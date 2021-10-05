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Новости Отставка Разумкова
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Корниенко анонсировал голосование за отставку Разумкова уже в четверг: "Согласно нашей трактовке регламента"

Корниенко анонсировал голосование за отставку Разумкова уже в четверг:

В четверг, 7 октября, парламент может рассмотреть вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Об этом в интервью журналистам в ВР сказал первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, пока парламент не рассмотрел вопрос о внесении отставки Разумкова в повестку дня, что должны сделать после перерыва в рабочем заседании. 

"Если будет поддержка зала, что возможно, в четверг будет рассматриваться этот кадровый вопрос", - объяснил политик.

Корниенко заверил, что депутаты могут рассматривать данный вопрос без выводов счетной палаты.

Отвечая на уточняющий вопрос, согласно чему они могут это сделать, первый замглавы фракции "СН" заявил: "согласно нашей трактовке регламента".

Он также рассказал, что депутаты надеются сегодня вечером получить на почту отчет спикера.

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Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

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Топ комментарии
+21
Нет, вы только послушайте этого ЗЕлёного поца, - согласно НАШЕЙ трактовке регламента.
А вот согласно моей трактовке регламенты вы уже больше года прогуливаете фонари и ветки киевских каштанов.
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05.10.2021 12:28
+12
- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. (с)
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05.10.2021 12:27
+12
Идёт государственный переворот...
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05.10.2021 12:29
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- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. (с)
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05.10.2021 12:27 Ответить
Нет, вы только послушайте этого ЗЕлёного поца, - согласно НАШЕЙ трактовке регламента.
А вот согласно моей трактовке регламенты вы уже больше года прогуливаете фонари и ветки киевских каштанов.
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05.10.2021 12:28 Ответить
Стесняюсь спросить, а как вы протрактуете зеленские оффшоры?
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05.10.2021 12:40 Ответить
Так годиться?
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05.10.2021 12:48 Ответить
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05.10.2021 12:49 Ответить
Идёт государственный переворот...
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05.10.2021 12:29 Ответить
Выходить на протест? Что бы чернь73 начала визжать про липецкую фабрику? Как ни прискорбно, но людям придётся еще помучатся, пока быдло73 сполна насладится своим выбором. Зима покажет. По прикидкам, самый дешевый хлеб будет 20 грн.
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05.10.2021 12:34 Ответить
У клоунів вже своя трактовка регламента. Завтра буде своя трактовка конституції і закону. А після завтра, народ вас усіх клоунів як трактане...!
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05.10.2021 12:29 Ответить
вообще то это похоже на гос.переворот и государственную измену, НО началось все с незаконного роспуска предыдущей ВР, которую поддержал и Разумков
- теперь это преступление сожрало и его, и сожрет еще многих, дай Бог что бы Украина сохранилась..
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05.10.2021 12:33 Ответить
Не считая того, что Украиной управляет предатель со сворой рашинских агентов
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05.10.2021 12:36 Ответить
А при чем сдесь Разумков? Кем он был во время роспуска предыдущего созыва? НИКЕМ.
Не надо уподобляться Зебыдлу в вопросах вранья, это не красит.
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05.10.2021 12:51 Ответить
як це, до чого розумков?
розумков був на чолі зеленської передвиборчої компанії; розумков був одним з тих, хто розпочав цю феєричну епоху "сцяння в очі"; розумков був одним з ідеологів та спікером зеленської команди; ну, власне, саме він виконував провідну роль у т.зв. "турборежимі.
підсумовуючи: розумков таке ж лайно, як і будб-який інший з зеленської шобли.
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05.10.2021 13:13 Ответить
Про лайно -вірно, але чий підпис стояв під Указом про розпуск ВР? КС відсторонився/заплатили від прийняття рішення. Турборежим - не такий вже й турбо. Взагалі, порушуючи Регламент - ускладнюють приняття Законів, до того ж можна буде оскаржити через суд.
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05.10.2021 14:21 Ответить
Голосовать будут ногами в сторону Ростова...
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05.10.2021 12:31 Ответить
А хто йьому дав право трактувати регламент? Він що - КС? Придурки обрали собі подібних. Інакше не скажеш.
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05.10.2021 12:31 Ответить
У этого не бритого скоро почки отвалятся ,судя по мешкам под глазами.Видно в Трускавце нафтуся горячей употреблялась,больше 40 градусов.
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05.10.2021 12:31 Ответить
В смысле ,это же регламент , у него может быть ,только одна трактовка
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05.10.2021 12:31 Ответить
щонайменше дві -

перша. Ми працюємо відповідно регламенту.

