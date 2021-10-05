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Новости
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Зеленский (19024) Коломойский (1773) офшор (511) скандал (4467) канал (160) Шефир Борис (32)

От замалчивания до искажения фактов, - как украинские каналы освещали офшорный скандал Pandora Papers с участием Зеленского. ВИДЕО

Большинство центральных украинских телеканалов не замалчивали в новостях тему расследований Pandora Papers и в частности находки, касающиеся президента Украины Владимира Зеленского. Полностью проигнорировали эту тему только каналы Виктора Пинчука. Что касается изданий, проигнорировали расследование о Зеленском ТСН, "Сегодня", УНИАН, "Укринформ" и "РБК-Украина".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Однако другие олигархические каналы перевернули новость с ног на голову, уделив основное внимание богатству мало интересных украинцам персонажей вроде короля Иордании, а разоблачения, касающиеся Зеленского, вспомнили вскользь. На оппозиционных каналах  эта тема была центральной (но также не без искажений).

ICTV і СТБ - два телеканала Виктора Пинчука, входящие в выборку "Детектора медиа", не сообщали о Pandora Papers в целом и о расследовании, по оффшорам Зеленского в частности в новостях ничего не было.

По данным издания, канал "Украина" сосредоточился на международных масштабах расследования: "В списке тех, кто избегал уплаты налогов, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Кремля Владимир Путин, председатель правительства Чехии Андре Бабиш". В подборке явно не хватает упоминания об интересном для аудитории "главе" - Владимире Зеленском. При этом в сюжете показали комментарий генпрокурора Ирины Венедиктовой и советника глава ОП Михаила Подоляка в защиту главы государства. 

Аналогичный подход применил канал "Интер": отметил о масштабах расследования и высокопоставленных фигурантах вроде "короля Иордании". Впрочем иллюстрировали этот перечень уже видеорядом с Зеленским, Шефиром и другими украинцами.

Владелец "1 + 1" Игорь Коломойский является едва ли не главным отрицательным героем фильма "Оффшор 95", однако его канал не умалчивал данную историю в новостях. Впрочем осветил ее со своими специфическими акцентами. Сюжет Яны Слесарчук в новостях "1 + 1" также содержит упоминания о Коломойском. Впрочем как и на других каналах, важнейшая для украинских зрителей информация здесь спрятана в обертке международной сенсационности ( "крупнейшая утечка оффшорных данных в истории: тайное становится явным"). А перечень украинских фигурантов расследований выглядит так: самые богатые люди страны - Ринат Ахметов, Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, нардеп Александр Герега, глава администрации Порошенко Ложкин, окружение нынешнего президента - Сергей Шефир и Иван Баканов. И сам Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты расследования Pandora Papers не изменят диалога между Киевом и Вашингтоном, - Белый дом

Перший незалежний не сделал из расследования темы дня, однако осветил данную историю довольно подробно и критически. "Президент Владимир Зеленский скрывает состояние в оффшорах. Об этом сообщают журналисты Cлідство.Інфо ... ", - говорится в подборке.

5- канал, принадлежащий лидеру оппозиционной "Европейской солидарности" Петру Порошенко, сделал расследование о Зеленском главной темой вечерних новостей. Среди каналов, входящих в мониторинговую выборку, здесь осветили данную историю подробное. В то же время формулировали осторожнее, чем на Первом независимом: " Студия квартал 95 ", которую возглавлял Владимир Зеленский могла создать сеть оффшоров, чтобы избежать уплаты налогов в Украине. Это выяснили журналисты расследователи "Следствие инфо".

Суспільне сообщило о Pandora Papers, в частности об украинской части - следующее: "От Украины документы исследовали журналисты" Слідство.Інфо". Свой фильм-расследование "Оффшор 95" показали вчера в Малой опере в Киеве. По данным журналистов, в оффшорной компании Зеленского и его команды якобы получили 40 млн долларов от компаний, связанных с Коломойским. В файлах раскрыты данные о других украинских политиках, которые по заключению журналистов в частности ведут тайный бизнес в оккупированном Крыму и скрывают свое состояние в Великобритании".

В праймовых новостях сюжет о расследовании оффшорной истории Зеленского был первым в выпуске. Начинался он словами "Украинский президент Владимир Зеленский оказался среди фигурантов Pandora Papers".

