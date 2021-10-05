Разумков о "слугах народа": "Я ошибся в людях и ценностях, с которыми они шли" (обновлено)
Выносить голосование по отставке спикера ВР Дмитрия Разумкова на голосование в четверг - грубое нарушение регламента.
Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Ты либо идешь по закону, либо как тебе нравится. Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное ошибся и в людях, ошибся и в ценностях, с которыми они шли. Но я точно не ошибся в тех людях, которые нас сюда делегировали и выбрали", - отметил он.
"Время все расставит по своим местам", - добавил он.
Позже Разумков в Facebook написал: "Парламент является институцией, которую нельзя поносить. Вопрос не в должности, а в том, что Парламент должен быть парламентом в парламентско-президентской республике. Это те чаши весов, на которых сегодня существует наше государство.
Я очень хотел верить, что за два года каденции мы вернули Парламент к парламентской работе. Видимо, где-то ошибся. В людях и ценностях, с которыми они шли. Но я точно не ошибся в тех людях, которые нас делегировали в Верховную Раду. Поэтому изменять ценностям и принципам, с которыми мы шли в 2019 году, не собираюсь. Знаю, что людей с такой же позицией в Раде немало".
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
Пожалуйста, подождите...
- знаешь сам прекрасно что судьи, прокурор, СБУ и МВС сейчас под полным контролем злого карлика которого ты с Богданом, Беней и остального десанта с Тель-Авива посадили в кресло презика руками тупого-мудрого нарида
- обтекай лишенец и молчи
В суд надо будет обращать через ТРИ ГОДА.
Вот тогда и будут РЕАЛЬНЫЕ ШАНСЫ посадить в тюрьму всех "Слуг"!
Там прописаны сроки - не позже 10 дней от даты внесения в порядок денний, и не раньше разумного срока для подготовки и подачи отчетов, которые тоже не за день готовятся.
Это все без всяких разумных сроков, 10 дней и тд. Практически творец турборежима не может отдать распоряжение своим подчинённым нажать кнопку в программе сформировать отчёт? И кто то не может проверить наличие соответствующих трансакций указанных в отчёте?
10 дней указаны в ч. 1. ст. 77:
"Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії."
Вот отсюда и берутся эти сроки: не меньше, по крайней мере, 3-х дней и не больше 10.
Корниенко в интервью сам публично фактически признал, что они нарушают это требование регламента. Но при этом сказал, что хоть вопрос и спорный, но по их мнению это якобы не помешает им провести голосование. Божья роса, ей Богу)
Если вы плохо понимаете українською, то опять переведу: отчёт о своей работе и выполнение бюджета вр ( что он лично делал и сколько денег и куда из бюджета потрачено, что доступно в любой бухгалтерской программе в любой момент) и висновок проверки правда или брешит отчитывающейся. Это все в течении 15 минут можно сделать и без любимого Разумковым турборежима.
Вы понимаете, что значит изготовить 424 экземпляра этого отчета для того, чтобы раздать его депутатам? Это не мгновенно происходит.
"Висновок.
Як бачимо, Регламент Верховної Ради не встановлює мінімального строку для включення до порядку денного сесії Верховної Ради розгляду питання про відкликання Голови Верховної Ради з посади. Законодавчо визначається лише максимальний строк, щодо розгляду цього питання до порядку денного сесії не пізніш як на десятий день після включення. В той же час, призначення 5 жовтня розгляду питання про відкликання на 7 жовтня фактично унеможливлює виконання частини 5 статті 76 Регламенту, щодо підготовки Головою Верховної Ради України і надання народним депутатам звіту про роботу та про виконання кошторису Верховної Ради, а також щодо надання висновку Рахункової палати не пізніш як за два дні до розгляду цього питання на пленарному засіданні Ради."
https://www.oporaua.org/news/parliament/rada_9/23512-iak-maie-vidbuvatisia-vidstavka-golovi-verkhovnoyi-radi-********
А вот Вам прямая цитата Корниенко:
"Є певний строк щодо двох днів на підготовку звіту Голови Верховної Ради, але цей строк не обмежує можливість розгляду... Тобто, якщо ми призначаємо на розгляд питання за п'ять днів, то за три дні він має дати звіт. Але якщо ми призначаємо за один день, то не зрозуміло, чи є це обмеженням. Це не є обмеженням, на нашу думку", - сказав Корнієнко."
Закон, что дышло, вот как это называется. Один несчастный лишний день не могли подождать малограмотные "слуги", чтобы их не обвиняли в нарушении регламента)
Ни за неделю, ни за месяц, ни за год до своего гипотетического увольнения он ничего готовить был не обязан)
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1445310273586442240 2 ч
Лихо угробившие "закон про олигархов" "слуги на(сб\у)рода" решили угробить и парламент, голосуя отставку Разумкова с нарушением регламента ВР. В принципе это хорошо.
Эту лавочку давно пора закрывать. Разумков объявит себя действующим главой ВР и у нас будет два экземпляра "Верховной Рады
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Регламент Верховної Ради України
Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".