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вакцина (3777) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18606) AstraZeneca (141)

Вакцина AstraZeneca прошла третью фазу клинических испытаний: препарат безопасен и защищает в среднем на 74%, - Кузин

Вакцина AstraZeneca прошла третью фазу клинических испытаний: препарат безопасен и защищает в среднем на 74%, - Кузин

Появились результаты последней стадии клинических испытаний вакцины AstraZeneca против коронавирусной болезни.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный санврач Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости - появились результаты последней стадии клинических испытаний вакцины AstraZeneca против коронавирусной болезни.

На днях результаты 3-й фазы клинических испытаний вакцины AstraZeneca против COVID-19 были опубликованы в "The New England Journal of Medicine" (авторитетное американское научное издание "Медицинский журнал Новой Англии"). Они свидетельствуют о том, что вакцина безопасна и защищает от симптоматического течения болезни в среднем на 74%.

В то же время, эффективность вакцины для людей в возрасте от 65 лет еще выше - 83,5%. Эффективность в предотвращении госпитализации составляет 94,2%, а реанимации - почти 100%", - написал он.

Кузин также сообщил, что третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу. Участие в ней приняли 32 451 человек. Из них две трети получили две дозы вакцины с интервалом в 28 дней, а треть получила плацебо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 3 млн доз вакцины AstraZeneca могут не успеть использовать в Украине, - KSE

"Особое внимание следует обратить на такие выводы этих исследований: "Хотя уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, который бы коррелировал с защитой от вируса, пока неизвестен, роль антител как существенного фактора в защитном иммунитете широко признается". Это означает, что хотя антитела и являются одним из важных звеньев защиты от вируса, пока неизвестно, какой именно уровень антител может обеспечить эту защиту. Последнее в очередной раз подчеркивает, что делать тесты на антитела после болезни или прививки не стоит", - отметил главный санврач.

Прочитать полный текст результатов 3-й фазы клинических исследований вакцины AstraZeneca можно по ссылке - https://bit.ly/AstraZeneca_Phase_III 

К началу октября в Украине более 2 600 000 доз вакцины AstraZeneca. Прививаться ею можно в пунктах и ​​центрах вакцинации. Найти пункт вакцинации и выбрать удобное время можно по ссылке https://list.covid19.gov.ua/.
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Топ комментарии
+6
И этим компания Астразенека нанесла непоправимый удар по антиваксерским тролям.
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05.10.2021 14:52
+5
😀
Клоунада продолжается...
Антитела важное звено...но сколько их надо никто не знает...и поэтому тесты на них делать не надо...
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05.10.2021 14:57
+5
Жижа у антиваксеров вместо мозга.
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05.10.2021 15:38
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Стоп. По идее бустерная доза как я понимаю нужна для подстраховки. А так достаточно и двух. Или недостаточно? Или нужна еще и 4-я и 5-я и т.д. Вам не кажется что они никак не хотят принять, что вакцина, как бы это помягче сказать, скажем так - не совсем эффективна? И вот они как обезъяны, несмотря на факты, топчут одну и ту же кнопку, хотя бананы уже не падают, в надежде что они вот-вот упадут.
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05.10.2021 17:23 Ответить
У людей уровень антител и после заболевания ковидои или после вакцинации постепенно снижается. Бустерная доза поднимает уровень антител даже выше, чем после второй вакцинации.
По поводу эффективности - если бы слушали антиваксеров, то Пфайзер еще и не начинали бы колоть, только сегодня начали бы колоть Астразенеку. Покойников с природным иммунитетом за это время закопали бы немеряно.
Может, у Вас доля в бизнесе по оказанию ритуальных услуг?
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05.10.2021 17:48 Ответить
Почему немеряно покойников не закопали за более чем год без всяких вакцин? Ну и если бы у меня была доля в ритуальном бизнесе, ковид на столько опасен, а вакцины были бы эффективны, то мне логичнее было бы вакцинироваться. Ибо толку от бизнеса если сам загнешься. Ну а на счет снижения антител - неужели вакцины такие слабые что за три месяца у людей уровень антител на столько снизился, что потребовалась дополнительная вакцинация? Что, после предыдущей вакцинации иммунитет без дополнительного допинга уже самостоятельно толком не работает - сбоит?
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05.10.2021 17:53 Ответить
С 1 июля 2020 по 31 июня 2021 умерла 51 тыс. украицев. Это около 8% от умерших за этот период. Тебе этого мало?

