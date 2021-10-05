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На агрессию Кремля необходимо реагировать не только политическими лозунгами, - глава Минобороны Эстонии Лаанет

На агрессию Кремля необходимо реагировать не только политическими лозунгами, - глава Минобороны Эстонии Лаанет

Страны НАТО должны быть готовы реагировать на агрессивную политику Кремля не только политическими лозунгами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр обороны Этоснии Калле Лаанет.

"Мы должны быть готовы не только к сдерживанию (России. - Ред), но также быть готовыми реагировать, и не только политическими лозунгами, но быть готовыми к реальным действиям", - подчеркнул Лаанет.

Он убежден, что Североатлантический альянс к таким задачам готов. Основным в отношениях между союзниками Лаанет считает солидарность и взаимное доверие. Аспект безопасности, по его убеждению, должен стоять в центре общих интересов, даже впереди экономических, гуманитарных и других.

Представитель Эстонии, которая еще с двумя странами Балтии была насильственно включена в состав СССР, призвал не забывать историю, помнить об оккупации, об уязвимости географического расположения этих стран.

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Как будет реагировать наркоман-судья, наркоман-прокурор, наркоман-банкир если вы будете предлагать не связываться с барыгой, поставляющим ему герыч? Правильно: обеспокоенностью и согласием что так низззя. И все. Так чего же вы ждете от Наркоманки-Европы ,плотно сидящей на нефтяной и газовой игле?
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05.10.2021 12:39 Ответить
_В прошлый такая безответственная тупость по отношению к гитлеровской Германии закончилась Второй Всемирной войной!
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05.10.2021 12:44 Ответить
_Быть готовыми к реальным действия уже поздно - раньше надо было... Теперь нужно действовать, потому что фашистская расия - наступает! И все поилитиканы Европы позорно молчат о нападении рашистов на Польшу - а это значит на ЕС и НАТО! - в 2010!
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05.10.2021 12:42 Ответить
*действиям
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05.10.2021 12:45 Ответить
Агресія кремля в нинішньому розумінні то як напад здихаючої скаженої собаки
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05.10.2021 12:44 Ответить
при ціні на газ в $1200 ця собака житеме довго і щасливо, при таких грошах на війну і пропаганду, що нам і не снилось. І гроші їй дає Наркоманка-Європа. Вот Іран ні на кого не нападав (сам був постійно жертвою нападів, досить згадати серпень 41-го) - і проти нього вводили санкції, ембарго і SWIFT. А тут - одна стурбованість, і сотні мільярдів доларів щороку для агресора (а з теперішніми цінами на газ це вже трильйони). Прогнила ця європа дальше нікуди, тільки на США і Британію одна надія.
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05.10.2021 12:50 Ответить
 
 