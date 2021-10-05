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Макрон и Блинкен встретились в Париже для восстановления доверия между Францией и США после скандала с подлодками

Макрон и Блинкен встретились в Париже для восстановления доверия между Францией и США после скандала с подлодками

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне повысившейся в последние недели напряженности в отношениях между странами.

Об этом сообщили газете "Паризьен" в Елисейском дворце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным администрации Макрона, цель встречи - восстановление доверия в отношениях с Вашингтоном.

По словам американского официального лица, чьи слова приводит издание, существует "общее согласие с тем, что у нас есть возможность углубления и укрепления сотрудничества" между странами, но "предстоит проделать трудную работу по определению конкретных решений". Отмечается, что эти вопросы будут обсуждаться Макроном и президентом США Джо Байденом на их двусторонней встрече, запланированной на конец октября 2021 года.

Отношения между Парижем, Вашингтоном, Лондоном и Канберрой осложнились после того, как стало известно о закулисном заключении тройственного союза между Австралией, Великобританией и США в сфере обороны и безопасности, одним из ключевых пунктов которого стал отказ австралийских властей от контракта на поставку ВМС Австралии подлодок, произведенных во Франции.

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Топ комментарии
+4
Там не было реального контракта. За 5 лет французы так и не удосужились даже составить спецификацию проекта. И о русне там думают далеко не в первую очередь. Китай на Тихом океане уже важнее Раши.
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05.10.2021 16:04
+3
Утерлись французы и не пикнули. Нечего было задом перед ****** и Китаем вилять.
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05.10.2021 15:58
+3
АПЛ це, не ядерне озброєння. Московія і так будує атомні електростанції де захоче.
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05.10.2021 16:06
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Продажа неядерной Австралии АПЛ, развяжет русне руки. Будет толкать своё барахло любым режимам. Лучше пусть вернут контракт французам.
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05.10.2021 15:55 Ответить
Там не было реального контракта. За 5 лет французы так и не удосужились даже составить спецификацию проекта. И о русне там думают далеко не в первую очередь. Китай на Тихом океане уже важнее Раши.
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05.10.2021 16:04 Ответить
Что мешает Штатам и Британии увеличить свой подводный флот на 8 подлодок и послать их ближе к Китаю? Зачем впутывать в это третьи страны? У русни есть с десяток АПЛ на ходу, которые они собирались списывать, заменив на новые, а теперь могут продать. Кому это надо?
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05.10.2021 16:22 Ответить
Им важнее не просто лодки, а новый сильный союзник в южной части Тихого океана. Французы сами виноваты, и союзник из Франции сейчас так себе.
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05.10.2021 16:35 Ответить
АПЛ це, не ядерне озброєння. Московія і так будує атомні електростанції де захоче.
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05.10.2021 16:06 Ответить
До сего момента ядерные страны не продавали АПЛ неядерным. В редчайших случаях передавали в аренду. Австралия вообще не пускала в свои порты любые суда с ядерным реактором. Что изменилось, что ей вдруг понадобилось 8 АПЛ (как у Британии или Франции)? Не нравится мне эта движуха.
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05.10.2021 16:10 Ответить
Утерлись французы и не пикнули. Нечего было задом перед ****** и Китаем вилять.
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05.10.2021 15:58 Ответить
поздно пить боржом, "дальновидные"
зерно раздора ЕС уже посеяно,
его название - СП
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05.10.2021 16:01 Ответить
Всі звинувачували Трампа в намаганні розвалити НАТО, казали Байден відновить співробітництво. А тут такий шкандаль, якого не було з часів заснування.
Звичайно, Франція захоче компенсації збитків але, наразі США не мають нічого запропонувати французам. Справа в тому що, економіка США на межі дефолту і їм врядчи є за що купувати у Франції аби та заспокоїлася. США конче необхідно продавати своє.
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05.10.2021 16:17 Ответить
 
 