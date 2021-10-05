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банки (1930) журналистика (3253) нападение (2137) Мецгер (68)

Глава "Укрэксимбанка" Мецгер о своем "жизненном кредо": "Если хочешь чтобы случилось то, чего никогда не случалось, начинай делать то, что никогда не делал"

Глава

Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер за несколько дней до инцидента с журналистами "Схем" поделился своим жизненным кредо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мое неизменное жизненное кредо - если хочешь чтобы случилось то, чего никогда не случалось, начинай делать то, что никогда не делал. Все остальное наша следующая корпоративная ценность - изменения. Поэтому наша команда развивается, открыта к новому, гибко и оперативно реагируем на вызовы. Мы все действительно готовы к изменениям и стремимся к ним. И каждый день, шаг за шагом, меняя наш JSC Ukreximbank, мы вносим вклад в развитие родного государства", - написал Мецгер 29 сентября на своей странице в Facebook.

Журналист Сергей Гришин, после нападения на команду "Схем", отметил, что Мецгер быстро справился со своим жизненным кредо.

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Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Глава Укрэксимбанка Мецгер о своем жизненном кредо: Если хочешь чтобы случилось то, чего никогда не случалось, начинай делать то, что никогда не делал 01

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Топ комментарии
+8
А у бравого солдата Швейка была такая поговорка: "Пусть будет, как будет! Ведь, как-нибудь, да, будет! Никогда так не было, чтоб никак не было..."Похоже на нашего "величайшего банкира госбанка"...
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05.10.2021 12:46
+4
Как-то этот поц витиевато разглагольствует о банальном воровстве.
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05.10.2021 12:47
+3
вумний аж страшно
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05.10.2021 12:47
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Треба це нашому гаранту вивчити... Як заверне десь!
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05.10.2021 12:43 Ответить
Цинізм і брехня зашкалює цього праведника 😡
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05.10.2021 12:44 Ответить
Це кредо він слямзив у Бубачки.
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05.10.2021 12:44 Ответить
А у бравого солдата Швейка была такая поговорка: "Пусть будет, как будет! Ведь, как-нибудь, да, будет! Никогда так не было, чтоб никак не было..."Похоже на нашего "величайшего банкира госбанка"...
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05.10.2021 12:46 Ответить
вумний аж страшно
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05.10.2021 12:47 Ответить
Как-то этот поц витиевато разглагольствует о банальном воровстве.
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05.10.2021 12:47 Ответить
все життя Зеленський робив що хотів і як хотів. а тут на - треба дотримуватись законних дій . . От ми і маємо що воно розбухає і зростає на наших очах
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05.10.2021 12:51 Ответить
- Ваше политическое кредо?
- Всегда!
(12 стульев)
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05.10.2021 12:53 Ответить
ЗеСкотство!
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05.10.2021 12:59 Ответить
Ойц! Какой вумный ентот анцмейцгмер!
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05.10.2021 13:06 Ответить
"Если хочешь чтобы случилось то, чего никогда не случалось, начинай делать то, что никогда не делал" Это он про свою латентную ********** поёт ?
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05.10.2021 13:07 Ответить
Я не можу дійти розумом звідки ці ***** банки повзялися й ці підари,що ******* про кредо,згідно однієї з головних прозорих схем становлення банку є 50 відсотків вклади,50 відсотків займи державної фінансової структури,50 відсотків котування цінних паперів емітованих банком,50 відсотків інвестицій,мені конче цікаво звідки виросла ця ******* в Україні яким темпом наростився капітал у мільярди й **** звідки???????!!!!!
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05.10.2021 13:22 Ответить
чемодан-вокзал -кривой риг
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05.10.2021 13:38 Ответить
Бла Бла Бла, козлина брехливая.
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05.10.2021 14:58 Ответить
 
 