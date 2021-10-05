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Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620)

Разумкова удалили из партийных и фракционных чатов "Слуги народа": "Не все любят критику"

Разумкова удалили из партийных и фракционных чатов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в понедельник во время согласительного совета депутатских фракций и групп его исключитли из рабочих чатов партии и парламентской фракции "Слуга народа".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в ходе брифинга.

"Исключили. Вчера (4 октября. - Ред.) на согласительном", - отметил спикер.

На уточняющий вопрос, объяснялось ли такое решение, он ответил: "Не все любят критику. Разница в том, что ее стоит слушать, потому что она помогает тебе исправлять ошибки, которых ты не совершаешь. Когда ты этого не хочешь, то проще закрыть глаза, уши, заткнуть рот и молчать. Наверное, это и привело к тому, что решили, что слишком много меня в чатах".

Кроме того, спикер уточнил, что в этих чатах "больше получал информацию, чем общался".

Также читайте: Разумков о работе Стефанчука: Знать регламент и выполнять его - разные вещи

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Топ комментарии
+7
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05.10.2021 14:42
+6


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05.10.2021 14:43
+4
эх, Димас, связался ты с криворожской сявотой, на что надеялся, не понятно... а теперь, как в той поговорке - бачили очі що купували, тепер їжте, хоч повилазтье
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05.10.2021 14:36
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эх, Димас, связался ты с криворожской сявотой, на что надеялся, не понятно... а теперь, как в той поговорке - бачили очі що купували, тепер їжте, хоч повилазтье
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05.10.2021 14:36 Ответить
даже до розумкова дошло что "пора валить")
впрочем, тот же стефаньчук и венеславский (или как там его) это тоже понимают (потому они сами и не голосовали за нарушение регламента), но деньги побеждают осторожность.. ПОКА что)
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05.10.2021 14:44 Ответить
Это глупо! Раньше, они могли надеяться, на припасенное для безбедной старости, бабло в офшорах... Но похоже запад скандалом с "Пандорой..." решил толсто намекнуть, что спокойной старости они не получат
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05.10.2021 15:11 Ответить
Для того чтобы получить власть нужно какое то время покрутиться при власти а потом со скандалом свалить. Встречайте нового кандидата в президенты Украины на выборах 2024 года Дмитрия Разумкова!!!
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05.10.2021 14:58 Ответить
Похоже на то.
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05.10.2021 15:08 Ответить
Ну он как бы и раньше намекал на президентские амбиции. Помните его ролики в стиле "Він працює". Возможно, из-за этих амбиций, его и решили убрать подальше с политической арены. Если он будет баллотироваться, то выиграть не выиграет, но серьезно отщипнет лохторат у Клоуна, в результате чего Клоун гарантированно пролетит! Скорее всего именно тут причина
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05.10.2021 15:15 Ответить
скоро слуги поймают его где-нибудь в туалете и обоссут 😬
- мда, решил значит злой карлик опустить этого гоя по полной..
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05.10.2021 14:39 Ответить
найцiкавiшe тe що лишe совки тiпа тeбe вважають то опусканiєм. що дає з упeвнeнiстю сказати що ти продукт цiє школи. укр.школа вчить майбутнє поколiння робити сам так - видаляти нeугодних з батькiвських чатiв. зi школи. з роботи...
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05.10.2021 14:53 Ответить
С такими темпами, до весны моносброд весь разбежится.
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05.10.2021 14:42 Ответить
Ему до весны и не нужно. Судя по всему идём к досрочным выборам президента. Нужен абсолютно свой в кресле спикера.
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05.10.2021 14:45 Ответить
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05.10.2021 14:42 Ответить


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05.10.2021 14:43 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/e3b5a8de1ea636607bd62.jpg ​​ 🏛Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний Верховной рады. Отстранили с нарушением регламента парламента. Чего там? Регламент ведь теперь это «слово, которое может создать похороны украинской экономики» - Владимир Зеленский.

😮Разумкова убрали просто, под предлогом «нас много и мы хотим». Проголосовали, что два дня он сессии ВР вести не будет. Очевидно, в четверг состоится отставка спикера.

📊Разумкова отстраняли общими усилиями части «Слуг народа», и чисто олигархических «За будущее» и «Доверие» - привет президенту Зеленскому, борцу с олигархами. Даже «Слуга народа» дала 200 голосов из 244. Очевидно, даже там хватает людей, понимающих всю маразматичность шоу-программы, запущенной в парламенте государства ее президентом.

