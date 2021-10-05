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выборы (22669) Кличко (4455) УДАР (912)

"УДАР" примет участие в следующих парламентских выборах. Я буду во главе списка, - Кличко

Политическая партия "УДАР" сегодня активно развивается и готовится участвовать в следующих парламентских выборах как самостоятельный проект.

 Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что наша политическая сила - партия "УДАР" - будет принимать участие в следующих парламентских выборах. Мы сейчас занимаемся развитием наших ячеек, региональных организаций по Украине. И уверен, что присутствие наших депутатов в Верховной Раде - это инструмент для влияния на политические процессы, на изменения в Украине", - заявил Виталий Кличко.

Отвечая на вопрос, кто именно поведет "УДАР" на следующие выборы - сам Виталий Кличко, его брат Владимир или другой человек - Кличко ответил, что лидером партии останется он.

"Спекуляций очень много. Я на эту тему не буду много говорить, а четко отвечу на ваш вопрос: я буду вести "УДАР" на следующие парламентские выборы", - сказал Виталий Кличко.

Также он отметил, что "УДАР" не планирует объединяться с другими политическими проектами для участия в парламентских выборах.

"Наша политическая сила будет принимать самостоятельное участие в следующих парламентских выборах. А уже после достижения достаточно хорошего результата сможем рассматривать дальнейшее сотрудничество в стенах парламента", - отметил Кличко, отвечая, в частности, на вопрос о возможности объединения с "Европейской Солидарностью".

О возможности политического союза с Владимиром Гройсманом, Дмитрием Разумковым и другими Виталий Кличко ответил, что это будет зависеть от общности задач и готовности к сотрудничеству.

"Я человек неконфликтный. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", - сказал Кличко.

Относительно своих политических амбиций Виталий Кличко подчеркнул, что для него политика - это лишь инструмент для воплощения изменений.

"У меня в жизни все было хорошо. Я мог жить в Германии или в США, без постоянного стресса и нагрузок. Но я вернулся в Украину, потому что не хочу жить в другой стране. Я хочу жить здесь, в своей стране, по европейским стандартам. И делаю все для того, чтобы эти стандарты внедрять. Я в политике только потому, что политика - это инструмент для воплощения изменений", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как ранее сообщалось, Виталий Кличко призвал региональные политические силы, лидеров местного самоуправления и всех активных и неравнодушных граждан к консолидации усилий на платформе "УДАР". На призыв уже откликнулись мэр Чернигова Владислав Атрошенко и возглавляемая им партия "Родной дом", глава Житомирской ОГА с 2016 по 2019 год Игорь Гундич и другие.

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Топ комментарии
+7
Будут пытаться отобрать голоса у ЕС.
То, что Виталик в оппозиции к зеленым, не делает его положительным героем. Просто у них пересеклись бизнес интересы, а идеология у них схожа - кумовство и коррупция.
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05.10.2021 15:36
+3
зачем?
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05.10.2021 15:24
+2
"Я человек неконфликтный. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", - сказал Кличко. Источник:

Добре сказано…, але політична парадигма, синергія. Віталя це ти чи ні…
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05.10.2021 15:25
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зачем?
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05.10.2021 15:24 Ответить
Питання риторичне ... кожен хай сам думає... та приймає рішення підтримати чи ні.
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05.10.2021 15:27 Ответить
але біда в тому, що у 73%... "думає" зламано...
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05.10.2021 15:31 Ответить
Громадянин Германії(хоча й не доведено) 100 буде ефективніше працювати ніж підданий ізраілю.
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05.10.2021 15:38 Ответить
Як не доведено? Він же недавно їздив підтримувати Меркель на виборах, і навіть прізвище його пишеться Klitschko, а не Klychko, як було б за українськими правилами
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05.10.2021 19:52 Ответить
Можливо, де їх робота в регіонах?
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05.10.2021 15:33 Ответить
Партія http://www.klichko.org/about/adresi-regionalnih-organizatsiy/ має осередки в усіх областях України, в АР Крим, містах Києві й Севастополі та близько 600 парторганізацій.
джерело: https://www.chesno.org/party/4/
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05.10.2021 15:39 Ответить
Мати на папері це одно....
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05.10.2021 15:44 Ответить
Дуже багато "осередків" і "членів" свого часу було у СДПУ(о) Медведчука. А на останніх виборах, в яких вони брали участь, виборців, що за них голосували, виявилося менше, ніж тих "членів"
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05.10.2021 19:58 Ответить
Будут пытаться отобрать голоса у ЕС.
То, что Виталик в оппозиции к зеленым, не делает его положительным героем. Просто у них пересеклись бизнес интересы, а идеология у них схожа - кумовство и коррупция.
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05.10.2021 15:36 Ответить
Из Германии этот бред виден ...
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05.10.2021 16:00 Ответить
Виден, намного лучше чем из Канады.
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05.10.2021 16:01 Ответить
"Я человек неконфликтный. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", - сказал Кличко. Источник:

Добре сказано…, але політична парадигма, синергія. Віталя це ти чи ні…
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05.10.2021 15:25 Ответить
педаля сам сказал такие сложные для слова?)))Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", - сказал Кличко
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05.10.2021 15:27 Ответить
правильно Виталий!!! в Раду обьяснить доходчиво Тищенко где его место!
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05.10.2021 15:27 Ответить
шутишь? он через котлету на подольском мосту сам кормится )
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05.10.2021 15:28 Ответить
Я же говорю -- идем к досрочным выборам. Сначала президентским, а потом и парламентским.
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05.10.2021 15:27 Ответить
Ну це Вована план, він не новий, багато хто так робив, доки на хвилі, провести дострокові...
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05.10.2021 15:34 Ответить
Саак так делал. Трюдо недавно.
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05.10.2021 15:36 Ответить
Всі варіанти фантастичні, хібо щось в лісі здохне, тоді можливий СН-ЄС
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05.10.2021 15:38 Ответить
Юля має свій стійкий електорат, але він вже недостатній для прем'єра, голова фракції максимум
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05.10.2021 15:42 Ответить
Буквенный чувак, страна идет. Глаза раззуй. Вернемся к этому разговору сразу после нового года.
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05.10.2021 15:35 Ответить
Знову розпорошення голосів, звідки в УДАРа елкторат в регіонах, спали 5 років...
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05.10.2021 15:32 Ответить
Таке враження, що УДАР ваш конкурент, чого така агресія?
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05.10.2021 15:36 Ответить
Скільки киян, стільки думок. Відпочивав з киянами на Тасосі в серпні, в захваті від Віталія.
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05.10.2021 15:40 Ответить
Ну якщо дивитись з далеку, що Віталій робить в Києві, може багато чого показатись, особливо людям що голосували за зеленого імбецила та його презекоМанду. А якщо людина політично грамотна та має гарний інтелектуальний розвиток, а якщо плюс до цього всього додати що людина народилася та прожила все життя в Києві, то ситуація вимальовується така, що Віталік кращий мер за всі роки Києва у складі Незалежної УКРАЇНИ.
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05.10.2021 15:44 Ответить
Ну от, двоє киян, дві думки..., хоча я особисто не проти такого мера в себе в місті.
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05.10.2021 15:46 Ответить
Поржал. Спасибо.
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05.10.2021 15:56 Ответить
Лучший среди тех, кто был до него? Вполне возможно, но это не делает его хорошим мэром.
При его пребывании на посту, застройка Киева достигла катастрофических масштабов. И когда говорим о застройке, имеем в виду "уплотнение", появление новых высоток в тех, местах где им быть не положено. Конечно же это гораздо более прибыльно чем расширение города и инвестирование в инфраструктуру. Застройщики дошли даже до того, что засыпают природные озера и делают они это точно с ведома "лучшего" мэра.
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05.10.2021 15:59 Ответить
Из Германии, как всегда, виднее ...
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05.10.2021 16:02 Ответить
Ответил тебе выше, боксерская ты подстилка.
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05.10.2021 16:04 Ответить
ну при Черновецькому і Попову темпи застройки міста були набагато більші, та й дозволи на будівництво видавались з порушенням усіх можливих норм. Зараз же все більш менш у відповідності до чинного законодавства.
Доречі дружина працює в дмтсадку комунальної форми власності і за Вітальки їм набагато більше платать, + діток в дидсадках і школах не без Віталіної допомоги забезпечують харчуванням.
