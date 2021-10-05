От замалчивания до искажения фактов, - как украинские каналы освещали офшорный скандал Pandora Papers с участием Зеленского. ВИДЕО

Большинство центральных украинских телеканалов не замалчивали в новостях тему расследований Pandora Papers и в частности находки, касающиеся президента Украины Владимира Зеленского. Полностью проигнорировали эту тему только каналы Виктора Пинчука. Что касается изданий, проигнорировали расследование о Зеленском ТСН, "Сегодня", УНИАН, "Укринформ" и "РБК-Украина".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Однако другие олигархические каналы перевернули новость с ног на голову, уделив основное внимание богатству мало интересных украинцам персонажей вроде короля Иордании, а разоблачения, касающиеся Зеленского, вспомнили вскользь. На оппозиционных каналах эта тема была центральной (но также не без искажений).

ICTV і СТБ - два телеканала Виктора Пинчука, входящие в выборку "Детектора медиа", не сообщали о Pandora Papers в целом и о расследовании, по оффшорам Зеленского в частности в новостях ничего не было.

По данным издания, канал "Украина" сосредоточился на международных масштабах расследования: "В списке тех, кто избегал уплаты налогов, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Кремля Владимир Путин, председатель правительства Чехии Андре Бабиш". В подборке явно не хватает упоминания об интересном для аудитории "главе" - Владимире Зеленском. При этом в сюжете показали комментарий генпрокурора Ирины Венедиктовой и советника глава ОП Михаила Подоляка в защиту главы государства.

Аналогичный подход применил канал "Интер": отметил о масштабах расследования и высокопоставленных фигурантах вроде "короля Иордании". Впрочем иллюстрировали этот перечень уже видеорядом с Зеленским, Шефиром и другими украинцами.

Владелец "1 + 1" Игорь Коломойский является едва ли не главным отрицательным героем фильма "Оффшор 95", однако его канал не умалчивал данную историю в новостях. Впрочем осветил ее со своими специфическими акцентами. Сюжет Яны Слесарчук в новостях "1 + 1" также содержит упоминания о Коломойском. Впрочем как и на других каналах, важнейшая для украинских зрителей информация здесь спрятана в обертке международной сенсационности ( "крупнейшая утечка оффшорных данных в истории: тайное становится явным"). А перечень украинских фигурантов расследований выглядит так: самые богатые люди страны - Ринат Ахметов, Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, нардеп Александр Герега, глава администрации Порошенко Ложкин, окружение нынешнего президента - Сергей Шефир и Иван Баканов. И сам Зеленский.

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Перший незалежний не сделал из расследования темы дня, однако осветил данную историю довольно подробно и критически. "Президент Владимир Зеленский скрывает состояние в оффшорах. Об этом сообщают журналисты Cлідство.Інфо ... ", - говорится в подборке.

5- канал, принадлежащий лидеру оппозиционной "Европейской солидарности" Петру Порошенко, сделал расследование о Зеленском главной темой вечерних новостей. Среди каналов, входящих в мониторинговую выборку, здесь осветили данную историю подробное. В то же время формулировали осторожнее, чем на Первом независимом: " Студия квартал 95 ", которую возглавлял Владимир Зеленский могла создать сеть оффшоров, чтобы избежать уплаты налогов в Украине. Это выяснили журналисты расследователи "Следствие инфо".

Суспільне сообщило о Pandora Papers, в частности об украинской части - следующее: "От Украины документы исследовали журналисты" Слідство.Інфо". Свой фильм-расследование "Оффшор 95" показали вчера в Малой опере в Киеве. По данным журналистов, в оффшорной компании Зеленского и его команды якобы получили 40 млн долларов от компаний, связанных с Коломойским. В файлах раскрыты данные о других украинских политиках, которые по заключению журналистов в частности ведут тайный бизнес в оккупированном Крыму и скрывают свое состояние в Великобритании".

В праймовых новостях сюжет о расследовании оффшорной истории Зеленского был первым в выпуске. Начинался он словами "Украинский президент Владимир Зеленский оказался среди фигурантов Pandora Papers".

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.