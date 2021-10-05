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Корниенко о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": Ситуация ненормальная. Комитет ВР должен подготовить обращение к правоохранителям

Корниенко о нападении на журналистов

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает ненормальной ситуацию, которая произошла с журналистами программы "Схемы" в "Укрэксимбанке".

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"У нас есть комитет ВР по вопросам свободы слова. Давайте их пока что озадачим для начала", - подчеркнул нардеп.

Корниенко отметил, что депутаты парламентского комитета должны подготовить обращение в правоохранительные органы относительно данного инцидента.

Как сообщалось, главе "Укрэксимбанка" Мецгеру во время интервью не понравился вопрос журналиста "Схем" Кирилла Овсяного - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент, назвав его "провокацией и покушением на незапятнанную репутацию менеджмента".

Читайте также: "Укрэксимбанк" рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры относительно действий журналиста "Схем" Кирилла Овсяного

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Топ комментарии
+2
Для начала нужно отсранить временно быдло от работы в банке. ТАКИМ уродам не место в государственном банке.
мецХЕР не промычал ни одной внятной причины ЗАЛАМЫВАНИЯ рук журналистам, изымания ЧУЖОГО имущества, органичения свободы.
ПОЧЕМУ такое быдло в принципе работает в государственном банке? И не одно.
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05.10.2021 12:52
+2
Походу оператора посадят...
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05.10.2021 12:58
+1
непонятно чего столько шума... голову же, как Гонгадзе, не отрезали.. неблагодарные журналисты у нас
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05.10.2021 12:55
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Для начала нужно отсранить временно быдло от работы в банке. ТАКИМ уродам не место в государственном банке.
мецХЕР не промычал ни одной внятной причины ЗАЛАМЫВАНИЯ рук журналистам, изымания ЧУЖОГО имущества, органичения свободы.
ПОЧЕМУ такое быдло в принципе работает в государственном банке? И не одно.
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05.10.2021 12:52 Ответить
он кореш первой леди, корниенко у него на побегушках, клован отмажет
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05.10.2021 12:57 Ответить
Походу оператора посадят...
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05.10.2021 12:58 Ответить
ні, для початку потрібно забрати у вас всіх, 73/43%зебілів, і в тебе, в т.ч. виборче право.
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05.10.2021 13:44 Ответить
Якось підозріло багато уваги до цієї ситуації.
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05.10.2021 12:52 Ответить
Отмазывают от афшоров не до нелоха.
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05.10.2021 12:55 Ответить
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05.10.2021 12:54 Ответить
"Комитет ВР готовит обращение к правоохранителям по поводу ситуации …"
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05.10.2021 13:09 Ответить
непонятно чего столько шума... голову же, как Гонгадзе, не отрезали.. неблагодарные журналисты у нас
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05.10.2021 12:55 Ответить
Ярослав, если бы не оглашение данного факта столь нелюбимыми тобой журналистами, ты бы и дальше верил в непогрешимость карлика клована и его камарильи...
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05.10.2021 13:12 Ответить
Статья 171 Уголовного кодекса Украины. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

1. Незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконное запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью -

наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, -

наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-171
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05.10.2021 12:56 Ответить
Когда заработает эта статья?
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05.10.2021 12:58 Ответить
Вы ещё про конституцию спросите
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05.10.2021 13:10 Ответить
напевне, тоді, коли вас, зебілів, позбавлять виборчого права.
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05.10.2021 13:45 Ответить
Зебил, а когда тебя лишат избирательного права?
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05.10.2021 14:25 Ответить
 
 