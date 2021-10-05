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Разумков о "слугах народа": "Я ошибся в людях и ценностях, с которыми они шли" (обновлено)

Разумков о

Выносить голосование по отставке спикера ВР Дмитрия Разумкова на голосование в четверг - грубое нарушение регламента.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Ты либо идешь по закону, либо как тебе нравится. Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное ошибся и в людях, ошибся и в ценностях, с которыми они шли. Но я точно не ошибся в тех людях, которые нас сюда делегировали и выбрали", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отстранение Разумкова - нарушение регламента и попытка взять парламент под контроль Офиса президента, - заявление "Голоса"

"Время все расставит по своим местам", - добавил он.

Позже Разумков в Facebook написал: "Парламент является институцией, которую нельзя поносить. Вопрос не в должности, а в том, что Парламент должен быть парламентом в парламентско-президентской республике. Это те чаши весов, на которых сегодня существует наше государство.
Я очень хотел верить, что за два года каденции мы вернули Парламент к парламентской работе. Видимо, где-то ошибся. В людях и ценностях, с которыми они шли. Но я точно не ошибся в тех людях, которые нас делегировали в Верховную Раду. Поэтому изменять ценностям и принципам, с которыми мы шли в 2019 году, не собираюсь. Знаю, что людей с такой же позицией в Раде немало".

Разумков о слугах народа: Я ошибся в людях и ценностях, с которыми они шли 01

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

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Топ комментарии
+4
какой-такой суд терпила?
- знаешь сам прекрасно что судьи, прокурор, СБУ и МВС сейчас под полным контролем злого карлика которого ты с Богданом, Беней и остального десанта с Тель-Авива посадили в кресло презика руками тупого-мудрого нарида
- обтекай лишенец и молчи
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05.10.2021 13:30
+3
Разумков самый умный подонок в зелёном болоте, именно он вместе с Качурой и Богданом технологически привел этот балаган к власти, именно он превратил парламент в "зелёный принтер", да вот незадача, теперь стал не нужен охамевшему от вседозволенности зелёному кодлу, как говорится, за что боролись на то и напоролись.
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05.10.2021 13:54
+2
Дима, лошадью ходи !!! Век воли не видать!
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05.10.2021 13:34
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Правила форума Совет форумчан
какой-такой суд терпила?
- знаешь сам прекрасно что судьи, прокурор, СБУ и МВС сейчас под полным контролем злого карлика которого ты с Богданом, Беней и остального десанта с Тель-Авива посадили в кресло презика руками тупого-мудрого нарида
- обтекай лишенец и молчи
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05.10.2021 13:30 Ответить
Гы-гы...
В суд надо будет обращать через ТРИ ГОДА.
Вот тогда и будут РЕАЛЬНЫЕ ШАНСЫ посадить в тюрьму всех "Слуг"!
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05.10.2021 13:31 Ответить
Дима, лошадью ходи !!! Век воли не видать!
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05.10.2021 13:34 Ответить
последний из могикан. дальше Беня-власть. да, зеледурни?
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05.10.2021 13:37 Ответить
Так а в чем нарушение регламента, что они все и всегда кричат о них постоянно, но конкретно на статьи не ссылаются?
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05.10.2021 13:49 Ответить
Например, согласно ч. 5 ст. 76 Регламента Счетная палата и Разумков должны подать отчеты о финансовой и прочей деятельности Главы Рады не позже, чем за 2 дня до пленарного заседания, на котором будет рассматриваться вопрос об отставке. Как можно подготовить эти документы и подать их за 2 дня до голосования, когда голосование уже послезавтра?

Там прописаны сроки - не позже 10 дней от даты внесения в порядок денний, и не раньше разумного срока для подготовки и подачи отчетов, которые тоже не за день готовятся.
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05.10.2021 23:40 Ответить
Да в статье приведенной вами нет того всего что вы приписали ей: 5. Голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні.
Это все без всяких разумных сроков, 10 дней и тд. Практически творец турборежима не может отдать распоряжение своим подчинённым нажать кнопку в программе сформировать отчёт? И кто то не может проверить наличие соответствующих трансакций указанных в отчёте?
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09.10.2021 10:20 Ответить
Конечно, не могут. Счетная палата - не его подчиненные. Нормальная проверка не выполняется за полчаса. И уж точно невозможно подать отчет не позже чем за 2 дня до даты голосования, когда дату голосования назначили на послезавтра. То есть, он должен был подать отчет еще до того, как вопрос об отставке внесли в повестку дня, получается)
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10.10.2021 02:22 Ответить
10 дней есть в другой статье. Такой срок дается Счетной палате на подготовку и подачу отчета.
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10.10.2021 03:44 Ответить
Ну это у вас уже без ссылок из области личных фантазий. Так что единственное законный срок там именно 2 дня и он выдержан. Так что турборежим рулит.
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10.10.2021 08:06 Ответить
Где же он, спрашивается, выдержан? Вы из параллельной Вселенной что-ли? Как Счетная палата и Глава ВР могли подать отчет и висновок за 2 дня до голосования, у них же нет машины времени!)

