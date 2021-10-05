Корниенко анонсировал голосование за отставку Разумкова уже в четверг: "Согласно нашей трактовке регламента"
В четверг, 7 октября, парламент может рассмотреть вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.
Об этом в интервью журналистам в ВР сказал первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, пока парламент не рассмотрел вопрос о внесении отставки Разумкова в повестку дня, что должны сделать после перерыва в рабочем заседании.
"Если будет поддержка зала, что возможно, в четверг будет рассматриваться этот кадровый вопрос", - объяснил политик.
Корниенко заверил, что депутаты могут рассматривать данный вопрос без выводов счетной палаты.
Отвечая на уточняющий вопрос, согласно чему они могут это сделать, первый замглавы фракции "СН" заявил: "согласно нашей трактовке регламента".
Он также рассказал, что депутаты надеются сегодня вечером получить на почту отчет спикера.
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
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А вот согласно моей трактовке регламенты вы уже больше года прогуливаете фонари и ветки киевских каштанов.
- теперь это преступление сожрало и его, и сожрет еще многих, дай Бог что бы Украина сохранилась..
Не надо уподобляться Зебыдлу в вопросах вранья, это не красит.
розумков був на чолі зеленської передвиборчої компанії; розумков був одним з тих, хто розпочав цю феєричну епоху "сцяння в очі"; розумков був одним з ідеологів та спікером зеленської команди; ну, власне, саме він виконував провідну роль у т.зв. "турборежимі.
підсумовуючи: розумков таке ж лайно, як і будб-який інший з зеленської шобли.
перша. Ми працюємо відповідно регламенту.
друга. Ми його порушуємо.
да здравствует монархия! привет зебилам.
пусть сначала предъявят справку от психиатра.
пора обследование перед каждой сессией проводить 😀