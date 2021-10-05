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санкции (11038) США (24813) Северный поток (1443) Транзит газа (340) Шмыгаль Денис (2588)

Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет, - Шмыгаль

Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет, - Шмыгаль

После прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет. Этому могут поспособствовать санкции против "Северного потока-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для lb.ua.

По его словам, вариант с остановкой транзита после запуска "Северного потока-2" не рассматривается, поскольку он частично находится под санкциями.

"Мы все еще надеемся, что наши партнеры, в частности США продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификацию "Потока". Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня", - добавил Шмыгаль.

Читайте также: Германия требует от "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС, - Reuters

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Топ комментарии
+9
А наполягати на власному вибутку та на будівництві терміналу скрапленого газу мозку не вистачає?
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05.10.2021 13:17
+8
А не стыдно тебе, Шмыгаль, клянчить деньги у агрессора?
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05.10.2021 13:14
+5
Какой-то позор,попрошайничество!
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05.10.2021 13:23
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Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1445295747038130178 2 ч



Ахах! Цены на газ на Эвропе снизятся после запуска СП2!
Первая ветка СП2 заполнена, цена поднялась до 1250 доллярив. Бизнес,чтож
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05.10.2021 13:12 Ответить
Україні не потрібен транзит російського газу, не можна допомагати путіну заробляти гроші! Україні потрібно перевести всі котельні та підприємства на біопаливо і забути про імпорт газу а почати експорт власного газу в ЄС!
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05.10.2021 13:20 Ответить
Ніхто не буде виробляти біогаз, бо це ж треба сміття сортувати, а не завалювати ним земельні ресурси, заробляючи на цьому мабуть більше, ніж на біогазі. Український чинуша готовий знищувати дорогоцінну Богом дану українцям землю заради наживи й не думає про наслідки для майбутніх поколінь.
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05.10.2021 13:55 Ответить
Україна і без біогазу може отопити себе сама. Досить ще відходів від переробки деревени та агровідходів які можна спалювати і отримувати енергію.
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05.10.2021 13:59 Ответить
...и лушпиння?
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05.10.2021 14:38 Ответить
Подымут до $2000 а потом дадут скидку в $100 для тех кто будет старанней лизать и ето назовут победой
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05.10.2021 13:29 Ответить
А не стыдно тебе, Шмыгаль, клянчить деньги у агрессора?
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05.10.2021 13:14 Ответить
Маланцы перед нами комедию ломают, ведь то что происходит это их заслуга!!!!! Скоро медальки от ***** получать будут!!!!
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05.10.2021 13:15 Ответить
А этот вместо развития газодобычи все надеется на транзит который уже упал вдвое. Ну оставят Украине допустим 15-20 млрд в год и что дальше.
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05.10.2021 13:16 Ответить
А наполягати на власному вибутку та на будівництві терміналу скрапленого газу мозку не вистачає?
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05.10.2021 13:17 Ответить
даже овощь собирался строить терминал, но младое поколение только на самокатах катается...
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05.10.2021 13:31 Ответить
"молодое поколєніє" вештається по шльондрах, мастурбує, відсмоктує у "гарних хлопців", сидить на доріжках.. - на інше немає ані сил, ані розуму, ані освіти
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05.10.2021 15:10 Ответить
Отчитывайтесь достижениями а не хотелками!
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05.10.2021 13:20 Ответить
- Девушка, я вас изнасилую и ограблю.
- Не делайте этого!
- Нет нет нет, я уже настроился, просто думаю, сначала изнасиловать а потом ограбить или наоборот.
- А я НАСТАИВАЮ что бы вы сохранили мою честь и кошелёк. НАСТАИВАЮ!
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05.10.2021 13:21 Ответить
Можно ещё настаивать на женьшене или на клюкве.
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05.10.2021 13:22 Ответить
Какой-то позор,попрошайничество!
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05.10.2021 13:23 Ответить
Везде кричат Вайна, злые кацапы и в тоже время хотят и дальше поддерживать товарооборот и транзит.

Приспособленцы таких называют.
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05.10.2021 13:24 Ответить
Прям как дети. ***** столько лет тащил трубу через пол мира и потратил на подкуп президентов и политиков стран ЕС миллиарды долларов чтобы транзит газа через Украину еще сохранить на десятки лет?
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05.10.2021 13:27 Ответить
Борьба за вонючий российский газ продолжается
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05.10.2021 13:37 Ответить
Уголь закупайте бараны, пока еще время есть, а они все про газ кацапский...
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05.10.2021 13:39 Ответить
Та поріжте нахрін ту ГТС на металобрухт і не буде проблем!
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05.10.2021 13:42 Ответить
Так путЄн-***** нападе...
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05.10.2021 14:05 Ответить
Настаівать нє возброняєЦЦА, а Шо толку...
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05.10.2021 14:05 Ответить
Бизнес на крови
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05.10.2021 14:07 Ответить
Нам предлагают сдаться. Обещают тёплую одежду (в Сибири), горячий чай (на подвалах), дадут покушать (перед расстрелом). Как то так........
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05.10.2021 14:25 Ответить
Вряд ли гарантии будут. Или их пропишут так: при наличии желающих получать газ через Украину, Газпром обязуется поставлять газ по этому направлению, а не другому. Сложно представить, что ЕС будет заставлять ту же Венгрию покупать российский газ только через Украину, а не как иначе. А заставлять россиян платить за транзит воздуха... ну они сразу пойдут по судам с договором "обеспечь транзит или плати", приводя прецедент как против них обернули договор "покупай газ или плати". Сейчас основная проблема для Украины остановки транзита даже не в том, что она теряет эти деньги, потому что Газпром первое время может и платить за воздух по контракту "качай или плати". Проблема в том, что при прекращении транзита Украина не сможет обеспечить поставки газа для себя.
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05.10.2021 14:46 Ответить
Если цена для получающих через Украину будет выше, то желающих получать газ через Украину не будет. Никто не заставлять не будет, просто при поставках газа по другим направлениям сделают ниже, как минимум на стоимость транзита.
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05.10.2021 15:15 Ответить
Який бізнес?У нас війна з РФ!Є окуповані ворогом території.Волоси дибки стоять від заяв цього уряду..
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05.10.2021 14:55 Ответить
...ага.. "мы приложим все усилия, чтобы постараться .. bla-bla-bla-lalala.." Шмыгальё
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05.10.2021 15:03 Ответить
Завдяки потоку з Норвегії до Польщі Україна втратить 4,7 млрд кубів транзиту. Протидія тому потоку буде? Санкції США проти Норвегії введуть?
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05.10.2021 18:22 Ответить
 
 