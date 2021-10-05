Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет, - Шмыгаль
После прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет. Этому могут поспособствовать санкции против "Северного потока-2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для lb.ua.
По его словам, вариант с остановкой транзита после запуска "Северного потока-2" не рассматривается, поскольку он частично находится под санкциями.
"Мы все еще надеемся, что наши партнеры, в частности США продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификацию "Потока". Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня", - добавил Шмыгаль.
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- Не делайте этого!
- Нет нет нет, я уже настроился, просто думаю, сначала изнасиловать а потом ограбить или наоборот.
- А я НАСТАИВАЮ что бы вы сохранили мою честь и кошелёк. НАСТАИВАЮ!
Приспособленцы таких называют.