А насчет сбоев почитай это
https://uainfo.org/blognews/1633380357-pochemu-u-perebolevshih-covid-19-chasto-otsutstvuet-immunitet.html Причем, как показали исследования, проведенного центрами США по контролю над заболеваниями, антитела не вырабатываются примерно у 36% людей, переболевших COVID-19, то есть более чем у трети.
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05.10.2021 18:13 Ответить
А Вы не думали, что может иммунитету и не нужно их вырабатывать после болезни? Что повышенное содержание антител в организме может не идти ему на пользу. Или Вы себя считаете умнее матушки природы?
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05.10.2021 21:27 Ответить
1.Отсутствие антител точно на пользу не идет.
2. что за глупый вопрос. У матушки-природы ни мозга, ни сознания нет.
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05.10.2021 21:37 Ответить
1.Отсутствие антител точно на пользу не идет.
Не думаю, что избыток пойдет на пользу. ИМХО должна быть золотая середина.

2. что за глупый вопрос. У матушки-природы ни мозга, ни сознания нет.
Прикиньте, мозгов и сознания нет, а создала такой механизм, который тысячелетиями защищает

организм от всех известных и еще неизвестных болезней. И даже вакцинаторы по большому счету этим механизмом пользуются, хотя до конца его еще не изучили. Странно, правда? И любопытно откуда Вы знаете что есть, а чего нет у матушки природы.
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05.10.2021 21:42 Ответить
1. Были случаи введения вакцины пфайзер 6-кратной дозы, на испытаниях кололи 4-хкратные. Побочек у этих пациентов не обнаружено.
2. Раз ты считаешь матушку-природу умнее людей, откажись от приготовления еды, от гигиены и от одежды. Матушка-природа о тебе давно позаботилась.
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06.10.2021 14:01 Ответить
По первому вопросу 6-ти кратные дозы вопрос времени. С этой иглы уже людей не снимут.
По второму вопросу мне кажется Вы уже вообще скатились до полной схоластики и подмены понятий.
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06.10.2021 14:36 Ответить
1. Я уже писал, что Вашим знаниям в иммунологии я не доверяю.
2. Ты сначала почитай, что такое схоластика. И никакой подмены понятий нет. Раз ты считаешь, что матушка-природа умнее людей, то откажись от приготовления еды, от гигиены и от одежды - это все не от природы. Матушка-природа именно такую жизнь людям готовила.
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06.10.2021 15:10 Ответить
По первому вопросу это мы легко проверим в течение довольно короткого промежутка времени. И тут совсем не обязательно мне доверять или не доверять.
По второму вопросу, а откуда Вам собственно известно, что матушка природа не готовила человека таким образом, что человек и приготавливает для себя пищу, и моется регулярно? Матушка природа сама Вам об этом сказала, что именно такую жизнь готовила, что Вы расписали? Так по Вашим словам у нее мозгов нет. Как она могла с Вами общаться и да и вообще что-то кому-то уготовить? К примеру если бы Вы понаблюдали за животными, то увидели бы, что даже они придерживаются гигиены. Конечно по-своему, но все же. Пищу тоже животные зачастую себе приготавливают, высушивая ее или ферментируя. Тоже своеобразным образом, но все же. Кто Вам сказал, что единственно правильное приготовление на огне? И к примеру человек при отсутствии возможности в экстремальных условиях вполне обходится без приготовления пищи. Кстати, многое мы употребляем и в обычной жизни или без приготовления вообще, или с минимальным приготовлением. Как то же сыро-вяленое мясо или сало к примеру. Те же многие овощи и фрукты. И даже те же врачи и диетологи считают, что оно так даже полезнее чем приготовленное на огне потому, что во время варки или жарки много полезных микроэлементов теряется.
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06.10.2021 15:44 Ответить
1. Ни хрена ты не проверишь. Шестикратную дозу ввелии по ошибке (неразбавленную вакцину приняли за остаток одной дозы.), а ты все время путаешь с шестью периодически и последовательно вводимыми дозами. Похоже, мозга нет не только у матушки-природы...
