Разумкова удалили из партийных и фракционных чатов "Слуги народа": "Не все любят критику"
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в понедельник во время согласительного совета депутатских фракций и групп его исключитли из рабочих чатов партии и парламентской фракции "Слуга народа".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в ходе брифинга.
"Исключили. Вчера (4 октября. - Ред.) на согласительном", - отметил спикер.
На уточняющий вопрос, объяснялось ли такое решение, он ответил: "Не все любят критику. Разница в том, что ее стоит слушать, потому что она помогает тебе исправлять ошибки, которых ты не совершаешь. Когда ты этого не хочешь, то проще закрыть глаза, уши, заткнуть рот и молчать. Наверное, это и привело к тому, что решили, что слишком много меня в чатах".
Кроме того, спикер уточнил, что в этих чатах "больше получал информацию, чем общался".
Пожалуйста, подождите...
впрочем, тот же стефаньчук и венеславский (или как там его) это тоже понимают (потому они сами и не голосовали за нарушение регламента), но деньги побеждают осторожность.. ПОКА что)
- мда, решил значит злой карлик опустить этого гоя по полной..
https://telegra.ph/file/e3b5a8de1ea636607bd62.jpg 🏛Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний Верховной рады. Отстранили с нарушением регламента парламента. Чего там? Регламент ведь теперь это «слово, которое может создать похороны украинской экономики» - Владимир Зеленский.
😮Разумкова убрали просто, под предлогом «нас много и мы хотим». Проголосовали, что два дня он сессии ВР вести не будет. Очевидно, в четверг состоится отставка спикера.
📊Разумкова отстраняли общими усилиями части «Слуг народа», и чисто олигархических «За будущее» и «Доверие» - привет президенту Зеленскому, борцу с олигархами. Даже «Слуга народа» дала 200 голосов из 244. Очевидно, даже там хватает людей, понимающих всю маразматичность шоу-программы, запущенной в парламенте государства ее президентом.
😣Знаете, когда смотришь на такое, испытываешь грусть. Это же надо было поверить, что вот все эти люди обеспечат политический и экономический прорыв для Украины?! Это же надо было не понять, что именно создают в парламенте под маркой «Слуга народа» ее творцы?! Мы не о Зеленском говорим - этот комик, вынесенный во главу государства в результате сговора олигархов, страной не управлял ни одного дня. Он лишь паясничал и капризничал.
😎Мы от тех, кто на самом деле стоял за проектом «президент Зеленский». О тех, кто сейчас собирает наибольшие девиденты. Их имена - в списке Форбс.
🤡А Зеленский?.. Мы смотрим на этот шабаш в Верховной Раде и пытаемся понять, как можно было даже допустить, что это мелочное циничное создание способно создать что-то хорошее для крупного европейского государства? Личность, которая никогда не занималась ничем больше, кроме кривляний и издевательств? Тип, который в политике участвовал исключительно как медиа-обслуга конкретного олигарха, сперва Хорошковского, потом Коломойского.
🥳А то, что они называют партией? Вы много там видите ярких личностей, с принципами и убеждениями? Нам это все больше напоминает колхоз. «Парламент - не место для дискуссий».
🤭Как этим людям можно было поверить? Что за помешательство случилось с избирателями весной 2019 года? И еще. Как получилось, что такие люди как Данилюк, Рябошапка та и тот самый Разумков не поняли с кем они вместе идут во власть?
😏Нам очень понравились слова, сказанные Разумковым перед уходом. Без преувеличения - слова аристократа, окруженного стадом вонючих плебеев. Мы не сомневаемся, у Дмитрия Разумкова впереди большое политическое будущее.
😠А Владимиру Зеленскому мы искренне советуем хорошо запомнить этот день. Сегодня он сам породил того, кто похоронит Зеленского как политика. И бежать Зеленскому будет некуда. Ни подхалим Ермак, ни холуйствующий Шмыгаль, ни «корабельная сосна» Корниенко, ни «вырванный из контекста» подлец Арахамия ему не помогут.
🤷♂А тех на кого можно и нужно было опираться, Зеленский сам сделал своими врагами. Что посеял - то и пожнет.
суть не в личности а в явном открытом нарушении закона.
Причем тут "нарушение закона"?
И да, я говорю именно о личности Разумкова. Может вы мне напомните что он сделал для и в интересах Украины при ежедневном беспределе со стороны "слуг"?
А я вам напомню: когда жлоб Тищенко вынес с трибуны Лероса, то Разумков предложил наказать ОБОИХ! Лероса - за то что говорил правду с трибуны.
дело не в разумкове и не в том к какую партии он принадлежал. дело в том что нарушены законы. нарушены зеленой плесенью. да, для своих внутриутробных разборок. но теперь будет хуже. потому что мушка уже срезана - теперь провернуть легче. по накатанной
нарушен регламент. до этого так регламент не нарушался. а теперь все сглотнут а это значит что в следующий раз корнейцук насре в трибуну а стефанчук завалит третьякову и начнет делать куни прямо в проходе
ты не понимаешь что это тактика "прокатило - не прокатило"? они все дальше заходят в беспредел и на этом пути есть вехи. насрать на регламент - веха
наказать обоих предложил не разумков а арахамия
понимаешь, ты и такие как ты по верхам нахватаетесь в стиле лозунгов и начинаете пыжиться
для чего этот пафос? если не понял моего тезиса - спроси спокойно.
Вот именно в этом и проявляется политик как личность: когда он сталкивается с беззаконием, он не молчит, а говорит об этом. А ты завел любимую порохоботскую шарманку: "это не его компетенции", "это не его полномочия" и т.п.
В телефонному режимі телеканали отримали вказівку ігнорувати розслідування, або давати лише коментар Михайла Подоляка, що офшори це звична практика і нею Володимир Зеленський користувався до президентства. Канал Віктора Пінчука взагалі не випустив в ефір своє ток-шоу «Собода слова на ICTV». Також шукають спецтему і для плюсівського ток-шоу «Право на владу». Керівництво каналу пропонує навпаки обговорити офшори, розставивши правильні акценти, як вони це вміють робити робити.
Через Ріната Ахметова намагаються вплинути на Савіка Шустера, щоб його ток-шоу «Свобода Слова» також вийшла без офшорної теми. Якщо не вийде, то Шустера очікують проблеми: він може втрати контракт і ефір на каналі «Україна». Тема офшорів Зеленського поки не фігурує в попередніх анонсах і ток-шоу «Народ проти» на іншому ахметівському каналі «Україна 24»
В ОПУ знали про вихід розслідування і готувалися перебити офшорну тему відставкою спікера Дмитра Разумкова. Сподівалися, що ця закордонна історія не зайде виборцю «слуг». Плюс у темниках для спікерів Банкової пропонувалося нагадувати про офшори Порошенка. У Зеленського прорахувалися, бо екс-Президента взагалі немає в останньому розслідуванні серед 38 українців. Також неочікуваним було, що Україна, завдяки кварталівським офшорам Зеленського, а не Порошенка, стала лідером серед інших країн.
Аби виробити позицію і сформувати подальші дії вчора запустили опитування наскільки ця тема хвилює виборців Володимира Зеленського і як сильно вдарила по його рейтингу. Сам Найвеличніший офшорник поки не готовий коментувати цю історію.
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Щоб не обговорювати офшори Володимира Зеленського та його партнерство з олігархом Ігорем Коломойським ток-шоу "Свобода слова на ICTV" вперше вийшло у спец-форматі. Тобто, у форматі без ток-шоу. Канал Віктора Пінчука крутить фільм режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст»
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Регламент Верховної Ради України
Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
Одитн был уменый - и того убрали.