До конца года Украина внесет в Генассамблею ООН резолюции по Крыму, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал израильского коллегу Ицхака Герцога поддержать украинский вопрос в Генассамблее ООН.
Об этом Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, информирует Цензор.НЕТ.
"Рассчитываем на вашу (Израиля. - Ред.) принципиальную позицию. До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова", - отметил глава государства.
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все що на Порошенко намагалися повішати... виявилось у них на власних шиях ))))
йухльонок достойний свого вчителя Йухла.