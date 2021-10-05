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боевик (16779) СБУ (19468) терроризм (18644)

СБУ с начала года задержала 9 боевиков на востоке Украины и обнаружила сотни килограммов взрывчатки в тайниках

СБУ с начала года задержала 9 боевиков на востоке Украины и обнаружила сотни килограммов взрывчатки в тайниках

Служба безопасности Украины с начала года у линии разграничения задержала 9 главарей т.н. ЛНР/ДНР, причастных к обстрелам позиций украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Также установлено местонахождение 53 вражеских схронов, из которых изъято сотни кг взрывчатки. По оперативным данным, тайники обустроили участники группировок боевиков для совершения диверсий на территории Донбасса.

Также разоблачены 190 интернет-агентов, действовавших в интересах спецслужб РФ. Злоумышленники призывали к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ, в 2014 убивавший раненых украинских воинов, задержан в одном из столичных хостелов, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Луганской области СБУ задержала шпиона Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ, который собирал разведданные в районе проведения Операции объединенных сил.

В Донецкой области разоблачен боевик танкового подразделения незаконных вооруженных формирований, который принимал участие в обстрелах позиций украинских военных.

Также смотрите: СБУ опубликовала запись допроса наемника РФ, сбежавшего от террористов на подконтрольную Украине территорию. ВИДЕО

По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
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Про 9 бойовиків вірю, але на 25 тис співробітників СБУ це не густо... А про сотні кг вибухівки - брехня! Відомство лейтенанта Баканова навіть локшину на вуха не може кпасиво вкласти!
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05.10.2021 13:36 Ответить
чем багати... 9!!!! це ж не 2 ,,, ПІ(d)АРЩИКИ (ob)ДОЛБАНІ
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05.10.2021 13:43 Ответить
А що потім з тими баєвікамі, яких затримали? Напевно, якийсь ватний суддя, що пригрів своє дуписько у Києві, відпускає корєшів додому, в донєцкіє стєпі? Ще й премію видає з бюджету України, як пострадавшим пєрєсєлєнцам.
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05.10.2021 13:37 Ответить
вони чистять на Донбасі непотрібних уХуйлу - Єрмак дає вказівки кого...
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05.10.2021 13:54 Ответить
дЄрьмак?
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05.10.2021 13:55 Ответить
Краплина в морі.
Практично бездіяльність і непрофесіоналізм.
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05.10.2021 14:02 Ответить
 
 