😣Знаете, когда смотришь на такое, испытываешь грусть. Это же надо было поверить, что вот все эти люди обеспечат политический и экономический прорыв для Украины?! Это же надо было не понять, что именно создают в парламенте под маркой «Слуга народа» ее творцы?! Мы не о Зеленском говорим - этот комик, вынесенный во главу государства в результате сговора олигархов, страной не управлял ни одного дня. Он лишь паясничал и капризничал.

😎Мы от тех, кто на самом деле стоял за проектом «президент Зеленский». О тех, кто сейчас собирает наибольшие девиденты. Их имена - в списке Форбс.

🤡А Зеленский?.. Мы смотрим на этот шабаш в Верховной Раде и пытаемся понять, как можно было даже допустить, что это мелочное циничное создание способно создать что-то хорошее для крупного европейского государства? Личность, которая никогда не занималась ничем больше, кроме кривляний и издевательств? Тип, который в политике участвовал исключительно как медиа-обслуга конкретного олигарха, сперва Хорошковского, потом Коломойского.

🥳А то, что они называют партией? Вы много там видите ярких личностей, с принципами и убеждениями? Нам это все больше напоминает колхоз. «Парламент - не место для дискуссий».

🤭Как этим людям можно было поверить? Что за помешательство случилось с избирателями весной 2019 года? И еще. Как получилось, что такие люди как Данилюк, Рябошапка та и тот самый Разумков не поняли с кем они вместе идут во власть?

😏Нам очень понравились слова, сказанные Разумковым перед уходом. Без преувеличения - слова аристократа, окруженного стадом вонючих плебеев. Мы не сомневаемся, у Дмитрия Разумкова впереди большое политическое будущее.

😠А Владимиру Зеленскому мы искренне советуем хорошо запомнить этот день. Сегодня он сам породил того, кто похоронит Зеленского как политика. И бежать Зеленскому будет некуда. Ни подхалим Ермак, ни холуйствующий Шмыгаль, ни «корабельная сосна» Корниенко, ни «вырванный из контекста» подлец Арахамия ему не помогут.

🤷‍♂А тех на кого можно и нужно было опираться, Зеленский сам сделал своими врагами. Что посеял - то и пожнет.
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05.10.2021 14:43 Ответить
Разумков никак не аристократ. Плоть от плоти такое же чм, только с мозгами.
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05.10.2021 14:47 Ответить
Давно пора.
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05.10.2021 14:45 Ответить
один в один батькiвськi чати школи!!!!!!!!! там тeж нeгодних виганяють!
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05.10.2021 14:46 Ответить
Не понимаю шума вокруг Разумкова. То что человек Ахметова пришелся не ко двору Коломойскому, это был всего лишь вопрос времени. Интересы Украины там где? Одного назначенца заменят другим жополизом и что с этого Украине?
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05.10.2021 15:04 Ответить
вы и про офшоры не понимаете
суть не в личности а в явном открытом нарушении закона.
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05.10.2021 15:08 Ответить
Причем тут офшоры к Разумкову?
Причем тут "нарушение закона"?
И да, я говорю именно о личности Разумкова. Может вы мне напомните что он сделал для и в интересах Украины при ежедневном беспределе со стороны "слуг"?
А я вам напомню: когда жлоб Тищенко вынес с трибуны Лероса, то Разумков предложил наказать ОБОИХ! Лероса - за то что говорил правду с трибуны.
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05.10.2021 15:16 Ответить
еще раз прочитай мое предыдущее сообщение и подумай три раза
дело не в разумкове и не в том к какую партии он принадлежал. дело в том что нарушены законы. нарушены зеленой плесенью. да, для своих внутриутробных разборок. но теперь будет хуже. потому что мушка уже срезана - теперь провернуть легче. по накатанной
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05.10.2021 15:22 Ответить
Вот это открытие: "Зеленой плесенью нарушены законы"! Серьезно? А ДО отставки Разумкова законы беспрекословно соблюдались и выполнялись ими?
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05.10.2021 15:25 Ответить
пздц. ты деревянный?
нарушен регламент. до этого так регламент не нарушался. а теперь все сглотнут а это значит что в следующий раз корнейцук насре в трибуну а стефанчук завалит третьякову и начнет делать куни прямо в проходе

