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Я не пытался связаться с Зеленским для обсуждения вопроса моей отставки, - Разумков
Дмитрий Разумков не пытался связаться с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса его отставки.
Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Нет, не пытался (вопрос отставки с Зеленским, - Ред.). У меня не стояла задача удержаться в кресле. Я же мог быть менее принципиальным, более удобным. Но я от своих позиций не отхожу", - отметил спикер.
"Со мной также не пытались связаться (С Офиса Президента, - Ред.)", - добавил Разумков.
"Давно, около месяца", - отметил он, отвечая на вопрос относительно того, когда он в последний раз общался с Зеленским.
Топ комментарии
+2 Eutectic
показать весь комментарий05.10.2021 13:36
+2 Наталия Гончар
показать весь комментарий05.10.2021 14:02
+2 Сергей Иванофф
показать весь комментарий05.10.2021 14:22
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Хоть Зеленский и делает вид, что он над конфликтом, но именно он инициатор отставки Разумкова.
Началась по сути предвыборная компания. Разумков ему будущий конкурент. Поэтому бессмысленно Разумкову с ним и его ручной партией общаться.
Абсолютно не симпатизирую ни Зеленскому, ни Разумкову.
Якщо з за поребрика проти Разумкова, значить нормальний мужик.
А інший - хитрий і обтєкаємий. Але ж несимпатичний, ляя! Разумков-дристунков.
На голову ВР посадять слухняного тимчасовов президента, й гей-гей двома колонами ОЗЖ +РАЗУМКОВ ( з відхватом голосів новою партією Притули у Пороха та ще й Кличко постарається) .
Ахмєтов кожного дня садить Ляшка кричати проти ЗЕвлади, а збоку сидить Рабінович й мовчки погоджується з ним .