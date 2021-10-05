РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5099 посетителей онлайн
Новости Рынок земли
689 4
земля (1822) покупка (123) продажа (478)

С начала работы рынка земли в Украине заключено 25,72 тыс. сделок купли-продажи, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

С начала работы рынка земли в Украине заключено 25,72 тыс. сделок купли-продажи, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

С момента запуска рынка земли 1 июля и по состоянию на 5 октября в Украине проведено 25,72 тыс. земельных транзакций на участки сельхозназначения общей площадью 63,47 тыс. га, лидируют по количеству заключенных договоров Киевская (2,17 ты с. сделок) и Полтавская (2,12 тыс.) области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Кировоградская область с показателем 9,34 тыс. га, за ней следуют Харьковская (7,95 тыс. га), Полтавская (5,54 тыс. га), Днепропетровская (5,39 тыс. га) и Херсонская (4,58 тыс. га) области.

В Минагрополитики отметили, что за указанный период от нотариусов поступило 5,73 тыс. заявок на доступ к Государственному земельному кадастру с целью онлайн-проверки законности покупки земельных участков. В их числе 5,06 тыс. заявок согласованы, 0,66 тыс. заявок отказано в доступе. Всего в стране насчитывается более 6 тыс. нотариусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

С начала работы рынка земли в Украине заключено 25,72 тыс. сделок купли-продажи, - Минагрополитики 01

1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, тепер буде кому захищати вже своє майно від агресора.
показать весь комментарий
05.10.2021 15:00 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 15:03 Ответить
Тут начинается совершенно новая страница в новейшей истории украинской экономики: хватит ли у зелёного правительства ума и ресурсов собрать земельный налог со всех новых землевладельцев? А также: сможет ли кабмин разработать действенный механизм для защиты частной собственности на землю и выделить на это достаточное количество ресурсов - то есть защищать людей от рейдерства и т.п., потому что без этого работающего механизма Украина окажется на гране настоящей гражданской войны, ну, или по крайней мере, ряда серъёзных внутренних конфликтов.
показать весь комментарий
05.10.2021 15:11 Ответить
Единственный рецепт от этих бед описан тысячи лет назад - СУД. Пока у нас его отсутствие
показать весь комментарий
05.10.2021 16:39 Ответить
 
 