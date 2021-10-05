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журналистика (3253) нападение (2137) СМИ (3761) Укрэксимбанк (121) Юрий Винничук (41)

"Укрэксимбанк" - ключевой в процессе эмиссии гривни для "Большого строительства" Зеленского. Он получил 27,8 млрд грн рефинансирования от НБУ, - журналист Винничук

"Укрэксимбанк" выдал "Укравтодору" 19,3 млрд грн для строительства дорог в обмен на облигации под госгарантии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет журналист Бизнес.Цензор Юрий Винничук.

"Укрэксимбанк, который возглавляет товарищ семьи президента Зеленского, один из ключевых элементов в процессе эмиссии гривни для финансирования программ "Большого строительства Зеленского", - подчеркнул он.

По словам Винничука, "Укрэксимбанк" получил самый большой объем кредитов рефинансирования от НБУ.

"Всего Нацбанк выдал "Укрэксиму" кредитов рефинансирования на 27,8 млрд грн. Из них - 19,3 млрд грн, в обмен на облигации под госгарантии, "Укрэксимбанк" выдал "Укравтодору" для строительства дорог. За 2020 год "Укрэксимбанк" выплатил членам правления 56,7 млн грн вознаграждения", - добавил журналист.

Как сообщалось, главе "Укрэксимбанка" Мецгеру во время интервью не понравился вопрос журналиста "Схем" Кирилла Овсяного - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент, назвав его "провокацией и покушением на незапятнанную репутацию менеджмента".

Также читайте: "Укрэксимбанк" рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры относительно действий журналиста "Схем" Кирилла Овсяного

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вот почему такой наглый
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05.10.2021 13:01 Ответить
"Ну, так там же никого не убили. Все нормально" /Найвеличніший/
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05.10.2021 13:06 Ответить
кошелек клована обосрался....
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05.10.2021 13:08 Ответить
Персональна "пральня" зеленого бариги. Зрозуміло.
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05.10.2021 13:16 Ответить
этот манагэр - муж подруги квартальной клоунши - кравец. только не нужно говорить, что чертило из кривого рога чисто своими силами добился успеха и стал презом банка. все это одно опг квартал95. Их цель одна - украсть как можно больше бабла из страны.
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05.10.2021 13:57 Ответить
 
 