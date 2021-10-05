Глава "Укрэксимбанка" Мецгер о своем "жизненном кредо": "Если хочешь чтобы случилось то, чего никогда не случалось, начинай делать то, что никогда не делал"

Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер за несколько дней до инцидента с журналистами "Схем" поделился своим жизненным кредо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мое неизменное жизненное кредо - если хочешь чтобы случилось то, чего никогда не случалось, начинай делать то, что никогда не делал. Все остальное наша следующая корпоративная ценность - изменения. Поэтому наша команда развивается, открыта к новому, гибко и оперативно реагируем на вызовы. Мы все действительно готовы к изменениям и стремимся к ним. И каждый день, шаг за шагом, меняя наш JSC Ukreximbank, мы вносим вклад в развитие родного государства", - написал Мецгер 29 сентября на своей странице в Facebook.

Журналист Сергей Гришин, после нападения на команду "Схем", отметил, что Мецгер быстро справился со своим жизненным кредо.

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Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.