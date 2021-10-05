"Укрэксимбанк" - ключевой в процессе эмиссии гривни для "Большого строительства" Зеленского. Он получил 27,8 млрд грн рефинансирования от НБУ, - журналист Винничук

"Укрэксимбанк" выдал "Укравтодору" 19,3 млрд грн для строительства дорог в обмен на облигации под госгарантии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет журналист Бизнес.Цензор Юрий Винничук.

"Укрэксимбанк, который возглавляет товарищ семьи президента Зеленского, один из ключевых элементов в процессе эмиссии гривни для финансирования программ "Большого строительства Зеленского", - подчеркнул он.

По словам Винничука, "Укрэксимбанк" получил самый большой объем кредитов рефинансирования от НБУ.

"Всего Нацбанк выдал "Укрэксиму" кредитов рефинансирования на 27,8 млрд грн. Из них - 19,3 млрд грн, в обмен на облигации под госгарантии, "Укрэксимбанк" выдал "Укравтодору" для строительства дорог. За 2020 год "Укрэксимбанк" выплатил членам правления 56,7 млн грн вознаграждения", - добавил журналист.

Как сообщалось, главе "Укрэксимбанка" Мецгеру во время интервью не понравился вопрос журналиста "Схем" Кирилла Овсяного - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент, назвав его "провокацией и покушением на незапятнанную репутацию менеджмента".

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