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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Топ комментарии
+42
А это означает, что никакой борьбы с олигархами и не предвидится. Зедаун полностью устраивает олигархов
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05.10.2021 12:22
+33
Основная задумка - попытаться прищучить Пороха. Если удастся, на этом вся "борьба" и закончится.
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05.10.2021 12:27
+28
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05.10.2021 12:36
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Ну что на это сказать? Напрашивается только одно - ЗЕдарасы.
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05.10.2021 17:04 Ответить
В Італії вчора по всіх канала показували на першому місці все про Зеленського і Блера
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05.10.2021 17:19 Ответить
Ага -
бедные , помогут богатым ...
(Из апрельских тезисов на стадионе.)

https://www.youtube.com/watch?v=N4xpsJhSMWw
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05.10.2021 17:39 Ответить
На опозиційних каналах, натомість, ця тема була центральною (але також не без перекручень). Джерело:
Я не зрозумів зі статті, які перекручування були в опозиційних каналів? Те, що обережно висловлювались?...
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05.10.2021 18:56 Ответить
одно безумно жаль - залитым неросой очам зелебобиков этого ни увидеть, а за*раным зеленым гофном пропаганды и телесериальным галабародькой обвислым от лапши каждодневной ухам (ушам))) тех же - этого не услышать... НИКОГДА жабы не признают своих проё*** и своей ошибки, стоивших УКРАИНЕ не только имиджа на международной арене, не только экономического угасания из-за казнокрадства ненажерливых слуг, оттока перепуганных инвесторов, возврата рыгионалов и беспредела 90-х.... но это вылилось в 2 с половиной года жизни, украденных у нас и наших детей... ибо этого уже не наверстать никогда...
***
энергия и сила ишака проявляется в полную меру только тогда, когда он стоит и орет.
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05.10.2021 19:03 Ответить
всё равно об этом узнают все.
об этом знают всё в цивилизованном мире
и пройдет совсем немного времени, когда с зелей никто разговаривать не будет.
сам налоги не платит, а гражданам предлагает налоговую амнистию и требует от бизнеса отказаться от теневых схем.
борется с олигархами, и тут же с ними вместе банк грабит.
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05.10.2021 19:06 Ответить
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05.10.2021 19:30 Ответить
Среди евреев затесались русский, украинец и татарин.
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06.10.2021 09:02 Ответить
Helgi Sharp:

Стало відомо про реакцію Байдена на скандал з офшорами, в якому фігурує Зеленський.

Зокрема, Джен Псакі заявила, що фігурування прізвища Зеленського в розслідуванні офшорів, проведених Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, не вплине на діалог між Україною і США, але значно підсилює для глави Джо Байдена важливість теми посилення фінансової прозорості в світі. У зв`язку з цим будут проведені певні розслідування.

Перекладаю з дипломатичної мови на людську:

Україна залишиться у пріоритетах Білого дома, а те, що її наразі очолює брехливий комік - явище тимчасове.

Відповідні органи США проведуть своє розслідування махінацій Зеленського у прив`язці його дій до відмивання грошей Коломойським. Їх справи будуть об`єднані в одну.

В цілому, після викриття цілої низки кримінальних порушень, які були здійснені із задіянням територій зі спрощеним оподаткуванням, офшорам буде оголошена війна з боку Вашингтона та його партнерів.

Таким чином, можна констатувати, що до зради Зеленського у справі "вагнеревців" додалась справа відмивання грошей у змові з Коломойським. Наразі весь перфоменс з Розумковим - недолуга медійна спроба відволікти увагу від вищезазначених зашкварів.

Хоча, це вже не просто зашквари, а привід для кримінальних справ та імпічменту. Не впевнений стосовно імпічменту, але справи будуть. Я не знаю, коли наш мудрий нарід награється зі своєю іграшкою в особі кіношного Голобородька, але рано чи пізно цей персонаж сяде. І не в кіношну буцегарню, а у саму що ні на є справжню. От тільки втраченого для країни часу шкода.
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05.10.2021 21:06 Ответить
"Очолює брехливий комік" - гарно сказав.

