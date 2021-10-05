РФ целенаправленно создает хаос на рынке, накручивая цены на газ: Кулеба и Рау обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы
Председательство Польши в ОБСЕ в 2022 году, угрозы "Северного потока 2" для энергетической безопасности Европы и ряд вопросов двустороннего взаимодействия обсудил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Северный поток 2" подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке, накручивая цены на газ. Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента ", - сообщил Кулеба.
Министры подчеркнули важность плановой интеграции украинской энергетической системы в европейскую ENTSO-E.
Главы МИД уделили особое внимание польскому председательству в ОБСЕ в 2022 году. "Збигнев Рау заверил, что прекращение российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупация Крыма будут оставаться ключевыми приоритетами председательства Польши в ОБСЕ. Он выразил готовность активно содействовать воплощению задач Крымской платформы", - говорится в сообщении МИД Украины.
Кулеба пригласил Рау как председательствующего в ОБСЕ посетить в начале 2022 года линию разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
Главы МИД Украины и Польши отдельно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности выполнение договоренностей, достигнутых по итогам визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Польшу 9 сентября.
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«Для прохождения отопительного сезона Украине необходимо закупить еще 4 млрд кубометров газа, пишет Экономическая правда в понедельник, 4 октября. При этом издание отмечает, что на закупку газа Нафтогаз получит 51 млрд грн компенсации за потерю контроля над газотранспортной системой, 48 млрд грн из них будет выплачено Оператором ГТС. Отмечается, что на отопительный сезон нужно около 19 млрд кубометров газа, но у Украины есть только 15 млрд, а еще 4 млрд нужно докупить…
Напомним, на прошлой неделе Кабмин утвердил соглашение, по которому Оператор ГТС Украины выплатит Нафтогазу 48 млрд грн. До сих пор планировалось, что эту сумму Оператор будет выплачивать равными частями, по 9,6 млрд грн в течение пяти лет. Сейчас концепция предусматривает выплату 48 млрд грн в 2021 году. При этому у ОГТСУ сейчас есть только 30 млрд грн, а остальные деньги, скорее всего, придется одалживать».
Эту большую цитату мы привели для того, чтобы было понятно, какую деструктивную роль играет Витренко. По сути, сейчас под удар подставляется независимый оператор газотранспортной системы, который был образован в результате «анбалдинга» и что является составной частью приведения нашего энергорынка в соответствие с «Третьим энергопакетом» ЕС. То есть прямо сейчас зеленые человечки рушат основы нашей энергетической системы и намерены «убить» независимого оператора.
Сигаретопровод протянул или шо? Польше вообще уже наср... на Кулеб и на их вопли - то кричали шо не достроят, то кричат шо же делать......
В Китае кулеб таких бы... понизили в звании.(на 3.5 метра ниже их роста)
Закончатся контракты азиатам - повезут и в Европу.
Европейцы похоже на х-ла надеялись, когда прозевали контракты. А х-ло решило им поднасрать и отказалось увеличить поставки.