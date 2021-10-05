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Повторное заражение коронавирусом среди невакцинированных возможно через три месяца, - ученые

Повторное заражение коронавирусом среди невакцинированных возможно через три месяца, - ученые

Ученые оценили риски повторного заражения коронавирусом среди невакцинированных. Так, непривитые могут снова заболеть через три месяца после выздоровления.

Об этом сообщает журнал Medical Express, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным ученых из Йельского университета и Университета Северной Каролины, иммунитет, который вырабатывается после заражения, является кратковременным.

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"Всем, кто заразился естественным путем, стоит сделать прививку после выздоровления. Предыдущая инфекция сама по себе может дать мало защиты. Как и с обычной простудой, из года в год вы можете снова заражаться тем же вирусом", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что инфицирование вирусом SARS-CoV-2 в эндемичных условиях наиболее вероятно между 3-м и 63-м месяцем после максимального иммунного ответа. В среднем, этот показатель составляет 16 месяцев.

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В исследовании указано, что повторные заражения среди непривитых могут случаться все чаще, что будет приводить к еще большему ослаблению иммунитета.

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Топ комментарии
+10
иммунитет, который вырабатывается после заражения, является кратковременным Источник:

а после вакцины то оно огого!

Очень убедительно.
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05.10.2021 14:51
+8
Сказал, что после болезни антитела понарошечные. А правильные - только после укола. Но и это не всё. Нужно это дело в Дии зарегистрировать, а то без регистрации тоже будут ненастоящие.
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05.10.2021 14:58
+7
А привитые? Через два?
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05.10.2021 14:51
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иммунитет, который вырабатывается после заражения, является кратковременным Источник:

а после вакцины то оно огого!

Очень убедительно.
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05.10.2021 14:51 Ответить
Да, выглядит уж совсем бредово. Все вакцины, всегда и везде всегда давали худший иммунитет по сравнению с естественно выработанным после заболевания.
Например, принесенная краснуха, дает пожизненный иммунитет, в то время как вакцина - несколько лет
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05.10.2021 15:02 Ответить
Дифтерией никогда не болел или столбняком? Попробуй переболеть. Получишь классный эстэстный иммунитет. Если конечно до него доживешь.
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05.10.2021 15:11 Ответить
В теме появился ковидобес и сразу посыпались предложения чем нибудь переболеть

Точно на нервную систему жижка плохо действует.
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05.10.2021 15:13 Ответить
В теме появился гундяевский поп. Точно "бояра" на скрепы плохо действует.
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05.10.2021 15:27 Ответить
А что дифтерией и столбняком по несколько раз болеют как ковидом?
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05.10.2021 15:15 Ответить
Да и сами вакцины не от столбняка и дифтерии, а от токсинов! Т.е. болеешь ты, все равно естественным образом (просто не загнешься от токсина)
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05.10.2021 15:24 Ответить
А ты попробуй хоть раз.
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05.10.2021 15:28 Ответить
Вакцины от дифтерии и столбняка не существует в природе! Вакцина не от самой болячки, а от токсинов вырабатываемых этими бактериями.
Скажу более: Вы сейчас сидите за компом, а вокруг вас тех бактерий столбняка и дифтерии, столько шо пипец. Но столбняком вы, почему-то не болеете, вопрос почему? (маленькая подсказочка: "не потому что вы вакцинированы"! Да и вакцина, как я же сказал, не от болезни)
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05.10.2021 15:21 Ответить
"Прививка АКДС - цельноклеточная адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина"
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05.10.2021 15:31 Ответить
Ты бы хоть википедии прочел, что ли, прежде чем ПОЗОРИТЬСЯ.

