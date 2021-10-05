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журналистика (3253) Зеленский (19024) нападение (2137) СМИ (3761) Укрэксимбанк (121) Мецгер (68)

Сидоренко о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": "Это не просто за гранью. Это возвращение во времена Януковича"

Сидоренко о нападении на журналистов в

Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке" требует немедленной реакции, как властей так и журналистского сообщества. Глава "Укрэксимбанка" должен быть уволен.

Об этом заявил журналист Сергей Сидоренко, комментируя нападение на журналистов в "Укрэксимбанке", передает Цензор.НЕТ.

"Это не просто за гранью. Это возвращение во времена Януковича. Полноценное. И оно требует жесткой реакции. Как минимум, немедленного отстранения "героя" уже сегодня, и увольнения после прохождения необходимых процедур. И, конечно же, дальнейшего расследования со стороны полиции, потому что это уголовно наказуемое действие. А если нет - то это будет означать, что бандитизм в государственных кабинетах стал официальной политикой, которая имеет поддержку руководства государства. Владимир Зеленский, конечно, может делать вид, что не в курсе, как с Трухин, и думать, что он таким образом красиво съехал с темы, но нет. А еще это требует единства журналистской среды. Коллеги, думаю, для всех очевидно, что это пересекает все красные линии. Этот прецедент недопустимо оставлять без общего ответа", - заявил Сидоренко.

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Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.

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То что произошло это чистая уголовка.
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05.10.2021 13:11 Ответить
Но откормленные журнамухи на такое не будут жужжать. Это же не ********** в Трускавце с ментами и мигалками. Тут им премий не видать, а скорее, наоборот.
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05.10.2021 13:20 Ответить
Это только цветочки....
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05.10.2021 13:21 Ответить
А футболки соответствующие будут?? С "дорогенькой" тогда быстро подсуетились...
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05.10.2021 13:26 Ответить
Не забудьте извиниться. Как перед Белецким. Журналисты.
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05.10.2021 13:28 Ответить
Так офшорный клоун - это и есть овощ-2, только не сидевший. Пока еще не сидевший.
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05.10.2021 13:39 Ответить
Вангую. Цьому Мецгеру з рук це не зійде. Як казав кацапський блогер "запомнітє етот твіт".
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05.10.2021 14:18 Ответить
"Это не просто .... Это возвращение во времена Януковича! И оно требует жесткой реакции! Как минимум, ... уже сегодня, и увольнения ... И, конечно же, ... со стороны полиции, потому что это .... А если нет - то это будет означать, что бандитизм в государственных кабинетах стал официальной политикой, которая имеет поддержку руководства государства. Владимир Зеленский, конечно, может делать вид, что ... красиво съехал с темы, но нет. А еще это .... Коллеги, думаю, для всех очевидно, что это .... Этот прецедент недопустимо оставлять без общего ответа".

Понимаете, о чем я? А кто не согласен, тот .... А кто против, то вообще... И наверно путин... А кто считает что полиция сама должна решать, тот вообще ... а если нет, то срочно ... ганьба! ганьба! .... тысячи лайков .... максимальный репост ....

как-то уже тошнит от такой журналистики. Причем уже не в связи с конкретной ситуацией.

мецгер просто дурак и у него плохие нервы, уволить и все. Нет, надо обосрать по любому поводу и зеленского, и полицию, и всех кто рядом даже не стоит и отношения не имеет.
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07.10.2021 00:12 Ответить
 
 