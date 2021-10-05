Глава "Укрэксимбанка" Мецгер, в котором напали на журналистов: "О дружбе с Зеленским говорить не стал бы, у нас рабочие отношения"
Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что имеет рабочие отношения с президентом Владимиром Зеленским.
В ноябрськом интервью "НВ" за 2020 год Мецгер рассказал, что знаком с президентом и несколько раз виделся с ним, когда Зеленский работал в "95 квартале", передает Цензор.НЕТ.
"Но говорить о дружбе, семейной, я бы не стал. Мы знакомы, не больше", - отметил глава "Укрэксимбанка".
"Мы виделись несколько раз, но я не могу вам говорить о каких-то неформальных или формальных отношениях. Сейчас мы, конечно же, видимся на совещаниях, где необходимо участие государственного банка, то есть на уровне Кабмина, Офиса Президента, но это исключительно рабочие встречи. У меня есть конструктивные рабочие отношения с президентом, с Офисом, со всем Кабинетом Министров, всеми, с кем необходимо для того, чтобы банк работал", - добавил Мецгер.
Кроме того, в июне 2020 года после того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанке", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.
По словам Мецгера, "это был звонок в достаточно позитивном и конструктивном русле".
Отметим, в 2019 году СМИ сообщили, что экс-юрист "Укрэксимбанка", супруга Евгения Мецгера - Юлия, которая вошла по квоте президента Зеленского в наблюдательный совет ПриватБанка, оказалась подругой Елены Кравец из студии "95 квартала".
Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.
Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.
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...ряд стран уже заявил о том, что начинают расследование обстоятельств участия первых лиц в офшорных схемах. Надо понимать, что при этом, высшие должностные лица будут призваны добровольно раскрыть характер всех офшорных операций, чтобы установить их соответствие законам конкретной страны и соответствию статусу первых лиц. Так, уже известно о том, что подобные мероприятия уже начаты в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии, Чехии, Панаме и Чили. В Чили и вовсе пошла жесткая заруба.
Группа чилийских оппозиционных депутатов хочет вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры». Они считают, что в данном случае речь идет об умышленной халатности, которая является нарушением конституции и законов страны и поэтому заслуживает конституционного обвинения и отстранения президента от власти.
Но в некоторых странах не просто не проводится какого-то разбирательства, но руководство страны показывает публике средний палец и как бы спрашивает: «А шо такое?».
К таким странам относятся РФ и Украина. Причем, в РФ всплыла фамилия такой себе барышни, с характерной фамилией Кривоногих, которая давно подозревалась в очень близких сношениях с Путиным. Теперь оказалось, что эти сношения были не за просто так.
Ну и у нас всплыла целая когорта записных оправдателей зеленого царька, которые утверждают, что разбираться тут не с чем и все хорошо. Только вот практика показывает, что все больше стран, получивших компромат на свое руководство, устраивают свои расследования этих обстоятельств. Причем, речь пока не идет о конкретных обвинениях, просто первые лица, когда шли во власть, должны были показать свою прозрачность и не показали, и вот теперь им дается шанс восстановить эту прозрачность, самолично вскрыть всю свою офшорную подноготню. Посмотрим, как теперь, на фоне этих примеров, зелень будет шкварчать и дымиться. Это будет хороший урок всем.
https://defence-line.org/2021/10/zapax-pandory/
"Я считаю, что комиссия - это чистая ерунда. Правоохранительные органы пусть расследуют, а не Верховная Рада. Может, еще и на улицу пойти, чтобы там расследовали? Проблема офшоров в том, что кто-то может уклоняться от уплаты налогов или выводить за рубеж средства, полученные незаконным путем. Это преступления, для них предусмотрена соответствующая квалификация. При чем здесь парламент?", - сказал нардеп БПП, Винник.
1 июня Рада отказалась принять постановление о создании ВСК, "за" проголосовали 108 народных депутатов при минимально необходимых 150.
Первая часть расследования, основанная на "Панамском архиве", была опубликована 3 апреля. После публикации документов выяснилось, что Петр Порошенко владеет офшорной компанией Prime Asset Partners Limited, которую в августе 2014 года зарегистрировал на Британских Виргинских островах, причем в декларации за 2014 год Порошенко не упомянул о создании компании за рубежом.
9 мая была опубликована вторая часть расследования. В ней в качестве бенефициара офшорной компании упоминается заместитель генерального директора корпорации Roshen Сергей Зайцев, который был одноклассником и первым бизнес-партнером Порошенко.
я не про паспорт, конечно, а про лицо.....
он ко мне как и к стране пришел в маске Голобородько
представление намного круче чем сантаклаус и дед мороз
респект шоубизнесу + олигархии бени
п.с. только дебилы об этом не знают))
кстати, немного знал этого мецгера (точнее его родню).. типичнейшие евреи.. часть его родственников эмигрировала из кр.рога в Германию именно по графе "евреи"
и да, "man", это очень уж известное "еврейское" слово для дебилов)
тебя ткнули носом в ФАКТ: фамилия Мецгер может иметь также и еврейское происхождение. Профессиональные именования весьма распространены среди евреев.
и только дебилы этого не понимают)
имя латинского происхождения Маркус очень распространено среди евреев Германии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Еврейские_фамилии
Фамилии, образованные от профессий общего характера
Как и у других народов, у евреев значительная часть фамилий образована от названий профессий или рода деятельности.
Мецгер, очевидно, произошла от немецкого слова «metzger», которое в переводе на русский язык означает «мясник»
вот и Крыжок поделился рассказами о своих детях
Но, поверь, никому не интересны чем занимаются твои детишки
знать о занятиях своих детей можешь только ты)
о чем ты и сообщило всему Цензору.
Но, поверь, мне пофиг кто они и чем занимаются
например:
имя латинского происхождения Маркус очень распространено среди евреев Германии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Еврейские_фамилии
Как и у других народов, у евреев значительная часть фамилий образована от названий профессий или рода деятельности.
Мецгер, очевидно, произошла от немецкого слова «metzger», которое в переводе на русский язык означает «мясник»
https://www.analizfamilii.ru/Metsger/proishozhdenie.html
фамилия Мецгер может иметь также и еврейское происхождение. Профессиональные именования были весьма распространены среди евреев.
очень кашерная еврейская фамилия
Всё просто:
- Мы с ним одной крови !
И жена Мецгера тоже из грязи в князи в набсовет Привата тоже попала просто так.
При Яныке так вот донецкие массажисты и собутыльники становились топ-менеджерами.