Вакцина комбинированного типа. Используется, сокращенная по первым буквам инфекционных компонентов, аббревиатура АКДС-вакцина. А - адсорбированная, то есть компоненты препарата выдержаны на веществах, которые усиливают их действие и увеличивают продолжительность эффекта вакцинации; К - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88 коклюш ; Д - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F дифтерия ; С - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA столбняк . АКДС-вакцина содержит убитую цельную коклюшную http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=aba4f9bd-407e-42a8-a32c-1105beece2f6&t= палочку , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD анатоксин (обезвреженный токсин) дифтерийный и анатоксин столбнячный.

Вакцина АКДС применяется для формирования стойкой иммунной защиты от инфекций, особенно опасных для детей первых лет жизни. Консервант - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB мертиолят (тиомерсал) в концентрациях в 5-8 тысяч раз ниже летальной дозы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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05.10.2021 15:39 Ответить
И???? И что я не так написал?
"...анатоксин (обезвреженный токсин) дифтерийный и анатоксин столбнячный."

"Вакцины против дифтерии производятся на основе дифтерийного анатоксина, являющегося модифицированным бактериальным токсином, который индуцирует защитный антитоксин"
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05.10.2021 16:59 Ответить
Вакцины от дифтерии и столбняка не существует в природе!

Ты писал, или дед ПИХТО.?
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05.10.2021 17:16 Ответить
И еще раз повторю: "Вакцины от дифтерии и столбняка не существует в природе! Вакцина не от самой болячки, а от ТОКСИНОВ вырабатываемых этими бактериями."
А вот касательно коклюша - именно от коклюша, а не от его токсинов!!!!
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05.10.2021 19:03 Ответить
Хорошо, хорошо. Нет так нет. Для тебя.

ВАКЦИНЫ ОТ СТОЛБНЯКА


ИНФАНРИКС 702.00 грн

ПЕНТАКСИМ 891.10 грн

ТЕТРАКСИМ 648.30 грн

https://receptika.ua/tetraksim-vakcina-d-profdiftstolbkoklr-r-suspd-in05mg-1doza-v-shpr2igl1/harkov

Их нет. Вакцин. Но ... Они продаются.
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05.10.2021 19:21 Ответить
ВАКЦИНЫ ОТ СТОЛБНЯКА

https://receptika.ua/vakciny-ot-stolbnyaka https://receptika.ua/vakciny-ot-stolbnyaka

