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ВР (27371) Разумков Дмитрий (1520) Рудик Кира (97)

Отстранение Разумкова - нарушение регламента и попытка взять парламент под контроль Офиса президента, - заявление "Голоса"

Отстранение Разумкова - нарушение регламента и попытка взять парламент под контроль Офиса президента, - заявление

Народные депутаты с нарушениями регламента отстранили Дмитрия Разумкова от должности спикера Верховной Рады.

Об этом говорится в заявлении партии "Голос", информирует Цензор.НЕТ.

"По правилам, сегодня должно было бы рассматриваться голосование по поводу внесения вопроса об отставке спикера в повестку дня. В таком случае у спикера есть 10 дней на то, чтобы предоставить отчет Счетной палате по своей работе. Затем, согласно правилам, этот вопрос должен был голосоваться. Но мы видим, что для монобольшинства правил не существует. Партия "Голос" считает, что регламент снова цинично порочат", - говорится в заявлении.

"Спикера отстранили от занимаемой должности на время рассмотрения вопроса о его отставке - на два дня. Это произошло с грубым нарушением закона. Никакой аргументации этому не было. Сейчас монобольшинство нарушает закон и пытается найти как можно более широкую поддержку. Фракция "Голос" не поддерживает отставку спикера, так же, как все оппозиционные фракции.

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Но, к сожалению, у нас есть некоторые коллеги, сотрудничающие с ОП, которые дали за отстранение Разумкова голоса. Это Александра Устинова, Ольга Стефанишина и Владимир Цабаль. Конечно, нам очень обидно и стыдно за них, потому что это предательство тех обещаний, с которыми они шли в парламент. Это предательство ценностей наших избирателей", - отметила лидер "Голоса" Кира Рудик.

"Даже несмотря на то, что Дмитрий Разумков начал свою политическую жизнь как представитель провластной команды, мы выступаем против его отставки, потому что он соблюдает правила и следует регламенту. Мы уже имели возможность увидеть, что происходит в Верховной Раде, когда монобольшинство полностью контролирует спикера", -  отмечается в завлении.

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"Власть стремится как можно скорее заменить спикера несмотря на грубые нарушения регламента. Сейчас монобольшинству это необходимо, чтобы увеличить контроль над парламентом, поэтому счет идет на каждый голос. Если заменят спикера, оппозиция будет иметь вдвое, а то и втрое меньше возможностей отстаивать свою позицию не только с трибуны, но и напрямую с журналистами. Поскольку в ближайшее время должен быть подписан так называемый закон об олигархах, который является неконституционным, это еще одна из причин, почему хотят заменить спикера так быстро", - отметила Рудик.

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Топ комментарии
+9
Шо то є регламент? Не чули, не знаємо. В Трускавці такому не вчили.
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05.10.2021 13:13
+8
Ой, да им на Конституцию похер! Какой там регламент.
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05.10.2021 13:14
+8
Ермак и его маленький Зеленский попали в ситуации с Разумковым в странный цугцванг.

С одной стороны, "достал кинжал - бей". Ситуация зашла далеко, и попытаться сделать вид, что всё тут всем приснилось, уже не выйдет.

Попытка "отыграть назад" означает неизбежную потерю лица (хотя, с другой стороны, чего там терять-то?) и признание в собственной слабости: это что ж за Могучий Вовочка, который на каком-то Разумкове запнулся?

С другой, убрав со скандалом №1 в собственном избирательном списке (а без скандала не выйдет - собственно, ситуация УЖЕ скандальная) Банковая покажет всем, что, во-первых, зе-команда фактически развалилась, а во-вторых, все попытки договориться с этими отморозками гроша выеденного не стоят, так что желающих союзничать с ними резко поубавится.

А вот у Разумкова ситуация, как говорится, win-win. Уволят - что ж, если корабль тонет, обижаться на того, кто насильно сажает тебя в шлюпку, точно не стоит. Зато потом можно хвастаться, что на самом деле никогда с "этими" не был, и задорого продавать свою оппозиционность.

Не уволят - значит, признают его силу и влияние. Акции спикера в этом случае разом догонят акции Зеленского. А с учётом того, что отличник Дима - кто угодно, только не наркоман-невменяшка, то и перегонят.