2. Наблюдения, анализ и логика. У матушки-природы мозга нет, но он есть у меня.
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06.10.2021 15:53 Ответить
По первому вопросу - важен результат, а не так как Вы это назовете. А результат - с иглы людей не снимут относительно ковид.
Ну со вторым спорить не буду. Мы же общаемся, так что наличие мозга у Вас очевидно. Но это совсем не означает то, что если Вы с кем-то не хотите/не можете общаться, то это автоматически подразумевает отсутствие мозга. Вот простой пример - кто заставляет муравьев действовать сообща причем с четким разделением функциональных обязанностей? Причем если отделить муравья от муравейника, то он начинает бессмысленно и хаотически перемещаться без всякой цели.
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06.10.2021 16:10 Ответить
1. А результат я уже называл - никаких побочек не зафиксировали. Так что не так страшен избыток антител, как тебе кажется.
2. Муравьев заставляет действовать инстинкт. И нередко он им и мешает и не только, когда он один.
Например
https://www.youtube.com/watch?v=_N8gQzTPNBk&ab_channel=MaxYurin
Ну и классичкский пример из Занимательной физики
"Приведем (заимствованный у другого исследователя) еще поучительный пример, наглядно иллюстрирующий это мнимое сотрудничество муравьев. На рисунке изображен прямоугольный кусочек сыра, за который ухватилось 25 муравьев.
Сыр медленно подвигался в направлении, указанном стрелкой А, и можно бы думать, что передняя шеренга муравьев тянет ношу к себе, задняя - толкает ее вперед, боковые же муравьи помогают тем и другим. Однако это не так, в чем нетрудно убедиться: отделите ножом всю заднюю шеренгу, - ноша поползет гораздо быстрее! Ясно, что эти 11 муравьев тянули назад, а не вперед: каждый из них старался повернуть ношу так, чтобы, пятясь назад, волочить ее к гнезду. Значит, задние муравьи не только не помогали передним, но усердно мешали им, уничтожая их усилия. Чтобы волочить этот кусочек сыра, достаточно было бы усилий всего четырех муравьев, но несогласованность действий приводит к тому, что ношу тащат 25 муравьев."
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06.10.2021 16:33 Ответить
Какое удобное понятие инстинкт. А что есть инстинкт и как он возник или выработался? Ну и на счет кусочка сыра - не все что двигается быстрее означает, что так легче. К примеру человек когда несет посильную, но тяжелую ношу старается идти быстрее, чтобы быстрее от нее избавиться. Не наблюдали такое явление за собой когда тяжести переносили? Понятно, что если ноша неподъемна или сильно тяжела она замедлит движение в виду физических возможностей человека. Но если подъемна то именно такое явление и наблюдается. С чего тогда Вы взяли, что муравьи на столько тупы, что не экономят при возможности силы. Это же ведь тоже инстинктивно происходит. Вот так однобокое видение проблемы может приводить к неверному пониманию процесса вцелом.
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06.10.2021 17:11 Ответить
А в спирали смерти муравьи что экономят?
Человек пытается быстрее двигаться, когда НЕСЕТ что-то тяжелое (потому что когда он стоит с этой ношей или движется он тоже тратит много усилий), а муравьи сыр тащат. Когда тащишь груз, то при остановке силы не тратишь. Вы замечали за собой, когда ТАЩИТЕ что-то тяжелое, старания идти быстрее? Нет?
Кроме того, Вы полагаете, что отрезав кусок сыра, вы сделали "ношу" неподъемнее для муравьев?
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06.10.2021 17:18 Ответить
И хватит уже спекулировать количеством смертей. А за это же время по другим причинам сколько умерло/погибло? Даже по Вашим словам 92%. Вам их не жалко? Или жалко только тех кто от ковид умер?
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05.10.2021 21:29 Ответить
У Вас жалость к умершим выражается в прекращении борьбы с ковидом? Это не жалость, а спекуляция.
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05.10.2021 21:38 Ответить