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05.10.2021 19:23 Ответить
Уфффф! Трудные вы! Разберитесь с механизмом действия ЭТИХ вакцин и потом втирайте другим!!! Это КОММЕРЧЕСКОЕ название "ВАКЦИНЫ ОТ СТОЛБНЯКА" - название для народа, который не шарит в тонких материях.
Но говорю вам в ТРЕТИЙ РАЗ и больше уже не буду: вакцина не от вируса столбняка/дифтерии, а от токсина, который он вырабатывает. Это не касается других вакцин - они именно от конкретной болячки
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05.10.2021 19:35 Ответить
Разберитесь с механизмом действия Мне больше делать нечего? Поспорь лучше с производителем на эту тему. А мне главное результат.
Но говорю вам в ТРЕТИЙ РАЗ Да хоть в десятый. Я тебе еще столько же сайтов в ответ отправлю. Спорь с ними. Почему они называют вакциной вакцину от дифтерии и столбняка.
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05.10.2021 19:45 Ответить
Представь себе , не знаю ни одной болячки, после которой организм человека насыщается витаминами и минералами. Одни токсины и мухоморы.
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05.10.2021 17:24 Ответить
Извиняюсь за догонку, но отвлекли имелось ввиду что этими болезнями так же по несколько раз болеют вакцинированные, как и ковидом.
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05.10.2021 15:21 Ответить
Поэтому и рекомендуют от дифтерии прививаться раз в десять лет. Что бы не болеть.
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05.10.2021 15:33 Ответить
Вы знаете прививался ими, пробовал болеть и не болел, и никого не знаю что б привитый ими заболевал хотя бы один раз. А вот сказочно привитая страна уже который раз от ковида Израиль почему то привитые болеют. И все таки не понятно, судя по вашим познаниям вы возможно имеете какое то отношение к медицине, почему медикам не обязательно вакцинироваться?
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05.10.2021 15:56 Ответить
Столбняк и дифтерия , это инфекционные заболевания. ковид-вирусное. Наверное , поэтому есть различия. И все таки, со времен совка, медики всем советуют раз в десять лет от этих болячек перепривиться. Еще не разу не приходилось видеть врача. который советовал переболеть дифтерией и столбняком, что бы получить такой прэлэстный эстэствэнный иммунитет. Только и всего. Считайте , это моя реакция на "умопомрачительные" советы некоторых дебилов, по поводу эстэствэнного иммунитета.
Медик ли я? Просто не люблю пистаболов, которых полно тут на форуме.
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05.10.2021 17:13 Ответить
Это даже по названию разные заболевания, не вдаваясь в подробности с вирусами и тд. хотя некоторые источники утверждают что вирусные входят в общее название инфекционных заболеваний. А вот вакцина это хоть от того хоть от другого хоть от третьего должна производить однообразное действие появление иммунитета. И если после вакцины заболевают, то вряд ли такой препарат можно назвать этим термином. Хоть вы и уклоняетесь но все таки интересно ваше мнение почему медикам не обязательно вакцинироваться как другим?
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05.10.2021 18:34 Ответить
Мое мнение почему медикам не обязательно вакцинироваться как другим? Да я не знал о таком. Завтра буду в своей кардиологии выписку забирать, спрошу у своего врача. Слышал от зав отделения. что они там уже все давным давно переболели. Все поголовно. Это я про харьковскую восьмую кардиологию. А на счет вашей версии спрошу.
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05.10.2021 18:43 Ответить
Странно что вы не слышали. Вы точно в Украине живете? Уже из всех чайников об обязательной вакцинации слышно. А вот что они переболели и у них антитела навечно остались, как утверждал ваш оппонент в начале диалога, а не на три месяца как в статье то это удивительно. Хотя как то не сочетается с вашей позицией.
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05.10.2021 18:55 Ответить
Вы точно в Украине живете?
Забиваю стрелку. Завтра в харьковской восьмой кардиологии ,та что на Салтовском шоссе. На пятом этаже. Время уточним по ходу.
Кстати, будет возможность у тебя с врачами все свои вопросы обсудить. Я же не врач. Не забудь бахилы и маску.
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05.10.2021 19:06 Ответить
Стрелка как то объяснит что вы ничего не слышали о обязательной вакцинации?
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05.10.2021 19:21 Ответить
Стрелка объяснит, что я в Украине, в Харькове, в больнице. Чего не скажешь о вас.
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05.10.2021 19:26 Ответить
Вы просто гений очевидности. Верю в вашу харьковскую версию. Чем дальше тем интереснее с вами. Но что там с иммунитетом у врачей? Чем их иммунитет отличается от от описанного в статье.
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05.10.2021 19:42 Ответить
А какая харьковская версия? Уточните, а то я запутался совсем с тем , на что вы намекаете.
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05.10.2021 19:47 Ответить
Уточняю: что вы в Харькове якобы, верю. Что с иммунитетом медиков уточнений от вас не будет?
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05.10.2021 19:50 Ответить
Отвечаю.
Что вы не в Украине. Верю.
Что там у медиков с иммунитетом? А хрен его знает, что у них там с иммунитетом. Я у них анализы не брал.
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05.10.2021 20:14 Ответить
Приедь с пробирками. И проверь. Что там у медиков с иммунитетом.
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05.10.2021 20:16 Ответить
Так что там у медиков с иммунитетом? Вы как то обещали узнать почему-то в кардиологии.
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09.10.2021 09:55 Ответить
Лично для вас. В харьковской восьмой кардиологии все медики давно уже привиты. Правда в 2020 -м переболели практически все. Ну как то так. А что там с иммунитетом , я так понял к ковиду, время покажет. Ведь не секрет, привитые так же болеют. По крайней мере ни кто из врачей, о ком я говорю, на цвинтер не переселился. Я задал вопрос своему врачу на счет болеют ли у них привитые коллеги. Получил ответ, болеют. Ну как то так.
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09.10.2021 10:51 Ответить
Ну ведь видно что врете. Ну ладно изворачивайтесь дальше раз это ваша позиция.
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09.10.2021 11:24 Ответить
Ему фсее видно. Приедь проверь "Ватсон". Харьков, медкомплекс, восьмая кардиология, пятый этаж. Как раз проверишься . А то мало ли что?
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09.10.2021 11:49 Ответить
Да к сожалению видно, а своим ерниченьем вы просто глупее выглядите чем попытками изворачиваться.
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09.10.2021 12:08 Ответить
Ему фсеее видно. Ну тогда мне тоже. Видно. Фсеее.
Уже все координаты ему выдал. Шооо ему еще трэба? Едь . Проверяй. Если хочешь. Может тебе еще на библии покляться?
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09.10.2021 12:44 Ответить
"Столбняк и дифтерия , это инфекционные заболевания. ковид-вирусное. Наверное , поэтому есть различия" -
"медик", пиши исчо))

