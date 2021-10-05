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Зеленский (19056) Укрэксимбанк (121) Мецгер (68)

Глава "Укрэксимбанка" Мецгер, в котором напали на журналистов: "О дружбе с Зеленским говорить не стал бы, у нас рабочие отношения"

Глава

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что имеет рабочие отношения с президентом Владимиром Зеленским.

В ноябрськом интервью "НВ" за 2020 год Мецгер рассказал, что знаком с президентом и несколько раз виделся с ним, когда Зеленский работал в "95 квартале", передает Цензор.НЕТ.

"Но говорить о дружбе, семейной, я бы не стал. Мы знакомы, не больше", - отметил глава "Укрэксимбанка".

"Мы виделись несколько раз, но я не могу вам говорить о каких-то неформальных или формальных отношениях. Сейчас мы, конечно же, видимся на совещаниях, где необходимо участие государственного банка, то есть на уровне Кабмина, Офиса Президента, но это исключительно рабочие встречи. У меня есть конструктивные рабочие отношения с президентом, с Офисом, со всем Кабинетом Министров, всеми, с кем необходимо для того, чтобы банк работал", - добавил Мецгер.

Также читайте: Глава "Укрэксимбанка" Мецгер о своем "жизненном кредо": "Если хочешь чтобы случилось то, чего никогда не случалось, начинай делать то, что никогда не делал"

Кроме того, в июне 2020 года после того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанке", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

По словам Мецгера, "это был звонок в достаточно позитивном и конструктивном русле".

Отметим, в 2019 году СМИ сообщили, что экс-юрист "Укрэксимбанка", супруга Евгения Мецгера - Юлия, которая вошла по квоте президента Зеленского в наблюдательный совет ПриватБанка, оказалась подругой Елены Кравец из студии "95 квартала".

Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.

Также читайте: Сидоренко о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": "Это не просто за гранью. Это возвращение во времена Януковича"

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Топ комментарии
+9
Мецгер - украинец ?

я не про паспорт, конечно, а про лицо.....
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05.10.2021 14:12
+9
Рабочие еврейские отношения.
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05.10.2021 14:18
+9
"Потомственный" запорожский козак. Его прапрадед возле Сечи шинок держал.
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05.10.2021 14:26
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Рабочие отношения по офшорам?
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05.10.2021 14:11 Ответить
в тему офшоров:
...ряд стран уже заявил о том, что начинают расследование обстоятельств участия первых лиц в офшорных схемах. Надо понимать, что при этом, высшие должностные лица будут призваны добровольно раскрыть характер всех офшорных операций, чтобы установить их соответствие законам конкретной страны и соответствию статусу первых лиц. Так, уже известно о том, что подобные мероприятия уже начаты в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии, Чехии, Панаме и Чили. В Чили и вовсе пошла жесткая заруба.
Группа чилийских оппозиционных депутатов хочет вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры». Они считают, что в данном случае речь идет об умышленной халатности, которая является нарушением конституции и законов страны и поэтому заслуживает конституционного обвинения и отстранения президента от власти.
Но в некоторых странах не просто не проводится какого-то разбирательства, но руководство страны показывает публике средний палец и как бы спрашивает: «А шо такое?».
К таким странам относятся РФ и Украина. Причем, в РФ всплыла фамилия такой себе барышни, с характерной фамилией Кривоногих, которая давно подозревалась в очень близких сношениях с Путиным. Теперь оказалось, что эти сношения были не за просто так.

Ну и у нас всплыла целая когорта записных оправдателей зеленого царька, которые утверждают, что разбираться тут не с чем и все хорошо. Только вот практика показывает, что все больше стран, получивших компромат на свое руководство, устраивают свои расследования этих обстоятельств. Причем, речь пока не идет о конкретных обвинениях, просто первые лица, когда шли во власть, должны были показать свою прозрачность и не показали, и вот теперь им дается шанс восстановить эту прозрачность, самолично вскрыть всю свою офшорную подноготню. Посмотрим, как теперь, на фоне этих примеров, зелень будет шкварчать и дымиться. Это будет хороший урок всем.
https://defence-line.org/2021/10/zapax-pandory/
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05.10.2021 14:17 Ответить
Читал, в курсе. Лохи что за членограя проголосовали пускай почитают.
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05.10.2021 14:24 Ответить
Согласен, сейчас это, скажем так, мировой тренд отмыться от грязи и подчистить возможные хвостики. Но пока у нас в стране сидит бородатая бабушка и кремлевский первооткрыватель Сибири Украина будет выглядеть не в лучшем свете, особенно после ритуальных плясок вокруг "Закона об олигархах"
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05.10.2021 14:29 Ответить
Это старая традиция - не расследовать офшоры президентов.

