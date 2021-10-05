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журналистика (3253) нападение (2137) Укрэксимбанк (121)

"Укрэксимбанк" обвиняет журналиста "Схем" Овсяного в попытке завладеть банковской тайной и грозит заявлением в правоохранительные органы

"Укрэксимбанк" рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры относительно дейстий журналиста "Схем" Кирилла Овсяного, вопрос которого не понравился председателю правления этого финучреждения Евгению Мецгеру.

Об этом говорится на странице банка в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

В пресс-службе банка заявляют, что в действиях журналиста "Радио Свобода" Кирилла Овсяного "содержались признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись. АУДИО

"Во время интервью журналист "Радио Свобода" Кирилл Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Информация, которая запрашивалась в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" является банковской тайной, которую банки обязаны хранить, в том числе путем ограничения круга лиц, имеющих доступ к ней", - сказано в сообщении.

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В сообщении отмечается, что учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена "остановить дальнейшее проведение указанного интервью".

"Дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация о которых может быть предоставлена ​​банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы.
После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой).

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Учитывая приведенное, банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста", - подытожили в банке.

Как сообщалось, главе "Укрэксимбанка" Мецгеру во время интервью не понравился вопрос журналиста "Схем" Кирилла Овсяного - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент, назвав его "провокацией и покушением на незапятнанную репутацию менеджмента".

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Топ комментарии
+17
Бред собачий. ЕСЛИ не нравятся вопросы, что мецхер не мог промычать "это некоректный вопрос и т.д."? Какого хрена имбецилы банка крутят руки? Они кто? Если уж так сильно припекло вызовите полицию, что-то секретное сняли - полиция изымет. А это беспредел. это было мецхера нужно уволить вместе с имбецилами из охраны. Это скот и быдлота, которым НЕ МЕСТО в государственном банке.
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05.10.2021 12:41
+10
как можно противоправно завладеть информацией через вопрос?
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05.10.2021 12:42
+7
"Содержались признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации". Банковская тайна случайно приклеялась к подошвам обуви журналиста, чуть не унес, падла. ВО БРЕД. И проканает.
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05.10.2021 12:56
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«главе "Укрэксимбанка" Мецгеру во время интервью не понравился вопрос журналиста "Схем" Кирилла Овсяного Источник: »
А какой хоть вопрос задали - огласите весь список пожалуйста
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05.10.2021 12:38 Ответить
Навряд чи його спитали про національність.
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05.10.2021 12:56 Ответить
Тупо спросил сколько он присвоил себе зелёных "лимонов " за момент правления
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05.10.2021 13:08 Ответить
- Все ваши беды происходят оттого, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист, - прошипел Бендер (с)
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05.10.2021 12:40 Ответить
Бред собачий. ЕСЛИ не нравятся вопросы, что мецхер не мог промычать "это некоректный вопрос и т.д."? Какого хрена имбецилы банка крутят руки? Они кто? Если уж так сильно припекло вызовите полицию, что-то секретное сняли - полиция изымет. А это беспредел. это было мецхера нужно уволить вместе с имбецилами из охраны. Это скот и быдлота, которым НЕ МЕСТО в государственном банке.
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05.10.2021 12:41 Ответить
Наглость 80 лвл
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05.10.2021 12:41 Ответить
Кто-то создайте петицию о увольнении быдла из банка.
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05.10.2021 12:42 Ответить
как можно противоправно завладеть информацией через вопрос?
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05.10.2021 12:42 Ответить
ну вот, опять классическая "хуцпа" - напасть на человека, а потом его же и обвинить ... совсем недавно ЗЕленый предатель делал то же самое, признавшись, что слил операцию с "вагнеровцами" Луке, но при этом допрашивать, как он сказал, нужно не его самого, а Пороха
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05.10.2021 12:45 Ответить
так, це саме вона. Причому поведінка зелешмарклі останнім часом додатково підтверджує це. Для Żydów це звичайна практика.
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05.10.2021 12:51 Ответить
"захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань… вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство"
Користуйтесь.
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05.10.2021 12:46 Ответить
Це так "вбивали" Шеремета наші учасники АТО ?
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05.10.2021 14:04 Ответить
Тебе задали неудобный вопрос, так просто откажись отвечать но никак не приказывай заламывать руки и стирать записи.
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05.10.2021 12:52 Ответить
Так очікувано, по- зЕбільному.
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05.10.2021 12:53 Ответить
żydowska мафія це реальність, в якій Україна живе останні десятиліття. І ця група вчинила не одне вбивство, але і інші злочини.
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05.10.2021 12:55 Ответить
"Содержались признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации". Банковская тайна случайно приклеялась к подошвам обуви журналиста, чуть не унес, падла. ВО БРЕД. И проканает.
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05.10.2021 12:56 Ответить
Колись,мріяв,щоб зник "платінум банк." Тепер мрію щоб "ексімпексім" разом з еленкою зник.Примітивно з мого боку. Але....... .
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05.10.2021 12:58 Ответить
зеСкотство фонтанирует
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05.10.2021 13:00 Ответить
Вальцмани, зельцмани,мецхєри! Питання є?!!!!
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05.10.2021 13:08 Ответить
А хто Вальцман? Це не Данілов?
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05.10.2021 13:21 Ответить
Раз банковські держиморди стирали інформацію з журналістських носіїв -значить,поц вибовкав її,а потім вирішив звинуватити в цьому самого журналіста.Проте,головне ми знаємо -цей ексімбанк отримав рекордне рефінансування від НБУ -ого-го,який секрет!!!
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05.10.2021 13:09 Ответить
Журналисты пытали Мецгера, вынуждая раскрыть банковскую тайну?
Или он не знает украинского языка? Ему сказали "його будуть питати", а он решил, что вставят паяльник в ж***...
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05.10.2021 13:11 Ответить
Жидовская ОПГ захватила Украину
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05.10.2021 13:27 Ответить
Тобто питання була банківською таємницею, і за її розголошення банківському працівнику журналіста повинно бути покарано???

Ну точно зебіли!
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05.10.2021 13:34 Ответить
Сильно картина денег в хранилище банка трогает умы увидевших богатство. Так и рехнуться можно, а можно и Наполеоном себя представить.
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05.10.2021 16:53 Ответить
Цього кишенькового директора спитали скільки він перевів державних коштів на "зелені" офшори останнього тижня, чи що?
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05.10.2021 18:14 Ответить
 
 