а лучше не пиши и не позорься, ибо я вас удивлю - ковид, это тоже инфекция))
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05.10.2021 23:38 Ответить
Да нет проблем Женек. Тем более я не врач и не фармацевт, что я отметил выше . И если бы у тебя не было проблем со зрением, ты бы это увидел. А так ... Переболей лучше дифтерией или столбняком, улучши свой эстэстный иммунитет. "Медик".
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06.10.2021 06:51 Ответить
сашок, я привит от этого. Так что болей этим сам, если уже не болен.
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06.10.2021 13:33 Ответить
Так ты не сторонник эстэстного иммунитета. Похвально. Представь, я тоже привит от этих болячек. А пару лет назад еще раз привился. Врачи советуют раз в десять лет эти прививки повторять. Защита со временем теряется. Так что не забудь повторить. А то не дай бог что.
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06.10.2021 18:53 Ответить
С нетерпением жду Вашего короткого рассказа, насколько естественно выработанный иммунитет лучше, чем тот, который дает антирабическая вакцина.
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05.10.2021 21:16 Ответить
особисто так би не ризикував..
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05.10.2021 23:26 Ответить
Антитела у переболевших в результате заражения вирусами типа корона ( их много ) сохраняются у человека на протяжении 30-ти месяцев и держат оборону на переднем крае, в слизистой, Это приобретённый иммунитет Такого эффекта от вакцины никому даже не снится. Т.е. иммунитет против короны имеют даже те кто подхватил насморк вызванный вирусом такого типа. Этому учат во всех медуниверах и все иммунологи это знают, только вот очевидно большинство продажные или их вообще не допускают к принятию решений
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05.10.2021 19:29 Ответить
А привитые? Через два?
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05.10.2021 14:51 Ответить
Даже если через 2, лучше раз в два месяца прививаться, чем раз в 3 месяца лечь на ИВЛ.
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05.10.2021 15:55 Ответить
Ага, прививаться каждый день лёжа на ИВЛ....
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05.10.2021 16:18 Ответить
Сказал, что после болезни антитела понарошечные. А правильные - только после укола. Но и это не всё. Нужно это дело в Дии зарегистрировать, а то без регистрации тоже будут ненастоящие.
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05.10.2021 14:58 Ответить
При чем чем больше персональных данных введешь, тем лучше будет иммунитет (интимные фото дают наилучшую иммунную реакцию)
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05.10.2021 15:05 Ответить
Правильные антитела бывают только тогда, когда за них заплачено.
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05.10.2021 15:05 Ответить
Да, природній імунітет не такий гарний, як в вакцині.
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05.10.2021 15:03 Ответить
Так саме цікаве, що вакцина сама не дає імунитету. Вона активізує той самий природний імунитет людини тільки штучним втручанням. Без самого імунного механізму вона взагалі втрачає будь який сенс.
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05.10.2021 15:13 Ответить
То, чого вони не зробили вакцину від СНІДу? Якщо вона включає краще ніж сам вірус. Все просто тільки в рекламних буклетах.
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05.10.2021 15:20 Ответить
Так так би мовити тут логічно. СИНДРОМ НАБУТОГО ІМУНОДИФІЦИТУ. Тобто імунитет майже вбитий. Нема чого вакцині активізувати. Цей Ваш приклад тільки ще раз доводить, що вакцина використовує саме природній імунитет.
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05.10.2021 15:29 Ответить
ну не совсем так вообще-то смысл ее колоть именно здоровым людям, чтоб они СПИДом не заболели, а не больным)) вы ж не колете пфайзер больному ковидом))
но со СПИДом почему-то не выходит пока. Тоже самое с геп.С
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05.10.2021 23:43 Ответить
Ну наверное потому не віходит, что он приобретенный. Т.е. в результате длительного воздействия жизненных факторов (болезни, нездоровый образ жизни) на работу самого механизма иммунитета. Какая вакцина может предотвратить расстройство работы самого механизма.
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06.10.2021 14:47 Ответить
что-то вы тормозите СПИД - это синдром приобрет. ИД, т.е. вы его приобретаете только когда заразитесь этим вирусом). Собственно, также как и ковидом). Это оба приобретенных вируса, естесственно. Иммунитет тут не особо причем)
Поэтому было бы неплохо иметь вакцину от СПИДа, гепатита С и тп., чтобы никогда ими не заболеть. По сег.день таких вакцин нет. А вот ковид обскакал всех)
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06.10.2021 15:00 Ответить