Моя личная позиция относительно ковид для лично себя, любимого, касается только меня и к жалости к умершим никакого отношения не имеет. А жалко мне всех людей, кто умер. Без сортировки причин. Ну может разве что желости нет к разного рода отъявленным мерзавцам.
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05.10.2021 21:45 Ответить
Первая таблица по заболеваемости примерно так и начинается. После 15 июля примерно
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05.10.2021 17:34 Ответить
Рост заболеваемости в Израиле начался примерно 20-го июня, а бустерные дозы там начали колоть 17 июля.
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05.10.2021 17:43 Ответить
Добавляйте - бустерные дозы, которые по идее лишь для перестраховки и дополнительного усиления. А вообще, честно говоря, подобные игры с антителами в организме человека думаю и сами по себе ни к чему хорошему не приведут.
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05.10.2021 17:55 Ответить
Я не очень доверяю Вашим знаниям иммунологии и вирусологии.
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05.10.2021 18:00 Ответить
Ну а я равно не очень доверяю современным представлениям о вирусологии и иммунологии наших ученых. Имею право? Или такое право только Вам дано? Еще раз акцентирую - я анализирую ситуацию. Громкие имена от медицины на меня слабо действуют. Ученые тоже могут ошибаться и заблуждаться. За всю историю науки примеров достаточно было.
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05.10.2021 21:33 Ответить
Да, сейчас укаждого антиваксера своя теория медицины. А чем Вам не угодила современная теория?
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05.10.2021 22:16 Ответить
У Вас какие-то странные вопросы. Он а мне не не угодила - я отношусь с осторожностью к новомодным изобретениям. Ну хотя бы потому, что механизм человеческого организма до конца не изучен и много белых пятен в знаниях. Например потому, что часто-густо применяется эмпирический метод исследований. Т.е. метод проб и ошибок. То что даже лечат путем подбора лекарств под каждого человека. Что диагностика строится часто-густо на предположениях и также часто не угадывают с причиной заболевания. Т.е. медицинская наука конечно прошла большой путь и много чего изучила. Но еще очень далеко не все. Ну а в отношении иммунитета человека, т.е. именно как это работает мы тоже до конца не знаем. Мы знаем, что если сделать то-то - получим такой-то результат. И даже далеко не со стопроцентным ожидаемым результатом. Чему кстати и подтверждением могут служить клинические испытания лекарств и вакцин. То есть просто говоря тестирование и подбор. Так собственно действовали и в более древние времена. Говорить можно много. Только это уже не формат форума получится.
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05.10.2021 22:51 Ответить
Не нравятся новомодные методы медицины - лечитесь кровопусканием. Проверенный веками метод. А эту фразу "Ну хотя бы потому, что механизм человеческого организма до конца не изучен и много белых пятен в знаниях. " можно будет писать всегда, так что, Вы всю медицину предлагаете отменить?
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06.10.2021 07:12 Ответить
У евреев генетически сильнее иммунитет,чем у других национальностей,закалённый временем и перенесёнными историческими трудностями в ссылках,гонениях и тюрьмах.Это всё равно,как у кавказцев из-за горячей крови и склонности воевать,кровь сворачивается быстрее,чем у обычного человека.Эта способность,так же генетически приобретённая
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05.10.2021 19:18 Ответить
Они не верят. Это бесполезно. Клинические идиоты...
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05.10.2021 15:06 Ответить
Читаем. Всего в США заболело почти 45млн. чел. Из них госпитализировано порядка 4млн. было.
То есть, сильно округляя - примерно 8,8%. А остальные 91,2 - не были гопитализированы.
То есть порядок цифр
91,2 - 94,2... ерундовая разница, можно сказать её и нет.
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05.10.2021 15:52 Ответить
"защищает в среднем на 74%" - ну вы понимаете , что значит в СРЕДНЕМ ...!?

