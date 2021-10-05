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В России обновлен очередной рекорд с начала пандемии: за сутки от COVID-19 умерли 895 человек

В России обновлен очередной рекорд с начала пандемии: за сутки от COVID-19 умерли 895 человек

За сутки в РФ от коронавируса умерли 895 человек - это новый рекорд за всю пандемию, последний максимум по числу скончавшихся был зафиксирован в воскресенье - 890 умерших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Больше всего смертей в Москве - 72, в Санкт-Петербурге - 58, в Свердловской области - 41.

Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 211 696.

По данным оперштаба на вторник, 5 октября, в стране выявлено 25 110 новых случаев заражения.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 3 827 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 894 случаев, в Московской области - 1 788.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 637 тыс. 427 случаев коронавирусной инфекции.

В стране поправились уже 6 млн 759 059 пациентов, в том числе 18 568 за последние сутки.

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Топ комментарии
+2
Чим більше кацапів здохне тим краще
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05.10.2021 12:17
+2
Нормально. До начала вакцинации СпутникомV смертность от ковида была примерно 2,5% превышение над естественной, теперь, когда уже хорошо повакцинировались - стало до 10% превышение. В 4 раза подняли. Больше Спутников, хороших и разных.
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05.10.2021 12:46
+1
К сожалению это не так...
За вчера в Украине умерло 317...а не 120...
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05.10.2021 12:35
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хм... как мамонты...
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05.10.2021 12:05 Ответить
Соотнеси. на па-рашке около 80-85 млн, т.е. примерно 1 к 2. В Украине должна быть смертность около 450 человек в день., а в реале за вчера 120.
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05.10.2021 12:12 Ответить
В смысле 85? Неплохо, кончно, но в педивикии на вчера ещё 140+ числилось.
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05.10.2021 12:20 Ответить
Так, 140 - в 3 рази більше... А померлих більше в 7,8 раза!
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05.10.2021 12:29 Ответить
К сожалению это не так...
За вчера в Украине умерло 317...а не 120...
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05.10.2021 12:35 Ответить
Вчорашні дані - 114 було...
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05.10.2021 12:36 Ответить
Вчерашние данные это за позавчера...сегодняшние за вчера...
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05.10.2021 12:37 Ответить
Хотелось бе. Но вот за вчера у нас 300+ померло.
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05.10.2021 12:36 Ответить
Теоретически ты прав, а практически верить госстату РФ - себя не уважать. Уверен, что смертей от КОВИД там намного больше. Впрочем, и насчет нашей статистики есть подозрения ...
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05.10.2021 12:18 Ответить
У них сколько скажут нарисовать, столько и нарисуют. Причём сильно стараться и не будут.
А вот у нас неясно, может и рисуют, но хоть творчески - день от дня хоть как то отличается.
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05.10.2021 12:10 Ответить
Шоб вас виздихувало й не переставало, за ваши грехи против человечности.
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05.10.2021 12:10 Ответить
Русскій Моръ.
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05.10.2021 12:14 Ответить
Чим більше кацапів здохне тим краще
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05.10.2021 12:17 Ответить
...и скажите теперь , шо ковид выпустили из пробирок не на каазлабаде, с уже имеющимися у них на январь 2020-г пятью вакцинами от ковида, как заявляли тогда сами кацапы.
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05.10.2021 12:32 Ответить
Там наверное похоронные агентства зарабатывают больше чес сев.поток 2
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05.10.2021 12:33 Ответить
Нормально. До начала вакцинации СпутникомV смертность от ковида была примерно 2,5% превышение над естественной, теперь, когда уже хорошо повакцинировались - стало до 10% превышение. В 4 раза подняли. Больше Спутников, хороших и разных.
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05.10.2021 12:46 Ответить
Смертность в среднем что в России что в Украине
В среднем примерно одинаковая
Если Россия на первом месте то Украина На третьем
Недалеко ушли
Насчёт вакцыни не верьте /на ней ''очень хорошо '' зарабатывают /
Никто просто так деньги не отдаст
Посмотрите на ажиотаж вокруг сертифицированных вакцин
Все везде решают тугрики
Кто проводил лабораторный анализ российских вакцин
Одни заказные журналистские расследования
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05.10.2021 13:06 Ответить
Не от ковида издохли, а С ковидом. Если правильно делать говнотест, то ковид даже у бананов находят.
А так, все правильно.
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05.10.2021 13:20 Ответить
 
 