Я не туплю. В свое время этим вопросом интересовался. И хорошо понимаю разницу между СПИД и ВИЧ. И изначально был открыт именно СПИД. И был доклад на одной из медицинских конференций об именно СПИДе. А уже потом через год как черт из табакерки появился ВИЧ. Вобщем долго рассказывать. Поищите на просторах инета статьи о том как все разворачивалось в этом вопросе. Правда могли за столько времени много интересного потереть. Тогда тоже активно терли тех кто сомневался. А так поинтересуйтесь лекарством от рака ATZ, почему его запретили. И почему оно потом вдруг всплыло как панацея лечения СПИД вызванным ВИЧ. В то время шумиха относительно СПИД была посильнее чем сейчас относительно ковид. В то время по заявлениям того же ВОЗ к 2000-му году должно было им заразиться чуть ли не все население планеты. Не сбылось, как говорится. И именно потому что ВИЧ это фикция в отличие от вполне реального СПИД. И, заметьте, как еще одну панацею от заражения тогда активно предлагали презервативы. Причем в африканские страны и страны третьего мира их вагонами поставляли бесплатно. Угадайте почему и чего добивались такими методами. Даю наводку - на помощь этим странам мировое сообщество тратит огромные деньги.
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06.10.2021 15:17 Ответить
Кстати возможно ошибся в названии лекарства. Возможно еще не ATZ, а ATZT.
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06.10.2021 15:28 Ответить
мы о разных вещах говорим. Я вам пишу о вакцинах, предотвращающих заражение при контакте с вирусом! При чем здесь ВИЧ, СПИД и иммунитет вакцинируемого....
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06.10.2021 15:47 Ответить
что-то вы тормозите СПИД - это синдром приобрет. ИД, т.е. вы его приобретаете только когда заразитесь этим вирусом).
Это Вы писали? Я и пояснил, что СПИД явление само в себе. Ключевое - явление. ВИЧ это так называемый вирус, который может вызывать явление СПИД. Но это совсем не означает, что СПИД вызывает только ВИЧ. СПИД может вызвать тот же геппатит С в ходе длительной болезни, то же злоупотребление наркотиками. Есть и другие болезни которые могут вызвать данный синдром. Так от чего в этом случае вакцинировать человека? Ну в первом случае возможно от геппатита С, а от злоупотребления наркотиками вакцина поможет?
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06.10.2021 16:00 Ответить
реплика на вопрос старого коня про: то, чого вони не зробили вакцину від СНІДу?
ваш ответ: Так так би мовити тут логічно. СИНДРОМ НАБУТОГО ІМУНОДИФІЦИТУ. Тобто імунитет майже вбитий. Нема чого вакцині активізувати.
Вакцину колят вообще-то чтобы человек не заболел при контактес вирусом. Его иммунитет не убит.
Еще раз: речь идет о вакцинации здоровых, чтобы не умереть от ВИЧа/вируса.
Он имел в виду ВИЧ конечно, а не просто приобр. ИД от алкоголизма )
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06.10.2021 16:14 Ответить
Ну этом случае вакцину не найдут ИМХО потому, что не против чего искать относительно ВИЧ. Ну а относительно других хронических заболеваний теоретически возможно, если они вызываются вирусами. Практически маловероятно, в виду обширности таковых в отношении вызывания самого синдрома, для всех этих болезней найти вакцины.
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06.10.2021 16:27 Ответить
против гепатита С тоже не надо искать? Против геп.В же нашли.
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06.10.2021 16:34 Ответить
Никто не спорит. Надо.
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06.10.2021 17:01 Ответить
РНК вакцину від СНІДу вже випробовують. А от нащо вона Старому Коню?
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05.10.2021 16:05 Ответить
Так а дійсно нащо, як людина не хворіє. Бо якщо це буде така вакцина як від ковід, то сенсу від неї нуль. Вона ж не захищає ні від зараження, ні від можливості захворіти. Та і якось вже більше 20-ти років без вакцини від СНІД живемо. Та й якщо трошки мізки включити, то яка може бути вакцина від набутого імунодефіциту від якоїсь хвороби, або шкідливого способу життя.
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05.10.2021 16:17 Ответить
Так, вакцина від ковіду знижує ймовірність тяжкого перебігу хвороби і смерті. Але антиваксерам традиційно начхати на смерті інших.
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05.10.2021 21:21 Ответить
Зя мантра вже, честно кажучи, досить таки набридла. Скільки не кажи халва у роті солодше не стане. Побачимо ближчим часом як вакцина захищати буде. Ось якраз сезонний сплеск ГРВІ на підході.
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05.10.2021 21:48 Ответить
Якщо послухати всі висловлювання посадовців з зими 2020 то, складається враження що, МОЗ і ВОЗ складаються з невігласів і дурнів, які не здатні придумати вірогідну версію.
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05.10.2021 15:06 Ответить
Хз. После первого ковида я за последующие год и три месяца даже ни разу не чихнул. Потом второй ковид перенёс гораздо легче. Причём ни в первом ни во втором случае ничем не лечился.

