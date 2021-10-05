На агрессию Кремля необходимо реагировать не только политическими лозунгами, - глава Минобороны Эстонии Лаанет

Страны НАТО должны быть готовы реагировать на агрессивную политику Кремля не только политическими лозунгами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр обороны Этоснии Калле Лаанет.

"Мы должны быть готовы не только к сдерживанию (России. - Ред), но также быть готовыми реагировать, и не только политическими лозунгами, но быть готовыми к реальным действиям", - подчеркнул Лаанет.

Он убежден, что Североатлантический альянс к таким задачам готов. Основным в отношениях между союзниками Лаанет считает солидарность и взаимное доверие. Аспект безопасности, по его убеждению, должен стоять в центре общих интересов, даже впереди экономических, гуманитарных и других.

Представитель Эстонии, которая еще с двумя странами Балтии была насильственно включена в состав СССР, призвал не забывать историю, помнить об оккупации, об уязвимости географического расположения этих стран.

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