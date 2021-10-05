Зеленский и его схемы "отмывания" денег Коломойского - на первых полосах мировых СМИ, - Ирина Геращенко
Правоохранительные органы закрывают глаза на расследование мировых медиа о том, что президент Владимир Зеленский причастен к "отмыванию" денег олигарха Коломойского.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко с трибуны парламента.
"Зеленский всю жизнь мечтал попасть на страницы мировых СМИ. Мечты сбываются. И сегодня "зеленый барыга" и "оффшорный президент" - на первых страницах BBC, Guardian, Washington Post. Речь о том, что было выведено преступным путем более 40 миллионов долларов из ПриватБанка, куда государство для рфинансирования влило 155 млрд гривен", - подчеркнула парламентарий.
"И поэтому, дорогие пенсионеры, когда вы спрашиваете, а почему у вас пенсия 1700 гривен, спросите об этом у "оффшорного президента". Который согласно расследованию моего коллеги Владимира Арьева за 5 тяжелых лет оплатил знаете сколько налогов? В 2014 году - ноль. В 2015 году - 3 тыс. гривен. А за пять тяжелых лет, перед своим президентством этот "очень успешный бизнесмен" и "зеленый барыга" оплатил из 10 компаний только 1,3 млн гривен налогов", - добавила сопредседатель фракции.
По словам Геращенко, правоохранительные органые не возбудят уголовный производства против президента.
Она также отметила, что Зеленский в Трускавце признался в том, что именно он позвонил белорусскому диктатору Лукашенко и сообщил о "вагнеровцах".
"Там он признался еще и в государственном преступлении, в том, что именно он позвонил Лукашенко и рассказал, что вагнеровцы заехали на его территорию. А его бывший пресс-секретарь на олигархическом канале пошла дальше: она сказала, что Лукашенко в разговоре с "зеленым барыгой" еще обещал обязательно отдать вагнеровцев. Поэтому речь идет и о государственной измене. Будет ли этому посвящено СНБО? Очевидно, что нет", - подытожила Геращенко.
Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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Затем и выбирали.
Мало?
А как свиноподобный кичился ОН армию возродил. Был копытом в грудь. ЙА, ЙА армию возродил. а оказалось все таки каждый украинец за свои деньги. Кстати ГДЕ тебабки которые свиночолый перевел армии? И даже если и перевел, то это будет всего 1-2% от сум собраных с игральных свинарников.
а свинарчук? а рыгоаналы в рядах пеци (или их не было?)
а шарий на выборах? это вообще лютый зашквар.
Не задвигай нам за петра. И не лепи с него святого героя.
Я не зе команду. НО, они уже построили дороги, закрыли 3 говноканала, за петушария взялись. Это маленький, но результат.
Расскажи что сделал свиноподобный.
И именно этот факт вызывает у тебя истерику.. как и у кремля и пророссийской шоблы.
Да, напомню еще один факт: ВСЯ пророссийская шобла голосовала против Порошенко в 2019м. да и фуйло орало "меня устроит ЛЮБОЙ кроме Порошенко"
Это конечно ОЧЕНЬ сложно понять для свинорылого зебила Andrey Dzybak, но законы в Украине принимает Верховна Рада..
в отличии от его любимой рашки, где презюк фуйло действительно дает указания госдупе по принятию законов.
Более того, у Пороха никогда не было монобольшинства в ВР, а значит влиять на принятие законов он мог очень слабо.
Второе: отслеживание выполенние законов, как и присмотр за казино - это функции МВД и прочих контролирующих органов..
Да-да, того самого Авакова, который привел к власти осла оффшорного и единственным остался при власти.. За которого такие как ты свинорылые ушлепки и проголосовали.
Да любой депутат ВР может запросто зайти и нагнуть любого кто "крышевал" это дело. Но то такое. Как там в свинорылый говорил "Армия вера, мова" ? Так КАК второй слоган выполнялся, если ЗЛО расцвело по всех городах десятками и сотнями?
ты определись уже как нибудь дебилко
Пропагандони не дарма їдять свій хліб.
Не хотіли важко і чесно працювати на власне майбутнє щоб чесно отримувати свої гроші - хотіли на шару і нічого не робити? То тепер і мають 1700 грн.
Точнее, ты с радостью ее слушал и потом пеной у рта ее повторял..
после чего побежал голосовать за осла оффшорного ДОБРОВОЛЬНО, как последний лох)
мы это все вам писали еще с 2018 года, а ты что тогда отвечал? "вова честный, вова не обманит, он ни барыга!"
Ось, на:
Ukraine's president, Volodymyr Zelenskiy, who was elected in 2019 on a pledge to clean up his country's notoriously corrupt and oligarch-influenced economy, https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy is also named in the leak . During the campaign, Zelenskiy transferred his 25% stake in an offshore company to a close friend who now works as the president's top adviser, the files suggest.
