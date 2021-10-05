РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12025 посетителей онлайн
Новости Отставка Разумкова
16 016 59
ВР (27371) отставка (3146) Разумков Дмитрий (1520)

Рада на 2 дня отстранила Разумкова от ведения заседаний: "За кресло не держусь, в отличие от многих". ВИДЕО

Верховная Рада отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За - 240 народных депутатов.

Перед принятием решения первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко заявил, что вчера на Согласительном Совете ВРУ Разумков нарушил регламент, так как отказался ставить на голосование предложение по повестке дня на текущую неделю, которые внесли представители "Слуги народа".

Поэтому, по его словам, фракция "СН", группы "Довіра" и "За Майбутнє" вносят предложение отстранить спикера от ведения пленарных заседаний на два дня.

В свою очередь спикер Дмитрий Разумков подчеркнул: "За кресло не держусь, в отличие от многих".

Читайте также: "СН" не хватает голосов для отставки Разумкова. Идут переговоры с группами "За Майбутнє" и "Довіра", - Гончаренко

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Верховна рада займається чим завгодно окрім законотворчості .
показать весь комментарий
05.10.2021 12:05
+22
Повинно бути так: Рада ПРОТИЗАКОННО ВСУПЕРЕЧ ЗАКОНУ ПРО РЕГЛАМЕНТ на 2 дні відсторонила Разумкова від ведення засідань
показать весь комментарий
05.10.2021 12:06
+22
Зелёный пи*дец неумолимо настаёт...
показать весь комментарий
05.10.2021 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Верховна рада займається чим завгодно окрім законотворчості .
показать весь комментарий
05.10.2021 12:05 Ответить
Ой, лучшеб так и продолжалось.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:08 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 12:13 Ответить
Це точно. І в жодному разі не можна пускати Ослобородька зазирати кудись там *****.
Усе інше якось переживемо.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:15 Ответить
А что он у народа спрашивать будет? Референдум проводить?
Плевал он на мнение народа
показать весь комментарий
05.10.2021 12:18 Ответить
Плювати на думку народу - небезпечна справа... Чивокуня не дасть збрехати.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:43 Ответить
Повинно бути так: Рада ПРОТИЗАКОННО ВСУПЕРЕЧ ЗАКОНУ ПРО РЕГЛАМЕНТ на 2 дні відсторонила Разумкова від ведення засідань
показать весь комментарий
05.10.2021 12:06 Ответить
А когда Коля Оболонский стягивал с трибуны Рады Лероса, он ничего не нарушал и его не отстраняли
показать весь комментарий
05.10.2021 12:19 Ответить
Звісно, порушував. Вони так, покроково, від більш малих порушень до злочинів йшли.

От тепер вони розвернуться.
показать весь комментарий
05.10.2021 13:39 Ответить
Йозеф Кнехт@jozefkneht1