"Я считаю, что комиссия - это чистая ерунда. Правоохранительные органы пусть расследуют, а не Верховная Рада. Может, еще и на улицу пойти, чтобы там расследовали? Проблема офшоров в том, что кто-то может уклоняться от уплаты налогов или выводить за рубеж средства, полученные незаконным путем. Это преступления, для них предусмотрена соответствующая квалификация. При чем здесь парламент?", - сказал нардеп БПП, Винник.

1 июня Рада отказалась принять постановление о создании ВСК, "за" проголосовали 108 народных депутатов при минимально необходимых 150.

Первая часть расследования, основанная на "Панамском архиве", была опубликована 3 апреля. После публикации документов выяснилось, что Петр Порошенко владеет офшорной компанией Prime Asset Partners Limited, которую в августе 2014 года зарегистрировал на Британских Виргинских островах, причем в декларации за 2014 год Порошенко не упомянул о создании компании за рубежом.

9 мая была опубликована вторая часть расследования. В ней в качестве бенефициара офшорной компании упоминается заместитель генерального директора корпорации Roshen Сергей Зайцев, который был одноклассником и первым бизнес-партнером Порошенко.
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05.10.2021 17:39 Ответить
Мецгер - украинец ?

я не про паспорт, конечно, а про лицо.....
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05.10.2021 14:12 Ответить
та вы шо! конечно!!!)))
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05.10.2021 14:14 Ответить
значит можно бить и никакого антисимитства ?
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05.10.2021 14:18 Ответить
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05.10.2021 14:20 Ответить
Можно желательно по субботам, что бы в понедельник могли как то выйти на работу
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05.10.2021 14:27 Ответить
От шоб так нет, так да.
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05.10.2021 14:27 Ответить
В Украине так сложилось ,что все евреи которые у власти или где то там рядом ,а также те которые в большом бизнесе и на телевидении тупо украинцы ,такими видит их нарид ,ну как то так
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05.10.2021 14:24 Ответить
У него настоящее лицо не на голове находится...
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05.10.2021 14:24 Ответить
"Потомственный" запорожский козак. Его прапрадед возле Сечи шинок держал.
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05.10.2021 14:26 Ответить
Вместе дружат против гоев ? ))
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05.10.2021 14:14 Ответить
Рабочие еврейские отношения.
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05.10.2021 14:18 Ответить
"Но говорить о дружбе, семейной, я бы не стал"
он ко мне как и к стране пришел в маске Голобородько
представление намного круче чем сантаклаус и дед мороз
респект шоубизнесу + олигархии бени
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05.10.2021 14:19 Ответить
при фамилиях Менгер и ЗЕленский опять всплыл еврейский вопрос в Украине...
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05.10.2021 14:20 Ответить
Вообще то у него германская фамилия, но дебилы этого не знают.
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05.10.2021 14:23 Ответить
кроме немецкого, фамилия Мецгер может иметь также и еврейское происхождение. Профессиональные именования были весьма распространены среди евреев. Поэтому фамилии, происходящие от одного и того же имени или прозвища, могли встречаться у самых разных людей, проживавших в отдаленных городах и даже на территории других государств.

п.с. только дебилы об этом не знают))

кстати, немного знал этого мецгера (точнее его родню).. типичнейшие евреи.. часть его родственников эмигрировала из кр.рога в Германию именно по графе "евреи"
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05.10.2021 14:31 Ответить
Исходя из вашей логики, у вас то же ник еврейский )))), как все печально.
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05.10.2021 14:36 Ответить
тебя ткнули в всего лишь факты)
и да, "man", это очень уж известное "еврейское" слово для дебилов)
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05.10.2021 14:39 Ответить
Фактов ты никаких не привел, а только в лужу напердел.
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05.10.2021 14:42 Ответить
вот только не нужно тут свои ощущения зебила перекладывать на других
тебя ткнули носом в ФАКТ: фамилия Мецгер может иметь также и еврейское происхождение. Профессиональные именования весьма распространены среди евреев.