10 дней указаны в ч. 1. ст. 77:
"Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії."

Вот отсюда и берутся эти сроки: не меньше, по крайней мере, 3-х дней и не больше 10.
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10.10.2021 14:10 Ответить
Что за бред о машине времени? Что за новая выдумка? Это как предыдущая что Разумкову ни кому в аппарате вр не может дать распоряжение нажать кнопку в бухгалтерской программе сформировать отчет? А счетная палата подчинёная вр, в чьи обязанности входит финансовая проверка вр и тд откажется выполнять свою работу? И вы что не розумієте українською? "не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії" это не от 3 до 10, это не позже 10 и все.
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10.10.2021 14:38 Ответить
Вы в состоянии понять, что значит ЗА 2 ДНЯ ДО ГОЛОСОВАНИЯ ? Или просто притворяетесь? )

Корниенко в интервью сам публично фактически признал, что они нарушают это требование регламента. Но при этом сказал, что хоть вопрос и спорный, но по их мнению это якобы не помешает им провести голосование. Божья роса, ей Богу)
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10.10.2021 14:59 Ответить
Висновок про фінансову діяльність - это объемный и серьезный документ, а не какой-о там бухгалтерский отчет. Хотя и бухгалтерские отчеты на крупных предприятиях не делаются за 5 минут.
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10.10.2021 15:00 Ответить
Не смешите выдумками. За два дня это именно за два дня и ни слова сколько готовить, как делать и тд. Ну а выдумки о каком то висновке про фінансову діяльність может в ваших понятиях это и какие то наскальные рисунки которые кто то где-то годами должен высекать и волами в Раду возить. Но в законе "звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати"
Если вы плохо понимаете українською, то опять переведу: отчёт о своей работе и выполнение бюджета вр ( что он лично делал и сколько денег и куда из бюджета потрачено, что доступно в любой бухгалтерской программе в любой момент) и висновок проверки правда или брешит отчитывающейся. Это все в течении 15 минут можно сделать и без любимого Разумковым турборежима.
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10.10.2021 16:40 Ответить
Подача отчета в 8 или 11 часов вечера 5-го числа - это не за 2 дня, понимаете? И даже днем 5-го числа - тоже не за 2 дня. В сутках у нас пока еще 24 часа."
Вы понимаете, что значит изготовить 424 экземпляра этого отчета для того, чтобы раздать его депутатам? Это не мгновенно происходит.
"Висновок.
Як бачимо, Регламент Верховної Ради не встановлює мінімального строку для включення до порядку денного сесії Верховної Ради розгляду питання про відкликання Голови Верховної Ради з посади. Законодавчо визначається лише максимальний строк, щодо розгляду цього питання до порядку денного сесії не пізніш як на десятий день після включення. В той же час, призначення 5 жовтня розгляду питання про відкликання на 7 жовтня фактично унеможливлює виконання частини 5 статті 76 Регламенту, щодо підготовки Головою Верховної Ради України і надання народним депутатам звіту про роботу та про виконання кошторису Верховної Ради, а також щодо надання висновку Рахункової палати не пізніш як за два дні до розгляду цього питання на пленарному засіданні Ради."

https://www.oporaua.org/news/parliament/rada_9/23512-iak-maie-vidbuvatisia-vidstavka-golovi-verkhovnoyi-radi-********

А вот Вам прямая цитата Корниенко:
"Є певний строк щодо двох днів на підготовку звіту Голови Верховної Ради, але цей строк не обмежує можливість розгляду... Тобто, якщо ми призначаємо на розгляд питання за п'ять днів, то за три дні він має дати звіт. Але якщо ми призначаємо за один день, то не зрозуміло, чи є це обмеженням. Це не є обмеженням, на нашу думку", - сказав Корнієнко."

