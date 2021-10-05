Оккупанты свозят на передовую оружие и боеприпасы и готовятся к активизации обстрелов позиций ОС, - разведка

Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки оккупанты, под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду, в передовые подразделения скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения, возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в т.ч. в артиллерийских и минометных подразделениях.

"Таким образом, оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты развернули масштабную агитационную кампанию на Донбассе по призыву местного населения "на военную службу", - разведка