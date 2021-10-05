Деоккупация Крыма будет нашим приоритетом в ОБСЕ, - глава МИД Польши Рау

Деоккупация Крыма будет приоритетом для Польши во время ее председательства в ОБСЕ.

Об этом глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Рау пообещал содействовать выполнению задач Крымской платформы. Он также заверил, что прекращение российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупация Крыма останутся приоритетами председательства Польши в ОБСЕ.

Кулеба пригласил польского чиновника посетить линию разграничения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в 2022 году.

Глава украинского ведомства также поднял вопрос гибели во Вроцлаве украинца Дмитрия Никифоренко. В ответ Рау подтвердил обязательства польской стороны провести объективное расследование для привлечения виновных к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время председательства в ОБСЕ Польша будет уделять большое внимание конфликту на Донбассе, - Рау

Напомним, 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций. Цель платформы – деоккупация Крыма.

На саммите была принята совместная декларация участников, замгенсека НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.