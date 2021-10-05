"УДАР" примет участие в следующих парламентских выборах. Я буду во главе списка, - Кличко

Политическая партия "УДАР" сегодня активно развивается и готовится участвовать в следующих парламентских выборах как самостоятельный проект.

Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что наша политическая сила - партия "УДАР" - будет принимать участие в следующих парламентских выборах. Мы сейчас занимаемся развитием наших ячеек, региональных организаций по Украине. И уверен, что присутствие наших депутатов в Верховной Раде - это инструмент для влияния на политические процессы, на изменения в Украине", - заявил Виталий Кличко.

Отвечая на вопрос, кто именно поведет "УДАР" на следующие выборы - сам Виталий Кличко, его брат Владимир или другой человек - Кличко ответил, что лидером партии останется он.

"Спекуляций очень много. Я на эту тему не буду много говорить, а четко отвечу на ваш вопрос: я буду вести "УДАР" на следующие парламентские выборы", - сказал Виталий Кличко.

Также он отметил, что "УДАР" не планирует объединяться с другими политическими проектами для участия в парламентских выборах.

"Наша политическая сила будет принимать самостоятельное участие в следующих парламентских выборах. А уже после достижения достаточно хорошего результата сможем рассматривать дальнейшее сотрудничество в стенах парламента", - отметил Кличко, отвечая, в частности, на вопрос о возможности объединения с "Европейской Солидарностью".

О возможности политического союза с Владимиром Гройсманом, Дмитрием Разумковым и другими Виталий Кличко ответил, что это будет зависеть от общности задач и готовности к сотрудничеству.

"Я человек неконфликтный. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", - сказал Кличко.

Относительно своих политических амбиций Виталий Кличко подчеркнул, что для него политика - это лишь инструмент для воплощения изменений.

"У меня в жизни все было хорошо. Я мог жить в Германии или в США, без постоянного стресса и нагрузок. Но я вернулся в Украину, потому что не хочу жить в другой стране. Я хочу жить здесь, в своей стране, по европейским стандартам. И делаю все для того, чтобы эти стандарты внедрять. Я в политике только потому, что политика - это инструмент для воплощения изменений", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как ранее сообщалось, Виталий Кличко призвал региональные политические силы, лидеров местного самоуправления и всех активных и неравнодушных граждан к консолидации усилий на платформе "УДАР". На призыв уже откликнулись мэр Чернигова Владислав Атрошенко и возглавляемая им партия "Родной дом", глава Житомирской ОГА с 2016 по 2019 год Игорь Гундич и другие.