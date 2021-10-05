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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Борьба с коронавирусом
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Данилов (1066) СНБО (4228) гуманитарная помощь (1241) COVID-19 (18606)

Украина может направить в ОРДЛО гумпомощь для борьбы с COVID-19, но нам надо понимать, с кем это решать, - Данилов

Украина может направить в ОРДЛО гумпомощь для борьбы с COVID-19, но нам надо понимать, с кем это решать, - Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключает возможность направления гуманитарной помощи в отдельные районы Донецкой и Луганской областей из-за ситуации с коронавирусом. Но для этого должны быть определенные условия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

"Мы можем направить гуманитарную помощь, но надо понимать, чтобы у них было желание ее принимать. И нам надо понимать, с кем этот вопрос решать. Все вопросы там переворачиваются с ног на голову. И если вопрос не согласован с Кремлем, с руководством Российской Федерации, ни один человек там не может принять самостоятельное решение", - отметил Данилов.

Напомним, ранее заявил, что ситуация с COVID-19 на оккупированном Донбассе очень напряженная, в том числе, в результате нехватки медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости COVID-19 в Украине еще впереди, - Данилов
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Топ комментарии
+15
А не подскажет ли мне этот ветеринар, как в период с 1939 года по 1945 год, поступала Британия и США, может быть они на оккупированную немцами территорию отправляли гуманитарную помощь? Прямо колоннами и морскими конвоями?
Впрочем этот ветеринар скорее сего не в курсе о Конвенции гласящей, что ОККУПАНТ несёт ответственность на оккупированной им территории за гуманитарную составляющую.
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05.10.2021 13:07
+11
Їх ***** забезпечить Спутніком.
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05.10.2021 13:05
+10
ты еще в кремль ,хйлу, отправь гумпомощь, ветеринар хйв.
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05.10.2021 13:06
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Їх ***** забезпечить Спутніком.
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05.10.2021 13:05 Ответить
А їхній СПУТНІК- ще та зараза. У мене на окупованому Донбасі після тої гидоти помер брат та невістка, люди трохи старше за 50. Тобто наш Донбас є полігоном для випробування і нових видів зброї, і різних шмурдяків, які рашисти звуть ліками.
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05.10.2021 19:08 Ответить
а не пошли бы они? пусть пришлют налоги за 7 лет
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05.10.2021 13:06 Ответить
ты еще в кремль ,хйлу, отправь гумпомощь, ветеринар хйв.
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05.10.2021 13:06 Ответить
А не подскажет ли мне этот ветеринар, как в период с 1939 года по 1945 год, поступала Британия и США, может быть они на оккупированную немцами территорию отправляли гуманитарную помощь? Прямо колоннами и морскими конвоями?
Впрочем этот ветеринар скорее сего не в курсе о Конвенции гласящей, что ОККУПАНТ несёт ответственность на оккупированной им территории за гуманитарную составляющую.
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05.10.2021 13:07 Ответить
А прав был Владимир Семёнович ...
"А если туп,как дерево - родился баобабом - так будешь тыщу лет, пока помрёш..."
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05.10.2021 14:16 Ответить
Их же уже херачат спутником-лайт. Это прекрасно,

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05.10.2021 13:08 Ответить
гребаные зеленые предатели не знают как бы выстелиться перед кремлевским ху@лом за счет независимой Украины... оккупированные территории должен обеспечивать оккупант...
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05.10.2021 13:09 Ответить
Русеш солдатен надо помагать, а то от Спутник В стрелять в нас некому будет.
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05.10.2021 13:10 Ответить
Краще ти в Глеваху заляж.
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05.10.2021 13:20 Ответить
И этот человек занимает должность секретаря СНБО Украины ???!!! Гнилье зеленое прокацапленное ...
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05.10.2021 13:42 Ответить
этот придурок просто идиот или предатель?!!!!!!!
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05.10.2021 14:01 Ответить
Или.
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05.10.2021 14:15 Ответить
Дебил престарелый! Может ты этих лугандонцев еще и подмыть будешь? Оккупант (мордор) несет всю ответственность за жизнь на оккупированной территории. А самому слабо отвезти туда продуктовый пакет какой-нибудь бабке?
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05.10.2021 14:02 Ответить
Данилов, ти шо *** , "вообше" ???
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05.10.2021 14:10 Ответить
Никто помогать лугандоновскому быдлу и не собирается... Зелёные мародёры спишут несколько сотен миллионов на фиктивную "помощь" и прикупят себе новых авто, и квартир в Лондоне...
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05.10.2021 14:50 Ответить
 
 