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful
P.S. Хто з україною в серці, той підтримує свідомих українськомовних українців у владі, а не кацапоязичних безродних космополітів!
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy
..прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти.
2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
ВВС пишет в целом об мировом оффшорном скандале. Зеленский упоминается вскользь. Несколько строчек о том, что перед самыми выборами он передал свой оффшор Шефиру.
Вашингтон Пост тоже пишет в целом о скандале. Упоминает премьера Пакистана, Чехии и Путина. Зеленский упоминается вообще в интересном контексте. Мол, российские СМИ ни слова не написали о своих фигурантах, зато все сконцентрировались на политическом оппоненте Путина, презеденте Украины, Зеленском.)))
Вот так на самом деле пишет зарубежная пресса об отмывании денег Коломойского.)) А Ирина просто пропагандИт! Хотя за налоги согласен.
А вот единственный абзац с Коломойским из Гвардиан.
Since entering politics Zelenskiy has been dogged by claims he is under the influence of https://www.state.gov/public-designation-of-oligarch-and-former-ukrainian-public-official-ihor-kolomoyskyy-due-to-involvement-in-significant-corruption/ Igor Kolomoisky , a billionaire whose TV channel screened Zelenskiy's show. During the campaign Zelenskiy's opponents https://en.interfax.com.ua/news/general/570044.html alleged $41m from Kolomoisky entities found its way between 2012 and 2016 into offshore firms belonging to Zelenskiy and his circle, including Film Heritage.
Де тут "па утвєрждєнію пратівніков"?
Где тут Коломойский и отмывание?
Тут как раз о передаче оффшора перед выборами.
А вот единственный абзац с Коломойским из Гвардиан.
Since entering politics Zelenskiy has been dogged by claims he is under the influence of https://www.state.gov/public-designation-of-oligarch-and-former-ukrainian-public-official-ihor-kolomoyskyy-due-to-involvement-in-significant-corruption/ Igor Kolomoisky , a billionaire whose TV channel screened Zelenskiy's show. During the campaign Zelenskiy's opponents https://en.interfax.com.ua/news/general/570044.html alleged $41m from Kolomoisky entities found its way between 2012 and 2016 into offshore firms belonging to Zelenskiy and his circle, including Film Heritage.
Чи ось це
A Russian company that bills itself as an "individual service for high status clients" manages them.
Zelenskiy's apparent business connections to Russia via Maltex are likely to prove controversial.
А про связи с россией… слово «apparent» в этом предложении стоит переводить как «кажущиеся» или «предполагаемые», а не «очевидные» иначе начало предложения противоречит его концу.
Получается: «Предполагаемые деловые связи Зеленского с Россией через Maltex, вероятно, окажутся спорными».
Что там ещё у тебя? Давай растолкую.)
Цитую: Apparent - очевидний, безперечний, явний, безспірний, видимий, наочний, істинний...
Ну не перекладається воно так, як тобі зручно!
В языках не всегда можно перевести слово в слово. Иногда перевод выглядит коряво. Это как раз тот случай. Вместо «кажущиеся» лучше использовать слово «предполагаемые».
Урок закончен. Садись. Два!))
Можна узнати, яке у тебе утворення?
В моей бурной молодости, когда один «блатной» малолетка хотел доковыряться до другого, первым вопросом звучало- «ты из какой бригады?».))) Сегодня спрашивают про «утворення»?
Будь здоров!
И завязывай порохоботить! И в утворення своё передай- Петро вас всех н@%#ет.))
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
Зеленский до президентства и сейчас был и есть обычным вором. Барыгой, но не придуманным зомбоящиком, а самым настоящим. И он воровал именно с бюджета, еще раз -- именно с бюджета, т.к. ни хрена не платил причитающихся налогов и отчислений в бюджет. И он специально вывел из-под статуса госслужащих своих подельников, как Шефиры, и всю остальную ОПу, чтобы они могли продолжать беспрепятственно воровать, не попадая под действие анти коррупционных законов.
Рассказываю на спичках. Семейный бизнес в 4 человека. Родители и их дети. Все ФОПы на 3 группе. При официальных оборотах каждого в +/- миллион они за пять лет заплатят налогов (с оборота + ЕСВ) чуть больше, чем все Зелины 11 квартальных фирм с кучей сотрудников и нанятых работников. Это так, для точного понимания.
Зеля вор, причем очень наглый вор. Бенина школа. Причем судя по выплаченным суммам он воровал и социалку у своих же нанятых работников. По другому не выходит. Я уже не говорю о тех неимущих, инвалидах, детях и т.д. которым не достались его отчисления. И как же он купил себе все элитные виллы, дома, элитные квартиры и царские апартаменты если его фирмы все сплошь убыточные? Еще вопросы есть?