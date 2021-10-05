Рада на 2 дня отстранила Разумкова от ведения заседаний: "За кресло не держусь, в отличие от многих". ВИДЕО

Верховная Рада отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За - 240 народных депутатов.

Перед принятием решения первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко заявил, что вчера на Согласительном Совете ВРУ Разумков нарушил регламент, так как отказался ставить на голосование предложение по повестке дня на текущую неделю, которые внесли представители "Слуги народа".

Поэтому, по его словам, фракция "СН", группы "Довіра" и "За Майбутнє" вносят предложение отстранить спикера от ведения пленарных заседаний на два дня.

В свою очередь спикер Дмитрий Разумков подчеркнул: "За кресло не держусь, в отличие от многих".

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Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.