Це уже повалення конституційного ладу та державний переворот?
Чи це все ще андони ламають державну систему?
показать весь комментарий
05.10.2021 15:43 Ответить
- Что вы знаете о жизни и о жертвах? Или вы думаете, что если вас выселили из вашего особняка, вы знаете жизнь?! И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает.(с)
показать весь комментарий
05.10.2021 12:07 Ответить
Зеля говорит что регламент только мешает ему но за малейшее нарушение отдает приказ убрать спикера.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:09 Ответить
Ну тут він послідовний. Начхав на регламент, але зробив це руками таких же нулів, як сам.
показать весь комментарий
05.10.2021 22:00 Ответить
Зелёный пи*дец неумолимо настаёт...
показать весь комментарий
05.10.2021 12:12 Ответить
Ой, поки той "Зелёный пи*дец" настане, щоб нам і країні швидший не настав😒
показать весь комментарий
05.10.2021 13:41 Ответить
Вся Бенжамина Коломойского рать! Вся мразь, все подонки в Раде в купе!
показать весь комментарий
05.10.2021 12:12 Ответить
У Зелі подвійні стандарти.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:12 Ответить
У "безпредельщиков" немає ніяких стандартів, навіть подвійних. Бо це дворово-квартальна гопота часів "перестройки".
показать весь комментарий
05.10.2021 12:18 Ответить
Для него вообще стандартов (законов) не существует.
Пилюет он на них
показать весь комментарий
05.10.2021 12:21 Ответить
А хто знає, скОКА сєрій в данном сЄріАНале?
показать весь комментарий
05.10.2021 12:14 Ответить
До кінця каденції бубочки та цього моносброду. Якщо не зупинимо раніше.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:21 Ответить
Моносброд раньше, согласно Конституции...
показать весь комментарий
05.10.2021 13:46 Ответить
Почему? Ведь 5 лет президента истекает весной 2024-го.
А 5 лет Верховной Рады истекает летом 2024-го.
показать весь комментарий
05.10.2021 13:51 Ответить
))) А это рукожопство зебилов))) Подожди они пару месяцев с досрочными выборами, то было бы так как вы говорите) А так, 29 октября 2023 года)))
Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України.
показать весь комментарий
05.10.2021 13:57 Ответить
А, да, тогда всё логично. Своими достроковыми они сами себя... объегорили.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:24 Ответить
Сам на это обратил внимание с неделю назад и поделился здесь) Как оказалось это для многих сюрприз) А тем временем в Вики давно уже создана страничка на эту тему) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2023 https://uk.wikipedia.org/wiki/Парламентські_вибори_в_Україні_2023
показать весь комментарий
05.10.2021 14:03 Ответить
Щас десь люся спливе, розповість
показать весь комментарий
05.10.2021 22:01 Ответить
Я думаю это уже не смешно. Майдан организовывать нужно уже сейчас. Потом ни кто не даст. Они формируют мафию. Коррупционное государство, с жёсткой полицейской властью!
показать весь комментарий
05.10.2021 12:15 Ответить
Как гАрІЦЦА нах з пляжа
показать весь комментарий
05.10.2021 12:15 Ответить
Димона скушали...варвары
показать весь комментарий
05.10.2021 12:21 Ответить
Розумков просто не хочет потом тянуть за компанию с Зе
показать весь комментарий
05.10.2021 12:22 Ответить
Я только не понял ,а чем им Розумком не довподоби
показать весь комментарий
05.10.2021 12:22 Ответить
У мене іноді складається враження, що це якийсь сценарій, і після Зе-невігласа повинен прийти гарний і незамараний Разумков. Може вони уже ролі так уже розподілили
показать весь комментарий
05.10.2021 13:45 Ответить
👍
показать весь комментарий
05.10.2021 14:28 Ответить
Правильно. Але підодозрюю, що вони ці ролі розподілили, ще на початку підготовки до виборної кампанії 2019. І не тільки це. Вони і багато конкретних, допоміжних дій детально розпланували за багато кроків наперед. То цілий проект. Махлювальники ще ті...
показать весь комментарий
05.10.2021 15:16 Ответить
Виробничий процес, для його злагодженості, прийнято розписувати сітьовим графіком. Про нього написано в вікіпедії. Але цим графіком можна розписувати не тільки виробничий процес, а й при плануванні довгострокових, складних дій колективу людей. На цьому графіку розписують, в тому числі, заплановані дії кожного учасника (і кожної групи людей) на різних етапах процесу.
У них точно все це розписано. Ясно, що в процесі там можуть бути деякі коригування.
І тепер прийшов етап розкручування Разумкова, для того щоб зробити його майбутнім президентом.
показать весь комментарий
05.10.2021 15:51 Ответить
А кушать хочется всегда. И до тебя доберутся.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:23 Ответить
По ходу, не за горами общенациональный страйк...
показать весь комментарий
05.10.2021 12:24 Ответить
Вообще эти функции и Андроид может выполнять , следи себе за регламентом и все , или посадить выпускника школы ,впринципе четвёрки по математике достаточно
показать весь комментарий
05.10.2021 12:27 Ответить
ЕС и ОПЗЖ как обычно голосуют в унисон.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:34 Ответить
а спикер по конституции и.о. президента если что
показать весь комментарий
05.10.2021 12:38 Ответить
якщо це не узурпація, то що це?
показать весь комментарий
05.10.2021 12:39 Ответить
а сама себе рада не хоче відсторонити на два дні?
показать весь комментарий
05.10.2021 12:52 Ответить
А что, так можно было???🤨
показать весь комментарий
05.10.2021 13:03 Ответить
Негодяя из партии регионов кинули подонки из партии слуга народа.....
показать весь комментарий
05.10.2021 13:40 Ответить
Разумков не волнуйся -Партия Регионов тебя примет обратно
показать весь комментарий
05.10.2021 13:48 Ответить
Хай між собою гризуться це, позитивна річ. Представники влади тільки тоді потребують народної підтимки, коли не мають достатньо штиків у владі.
Я завжди проти "сильної вертикалі" і чисельної переваги.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:22 Ответить
Зеленский - Разумков, шоу для плебса.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:33 Ответить
Я вижу замену спикера (а может имитация попытки замены) как этап шоу для раскрутки Разумкова.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его предки, готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст между Разумковым и Стефанчуком, тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова. Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:34 Ответить
Вангую, что рисованные следующие "рейтинги" Разумкова резко прыгнут процентов до 10 и продолжат рост дальше. Конечно, немного за счет Зеленского, но в первую очередь за счет других. Технологиями будут тянуть Разумкова на следующего президента.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:53 Ответить
Я думаю что центр Разумкова уже сейчас готов поставить Разумкова на первое место.А впереди еще два года!
показать весь комментарий
05.10.2021 15:10 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 16:47 Ответить
Быдло схавае
показать весь комментарий
05.10.2021 17:53 Ответить
Не забывайте этот ватный Разумков был в партии "Регионов".
показать весь комментарий
05.10.2021 20:51 Ответить
Все ждали, и вот он, борец с рыжымом. Это вам не Рабинович, с горбатым носом и статьей криминального кодекса. Можно сцену монтировать под нового мессию.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:25 Ответить
Новий борцун за народ намалювався
показать весь комментарий
05.10.2021 22:42 Ответить
"слуги народа" - служебньіе собаки лично Зеленского. и понимают Зеленского - его голос - его ужимки и прьіжки - с полуслова. Они сами проявляют инициативу лизнуть жопу Зеленскому чтоб не "подставлять" преЗЕдента - прецендента украинской безалаберности. Далее будет хуже - он будет мстить еще больше за обиду его некомпетентности и не способности понять место и время собьітию - его президентства.
показать весь комментарий
06.10.2021 08:20 Ответить
 
 