друга. Ми його порушуємо.
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05.10.2021 13:09 Ответить
У них и своя трактовка Конституции, Уголовного кодекса, Налогового кодекса, Правил дорожного движения - что там еще у нас есть? А, да, правили дипломатии и т.п.
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05.10.2021 12:32 Ответить
Твари что творят, они убрали Разумкова на 2 дня за якобы нарушения регламента но сами хотят нарушить регламент и уволить спикера.
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05.10.2021 12:32 Ответить
яким би не був Д.Разумков прошитим Зе-ідеями. Його треба залишити на місці спікера. З цинічними Зе-дурнями вони накличуть біду. не впускати в ВР Зе-шобло на голосування. або ці тварюки наприймають таких законів що нам ще сто років потрібно буде вигрібати з їхнього лайна.
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05.10.2021 12:34 Ответить
У этих мразей уже свой собственный регламент.
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05.10.2021 12:34 Ответить
То, что творят "слуги", не снилось даже Яныку и рыгоаналам.
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05.10.2021 12:34 Ответить
а, ну понятно. согласно нашей трактовке закона, согласно нашей трактовке уголовного кодекса...
да здравствует монархия! привет зебилам.
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05.10.2021 12:37 Ответить
эй, сметуны, вы где?
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05.10.2021 12:38 Ответить
Как вас Зебизяны вертят на одном месте, не болит ничего?))) У ваших слуг свои трактовки законов и регламентов. Зеробили їх разом?
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05.10.2021 12:37 Ответить
А вдруг Зеленский наш Ли Куан Ю?!)) Без диктатуры (лайт версии) по-настоящему реформировать злокачественную систему власти не возможно. У него два года безраздельной власти осталось. Пусть покуражится. На следующих выборах монобольшинство он не соберёт.
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05.10.2021 12:43 Ответить
Главное чтоб на следующих выборах не пришлось голосовать за госдуму РФ в качестве западного федерального округа.
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05.10.2021 14:16 Ответить
Гаденько как-то с Разумковым получилось. Не могли раньше этим вопросом заняться. Уже почти год, как очевидно, что Димке со «Слугой» не по пути. Досиделись, пока нарыв не прорвало. Теперьвпопыхах ломать всё через колено… Фу, не красиво!
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05.10.2021 12:38 Ответить
Весело наблюдать, как Разумков в Иисуса Христа превращается 😀 Но этот поп, как его, Стефанчук, это будет вообще полный провал и профанация ВР, если он до регламента доберётся своими жирными волосатыми ручками.
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05.10.2021 12:39 Ответить
"Трактователи регламента", книжники и фарисеи, - это новое слова в Правоведении)
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05.10.2021 12:39 Ответить
Что ж это за регламент,который трактовать может каждый,как ему заблагорассудится ???!!!
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05.10.2021 12:39 Ответить
"согласно нашей трактовке регламента".

пусть сначала предъявят справку от психиатра.

пора обследование перед каждой сессией проводить 😀
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05.10.2021 12:41 Ответить
Це прекрасно)
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05.10.2021 12:45 Ответить
сядут все
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05.10.2021 13:05 Ответить
Якби зелені не стали трактувати регламент по-своєму, то б це зробив Порошенко.
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05.10.2021 13:06 Ответить
это переворот
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05.10.2021 13:09 Ответить
в Україні відбувається банальний державний переворот , тобто узурпація влади правлячою частино цієї ж влади . Чому ..? Відповідь теж банальна , це втриматися будь яким способом при владі . І це тому , що цій правлячій владі шлях один , до буцигарні і вони ,влада, це чітко усвідомлюють. Нажаль знову какая разніца перемагає здоровий глузд...
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05.10.2021 13:22 Ответить
Знаємо всі ваші трактування. Головне, це анал - табу!
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05.10.2021 13:30 Ответить
 
 