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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26005) ОБСЕ (4855) Польша (8144) Рау Збигнев (69)

Деоккупация Крыма будет нашим приоритетом в ОБСЕ, - глава МИД Польши Рау

Деоккупация Крыма будет нашим приоритетом в ОБСЕ, - глава МИД Польши Рау

Деоккупация Крыма будет приоритетом для Польши во время ее председательства в ОБСЕ.

Об этом глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Рау пообещал содействовать выполнению задач Крымской платформы. Он также заверил, что прекращение российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупация Крыма останутся приоритетами председательства Польши в ОБСЕ.

Кулеба пригласил польского чиновника посетить линию разграничения с временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в 2022 году.

Глава украинского ведомства также поднял вопрос гибели во Вроцлаве украинца Дмитрия Никифоренко. В ответ Рау подтвердил обязательства польской стороны провести объективное расследование для привлечения виновных к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время председательства в ОБСЕ Польша будет уделять большое внимание конфликту на Донбассе, - Рау

Напомним, 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций. Цель платформы – деоккупация Крыма.

На саммите была принята совместная декларация участников, замгенсека НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.
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нахера ото звиздеть...
мы верим сейчас только в то, что весь ЕС будет озабоченно жрать рашистский газ в два потока,
даже если будет полномасштабное кацапское наступление...
ведь он от него не отказался после 2014 года, а наоборот,
договорился с агреSSором , в обход Украины и за спиной у неё
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05.10.2021 15:29 Ответить
Какая то КУЦАЯ заметка 😀😀😀
могли бы написать « на встрече в Киеве»
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05.10.2021 15:48 Ответить
Бубочка - А ми пасмотрім что та сторона скажет.
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05.10.2021 18:53 Ответить
 
 