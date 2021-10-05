Сидоренко о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": "Это не просто за гранью. Это возвращение во времена Януковича"
Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке" требует немедленной реакции, как властей так и журналистского сообщества. Глава "Укрэксимбанка" должен быть уволен.
Об этом заявил журналист Сергей Сидоренко, комментируя нападение на журналистов в "Укрэксимбанке", передает Цензор.НЕТ.
"Это не просто за гранью. Это возвращение во времена Януковича. Полноценное. И оно требует жесткой реакции. Как минимум, немедленного отстранения "героя" уже сегодня, и увольнения после прохождения необходимых процедур. И, конечно же, дальнейшего расследования со стороны полиции, потому что это уголовно наказуемое действие. А если нет - то это будет означать, что бандитизм в государственных кабинетах стал официальной политикой, которая имеет поддержку руководства государства. Владимир Зеленский, конечно, может делать вид, что не в курсе, как с Трухин, и думать, что он таким образом красиво съехал с темы, но нет. А еще это требует единства журналистской среды. Коллеги, думаю, для всех очевидно, что это пересекает все красные линии. Этот прецедент недопустимо оставлять без общего ответа", - заявил Сидоренко.
Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.
Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.
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Понимаете, о чем я? А кто не согласен, тот .... А кто против, то вообще... И наверно путин... А кто считает что полиция сама должна решать, тот вообще ... а если нет, то срочно ... ганьба! ганьба! .... тысячи лайков .... максимальный репост ....
как-то уже тошнит от такой журналистики. Причем уже не в связи с конкретной ситуацией.
мецгер просто дурак и у него плохие нервы, уволить и все. Нет, надо обосрать по любому поводу и зеленского, и полицию, и всех кто рядом даже не стоит и отношения не имеет.