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05.10.2021 15:11 Ответить
Причём ни в первом ни во втором случае ничем не лечился.
А вот это зря. Симптоматику в ходе течения болезни нужно облегчать доступными средствами при лечении ОРВИ. Пока организм достаточно сильный - он возможно и сам справится. Но с возрастом и если есть хронические заболевания защитные функции организма снижаются. Посему помочь ему в борьбе с болезнью излишним не будет. Тем самым снизиться риск получить осложнения в ходе болезни. Меньше риск схлопотать ту же пневмонию.
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05.10.2021 15:19 Ответить
Может быть. Но уже как то привык переносить грипп таким образом.
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05.10.2021 15:21 Ответить
Ну решать Вам. Я высказал свое видение.
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05.10.2021 15:25 Ответить
И правильно сказал.Я бы даже посоветовал принимать комплекс витаминов,в профилактических целях.И кушать в день по яблоку и ложке мёда.
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05.10.2021 17:37 Ответить
Средств и народных хватает и фармацевтических. Мы к примеру перед сезонным всплеском ОРВИ обычно афлубин пропиваем. Но всем советовать не буду. Тут, как говорится, для каждого подход индивидуальный. Кому что помогает.
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05.10.2021 21:37 Ответить
ВІТАЮ.

у вас чудовий імунітет.
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05.10.2021 23:24 Ответить
Прямо как озабоченные маньяки: им вступило побольше обколоть -
под любым предлогом, подугрозами, за коврижки, за билеты, за деньги -
только уколитесь, лохи, вы нам тут не нужны !
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05.10.2021 15:48 Ответить
За даними https://moz.gov.ua/ Міністерства охорони здоров'я , в період з 26 червня по 26 вересня 98,3% померлих від коронавірусу - пацієнти старші ніж 60 років, що не були вакциновані. А серед тих, кому була потрібна госпіталізація, виявилося 97% нещеплених громадян.
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05.10.2021 23:23 Ответить
так а що там з вакцинованими? чи пропаганда забороняє досліджувати вакцинованих?
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05.10.2021 16:05 Ответить
Їх не треба досліджувати - вони ж вакциновані.
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05.10.2021 16:13 Ответить
Кто ж тебе скажет... В Израиле была утечка, мёрли больше чем не вакцинированные, а потом вдруг раз и перестали....
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05.10.2021 16:23 Ответить
Повторное заражение после вакцинации возможно прямо при выходе из поликлиники где вакцинировался.
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05.10.2021 16:12 Ответить
Знакомый заразился короновирусом через 6 дней после второй дозы вакцинации.
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05.10.2021 16:43 Ответить
Уберегти від коронавірусу здатна тільки вакцинація, про що говорять не лише українські, а й іноземні фахівці.

