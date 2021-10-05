"Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы", - глава Минфина Марченко об инциденте в "Укрэксимбанке"

Руководство государственного "Укрэксимбанка" должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в коментарии "Интерфакс-Украина", заявил министр финансов Сергей Марченко и призвал к справедливому решению этого конфликта с уважением к ценностям свободы слова.

"Сейчас надо сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова", – прокомментировал он конфликт между руководством банка и журналистами программы расследований "Схемы" Радио "Свобода".

Марченко отметил, что его неприятно удивила вся эта ситуация. "Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно", – подчеркнул глава Минфина.

Он сообщил, что запросил полную информацию о том, что произошло. "Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку подано соответствующее заявление журналистами", – добавил министр финансов.

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Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.