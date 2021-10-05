Корниенко о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": Ситуация ненормальная. Комитет ВР должен подготовить обращение к правоохранителям
Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает ненормальной ситуацию, которая произошла с журналистами программы "Схемы" в "Укрэксимбанке".
Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
"У нас есть комитет ВР по вопросам свободы слова. Давайте их пока что озадачим для начала", - подчеркнул нардеп.
Корниенко отметил, что депутаты парламентского комитета должны подготовить обращение в правоохранительные органы относительно данного инцидента.
Как сообщалось, главе "Укрэксимбанка" Мецгеру во время интервью не понравился вопрос журналиста "Схем" Кирилла Овсяного - у оператора силой забрали технику и удалили запись.
Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент, назвав его "провокацией и покушением на незапятнанную репутацию менеджмента".
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мецХЕР не промычал ни одной внятной причины ЗАЛАМЫВАНИЯ рук журналистам, изымания ЧУЖОГО имущества, органичения свободы.
ПОЧЕМУ такое быдло в принципе работает в государственном банке? И не одно.
1. Незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконное запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью -
наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, -
наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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