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05.10.2021 16:41 Ответить
А титушня нанятая застройщиками, которая избивает несогласных жителей жил. массивов, это тоже "у відповідності до чинного законодавства"?
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05.10.2021 16:45 Ответить
"Монстр на Подолі" - це відповідає будівельним нормам і чинному законодавству? І таких монстрів у Києві безліч
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05.10.2021 20:01 Ответить
Этот "лучший" мер всех времен и народов уже вошел в историю Киева, как единственный мер, что не смог построить ни одной станции метро в Киеве! И не построит, как думаю, несмотря на второй свой срок. Ни один объект он не в состоянии до завершения строительства! Шулявка - который год, люди ходят в ужасных условиях в метро из Космополита. Стеклянный мост - постоянный источник новостей. А пробки - визитная карточка Киева, когда каждые два года его мега дороги требуют опять капитального ремонта (проспект Бандеры, Северный мост и Оболонь...)
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05.10.2021 16:02 Ответить
Не смог построить???? Здається якраз зараз декілька станцій на фінальній стадії, окрім того будують продовження однієї вітки.
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05.10.2021 16:34 Ответить
Вже всі експерти кажуть, що раніше 2023р. їх не відкриють! А ще воно обіцяло відкрити "Львівську браму" у 2015р. + не виключено, що "Вокзальну" доведеться закривати на невизначений час, бо всі 3 ескалатори доведеться зупинити на ремонт одночасно, а другий вихід ще не почали навіть проєктувати!
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05.10.2021 19:43 Ответить
Не треба плутати: у Києві народився Жак Беленюк, а цей імбецил народився у Киргизстані і прийшов у професійний спорт з рекетирів і охоронців Рибки. Вивів його туди Ігор Бакай, який за часів Кучми обікрав Україну на мільярди, нині громадянин РФ, який там отримав умовний термін.
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05.10.2021 19:49 Ответить
Почему зебилы так возбуждаются при фамилии Кличко или Порошенко, а в темах про офшоры опг квартал95 их вообще нет среди коментирующих?!!
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05.10.2021 16:35 Ответить
За зебилов не скажу, но я там второй день выманиваю на дискуссию хоть одного сколько-нубудь вменяемого порохобота. Нету! Одни- тыць, пэрдь, га-ла-ла. Ну и картинки.
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05.10.2021 17:37 Ответить
Это будет удар по Петру.))
Хотя…
Может до выборов ещё порешают мирно. Как в 14-ом в Вене.))
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05.10.2021 17:31 Ответить
Пидалик слил свою "партию" в 2014 венским договорняком у Фирташа ( по предыдущему примеру Тигипко, кто еще помнит " Сильную Украину"). На данный момент "Удар" это по сути городской проект ( пускай и столичный) и то пока у Пидалика есть доступ к бюджету, финансам и распределению " жирных кусков". Как только от лишится полномочий или тем более мэрства, " Удар" исчезнет как мыльный пузырь. Там строгая зависимость от должности " узнаваемой физиономии". В общем то как и у "слуг" с президентством Зели. ( кстати если он и наберет свои пресловутые 1,5 -2% то оттянет их у Порошенко и ЕС может на этом сойтись в договорняке с "слугами" ( но его все равно в итоге кинут, с кем бы не договаривался.. Такого лоха не кинуть, себя не уважать, чисто по понятиям)
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05.10.2021 17:49 Ответить
Яка радість! Тепер з"являється шанс на добудову Подільського мосту, метрА хоча б на Виноградар через 10 (десять) років після відкриття пОповим "Теремків" + "Львівської брами"... Тобто, хоча б як за Черновецького все розвиватиметься, бо про часи Косаківського та Омельченка я вже й не мрію
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05.10.2021 19:38 Ответить
Столар тогда всю Украину высотками застроит
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05.10.2021 21:01 Ответить
 
 