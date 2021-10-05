РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5123 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 881 22
карантин (16728) Киев (24765) Кличко (4455) ограничение (118) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Мы рассматриваем вариант посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий в Киеве по QR-коду вакцинации, - Кличко

Мы рассматриваем вариант посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий в Киеве по QR-коду вакцинации, - Кличко

Власти Киева в преддверии возможного ухудшения ситуации с коронавирусом разрабатывают алгоритм ужесточения карантинных правил. В частности, рассматривается вариант доступа к массовым мероприятиям, посещения кафе и ресторанов при наличии QR-кода о вакцинации.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений. Они могут касаться и проезда в общественном транспорте. Но, подчеркну, это на уровне идей пока – варианты, которые рассматриваются", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону карантина, - Рубан

При этом Кличко добавил, что вводить обязательные COVID-сертификаты для проезда в транспорте во время нахождения в "красной" зоне он не хочет.

"Мы не хотим такого варианта. Но в случае резкого ухудшения ситуации – для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, – мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны", – подчеркнул мэр столицы.

Также читайте: За сутки от коронавируса в Киеве умерли 13 человек. Выявлено 560 новых случаев, - Кличко. КАРТА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Це антиконституційно обмежувати доступ в громадські місця громадянам за якоюсь ознакою. Кличко абсолютно не орієнтується в Конституції України.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:06
+8
Ну шоб как у коцабов.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:11
+5
Ну ковід навіть не знає, що вакцини з ним боряться. Заражає всіх підряд і невакцинованих і вакцинованих.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це антиконституційно обмежувати доступ в громадські місця громадянам за якоюсь ознакою. Кличко абсолютно не орієнтується в Конституції України.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:06 Ответить
Он только в откатах ориентируется хорошо.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:09 Ответить
КОВІД - це взагалі антикоституційно, як і будь-яка хвороба, але він цього не знає.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:10 Ответить
Ну ковід навіть не знає, що вакцини з ним боряться. Заражає всіх підряд і невакцинованих і вакцинованих.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:13 Ответить
От лікування ввід пневмонії, бажано під ШВЛ - це цілком конституційно.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:11 Ответить
Може конституційно, але як показує статистика досить небезпечно. Тому до пневмонії краще не доводити ситуацію.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:14 Ответить
Цифровий тоталітарізм хворева.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:06 Ответить
мало хто буде ходити з кодами тому більшість тупо закриєця на певний період або повністю. все...
показать весь комментарий
05.10.2021 14:10 Ответить
Ну шоб как у коцабов.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:11 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 14:17 Ответить
Вчера в Эль Мюридки кто то выдал из Твиттера - израильский там вроде министр говорит шо два доз - перенос, три доз - пенсионеры перенос. как-то так. ну типо.. вакцина не особо помогос)))
кстати - проверить можете, вчера видел, правда там такая мова, правда перевод снизу, но ужасно и то и Твиттер))
показать весь комментарий
05.10.2021 14:16 Ответить
Смысл в том,что надо будет и третья,четвертая и т.д и т.п
показать весь комментарий
05.10.2021 14:35 Ответить
Кличко решил перенять передовые практики сРуцкого мира.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:22 Ответить
Все обязаны иметь смартфоны? Ублюдки!
показать весь комментарий
05.10.2021 14:23 Ответить
Не. Только те кто покушать хочет.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:27 Ответить
Наглая - противоправная! - дискриминация. Мрази!
показать весь комментарий
05.10.2021 14:30 Ответить
Дитя цифровой эпохи... можно ж с тем же смыслом но куда как проще: желтые звезды на одежду, штрих-код на руку...
показать весь комментарий
05.10.2021 14:34 Ответить
Это все не важно, селеЗЕнь долетался с офшорами. Стоило копнуть по днего, как положение дел начало резко меняться.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:52 Ответить
Лучше бы Леннокс эту безмозглую швабру прибил.
показать весь комментарий
05.10.2021 14:55 Ответить
Ну и хрен с ними, с рестораторами!
Употребление спиртного усугубляют течение заболеваемости.
показать весь комментарий
05.10.2021 17:14 Ответить
В Португалии такая фигня была - либо тест либо вакциа, но не долго, владельцы бизнеса не были в восторге, как и клиенты. В общем, это не работает. Но ведь у Украины свой путь - нужно импробовать худшие практики.
показать весь комментарий
05.10.2021 17:38 Ответить
40 тис. Громадян відмовились від рнокпп(за религійним переконанням) , вони не можуть згенерувати сертифікат в дії, ніяк. Хоча більшість вакциновані. Тому подібні заяви влади є дискримінацію за религійною ознакою.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:32 Ответить
 
 