Экс-глава ОП Богдан упрекнул нардепа Богуцкую, которую привел в партию "Слуга народа": "Тобой управляет не совесть, а зарплата"

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан упрекнул нардепа Елизавету Богуцкую за восхваление президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, "слуга народа" в посте на Facebook написала: "Мне сейчас апеллируют, мол, это он (Дмитрий Разумков. - Ред.) привёл меня в Парламент и я не имею права идти против него. Так вот. Дмитрий Александрович действительно пригласил меня на Съезд СН в 19 году, где я была названа сотой в списке Партии, который был озвучен на Съезде. На самом деле в список меня вносил Андрей Богдан. Но мы все: и я, и Дмитрий и много других депутатов, в т.ч. мажоритарщиков, которые позже стали министрами, а некоторые после местных выборов - мэрами или головами ОДА, шли под брендом Слуги народа, безусловным лидером которой был Зеленский. Не Разумков, не Стефанчук, не Арахамия, не Богдан или Гончарук... При всем к ним уважении, лидером бренда был Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.)."

Также она заявила о беспрекословной поддержке шестого президента, раскритиковала действия спикера парламента Дмитрия Разумкова и журналистов, снявших фильм об офшорах.

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В комментарии к посту Андрей Богдан признал, что привел Богуцкую в партию: "Раз ты уже меня упомянула, так знай: я совершил ошибку, когда пригласил тебя в список. И сейчас тобой управляет не совесть, а зарплата. Очень же не хочется терять такую приличную сумму, понимаю. Но, Лиза, тогда бери деньги и молчи. А читать тебя противно. Отписался".





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