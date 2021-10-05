С начала работы рынка земли в Украине заключено 25,72 тыс. сделок купли-продажи, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

С момента запуска рынка земли 1 июля и по состоянию на 5 октября в Украине проведено 25,72 тыс. земельных транзакций на участки сельхозназначения общей площадью 63,47 тыс. га, лидируют по количеству заключенных договоров Киевская (2,17 ты с. сделок) и Полтавская (2,12 тыс.) области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Кировоградская область с показателем 9,34 тыс. га, за ней следуют Харьковская (7,95 тыс. га), Полтавская (5,54 тыс. га), Днепропетровская (5,39 тыс. га) и Херсонская (4,58 тыс. га) области.

В Минагрополитики отметили, что за указанный период от нотариусов поступило 5,73 тыс. заявок на доступ к Государственному земельному кадастру с целью онлайн-проверки законности покупки земельных участков. В их числе 5,06 тыс. заявок согласованы, 0,66 тыс. заявок отказано в доступе. Всего в стране насчитывается более 6 тыс. нотариусов.

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1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.