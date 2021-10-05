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Новости Отставка Разумкова
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ВР (27377) отставка (3146) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620)

Я не пытался связаться с Зеленским для обсуждения вопроса моей отставки, - Разумков

Я не пытался связаться с Зеленским для обсуждения вопроса моей отставки, - Разумков

Дмитрий Разумков не пытался связаться с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса его отставки.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет, не пытался (вопрос отставки с Зеленским, - Ред.). У меня не стояла задача удержаться в кресле. Я же мог быть менее принципиальным, более удобным. Но я от своих позиций не отхожу", - отметил спикер.

"Со мной также не пытались связаться (С Офиса Президента, - Ред.)", - добавил Разумков.

"Давно, около месяца", - отметил он, отвечая на вопрос относительно того, когда он в последний раз общался с Зеленским. 

Читайте также: Я не буду обращаться в суд для обжалования вопроса отставки. Хотят идти в обход закона - пусть идут, - Разумков

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Топ комментарии
+2
Сам привів цю зелену зграю, ну а тепер став не потрібний
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05.10.2021 13:36
+2
Учорашнє Ехо Україна на ПРЯМОМУ , Солонтай виказав прямі сумніви , а хто сказав що це не спектакль з Разумковим походу вови на дочасні перевибори ?Адже у них був цей план перед Днем НЕзалежності, про котрий розповів Данилюк на Еспресо на шоу ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ. (котрому теж кортить йти на дочасні)

На голову ВР посадять слухняного тимчасовов президента, й гей-гей двома колонами ОЗЖ +РАЗУМКОВ ( з відхватом голосів новою партією Притули у Пороха та ще й Кличко постарається) .
Ахмєтов кожного дня садить Ляшка кричати проти ЗЕвлади, а збоку сидить Рабінович й мовчки погоджується з ним .
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05.10.2021 14:02
+2
Это не гордыня, а как раз понимание того, откуда ноги растут.
Хоть Зеленский и делает вид, что он над конфликтом, но именно он инициатор отставки Разумкова.
Началась по сути предвыборная компания. Разумков ему будущий конкурент. Поэтому бессмысленно Разумкову с ним и его ручной партией общаться.
Абсолютно не симпатизирую ни Зеленскому, ни Разумкову.
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05.10.2021 14:22
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Сам привів цю зелену зграю, ну а тепер став не потрібний
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05.10.2021 13:36 Ответить
Гординя це страшний гріх. Разумков спочатку продався олігархам, а тепер ще й не комунікує з фракцією та Президентом. Добре що його знімають.
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05.10.2021 14:05 Ответить
Дивно, фракція олігарха За майбутнє голосує за відставку
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05.10.2021 14:12 Ответить
Это не гордыня, а как раз понимание того, откуда ноги растут.
Хоть Зеленский и делает вид, что он над конфликтом, но именно он инициатор отставки Разумкова.
Началась по сути предвыборная компания. Разумков ему будущий конкурент. Поэтому бессмысленно Разумкову с ним и его ручной партией общаться.
Абсолютно не симпатизирую ни Зеленскому, ни Разумкову.
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05.10.2021 14:22 Ответить
Мені здається що ініціатор конфлукту саме Разумков, який почав власну гру і гальмує прийняття потрібних законопроектів. Це видно по ситуації з законом об олігархах.
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05.10.2021 14:33 Ответить
Лахта, не 'об', а 'про'.
Якщо з за поребрика проти Разумкова, значить нормальний мужик.
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05.10.2021 16:42 Ответить
товарищ Сталин - произошла чудовищная ошибка!
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05.10.2021 13:37 Ответить
Вистава 95 кварталу для лохів. Ляльководи готують нову фігуру на президентські вибори.
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05.10.2021 13:38 Ответить
Обоє рябоє. тільки один нахрапистий і наглий, але косить під дурня. Зеля.
А інший - хитрий і обтєкаємий. Але ж несимпатичний, ляя! Разумков-дристунков.
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05.10.2021 13:38 Ответить
ти перший раз бачиш людину яка не тримається за посаду? ото в тебе мізки засрано!
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05.10.2021 14:26 Ответить
Тиць-пердиць! До чого твій коммент? До чого тут тримання за посаду чи ще за щось?
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05.10.2021 17:57 Ответить
а ти пишеш під тою темою яка так називається "не тримаюся за посаду". читай статтю потім висирай коменти.
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05.10.2021 18:39 Ответить
Ого, якийсь фріцовський прихвостень буде мені вказувати, що маю робити? Ти збрєнділ, няша?
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05.10.2021 20:36 Ответить
а чого ти вирiшило шо то нe vpn? страдаєш зeлeномозглiстю? моi спiвчуття.
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05.10.2021 21:24 Ответить
да радi бога! нe читай. позорься далi. рeкламуй свою зeлeномозглiсть!
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05.10.2021 21:26 Ответить
Ну молодцы, фуле. В стране война идет, пандемия гуляет, экономические проблемы, рост цен на все. А вы, зеляди, как в песочнице не разговариваете...
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05.10.2021 13:44 Ответить
давайте робити ставки, з ким об"єданється Разумков після походуЗЕбл...доти на дочасні вибори. Приймаємо до уваги те, що розкручує захист Разумкова Ахмєтов на своїх каналах, мовчить Пінчук , хвилюється за шустера Юля... Немає Єрмака в інформпросторі, й мовчить про Єрмака й історію з Разумковим уся рашистська ************
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05.10.2021 13:48 Ответить
приймемо, БУДЬ ЛАСКА, до. уваги те. що саме я піднімала першою на ЦЕНЗОРІ гвалт про минуле Разумкова, коли він почав вести вовиних баранів до перемоги
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05.10.2021 13:51 Ответить
Учорашнє Ехо Україна на ПРЯМОМУ , Солонтай виказав прямі сумніви , а хто сказав що це не спектакль з Разумковим походу вови на дочасні перевибори ?Адже у них був цей план перед Днем НЕзалежності, про котрий розповів Данилюк на Еспресо на шоу ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ. (котрому теж кортить йти на дочасні)

На голову ВР посадять слухняного тимчасовов президента, й гей-гей двома колонами ОЗЖ +РАЗУМКОВ ( з відхватом голосів новою партією Притули у Пороха та ще й Кличко постарається) .
Ахмєтов кожного дня садить Ляшка кричати проти ЗЕвлади, а збоку сидить Рабінович й мовчки погоджується з ним .
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05.10.2021 14:02 Ответить
50/50. людина реально може не триматися за посаду? бо це дикість для України? а що це можуть використати у своїх цілях, то це запросто.
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05.10.2021 14:30 Ответить
Разумков молодець. Люблю принципових людей.
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05.10.2021 14:10 Ответить
Дмитрий Разумков не пытался связаться с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса его отставки.https://images.cnscdn.com/images/4/e/8/8/4e8831596445480079a339afac43ce3e/original.jpg
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05.10.2021 14:45 Ответить
Разумков-слуга олигархов.
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05.10.2021 16:18 Ответить
 
 