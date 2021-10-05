СБУ с начала года задержала 9 боевиков на востоке Украины и обнаружила сотни килограммов взрывчатки в тайниках

Служба безопасности Украины с начала года у линии разграничения задержала 9 главарей т.н. ЛНР/ДНР, причастных к обстрелам позиций украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Также установлено местонахождение 53 вражеских схронов, из которых изъято сотни кг взрывчатки. По оперативным данным, тайники обустроили участники группировок боевиков для совершения диверсий на территории Донбасса.

Также разоблачены 190 интернет-агентов, действовавших в интересах спецслужб РФ. Злоумышленники призывали к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности Украины.

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В Луганской области СБУ задержала шпиона Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ, который собирал разведданные в районе проведения Операции объединенных сил.

В Донецкой области разоблачен боевик танкового подразделения незаконных вооруженных формирований, который принимал участие в обстрелах позиций украинских военных.

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По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.