Подяка Олегові Шарпу.
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06.10.2021 11:21 Ответить
"....оказался Зеленец не отцом, а *****!" , хотя известно бьіло чуть ли не с марта 19-го года. но зебанутьім на всю голову нравится
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05.10.2021 21:12 Ответить
Зе це сором України з Великої букви.
Актор - наркоман, комік і клоун який вибився у князі, але залишився тим же
криворізьким закомплексованим жлобом яким і був раніше
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05.10.2021 23:27 Ответить
Ніколи хитродупий сцикливий синочок мами Ріми не був жлобом, бо для цього треба бути тупим малограмотним та примітивним. Скоріше - криворізька закомплексована потворна нікчема.
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06.10.2021 10:48 Ответить
Бачу ти вважаєш клоуна обдарованою особистистю.
Він і малограмотний і примітивний, це по його тупої наркоманської мармизі видно.
Любуйся на здоровля -https://www.youtube.com/watch?v=J3Jycg1H3nU
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06.10.2021 21:03 Ответить
Судячи з такого швидкого переходу на ТИ, це ви скоріше жлоб. А власну думку про ЗЕ! я вже написав вище.
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07.10.2021 05:40 Ответить
Слухай йогурт, не вистйобуйся, Зе клоун кончений, як був, так ім і залишився.
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07.10.2021 12:08 Ответить
Ок, відповім зрозумілою вам мовою. Чого ти вирішив, чувак, що можна звертатись до незнайомих людей на ти? Те, що я в чомусь не згоден з твоєю думкою про "вєлічайшого" дозволяє тобі бикувати, БМВ?! Тоді ти не жлоб, а скоріше - рагуль!
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07.10.2021 13:05 Ответить
Рагуль не пиши мені свої дебільні коменти і до тебе не будуть звертатись на ти.
Бачу до тебе так і не дійшла взаємозалежність дій і наслідків .
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07.10.2021 23:22 Ответить
Цікаво, мабуть ти себе вважаєш порядною людиною та патріотом Нені. Але чим ти відрізняєшся від мокшанського бидла окрім мови? На мій погляд, єдине, що може тебе виправдати, що просто був, наприклад, поганий день. Але людина за це вибачається та всі забувають.
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08.10.2021 05:51 Ответить
Твій погляд нікого не цікавить від слова зовсім.
Ти як той совкодрочер нав язуєш свою думку оточуючим за всяку ціну.
Чаю з м ятою попий, попустить немокшанське бидло ти наше.
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08.10.2021 11:33 Ответить
Мішок з олігархами за 2 роки зогнив. І з нього вивалився призначений головним корупціонером наш на 73% . Тьху! На весь світ. Виходить що у бюджет країни можна класти. Прийшов до влади--красти. А вкравши все, що напташив попереднік, вигрібати . Те що сам наклав. Вигрібати є що.
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06.10.2021 03:39 Ответить
Ни кто не отреагировал потомучто не начто обращать вниманя . Заказное кино от пороха. Которое просто не очем.
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06.10.2021 07:03 Ответить
100% - Петя подкупил ведущие мировые информационные ресурсы,причём,сделал это одновременно,плюс 600 жалких наймитов т.н. "журналистов",проводивших расследование..
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06.10.2021 08:52 Ответить
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06.10.2021 11:23 Ответить
Просто ни очем это то что новостей про Зеленского хватило только до его презедества. А то что до этого у него были миллионы и офшоры это не удивительно такая удобная налоговая система что даже пете было не удобно ей пользоваться. И то что у богатых людей квартиры в Лондоне прям удивили. Пусть петя расскажет как на гос службе миллиард заработать !
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07.10.2021 08:51 Ответить
Всєсільний Порох, а вибори чомусь програв
І не дає гарному хлопчику Володі зеленському зробити з України Сінгапур )))
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06.10.2021 21:06 Ответить
Просто ни очем это то что новостей про Зеленского хватило только до его презедества. А то что до этого у него были миллионы и офшоры это не удивительно такая удобная налоговая система что даже пете было не удобно ей пользоваться. И то что у богатых людей квартиры в Лондоне прям удивили. Пусть петя расскажет как на гос службе миллиард заработать !
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07.10.2021 08:52 Ответить
вот в чём смысл покупать дорогущие кв. метры в Лондоне,если его всё равно захватит великая Расия и снова вышлет всех владельцев в сибирско-забайкальские ***** в обосцаные хрущевки..
не понимаю,не вижу логики,уважаемый Владимир..
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07.10.2021 09:10 Ответить
Кого его ? Лондон ?
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07.10.2021 09:27 Ответить
ну да,Лондон..
даже Саня Курощуп покойный об этом говорил..
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07.10.2021 09:49 Ответить
Бред какой-то
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09.10.2021 22:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jqzCab86LzI https://www.youtube.com/watch?v=jqzCab86LzI

https://lenta.ru/articles/2017/05/12/zaharchenko/

вова...не тупи
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09.10.2021 23:02 Ответить
Новин про Зе клоуна вистачає як до його президентства, так і після. Якщо ти з паРащі, то для тебе це новина.
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07.10.2021 12:06 Ответить
Ты за Петю думай
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09.10.2021 22:30 Ответить
За Пороха не соромно, як за твою Зе дупу наркоманську.
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10.10.2021 13:55 Ответить
У РНБО появилась работа.
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06.10.2021 12:35 Ответить
своих не бросают
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06.10.2021 13:20 Ответить
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