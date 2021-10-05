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исключение (84) Слуга народа (2620) Буймистер (70)

Монобольшинство долго не протянет, если за каждое голосование мы будем терять членов фракции, - Буймистер

Монобольшинство долго не протянет, если за каждое голосование мы будем терять членов фракции, - Буймистер

Депутат от фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер считает, что если за каждое голосование депутатов против решения политсилы, их будут исключать из фракции, то монобольшинство просуществует недолгое время.мистер

Об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента во вторник, коментируя свое возможное исключение из фракции, а также возможное исключение депутатов, которые откажутся голосовать за отзыв председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если за каждое голосование мы будем терять членов фракции, то монобольшинство долго не протянет", - сказала Буймистер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Буймистер о присуждении ей в Трускавце "партийного Оскара": "Сейчас буду просить Арахамию, чтобы отдал. Я горжусь такой наградой"

Также она заявила, что не будет голосовать за отзыв Разумкова с поста спикера парламента. Депутат считает, что в Раде нет голосов за такое решение.

Как сообщалось, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".
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Молодцы ! Команда должна работать слажено, с уважением друг к другу. Тогда и будет результат
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05.10.2021 12:03 Ответить
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05.10.2021 12:11 Ответить
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05.10.2021 12:04 Ответить
"Зеленський не може зрозуміти що він Зеленський, тому що він Зеленський". (ц) Чекалкін.
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05.10.2021 12:15 Ответить
Чем быстрей протянет тем лучше стране
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05.10.2021 12:08 Ответить
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05.10.2021 12:13 Ответить
Люся ни в курсе...Ничто не цементирует манибольшинство лучше конвертов в сортире. В этом сборище пианистов и маникюрш сложился устойчивый костяк любителей зеленых. Эти будут петь осанну клоуну пока манипад не кончится.
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05.10.2021 12:22 Ответить
Еще как потянет.У них в резерве все жопз,майбутне и голос с батькивщиной.
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05.10.2021 12:34 Ответить
 
 