Закон, что дышло, вот как это называется. Один несчастный лишний день не могли подождать малограмотные "слуги", чтобы их не обвиняли в нарушении регламента)
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10.10.2021 17:50 Ответить
Ну опять при чем тут время 20 или 23? Или число часов в сутках или скорость принтера? 7-5=2 или вы в этом сомневаетесь? Ну а "фактично унеможливлює виконання частини 5 статті 76 Регламенту, щодо підготовки Головою Верховної Ради України і надання народним депутатам звіту про роботу та про виконання кошторису Верховної Ради, а також щодо надання висновку Рахункової палати не пізніш як за два дні до розгляду цього питання на пленарному засіданні Ради." это опять же каким образом со ссылкой на закон, а не на личное чьё то мнение? Эта рада в которую лез Разумков была выбрана вопреки закону. О чем засведетельствовало решение кс. Но в его снятии ни одна норма закона не нарушена, повторюсь: в нем не сказано каким образом и как он должен выполнить норму об отчете, указан только срок.
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10.10.2021 18:58 Ответить
То есть, надання, к примеру, в 23:59 5-го числа - это будет за 2 дня по-Вашему? Тогда медицина бессильна. Адьос)
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10.10.2021 21:28 Ответить
Да именно 2 дня а не 2 суток и если медицина в вашей версии может менять понятие день на понятие сутки, то у вас к сожалению серьезные проблемы. А весь этот очередной искусственный скандал просто что б оправдать нежелание Разумковым выполнять нормы закона. Отчёта который он обязан представить так и не было подано в срок или не срок.
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11.10.2021 06:41 Ответить
Он, вроде бы, 6-го числа его подал. Интересно, а что Вы подразумеваете под словом "день", если это не сутки? Световой день по астрономическому календарю?) Или время с 12 часов дня до 6 часов вечера? ) Конечно же, это сутки.
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11.10.2021 20:31 Ответить
А где можно увидеть подтверждение тому что хотя бы подал? День это день, что бы вы не понимали под этим, а в законе не сутки, часы и тд, а именно день. А день 5 октября и день 7 октября имеют между собой разницу в 2 дня, если вы знакомы хотябы с математикой. Как и положено по закону. И в законе ни слова когда и как Разумков готовит свой отчёт. Он согласно закону должен просто подать его в срок, чего он не сделал и по шумихе в медиа понятно что он это не сделал намеренно. Ничто не мешало ему приготовить этот отчёт за месяц, неделю, 5, 4, 3 дня но он просто проигнорировал закон.
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12.10.2021 07:02 Ответить
Разумков 5-го числа в СМИ сказал, что "отчет будет подан 6 октября". Подал ли - не знаю.
Ни за неделю, ни за месяц, ни за год до своего гипотетического увольнения он ничего готовить был не обязан)
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13.10.2021 14:48 Ответить
Абсолютно верно не обязан, обязан только за 2 дня подать, а не рассказывать что может когда то подаст. И что то я вообще не помню что б он говорил что что то собирается подавать.
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13.10.2021 14:54 Ответить
Разумков самый умный подонок в зелёном болоте, именно он вместе с Качурой и Богданом технологически привел этот балаган к власти, именно он превратил парламент в "зелёный принтер", да вот незадача, теперь стал не нужен охамевшему от вседозволенности зелёному кодлу, как говорится, за что боролись на то и напоролись.
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05.10.2021 13:54 Ответить




tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445310273586442240 2 ч



Лихо угробившие "закон про олигархов" "слуги на(сб\у)рода" решили угробить и парламент, голосуя отставку Разумкова с нарушением регламента ВР. В принципе это хорошо.
Эту лавочку давно пора закрывать. Разумков объявит себя действующим главой ВР и у нас будет два экземпляра "Верховной Рады
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05.10.2021 14:01 Ответить
Сказав, як цвяхом прибив.
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05.10.2021 14:13 Ответить
В четверг низзззя. Это грубое нарушение. Только в пятницу и 13 того.
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05.10.2021 14:43 Ответить
Первый номер в партийном списке знает, что остальная партийная шантрапа может с ним сделать.
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05.10.2021 15:16 Ответить
Разумков лжот!!!

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Регламент Верховної Ради України

Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади

4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.

Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
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05.10.2021 15:57 Ответить
 
 