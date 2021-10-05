РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4820 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
1 692 18
вакцина (3777) Чернигов (863) Атрошенко (78) COVID-19 (18606)

"Как вы будете чувствовать себя, когда будете хоронить своего работника?": В горсовете Чернигова планируют не допускать к работе невакцинированных сотрудников

Работников Черниговского горсовета и коммунальных предприятий не будут допускать к работе, если они не вакцинировались или не имеют негативного ПЦР-теста, который действителен 3 дня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

Глава горсовета проанализировал статистику вакцинации в структурных подразделениях городского совета и коммунальных предприятий и дал поручение профильному заместителю подготовить приказ о том, что невакцинированные работники должны сдавать ПЦР-тесты каждые 3 дня, чтобы быть допущенными к работе. Атрошенко перечислил управления и отделы, где вакцинировано мало работников и назвал поведение их руководителей безответственным.

"Как вы будете чувствовать себя, как руководители, когда будете хоронить своего работника, которого могли уберечь. Как вы будете чувствовать себя на похоронах?", - сказал Атрошенко во время совещания, обращаясь к коллегам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 99% COVID-пациентов в больницах Киева не вакцинированы, - Кличко

В пресс-службе городского совета отметили, что пока распоряжение о недопуске невакцинированных на работу не подписано.

"Да, мэр сказал об этом, но пока распоряжение нет. Мэр заинтересован, чтобы работники были вакцинированы и не болели, а потому в очередной раз подчеркнул, что готов пойти на жесткие действия", - прокомментировали в пресс-службе городского совета.

Уровень вакцинации в разных структурных подразделениях мэрии разный.

"В нашем подразделении вакцинированы 50% сотрудников, где-то больше, а где-то - наоборот", - добавили в пресс-службе.

Один из самых низких показателей у работников коммунального предприятия "Дворец культуры", где вакцинированы 28% сотрудников.

Также читайте: Запрет посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей оспаривают в ОАСК

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Популісти. А ви діагностику на протипоказання прививкам людям робите?
Може ви б краще лікарняні потужності збільшували на період загострення епідемії розгортали?
Імітатори хрєнови
показать весь комментарий
05.10.2021 16:01
+7
Ой какие мы сердобольные стали, прям ангелы! Прям партия заботится о здоровье нации...
показать весь комментарий
05.10.2021 15:58
+7
По мнению всех вот этих коронабесов складывается впечатление, что они считают, что если чел подхватил каранавирис, то все, гайки, но ведь это не так. Зачем нагнетать и писать сразу про похороны?
показать весь комментарий
05.10.2021 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может и так.
А может как и "Эль Мюрид" - его на рашке не убили(!!!!!?????) и говорит шо вирус это .... ну, как материал скульптора из Якутии.
так шо до пандемии - оооочень далеко, кх-кх(бежит вакцижопиться)
показать весь комментарий
05.10.2021 15:55 Ответить
Ой какие мы сердобольные стали, прям ангелы! Прям партия заботится о здоровье нации...
показать весь комментарий
05.10.2021 15:58 Ответить
По мнению всех вот этих коронабесов складывается впечатление, что они считают, что если чел подхватил каранавирис, то все, гайки, но ведь это не так. Зачем нагнетать и писать сразу про похороны?
показать весь комментарий
05.10.2021 16:01 Ответить
Затем, что так эффективно с точки зрения маркетинга.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:21 Ответить
а так цe класика совкового мислeння коли нeмає законних чи наукових аргумeнтiв залишається лишe давить на жалiсть чи пeрeкладати тараканiв природи на людeй. цe як у школi "єта всьо для ваших дєтєй"
показать весь комментарий
05.10.2021 17:54 Ответить
Смотря какой работник, кто его знает.
показать весь комментарий
05.10.2021 15:59 Ответить
Популісти. А ви діагностику на протипоказання прививкам людям робите?
Може ви б краще лікарняні потужності збільшували на період загострення епідемії розгортали?
Імітатори хрєнови
показать весь комментарий
05.10.2021 16:01 Ответить
10000000 лайков.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:42 Ответить
А очко у мера жим-жим. Не хочет распоряжение подписывать. Ибо знает, что в нужный момент все быренько в несознанку, а отвечать придется тому кто подписал. Ибо это уже документ со всеми вытекающими. А КЗОТ покуда никто не отменял.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:08 Ответить
Всё как на роиссе - стараемся не отставать

показать весь комментарий
05.10.2021 16:09 Ответить
Лицеміри.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:20 Ответить
и что будет основанием для "отстранения"? какой закон? посмотрю я на этого мера, после того, как десяток-другой "отстраненных" подаст на него в суд.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:35 Ответить
А как чувствовали себя последние два года, когда хоронили работников пачками?
Или чувствовалка проснулась только сейчас, а до вакцинации тысячи работников схоронили ...
показать весь комментарий
05.10.2021 16:48 Ответить
И ешё. А как он будет чувствовать себя если работник умрёт после вакцинации ?
показать весь комментарий
05.10.2021 18:56 Ответить
Цікаво, що замичать ці пройдисвіти, коли помре від КОВІДу вакцинований співробітник? Немає ще результатів ні ближніх, ні, тим більше віддалених цієї т.з. "вакцинації". Ніхто у світі не доказав, що вакциновані не хворіють і не померають. Якійсь туманні результати може вспливуть після цієї другої хвилі десь на рівні лютого-березня. В Ізраїлі рівень захворюваності наразі вищий за весь період пандемії (І ЦЕ ПРИ ТОМУ, ЩО У ЖИДІВ НАЙВИЩИЙ ОХВАТ ВАКЦИНАЦІЄЮ, а деякі на віть по третьому разу!).
Дебіли, пілять...
показать весь комментарий
05.10.2021 18:07 Ответить
І чомусь не оприлюднюють статистику скільки із вакцинованих захворіли, тяжкі і померли. Якщо у нас таких немає, то в нас чудодійна вакцина, краща ніж у євреїв і англійців.
показать весь комментарий
05.10.2021 19:02 Ответить
 
 