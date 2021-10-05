Рада на 2 дня отстранила Разумкова от ведения заседаний: "За кресло не держусь, в отличие от многих". ВИДЕО
Верховная Рада отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За - 240 народных депутатов.
Перед принятием решения первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко заявил, что вчера на Согласительном Совете ВРУ Разумков нарушил регламент, так как отказался ставить на голосование предложение по повестке дня на текущую неделю, которые внесли представители "Слуги народа".
Поэтому, по его словам, фракция "СН", группы "Довіра" и "За Майбутнє" вносят предложение отстранить спикера от ведения пленарных заседаний на два дня.
В свою очередь спикер Дмитрий Разумков подчеркнул: "За кресло не держусь, в отличие от многих".
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
Пожалуйста, подождите...
Усе інше якось переживемо.
Плевал он на мнение народа
От тепер вони розвернуться.
Це уже повалення конституційного ладу та державний переворот?
Чи це все ще андони ламають державну систему?
Пилюет он на них
А 5 лет Верховной Рады истекает летом 2024-го.
Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України.
У них точно все це розписано. Ясно, що в процесі там можуть бути деякі коригування.
І тепер прийшов етап розкручування Разумкова, для того щоб зробити його майбутнім президентом.
Я завжди проти "сильної вертикалі" і чисельної переваги.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его предки, готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст между Разумковым и Стефанчуком, тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова. Технологии, чтобы водить за нос избирателей.