Так, за словами Федоренка, у Львівській обласній лікарні не було жодного вакцинованого пацієнта. Усі, хто потрапили в реанімацію, з різних причин не встигли зробити щеплення.

Про це ж розповів Володимир Крохмаль - головний лікар міської лікарні міста Дубно Рівненської області. За його словами, у вересні від коронавірусу там лікувалися 80 пацієнтів і всього два з них були щеплені.

"І то, хворобу вони переносили дуже легко, в реанімації не були. І дня через три самі попросили, щоб їх виписали, тому що робити їм тут було нічого. За літо в нас взагалі не було людей зі щепленнями. Лише один пацієнт, який отримав першу дозу, а через два дні захворів. Але навіть перша доза йому допомогла, він хворобу переніс легко", - говорить лікар.
https://covid.obozrevatel.com/ukr/u-likarnyah-ukraini-majzhe-nemae-tih-hto-vstig-vaktsinuvatisya-vid-covid-19-likari-rozpovili-pro-tendentsii.htm
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05.10.2021 23:21 Ответить
Повторное заражение коронавирусом среди невакцинированных возможно через три месяца, только раньше это называлось бессинптомным короновирусом. Ну попал короновирус в организм переболевшего,организм быстро среагировал,ну побыл два дня насморк,и все. Клетки памяти уже знают,с чем имеют дело. Проблема в другом. В сезон короновирусов,риновирусов,аденовирусов, то,что мы называем сезонным орви,категорически запрещено дедать какие либо прививки,это удар по иммунной системе, и заставить прививаться,может либо негодяй, имеющий личный интерес, либо преступник. Любая болезнь будет протекать гораздо тяжелее, и молите бога,что бы вам хватило мест в отделениях, т.к еще неделя-две,и они все будут заполнены ВАКЦИНИРОВАННЫМИ!!!
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06.10.2021 11:10 Ответить
 
 