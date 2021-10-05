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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский (19056) Израиль (1851) Крым (26005) оккупация (9990) ООН (4053) права человека (981)

До конца года Украина внесет в Генассамблею ООН резолюции по Крыму, - Зеленский

До конца года Украина внесет в Генассамблею ООН резолюции по Крыму, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал израильского коллегу Ицхака Герцога поддержать украинский вопрос в Генассамблее ООН.

Об этом Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассчитываем на вашу (Израиля. - Ред.) принципиальную позицию. До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова", - отметил глава государства. 

Читайте также: Израиль - наш большой друг и партнер на Ближнем Востоке. Украина ждет ваших инвесторов, - Зеленский

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Топ комментарии
+5
аграхимии в трускавце клешню сломали

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05.10.2021 15:25
+5
Осадчая зажала, спешила ребенка покормить.
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05.10.2021 15:29
+4
він був не пяний, чєсслово!
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05.10.2021 15:26
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а 2 года тебе не хватило?
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05.10.2021 15:21 Ответить
аграхимии в трускавце клешню сломали

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05.10.2021 15:25 Ответить
він був не пяний, чєсслово!
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05.10.2021 15:26 Ответить
Осадчая зажала, спешила ребенка покормить.
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05.10.2021 15:29 Ответить
ногами
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05.10.2021 15:31 Ответить
до урочистого вносу вишикуватись!
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05.10.2021 15:25 Ответить
А як ця резолюція допоможе в деокупації криму? Так як санкції проти контрабандистів побороли контрабанду?
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05.10.2021 15:27 Ответить
ніяк... але про щось треба ж гундявити... не про офшори ж ))))
все що на Порошенко намагалися повішати... виявилось у них на власних шиях ))))
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05.10.2021 15:32 Ответить
громче всех "вор" кричит кто?
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05.10.2021 15:42 Ответить
Зеледент, при всей его юморной карьере видимо не знает анекдот про три конверта. Он третий год работает по первому конверту, не открывая второй...
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05.10.2021 15:27 Ответить
первый был до выборов
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05.10.2021 15:43 Ответить
Ну так и я о чем
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05.10.2021 15:54 Ответить
Прошло всего лишь семь лет.
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05.10.2021 15:27 Ответить
ЗЕбуба, тиж сучій син назвав ООН старим пердуном,а тепер курва подаєш йому звернення тай ще ховаючись за спиною Їзраілю...
йухльонок достойний свого вчителя Йухла.
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05.10.2021 15:30 Ответить
Зеленский призвал израильского коллегу Ицхака Герцого поддержать украинский вопрос в Генассамблее ООН. / Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.-Это было при путинской проститутке по вызову Нетаньяхе. Что станет при Герцоге будем посмотреть.
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05.10.2021 15:34 Ответить
Израиль не понимает наш нарид, выбравший клоуна президентом во время войны. У них и так войны по горло чтобы поддерживать страну 73% выбравшею зелю во время войны с парашей. Это как взять на поруки алкаша с нижнего этажа, когда на своем от такого же отбиваешься. Как ни обидно, но с таким выбором и зеледента, и зелешоблы на международной арене мы выглядим не то что ненадежно, а и ипануто что-ли...
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05.10.2021 16:00 Ответить
..ты же "вчера" с бодуна или под препаратами, обозвал ООН, грубо говоря, старым пердуном-суперменом на пенсии, а сейчас несёшь какую-то пургу обращаясь к "деду-мопеду" за помощью.. походу старческий маразм не у ООН, а у тебя, о Найвэлычнишэ..(
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05.10.2021 16:10 Ответить
Израиль поддержат? Ха-ха.
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05.10.2021 17:01 Ответить
 
 