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Европа (1618) Польша (8144) Северный поток (1443) Кулеба Дмитрий (2880) Рау Збигнев (69)

РФ целенаправленно создает хаос на рынке, накручивая цены на газ: Кулеба и Рау обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

РФ целенаправленно создает хаос на рынке, накручивая цены на газ: Кулеба и Рау обсудили угрозы

Председательство Польши в ОБСЕ в 2022 году, угрозы "Северного потока 2" для энергетической безопасности Европы и ряд вопросов двустороннего взаимодействия обсудил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Северный поток 2" подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке, накручивая цены на газ. Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента ", - сообщил Кулеба.

Министры подчеркнули важность плановой интеграции украинской энергетической системы в европейскую ENTSO-E.

Главы МИД уделили особое внимание польскому председательству в ОБСЕ в 2022 году. "Збигнев Рау заверил, что прекращение российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупация Крыма будут оставаться ключевыми приоритетами председательства Польши в ОБСЕ. Он выразил готовность активно содействовать воплощению задач Крымской платформы", - говорится в сообщении МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2", - Госдеп

Кулеба пригласил Рау как председательствующего в ОБСЕ посетить в начале 2022 года линию разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Главы МИД Украины и Польши отдельно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности выполнение договоренностей, достигнутых по итогам визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Польшу 9 сентября.
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Топ комментарии
+4
Весь газ законтрактован в Азию. Другого просто нет.

Закончатся контракты азиатам - повезут и в Европу.

Европейцы похоже на х-ла надеялись, когда прозевали контракты. А х-ло решило им поднасрать и отказалось увеличить поставки.
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05.10.2021 14:33
+3
путин видимо не разрешает.
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05.10.2021 14:15
+3
Так Трамп им предлагал заключить контракты на поставку СПГ, но они же захотели сп2 якобы дешевле будет. Так СПГ и гонят туда где больше за него дадут. Это же просто бизнес. Правда почему-то совсем не такой как с газпромом.
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05.10.2021 14:21
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Правила форума Совет форумчан
СП-2 это единственный проект в мире который еще даже не будучи запущенным уже себя окупил.))
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05.10.2021 14:00 Ответить
что сп-2, зеленский и его шобла разоряют Нафтогаз и разрушают эенргетическую систему Украины:

«Для прохождения отопительного сезона Украине необходимо закупить еще 4 млрд кубометров газа, пишет Экономическая правда в понедельник, 4 октября. При этом издание отмечает, что на закупку газа Нафтогаз получит 51 млрд грн компенсации за потерю контроля над газотранспортной системой, 48 млрд грн из них будет выплачено Оператором ГТС. Отмечается, что на отопительный сезон нужно около 19 млрд кубометров газа, но у Украины есть только 15 млрд, а еще 4 млрд нужно докупить…
Напомним, на прошлой неделе Кабмин утвердил соглашение, по которому Оператор ГТС Украины выплатит Нафтогазу 48 млрд грн. До сих пор планировалось, что эту сумму Оператор будет выплачивать равными частями, по 9,6 млрд грн в течение пяти лет. Сейчас концепция предусматривает выплату 48 млрд грн в 2021 году. При этому у ОГТСУ сейчас есть только 30 млрд грн, а остальные деньги, скорее всего, придется одалживать».
Эту большую цитату мы привели для того, чтобы было понятно, какую деструктивную роль играет Витренко. По сути, сейчас под удар подставляется независимый оператор газотранспортной системы, который был образован в результате «анбалдинга» и что является составной частью приведения нашего энергорынка в соответствие с «Третьим энергопакетом» ЕС. То есть прямо сейчас зеленые человечки рушат основы нашей энергетической системы и намерены «убить» независимого оператора.
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05.10.2021 14:08 Ответить
Польша се протянула газ из Норвегии, а что сделал Человек-Кулеба?
Сигаретопровод протянул или шо? Польше вообще уже наср... на Кулеб и на их вопли - то кричали шо не достроят, то кричат шо же делать......
В Китае кулеб таких бы... понизили в звании.(на 3.5 метра ниже их роста)
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05.10.2021 14:02 Ответить
Цікаво, а чому американці при таких цінах не підсуєятьтся і не пригонять в Європу кілька танкерів із зрідженим газом... В нього ж собівартість явно не 1000 баксів!
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05.10.2021 14:05 Ответить
путин видимо не разрешает.
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05.10.2021 14:15 Ответить
В Азию выгоднее гнать
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05.10.2021 14:20 Ответить
Чим вигідніше? Там ціни наразі нижчі і ще й плисти туди довше...
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05.10.2021 14:24 Ответить
Значит действительно путин запретил
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05.10.2021 16:07 Ответить
Так Трамп им предлагал заключить контракты на поставку СПГ, но они же захотели сп2 якобы дешевле будет. Так СПГ и гонят туда где больше за него дадут. Это же просто бизнес. Правда почему-то совсем не такой как с газпромом.
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05.10.2021 14:21 Ответить
Весь газ законтрактован в Азию. Другого просто нет.

Закончатся контракты азиатам - повезут и в Европу.

Европейцы похоже на х-ла надеялись, когда прозевали контракты. А х-ло решило им поднасрать и отказалось увеличить поставки.
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05.10.2021 14:33 Ответить
А зачем ему это ? Если можно продавать меньше газа, но дороже. Конкуренции ведь все равно нет.
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05.10.2021 15:01 Ответить
Тому що, Байден з демократами наразі давлять американських та канадських розробників вуглеводнів.
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05.10.2021 14:44 Ответить
Правильно все делает, вас дураков ума разуму надо учить
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05.10.2021 14:13 Ответить
Так демпингуйте цену, или что то нам мешает?
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05.10.2021 14:36 Ответить
Заважає те що, ******* американська влада давить видобувачів вуглеводів.
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05.10.2021 14:46 Ответить
Чтобы демпинговать нужен как минимум избыток газа в хранилищах, спад производства в Европе и благоприятный прогноз на теплую зиму.
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05.10.2021 15:07 Ответить
Мені одне не зрозуміло, якщо в підвищенні ціни на газ винна Росія то чому мовчать основні країни ЄС? Такі як Германія, Франція і т.д.
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05.10.2021 14:36 Ответить
В цій ситуації їм легше придушувати дрібний бізнес, який завжди мав незалежну позицію.
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05.10.2021 14:47 Ответить
Так они в доле, долгосрочные контракты заключены и выполняются, там старая цена, а кризисную ситуацию они не предугадали. Кстати этот газ по 1200, бумажный, новых контрактов никто не заключает.
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05.10.2021 14:49 Ответить
Так ведь они сейчас в шоколаде) Вот и сидят и не жужжат. У них долгосрочные прямые договоры, где цена привязана к нефти. Нефть конечно тоже заметно подросла, но не в разы как газ на спотовом рынке..
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05.10.2021 15:08 Ответить
Почему только Польша и Украина противодействуют росту цен на газ?
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05.10.2021 17:16 Ответить
 
 