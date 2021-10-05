РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9477 посетителей онлайн
Новости
2 305 8
сайт (321) санкции (11038) СНБО (4228)

Почти 4 тыс. физических лиц: СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками

Почти 4 тыс. физических лиц: СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками. В нем почти 4 000 записей с физическими лицами, а также почти 2 000 - с юридическими.

Как информирует Цензор.НЕТ, бб этом сообщает РБК-Украина.

В частности, на сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua содержится перечень физических и юридических лиц, против которых применяются санкции.

На нем реализована функция поиска фигуранта по ФИО, а также указывается номер президентского указа и его дата, дата рождения фигуранта, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания.

В отношении юридических лиц указаны следующие данные - название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций, юридический адрес и так далее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО пока не готовит введение новых санкций против олигархов или медиа, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проскрипционные списки?
показать весь комментарий
05.10.2021 12:27 Ответить
Аве,Вова.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:29 Ответить
Какое отношение имеет Эндоган к спекулятивной цене на картошку?
показать весь комментарий
05.10.2021 12:39 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 12:32 Ответить
тю. взяли бы Миротворец скопировали. там и списочек круче получился бы.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:32 Ответить
При любой диктатуре составляют списки неугодных лиц с карательными мерами без всякого суда.
показать весь комментарий
05.10.2021 12:37 Ответить
При попытке открыть сайт https://sanctions-t.rnbo.gov.ua/ sanctions-t.rnbo.gov.ua , выдает

Перепрошуємо за незручності.

З технічних причин сайт тимчасово недоступний.
показать весь комментарий
05.10.2021 17:07 Ответить
 
 