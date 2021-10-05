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журналистика (3254) конфликт (824) нападение (2137) цензура (1327) Укрэксимбанк (121) Марченко Сергей (297) Мецгер (68)

"Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы", - глава Минфина Марченко об инциденте в "Укрэксимбанке"

Руководство государственного "Укрэксимбанка" должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в коментарии "Интерфакс-Украина", заявил министр финансов Сергей Марченко и призвал к справедливому решению этого конфликта с уважением к ценностям свободы слова.

"Сейчас надо сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова", – прокомментировал он конфликт между руководством банка и журналистами программы расследований "Схемы" Радио "Свобода".

Марченко отметил, что его неприятно удивила вся эта ситуация. "Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно", – подчеркнул глава Минфина.

Он сообщил, что запросил полную информацию о том, что произошло. "Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку подано соответствующее заявление журналистами", – добавил министр финансов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по вопросам свободы слова рассмотрит нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": там очевидные нарушения со стороны чиновника, - "слуга народа" Кравчук

Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.
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ящітаю, шта журналістам просто треба частіше влаштовувати пікніки із шашликом
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05.10.2021 15:22 Ответить
Ну, хоч міністр фінансів швидко і політкоректно відреагував. Бо, МВС щось нечути.
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05.10.2021 15:25 Ответить
Закон для быдла. Своим можно все. В том числе и убивать быдло.
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05.10.2021 15:27 Ответить
Уся біда в тому, що багато бидла при владі думає як би догодити Оманському Віслюку.
Так і до нового Гонгадзе не дай боже дочекаємося.
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05.10.2021 15:38 Ответить
Ну, если сам Минфин отреагировал, то остальные могут молчать в тряпочку и дальше
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05.10.2021 15:41 Ответить
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05.10.2021 15:51 Ответить
Якщо людина не має за душею якихось гріхів, ну,окрім,якихось там невеличких (а хто без гріха?),то спілкування із журналістами, в основному,є досить приємним заняттям. А от у кого гріхів,та й таких,що й Бог не простить, поверх носа,то для таких журналюга-гірше найгірчішішого перцю у носі.
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05.10.2021 16:15 Ответить
В сми более 50% лжи, иногда 90%. Кто ее подает - борзописцы, продажные журналюги! Согласно статистике к ним и относится.
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05.10.2021 18:49 Ответить
 
 