и только дебилы этого не понимают)
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05.10.2021 14:48 Ответить
У тебя логика иблана, значит что если у тебя есть дети, то они или геи или проститутки )))))))
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05.10.2021 14:53 Ответить
зебильный иблан, читай внимательно:
имя латинского происхождения Маркус очень распространено среди евреев Германии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Еврейские_фамилии
Фамилии, образованные от профессий общего характера
Как и у других народов, у евреев значительная часть фамилий образована от названий профессий или рода деятельности.
Мецгер, очевидно, произошла от немецкого слова «metzger», которое в переводе на русский язык означает «мясник»
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05.10.2021 14:54 Ответить
п.с. ну какой зебильный иблан не поделится родословной и занятиями своей родни?
вот и Крыжок поделился рассказами о своих детях
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05.10.2021 14:56 Ответить
Не надо грехи своих детей перекладывать на других))))))))
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05.10.2021 14:59 Ответить
вот именно, зебил) то, что ты поделился их профессией - твои проблемы.
Но, поверь, никому не интересны чем занимаются твои детишки
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05.10.2021 15:01 Ответить
Что тебе правда глаза колет, ведь это ты такую логическую цепочку привел))))))) Не расстраивайся.
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05.10.2021 15:05 Ответить
ну, не истери, зебильчик)
знать о занятиях своих детей можешь только ты)
о чем ты и сообщило всему Цензору.
Но, поверь, мне пофиг кто они и чем занимаются
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05.10.2021 15:09 Ответить
почитай на досуге, зебильчик) может чего-то и поймешь.

например:

имя латинского происхождения Маркус очень распространено среди евреев Германии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Еврейские_фамилии
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05.10.2021 14:50 Ответить
Фамилии, образованные от профессий общего характера
Как и у других народов, у евреев значительная часть фамилий образована от названий профессий или рода деятельности.
Мецгер, очевидно, произошла от немецкого слова «metzger», которое в переводе на русский язык означает «мясник»
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05.10.2021 14:53 Ответить
https://names.neolove.ru/last_names/12/me/metcger.html
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05.10.2021 14:57 Ответить
зебил, там же)
https://www.analizfamilii.ru/Metsger/proishozhdenie.html
фамилия Мецгер может иметь также и еврейское происхождение. Профессиональные именования были весьма распространены среди евреев.
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05.10.2021 15:02 Ответить
Гольдберг, например! Или Швайнштайгер, тоже хорошая фамилия! А наш Вова скорее всего ассимилировался -украинизировался от искони немецкой фамилии - Грюнберг!
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05.10.2021 15:21 Ответить
Schweinsteiger - фамилия образована от названия одной из баварских деревнь под названием Schweinsteig, что значит «свиное стойло» (Schwein 'свинья' + архаичное Steig 'стойло', ср. англ. sty.

очень кашерная еврейская фамилия
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05.10.2021 15:45 Ответить
"Швайни" была его кликуха на футбольном поле! Свинка, то есть! А так игрок сборной Германии! И не хотелось бы его тулить к нашим политикам, мля!
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05.10.2021 16:03 Ответить
чистый ариец, Коломойский, к слову, вообще к евреям никак не относится
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05.10.2021 14:34 Ответить
дык, Коломойський то хлопець з Коломиї
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05.10.2021 14:50 Ответить
Ну так - двуручна пила - вимагає для роботи двох подільників.
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05.10.2021 14:25 Ответить
А шо там говорить!?
Всё просто:
- Мы с ним одной крови !
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05.10.2021 14:28 Ответить
Так манагэр ничего и не скрывает - они с зеленским грабят Украину - это чисто рабочие отношения. Что не так?
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05.10.2021 14:30 Ответить
В одній камері у вас були б чудові зустрічі.
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05.10.2021 14:41 Ответить
Зрозуміло, нє товаріщь, а той, що заносить у конвертах.
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05.10.2021 14:53 Ответить
Выметаь из страны их будет очень удобно.
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05.10.2021 14:56 Ответить
Их не нужно выметать, они давно имеют паспорта исторической родины. За один день до краха Зели будет аншлаг на рейсы в Израиль. Последними на президентском самолете улетят самые "обрезанные".
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05.10.2021 15:02 Ответить
самые "обрезанные" будут лететь уже тушками....
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05.10.2021 15:47 Ответить
"Криворожско-президентская национальность" очень хочет раствориться среди титульной образующей государство.
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05.10.2021 14:58 Ответить
Тада, а председателем правления Уксиба из мелкого клерка резко сделался просто так. Вдруг проснулся гений в 2020-м году.
И жена Мецгера тоже из грязи в князи в набсовет Привата тоже попала просто так.

При Яныке так вот донецкие массажисты и собутыльники становились топ-менеджерами.
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05.10.2021 16:52 Ответить
 
 