Повторное заражение коронавирусом среди невакцинированных возможно через три месяца, - ученые
Ученые оценили риски повторного заражения коронавирусом среди невакцинированных. Так, непривитые могут снова заболеть через три месяца после выздоровления.
Об этом сообщает журнал Medical Express, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным ученых из Йельского университета и Университета Северной Каролины, иммунитет, который вырабатывается после заражения, является кратковременным.
"Всем, кто заразился естественным путем, стоит сделать прививку после выздоровления. Предыдущая инфекция сама по себе может дать мало защиты. Как и с обычной простудой, из года в год вы можете снова заражаться тем же вирусом", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что инфицирование вирусом SARS-CoV-2 в эндемичных условиях наиболее вероятно между 3-м и 63-м месяцем после максимального иммунного ответа. В среднем, этот показатель составляет 16 месяцев.
В исследовании указано, что повторные заражения среди непривитых могут случаться все чаще, что будет приводить к еще большему ослаблению иммунитета.
Пожалуйста, подождите...
а после вакцины то оно огого!
Очень убедительно.
Например, принесенная краснуха, дает пожизненный иммунитет, в то время как вакцина - несколько лет
Точно на нервную систему жижка плохо действует.
Скажу более: Вы сейчас сидите за компом, а вокруг вас тех бактерий столбняка и дифтерии, столько шо пипец. Но столбняком вы, почему-то не болеете, вопрос почему? (маленькая подсказочка: "не потому что вы вакцинированы"! Да и вакцина, как я же сказал, не от болезни)
Вакцина комбинированного типа. Используется, сокращенная по первым буквам инфекционных компонентов, аббревиатура АКДС-вакцина. А - адсорбированная, то есть компоненты препарата выдержаны на веществах, которые усиливают их действие и увеличивают продолжительность эффекта вакцинации; К - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88 коклюш ; Д - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F дифтерия ; С - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA столбняк . АКДС-вакцина содержит убитую цельную коклюшную http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=aba4f9bd-407e-42a8-a32c-1105beece2f6&t= палочку , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD анатоксин (обезвреженный токсин) дифтерийный и анатоксин столбнячный.
Вакцина АКДС применяется для формирования стойкой иммунной защиты от инфекций, особенно опасных для детей первых лет жизни. Консервант - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB мертиолят (тиомерсал) в концентрациях в 5-8 тысяч раз ниже летальной дозы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
"...анатоксин (обезвреженный токсин) дифтерийный и анатоксин столбнячный."
"Вакцины против дифтерии производятся на основе дифтерийного анатоксина, являющегося модифицированным бактериальным токсином, который индуцирует защитный антитоксин"
Ты писал, или дед ПИХТО.?
А вот касательно коклюша - именно от коклюша, а не от его токсинов!!!!
ВАКЦИНЫ ОТ СТОЛБНЯКА
ИНФАНРИКС 702.00 грн
ПЕНТАКСИМ 891.10 грн
ТЕТРАКСИМ 648.30 грн
https://receptika.ua/tetraksim-vakcina-d-profdiftstolbkoklr-r-suspd-in05mg-1doza-v-shpr2igl1/harkov
Их нет. Вакцин. Но ... Они продаются.
https://receptika.ua/vakciny-ot-stolbnyaka https://receptika.ua/vakciny-ot-stolbnyaka
Но говорю вам в ТРЕТИЙ РАЗ и больше уже не буду: вакцина не от вируса столбняка/дифтерии, а от токсина, который он вырабатывает. Это не касается других вакцин - они именно от конкретной болячки
Но говорю вам в ТРЕТИЙ РАЗ Да хоть в десятый. Я тебе еще столько же сайтов в ответ отправлю. Спорь с ними. Почему они называют вакциной вакцину от дифтерии и столбняка.
Медик ли я? Просто не люблю пистаболов, которых полно тут на форуме.
Забиваю стрелку. Завтра в харьковской восьмой кардиологии ,та что на Салтовском шоссе. На пятом этаже. Время уточним по ходу.
Кстати, будет возможность у тебя с врачами все свои вопросы обсудить. Я же не врач. Не забудь бахилы и маску.
Что вы не в Украине. Верю.
Что там у медиков с иммунитетом? А хрен его знает, что у них там с иммунитетом. Я у них анализы не брал.
Уже все координаты ему выдал. Шооо ему еще трэба? Едь . Проверяй. Если хочешь. Может тебе еще на библии покляться?
"медик", пиши исчо))
а лучше не пиши и не позорься, ибо я вас удивлю - ковид, это тоже инфекция))
но со СПИДом почему-то не выходит пока. Тоже самое с геп.С
Поэтому было бы неплохо иметь вакцину от СПИДа, гепатита С и тп., чтобы никогда ими не заболеть. По сег.день таких вакцин нет. А вот ковид обскакал всех)
Это Вы писали? Я и пояснил, что СПИД явление само в себе. Ключевое - явление. ВИЧ это так называемый вирус, который может вызывать явление СПИД. Но это совсем не означает, что СПИД вызывает только ВИЧ. СПИД может вызвать тот же геппатит С в ходе длительной болезни, то же злоупотребление наркотиками. Есть и другие болезни которые могут вызвать данный синдром. Так от чего в этом случае вакцинировать человека? Ну в первом случае возможно от геппатита С, а от злоупотребления наркотиками вакцина поможет?
ваш ответ: Так так би мовити тут логічно. СИНДРОМ НАБУТОГО ІМУНОДИФІЦИТУ. Тобто імунитет майже вбитий. Нема чого вакцині активізувати.
Вакцину колят вообще-то чтобы человек не заболел при контактес вирусом. Его иммунитет не убит.
Еще раз: речь идет о вакцинации здоровых, чтобы не умереть от ВИЧа/вируса.
Он имел в виду ВИЧ конечно, а не просто приобр. ИД от алкоголизма )
А вот это зря. Симптоматику в ходе течения болезни нужно облегчать доступными средствами при лечении ОРВИ. Пока организм достаточно сильный - он возможно и сам справится. Но с возрастом и если есть хронические заболевания защитные функции организма снижаются. Посему помочь ему в борьбе с болезнью излишним не будет. Тем самым снизиться риск получить осложнения в ходе болезни. Меньше риск схлопотать ту же пневмонию.
у вас чудовий імунітет.
под любым предлогом, подугрозами, за коврижки, за билеты, за деньги -
только уколитесь, лохи, вы нам тут не нужны !
Так, за словами Федоренка, у Львівській обласній лікарні не було жодного вакцинованого пацієнта. Усі, хто потрапили в реанімацію, з різних причин не встигли зробити щеплення.
Про це ж розповів Володимир Крохмаль - головний лікар міської лікарні міста Дубно Рівненської області. За його словами, у вересні від коронавірусу там лікувалися 80 пацієнтів і всього два з них були щеплені.
"І то, хворобу вони переносили дуже легко, в реанімації не були. І дня через три самі попросили, щоб їх виписали, тому що робити їм тут було нічого. За літо в нас взагалі не було людей зі щепленнями. Лише один пацієнт, який отримав першу дозу, а через два дні захворів. Але навіть перша доза йому допомогла, він хворобу переніс легко", - говорить лікар.
https://covid.obozrevatel.com/ukr/u-likarnyah-ukraini-majzhe-nemae-tih-hto-vstig-vaktsinuvatisya-vid-covid-19-likari-rozpovili-pro-tendentsii.htm