Банковой, конечно, наплевать. Им сам чёрт не брат, они сделаны из мяса, и так далее, и тому подобное. Только так или иначе, а они в стране не одни. И грешки, должки и обидки вокруг них растут не по дням, а на глазах.

Приближать своими руками день, когда другие сильные мира сего предъявят счёт с процентами - благородное дело, примерно как Русская Рулетка с пятью патронами в барабане вместо одного. Пожелаем Зеленскому и Ко в этом почтенном занятии всяческих успехов.

Данило Чикін
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05.10.2021 13:23
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За 2,5 года в Украине не произошло никаких реальных реформ (если, конечно, ими не считать торговлю суверенитетом в судебной, правоохранительной, финансовой, в управлении госпредприятиями и других сферах); реальная борьба с коррупцией отсутствует; социальные стандарты как были мизерными, так и остались; тарифы на жилищно-коммунальные услуги как увеличивались, так и увеличиваются; уровень промышленного производства находится на уровне 5-летней давности; мир так и не наступил и т.д. и т.п.

Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/Viktor.Skarshevsky/posts/2045410758946369 пишет экономический эксперт Виктор Скаршевский, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Несмотря на все эти негативные тенденции последних 2,5 лет, рейтинг президента продолжал оставаться на относительно высоком уровне. И все потому, что рейтинг держался на мифе - «царь хороший, бояре плохие». На мифе, что «президент честный и простой парень, далекий и никак не связан с олигархами».

Вчерашний скандал с президентскими офшорами разрушил этот миф. Общество получило еще одно доказательство, что Зеленский - это тот же Порошенко. Со всеми вытекающими последствиями.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633413068-yae-valetov-offshory-ne-prestuplenie-problema-v-tom-chto.html Ян Валетов: Оффшоры - не преступление. Проблема в том, что Зе-команда имеет двойную мораль

Избиратель больше не будет к Зеленскому снисходителен, не будет видеть в нем неопытного политика. Нельзя говорить о неопытности, имея более чем 10-летний стаж уклонения от уплаты налогов. При этом, как показывает журналистское расследование, в офшорные президентские схемы также замешано его ближайшее окружение.

С сегодняшнего дня, все действия, нарушающие Конституцию и Законы - как то, регулярное антиконституционное введение санкций против украинских граждан, незаконное закрытие телеканалов, формирование списка контрабандистов, поспешное продвижение закона об олигархах и т.д. - уже не смогут оцениваться обществом, как бескорыстная борьба за справедливость.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633342155-u-ofisi-prezidenta-vibrali-naytupishiy-iz-mozhlivih-variantiv.html У Офісі президента вибрали найтупіший із можливих варіантів реагування на офшорний скандал - Кость Бондаренко

Убедить общество в искренности и бескорыстности действий группы неискренних людей - задача, которую после офшорного скандала практически невозможно будет решить.

Больше не получится прикрывать провалы мифом "царь хороший, бояре плохие", как это было до офшорного скандала. Каждый провал, теперь будет настоящей проблемой.

Учитывая качество кризисного пиара и качество управленческой команды в целом, проблемы будут рождать другие проблемы - они будут нарастать как снежный ком и могут похоронить не только перспективы второго срока (как было в случае с Порошенко), но и перспективы Зеленского нормально досидеть первый.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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https://www.facebook.com/Viktor.Skarshevsky/posts/2045410758946369 Виктор СКАРШЕВСКИЙ

