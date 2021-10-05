РФ целенаправленно создает хаос на рынке, накручивая цены на газ: Кулеба и Рау обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

Председательство Польши в ОБСЕ в 2022 году, угрозы "Северного потока 2" для энергетической безопасности Европы и ряд вопросов двустороннего взаимодействия обсудил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Северный поток 2" подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке, накручивая цены на газ. Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента ", - сообщил Кулеба.

Министры подчеркнули важность плановой интеграции украинской энергетической системы в европейскую ENTSO-E.

Главы МИД уделили особое внимание польскому председательству в ОБСЕ в 2022 году. "Збигнев Рау заверил, что прекращение российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупация Крыма будут оставаться ключевыми приоритетами председательства Польши в ОБСЕ. Он выразил готовность активно содействовать воплощению задач Крымской платформы", - говорится в сообщении МИД Украины.

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Кулеба пригласил Рау как председательствующего в ОБСЕ посетить в начале 2022 года линию разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Главы МИД Украины и Польши отдельно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности выполнение договоренностей, достигнутых по итогам визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Польшу 9 сентября.