могла создать сеть оффшоров, чтобы избежать уплаты налогов в Украине. Это выяснили журналисты расследователи "Следствие инфо".
Суспільне сообщило о Pandora Papers, в частности об украинской части - следующее: "От Украины документы исследовали журналисты" Слідство.Інфо". Свой фильм-расследование "Оффшор 95" показали вчера в Малой опере в Киеве. По данным журналистов, в оффшорной компании Зеленского и его команды якобы получили 40 млн долларов от компаний, связанных с Коломойским. В файлах раскрыты данные о других украинских политиках, которые по заключению журналистов в частности ведут тайный бизнес в оккупированном Крыму и скрывают свое состояние в Великобритании".
В праймовых новостях сюжет о расследовании оффшорной истории Зеленского был первым в выпуске. Начинался он словами "Украинский президент Владимир Зеленский оказался среди фигурантов Pandora Papers".
Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Пожалуйста, подождите...
бедные , помогут богатым ...
(Из апрельских тезисов на стадионе.)
https://www.youtube.com/watch?v=N4xpsJhSMWw
Я не зрозумів зі статті, які перекручування були в опозиційних каналів? Те, що обережно висловлювались?...
***
энергия и сила ишака проявляется в полную меру только тогда, когда он стоит и орет.
об этом знают всё в цивилизованном мире
и пройдет совсем немного времени, когда с зелей никто разговаривать не будет.
сам налоги не платит, а гражданам предлагает налоговую амнистию и требует от бизнеса отказаться от теневых схем.
борется с олигархами, и тут же с ними вместе банк грабит.
Стало відомо про реакцію Байдена на скандал з офшорами, в якому фігурує Зеленський.
Зокрема, Джен Псакі заявила, що фігурування прізвища Зеленського в розслідуванні офшорів, проведених Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, не вплине на діалог між Україною і США, але значно підсилює для глави Джо Байдена важливість теми посилення фінансової прозорості в світі. У зв`язку з цим будут проведені певні розслідування.
Перекладаю з дипломатичної мови на людську:
Україна залишиться у пріоритетах Білого дома, а те, що її наразі очолює брехливий комік - явище тимчасове.
Відповідні органи США проведуть своє розслідування махінацій Зеленського у прив`язці його дій до відмивання грошей Коломойським. Їх справи будуть об`єднані в одну.
В цілому, після викриття цілої низки кримінальних порушень, які були здійснені із задіянням територій зі спрощеним оподаткуванням, офшорам буде оголошена війна з боку Вашингтона та його партнерів.
Таким чином, можна констатувати, що до зради Зеленського у справі "вагнеревців" додалась справа відмивання грошей у змові з Коломойським. Наразі весь перфоменс з Розумковим - недолуга медійна спроба відволікти увагу від вищезазначених зашкварів.
Хоча, це вже не просто зашквари, а привід для кримінальних справ та імпічменту. Не впевнений стосовно імпічменту, але справи будуть. Я не знаю, коли наш мудрий нарід награється зі своєю іграшкою в особі кіношного Голобородька, але рано чи пізно цей персонаж сяде. І не в кіношну буцегарню, а у саму що ні на є справжню. От тільки втраченого для країни часу шкода.
Подяка Олегові Шарпу.
Актор - наркоман, комік і клоун який вибився у князі, але залишився тим же
криворізьким закомплексованим жлобом яким і був раніше
Він і малограмотний і примітивний, це по його тупої наркоманської мармизі видно.
Любуйся на здоровля -https://www.youtube.com/watch?v=J3Jycg1H3nU
Бачу до тебе так і не дійшла взаємозалежність дій і наслідків .
Ти як той совкодрочер нав язуєш свою думку оточуючим за всяку ціну.
Чаю з м ятою попий, попустить немокшанське бидло ти наше.
І не дає гарному хлопчику Володі зеленському зробити з України Сінгапур )))
не понимаю,не вижу логики,уважаемый Владимир..
даже Саня Курощуп покойный об этом говорил..
https://lenta.ru/articles/2017/05/12/zaharchenko/
вова...не тупи