Повідомити про помилку - Виділіть орфографічну помилку миш
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05.10.2021 13:12 Ответить
Ну вот не надо. Я Пороха не люблю в т.ч. за то как он слился Слуге Урода, но ЗеЧмо вообще вне категорий уродов. Это что-то на совсем другом уровне.
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05.10.2021 13:16 Ответить
А в итоге делали одно дело!!!!! Чем же один отличается от другого???
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05.10.2021 13:19 Ответить
Можно подробнее про одно и тоже?
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05.10.2021 13:26 Ответить
Что «адно ітоже»? Что?
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05.10.2021 13:26 Ответить
СтукачОк, сколько тебе лет если ты не знаешь как правил твой работодатель вальцман, возьми по - гугли или партия ботофермы имени пэци такой задачи не ставило, а лишь бы обсирать И флажок поменяй -мериканец херов!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 13:35 Ответить
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05.10.2021 13:50 Ответить
после ПРОСТОГО вопроса у тебя началась истерика.
очередной "разочаровавшийся" зебил перестал верить ослу офшорному, но продолжает повторять фейки самого зеленского, которые тот ссал зебилом..
Браво!
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05.10.2021 13:51 Ответить
п.с. кстати, тезис про "одно и то же" начал продвигать шмарий более года назад..
и этот тезис очень популярен среди зебилов м шмарийцев.. да и среди пророссийсой ваты.
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05.10.2021 13:53 Ответить
І поряд не стояли.
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05.10.2021 13:29 Ответить
Я відправив цей висєр в бан і прошу всіх підтримати-це нахабна маніпуляція.
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05.10.2021 13:18 Ответить
Шо то є регламент? Не чули, не знаємо. В Трускавці такому не вчили.
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05.10.2021 13:13 Ответить
Ой, да им на Конституцию похер! Какой там регламент.
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05.10.2021 13:14 Ответить
Тю, так у Слуг свое трактование регламента.
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05.10.2021 13:19 Ответить
*****... этим козлом уже!
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05.10.2021 13:20 Ответить
Ермак и его маленький Зеленский попали в ситуации с Разумковым в странный цугцванг.

С одной стороны, "достал кинжал - бей". Ситуация зашла далеко, и попытаться сделать вид, что всё тут всем приснилось, уже не выйдет.

Попытка "отыграть назад" означает неизбежную потерю лица (хотя, с другой стороны, чего там терять-то?) и признание в собственной слабости: это что ж за Могучий Вовочка, который на каком-то Разумкове запнулся?

С другой, убрав со скандалом №1 в собственном избирательном списке (а без скандала не выйдет - собственно, ситуация УЖЕ скандальная) Банковая покажет всем, что, во-первых, зе-команда фактически развалилась, а во-вторых, все попытки договориться с этими отморозками гроша выеденного не стоят, так что желающих союзничать с ними резко поубавится.

А вот у Разумкова ситуация, как говорится, win-win. Уволят - что ж, если корабль тонет, обижаться на того, кто насильно сажает тебя в шлюпку, точно не стоит. Зато потом можно хвастаться, что на самом деле никогда с "этими" не был, и задорого продавать свою оппозиционность.

Не уволят - значит, признают его силу и влияние. Акции спикера в этом случае разом догонят акции Зеленского. А с учётом того, что отличник Дима - кто угодно, только не наркоман-невменяшка, то и перегонят.

Банковой, конечно, наплевать. Им сам чёрт не брат, они сделаны из мяса, и так далее, и тому подобное. Только так или иначе, а они в стране не одни. И грешки, должки и обидки вокруг них растут не по дням, а на глазах.

Приближать своими руками день, когда другие сильные мира сего предъявят счёт с процентами - благородное дело, примерно как Русская Рулетка с пятью патронами в барабане вместо одного. Пожелаем Зеленскому и Ко в этом почтенном занятии всяческих успехов.

Данило Чикін
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05.10.2021 13:23 Ответить
Ху́цпа зухвалість, властивість характеру, яка більш-менш точно визначається словами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C «зухвалість» або https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 «нахабство».
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05.10.2021 13:27 Ответить
Трансляции из зала парламента: наблюдаем свершение государственного переворота.
Вынудят ли Народ к новому Майдану для защиты Государства от нынешнего Януковича?
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05.10.2021 13:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=k-5uRCDUFo8 Не надо громких слов, они потрясают воздух, но не собеседника .
Снимают только спикера, а не парламент!
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05.10.2021 14:26 Ответить
"Снимают" не просто "спикера", а "Голову Верховної Ради України". Чтобы назначить "Головою" своюпослушную шавку - нарушать Конституцию и все законы Украины.
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06.10.2021 00:56 Ответить
Что за чушь?!Голова принимает законы и меняет Конституцию? Нет. Депутаты.
В чем переворот то?
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06.10.2021 11:40 Ответить
Разумков лжот!!!

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Регламент Верховної Ради України

Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади

4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.

Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
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05.10.2021 15:25 Ответить
 
 