ты не понимаешь что это тактика "прокатило - не прокатило"? они все дальше заходят в беспредел и на этом пути есть вехи. насрать на регламент - веха
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05.10.2021 15:27 Ответить
"Деревянный" тот, кто не видит дальше собственного носа. Нарушения регламента началось с их "турборежима". Об этом много статей есть. Там прямо списком идут статьи регламентов, которые они нарушали. И где тогда был "законник" Разумков? Нельзя быть "чуть-чуть беременной"! Ты или все делаешь по закону или ничего. А вспоминать про законность, когда тебе это выгодно ... Когда Ахметову что-то не понравилось в этом, якобы, антиолигархическом законе и Разумков его тормознул ...
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05.10.2021 15:34 Ответить
скажи мне аналитик, в раде только разумков от ахметки? ну так чтобы понимать понравился ахметке закон или нет. чтобы понять не голосовали ли ЗА другие его депутаты-солдатики.
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05.10.2021 15:47 Ответить
кстати, а как именно разумков его тормознул? если я не ошибаюсь он готов его подписать - проблема в том что комитет предоставил на подпись не тот текст за который голосовали.
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05.10.2021 15:54 Ответить
и про лероса ты врешь
наказать обоих предложил не разумков а арахамия
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05.10.2021 15:23 Ответить
а почему он должен регулировать то что депутат подает в регламентный комитет? это не его право.

понимаешь, ты и такие как ты по верхам нахватаетесь в стиле лозунгов и начинаете пыжиться
для чего этот пафос? если не понял моего тезиса - спроси спокойно.
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05.10.2021 16:22 Ответить
Твои "тезисы" не в тему. Я говорил о личности Разумкова. Поэтому это ты не понял моего "тезиса" и начал какую-то ересь про Разумкова-законника писать.
Вот именно в этом и проявляется политик как личность: когда он сталкивается с беззаконием, он не молчит, а говорит об этом. А ты завел любимую порохоботскую шарманку: "это не его компетенции", "это не его полномочия" и т.п.
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05.10.2021 17:08 Ответить
В Офісі Президента вчора цілий день стояла істерика. Весь день радилися як забанити тему «офшор 95».

В телефонному режимі телеканали отримали вказівку ігнорувати розслідування, або давати лише коментар Михайла Подоляка, що офшори це звична практика і нею Володимир Зеленський користувався до президентства. Канал Віктора Пінчука взагалі не випустив в ефір своє ток-шоу «Собода слова на ICTV». Також шукають спецтему і для плюсівського ток-шоу «Право на владу». Керівництво каналу пропонує навпаки обговорити офшори, розставивши правильні акценти, як вони це вміють робити робити.

Через Ріната Ахметова намагаються вплинути на Савіка Шустера, щоб його ток-шоу «Свобода Слова» також вийшла без офшорної теми. Якщо не вийде, то Шустера очікують проблеми: він може втрати контракт і ефір на каналі «Україна». Тема офшорів Зеленського поки не фігурує в попередніх анонсах і ток-шоу «Народ проти» на іншому ахметівському каналі «Україна 24»

В ОПУ знали про вихід розслідування і готувалися перебити офшорну тему відставкою спікера Дмитра Разумкова. Сподівалися, що ця закордонна історія не зайде виборцю «слуг». Плюс у темниках для спікерів Банкової пропонувалося нагадувати про офшори Порошенка. У Зеленського прорахувалися, бо екс-Президента взагалі немає в останньому розслідуванні серед 38 українців. Також неочікуваним було, що Україна, завдяки кварталівським офшорам Зеленського, а не Порошенка, стала лідером серед інших країн.

Аби виробити позицію і сформувати подальші дії вчора запустили опитування наскільки ця тема хвилює виборців Володимира Зеленського і як сильно вдарила по його рейтингу. Сам Найвеличніший офшорник поки не готовий коментувати цю історію.
...
Щоб не обговорювати офшори Володимира Зеленського та його партнерство з олігархом Ігорем Коломойським ток-шоу "Свобода слова на ICTV" вперше вийшло у спец-форматі. Тобто, у форматі без ток-шоу. Канал Віктора Пінчука крутить фільм режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст»
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05.10.2021 15:07 Ответить
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05.10.2021 15:08 Ответить
Разумков срочно обрезайся или подделывай прописку в бандохаузе Зели.
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05.10.2021 15:22 Ответить
Чати до лампочки. Головне, щоб урядовий зв'язок не відключили.
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05.10.2021 15:26 Ответить
Разумков лжот!!!

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Регламент Верховної Ради України

Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади

4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.

Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
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05.10.2021 15:26 Ответить
партияслуг, "как бог Сатурн пожирает своих детей" слегка подправленная цитата Пьера Верньо́
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05.10.2021 16:12 Ответить
Дмитрий Александрович, что вы так палевно начали дрейфовать в сторону Порошенко? А как же посидеть на дорожку?
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05.10.2021 17:55 Ответить
Нда...
Одитн был уменый - и того убрали.
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05.10.2021 18:28 Ответить
 
 