То есть МЕНЕЕ чем на 74% !!!

Я лично считаю, что ВАКЦИНЫ и вообще мед.препараты должны показывать показательно не по средним показателям, а по минимальным !
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05.10.2021 15:15 Ответить
Ею я и вакцинировался. И сомнений не испытывал. А как удобно в аэропорту после прилета....Те кто вакцинирован на паспортный контроль,остальным ожидать. И вообще намного удобней...
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05.10.2021 16:00 Ответить
Скажите, а проблем с кровью у вас не было после? Все норм? А то сейчас в сомнении какой вакциной привиться. А про астразенеку говорят, что она количество тромбов увеличивает.
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05.10.2021 16:34 Ответить
Я вакцинировался полгода назад вообще бояться нечего вакцинируйтесь и будьте здоровы
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05.10.2021 17:45 Ответить
Обязательно) Спасибо, и вам здоровья
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05.10.2021 20:12 Ответить
Какие проблемы? О чем вы? Оставьте эти средневековые глупости....Хотите обезопасить свою жизнь и здоровье,немедленно вакцинируйтесь ....причем ЛЮБОЙ одобренной ВОЗ вакциной!
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05.10.2021 18:22 Ответить
Ну к средневековым себя не отношу, просто немного сомневаюсь что выбрать. Но понятное дело, что тянуть дальше не стоит, так как осень и зима самое рисковое время.
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05.10.2021 20:13 Ответить
Пусть сами себе эту Астразенику колят,у сестры свекруха в Италии после ее залегла и сейчас в тяжелом состоянии,мы все прокололись Файзером.
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05.10.2021 16:49 Ответить
некоторые залегают после пфайзера
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05.10.2021 23:22 Ответить
препарат безопасен и защищает в среднем на 74%
 Т.е. четверть всех отвакцинированных умрёт??
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05.10.2021 17:05 Ответить
Нет, только ты
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05.10.2021 17:45 Ответить
https://www.vesty.co.il/main/article/rj5imlfnt https://www.vesty.co.il/main/article/rj5imlfnt

17-летняя девушка умерла от коронавируса в Хайфе
Молодая израильтянка была привита двумя дозами вакцины

17-летняя девушка скончалась от коронавируса в больнице "Рамбам". Как стало известно во вторник, 5 октября, она была привита двумя дозами вакцины.
В медицинском центре сообщили, что девушка сдала положительный анализ на коронавирус несколько недель назад. Первоначально она была направлена на лечение в больницу "Гилель Яфе", но в связи с ухудшением состояния переведена в "Рамбам", где была погружена в состояние искусственной комы.
Стабилизировать состояние больной не удавалось, у нее начали отказывать жизненно важные органы, после чего она скончалась.

https://www.ynetnews.com/article/hjg11ta004y
17-year-old girl dies from to complications of COVID-19
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05.10.2021 20:44 Ответить
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05.10.2021 22:12 Ответить
порадимо не тупить. Пусть теперь ищет, кто выливает вакцину, покупая себе справку, и нелегально вакцинироваться в реале)))
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05.10.2021 23:24 Ответить
Пускай занимает очередь среди кандидатов на премию Дарвина.
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06.10.2021 07:14 Ответить
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