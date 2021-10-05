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В "Дії" появятся два новых COVID-документа - о ПЦР-тестировании и о том, что человек переболел коронавирусом, - Минцифры

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В Министерстве цифровой трансформации планируют ввести в "Дії" еще два вида COVID-сертификатов - о результатах ПЦР-тестирования и сертификат о том, что человек переболел коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб.

"Сейчас совместно с Минздравом мы уже постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты для ПЦР-тестирования, то есть такой сертификат также появится в "Дії". И также фактически начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех, кто переболел и излечился от коронавируса, и такие сертификаты также появятся в "Дії", - отметил Вискуб.

Также он исключил возможность массового внесения ложных сведений о вакцинации от коронавируса в соответствующие электронные базы данных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оплата административного штрафа и электронное судебное решение: В "Дії" анонсировали новые услуги

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Топ комментарии
+5
****, это шабаш какой-то..
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05.10.2021 13:23
+5
А можна собі офшор через Дію створити? Малесенький. Адже ми всі президенти!
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05.10.2021 13:24
+1
Потом сюрприз будет всем хитрожопым... Кто выживет, конечно...
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05.10.2021 13:33
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****, это шабаш какой-то..
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05.10.2021 13:23 Ответить
Ці документи ніяк не захищають від підробок сертифікатів і внесення в базу фейкових щеплень. Потрібно проводити тестування на антитіла і видавати сертифікати про наявність антитіл тільки після отримання результатів тестування на антитіла. Не має значення було щеплення чи перехворів, має значення тільки наявність антитіл!
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05.10.2021 13:24 Ответить
Тести на антитіла потрібно проводити раз на півроку і поновлювати свій сертифікат антитіл до ковід-19 потрібно раз на півроку. Це захистить від підробок та маніпуляцій.
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05.10.2021 13:25 Ответить
Потом сюрприз будет всем хитрожопым... Кто выживет, конечно...
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05.10.2021 13:33 Ответить
А что помешает подделать тест на антитела?
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05.10.2021 14:09 Ответить
Так же как и сертификат - ничего не мешает.
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05.10.2021 14:11 Ответить
Куда этот тест прикладывать и кому он нужен, когда повсеместно люди без масок ходят и ездят и подхватить корону можно через полчаса после получения этой бумажки? Я серьезно. Для чего эти тесты нужны?!
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05.10.2021 15:47 Ответить
А можна собі офшор через Дію створити? Малесенький. Адже ми всі президенти!
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05.10.2021 13:24 Ответить
Tрэш полный.
Других проблем в державе больше нет ?
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05.10.2021 13:50 Ответить
Спроси у своей прокси - что это в Австралии за карантинные меры такие обострились
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05.10.2021 14:56 Ответить
У Минздрава совсем крыша поехала...
Разве не достаточно внутреннего и международного сертификата о вакцинации?
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05.10.2021 13:54 Ответить
Це добре. Я перехворіла і вакцинуватись не планую. Краще буду здавати аналіз на антитіла як доказ того, що перехворіла і щеплення мені не потрібне
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05.10.2021 13:59 Ответить
Также он исключил возможность массового внесения ложных сведений о вакцинации от коронавируса в соответствующие электронные базы данных.
Любопытно и каким же образом? Врачей от базы отключил?
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05.10.2021 14:09 Ответить
Фігня, щоб отримати електронний сертифікат про вакцинацію в Дії потрібно мати цифровий підпис, а його не можливо отримати не маючі електронного паспорта. То ж, якщо ви не маєте електронного паспорту то Дія вам до спини.
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05.10.2021 14:39 Ответить
Цифровий підпис, можливо отримать без цифрового паспорта.
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05.10.2021 22:17 Ответить
Лікарська таємниця? Ні не чули....
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05.10.2021 15:08 Ответить
 
 