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Минобороны (9038) разведка (4119) операция Объединенных сил (6766)

Оккупанты свозят на передовую оружие и боеприпасы и готовятся к активизации обстрелов позиций ОС, - разведка

Оккупанты свозят на передовую оружие и боеприпасы и готовятся к активизации обстрелов позиций ОС, - разведка

Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки оккупанты, под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду, в передовые подразделения скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения, возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в т.ч. в артиллерийских и минометных подразделениях.

"Таким образом, оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты развернули масштабную агитационную кампанию на Донбассе по призыву местного населения "на военную службу", - разведка
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Топ комментарии
+5
Какая неожиданность: сейчас под офшорным клоуном зашатался трон, со всех сторон зашквары, что будут делать братушки зебилов, чтобы спасти клоуна? Правильно - обстреливать ВСУ! А все потому что опг квартал95 и дырявые - это одна команда!
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05.10.2021 14:27
+4
нам не до этого - разумкова снимаем всей страной...
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05.10.2021 14:21
+4
За Збруч сразу. И сидеть там, ожидая перемирия.
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05.10.2021 14:22
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>провоцирования ответного огня

то есть отвечать им не собираются, ссылаясь что это провокации...
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05.10.2021 14:20 Ответить
Как всегда ж не отвечали, а почему сейчас вдруг должны начать?
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05.10.2021 14:21 Ответить
Треба ще військо відвести.
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05.10.2021 14:20 Ответить
За Збруч сразу. И сидеть там, ожидая перемирия.
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05.10.2021 14:22 Ответить
нам не до этого - разумкова снимаем всей страной...
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05.10.2021 14:21 Ответить
Какая неожиданность: сейчас под офшорным клоуном зашатался трон, со всех сторон зашквары, что будут делать братушки зебилов, чтобы спасти клоуна? Правильно - обстреливать ВСУ! А все потому что опг квартал95 и дырявые - это одна команда!
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05.10.2021 14:27 Ответить
да ничего под ним не зашаталось, узурпировал власть да и все
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05.10.2021 14:30 Ответить
а что в это время делает верховный ГОВНОкомандующий?
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05.10.2021 14:58 Ответить
Прячет Активы в оффшорах на Виргинских островах.
Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. Источник:

"""""

выяснили журналисты, при переходе студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.
Читайте на "Цензор.НЕТ":
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05.10.2021 15:07 Ответить
А у нас готовят ручки и блокноты статистику вести позиция страуса
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05.10.2021 15:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_neQXmrHb4Q Они заряжают пушку. Зачем? А! Они будут стрелять!
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05.10.2021 15:34 Ответить
хокку:

сча не до минских, нормандских
европа лишь газом живёт
она озабочена очень
ведь дело к зиме...
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05.10.2021 15:58 Ответить
 
 