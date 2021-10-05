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Богуцкая Лиза (67) Разумков Дмитрий (1520) Богдан Андрей (384) Слуга народа (2620)

Экс-глава ОП Богдан упрекнул нардепа Богуцкую, которую привел в партию "Слуга народа": "Тобой управляет не совесть, а зарплата"

Экс-глава ОП Богдан упрекнул нардепа Богуцкую, которую привел в партию

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан упрекнул нардепа Елизавету Богуцкую за восхваление президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, "слуга народа" в посте на Facebook написала: "Мне сейчас апеллируют, мол, это он (Дмитрий Разумков. - Ред.) привёл меня в Парламент и я не имею права идти против него. Так вот. Дмитрий Александрович действительно пригласил меня на Съезд СН в 19 году, где я была названа сотой в списке Партии, который был озвучен на Съезде. На самом деле в список меня вносил Андрей Богдан. Но мы все: и я, и Дмитрий и много других депутатов, в т.ч. мажоритарщиков, которые позже стали министрами, а некоторые после местных выборов - мэрами или головами ОДА, шли под брендом Слуги народа, безусловным лидером которой был Зеленский. Не Разумков, не Стефанчук, не Арахамия, не Богдан или Гончарук... При всем к ним уважении, лидером бренда был Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.)."

Также она заявила о беспрекословной поддержке шестого президента, раскритиковала действия спикера парламента Дмитрия Разумкова и журналистов, снявших фильм об офшорах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов

В комментарии к посту Андрей Богдан признал, что привел Богуцкую в партию: "Раз ты уже меня упомянула, так знай: я совершил ошибку, когда пригласил тебя в список. И сейчас тобой управляет не совесть, а зарплата. Очень же не хочется терять такую приличную сумму, понимаю. Но, Лиза, тогда бери деньги и молчи. А читать тебя противно. Отписался".

Экс-глава ОП Богдан упрекнул нардепа Богуцкую, которую привел в партию Слуга народа: Тобой управляет не совесть, а зарплата 01
Экс-глава ОП Богдан упрекнул нардепа Богуцкую, которую привел в партию Слуга народа: Тобой управляет не совесть, а зарплата 02

Также читайте: Я не буду обращаться в суд для обжалования вопроса отставки. Хотят идти в обход закона - пусть идут, - Разумков

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Топ комментарии
+18
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05.10.2021 16:09
+17
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05.10.2021 16:07
+16
Шмаркли все носятся с панамским офшором Пороха уже пятый год, про который даже суд Панамы не в курсе)))
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05.10.2021 16:09
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05.10.2021 16:07 Ответить
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05.10.2021 16:09 Ответить
Да, я всегда говорю - не считайте своего врага тупее вас, это верный путь к поражению. Как когда-то ФСБ просчитало характер Саака и нашла способ спровоцировать его на необдуманные шаги, так и смогли просчитать наше общество и подсунуть нам всяких Богуцких, Савченок, Зиминых, Лещенко, Наемов и т.д. по списку. И нарид это с радостью проглотил. Вот и имеем теперь результат.
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05.10.2021 16:59 Ответить
Пам'ятаю Богуцьку з першого дня після захоплення Криму, як розмалювала свою машину укр.узорами, повісила укр.прапор і їздила по Криму. В тюрмах Криму уже сиділи сотні патріотів, а у нас серце завмирало за Лізу, за її безстрашність. Через пару місяців вона переїхала до Києваі зразу шукала підхід до патріотичних сил, дружбу затіяла. Пізніше пристала до Саакашвілі. В мене виникало питання ХТО ВОНА? За що живе?
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05.10.2021 17:09 Ответить
Проект Кремля. Типу Савченко.
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05.10.2021 17:10 Ответить
Шмаркли все носятся с панамским офшором Пороха уже пятый год, про который даже суд Панамы не в курсе)))
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05.10.2021 16:09 Ответить
Панама офіційно закрила справу про офшори Порошенка , не знайшовши докази злочину . Натомість відкрила справу проти портянки , за дачу під присягою - неправдивого свідчення проти Порошенка . .
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05.10.2021 16:23 Ответить
Кстати то же самое касается Тимошенко.
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05.10.2021 17:40 Ответить
подобное тянется к подобному. всё что нужно знать про этих холуёв
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05.10.2021 16:09 Ответить
Значит и Богдан собрался на выборы
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05.10.2021 16:14 Ответить
И опять -таки следим за каналами олигархов где он появится...
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05.10.2021 16:16 Ответить
Ахметов снова бомбит Ляшко... На канале УКраина24- он за две недели ДВА РАЗА БЫЛ НА ШОЦУ ГОЛОВАНОВАи бомбил Зеленых
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05.10.2021 16:18 Ответить
Скорее всего там появится пан Разумков!
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05.10.2021 16:22 Ответить
скорее да , а Богдан с Притулою у Пінчука - націоналістычна типу СВОБОДА-2...
Доречі ,Тягнибока пускає до себе Ахметов... Він же бомбить вову Гройсманом й іноді Гончаренком...
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05.10.2021 16:26 Ответить
Обезьянник Коломойского."Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая. . "Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку.
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05.10.2021 16:17 Ответить
Это он про Зелю!
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05.10.2021 17:04 Ответить
Судя п ХВото там дуже велика зарплата потрібна...
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05.10.2021 16:19 Ответить
100% согласен с пани Богуцкой!
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05.10.2021 16:21 Ответить
. А хіба тут хтось сумнівається . ?
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05.10.2021 16:26 Ответить
Глядя на нее можно подумать, что это не женщина, а бывший мужик
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05.10.2021 16:32 Ответить
Точнее сказать, не зарплата, а толщина конверта, и не только её, а всей шпаны 95 балагана.
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05.10.2021 16:21 Ответить
я бы добавил: зарплата в конверте. та самая двадцатка о которой все знают.
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05.10.2021 16:29 Ответить
Як відомо -тупизна вимірюється в менделях . Так от , тупизна Богуцької = 2 менделя . Більше ( 3 менделя ) на сьогодні лише у Безуглої . .
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05.10.2021 16:33 Ответить
Предложенная вами единица измерения тупизны - Мендель (Mnd), имеет право на жизнь. Подумайте может стоить запатентовать.
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05.10.2021 21:29 Ответить


***
- Лизка, ты давно зайца загоняла?
- в смысле???
- борзАя ты очень...
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05.10.2021 16:34 Ответить
Ну лизка знатная шалава, быть обыкновенной блогершой с Крыма и стать депутатом это же сколько надо насосать!!!!!
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05.10.2021 16:39 Ответить
А думаю, для чого у неї маска с дюрками

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05.10.2021 16:51 Ответить
стандартная дешевка......
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05.10.2021 16:44 Ответить
Она вообще продажная...
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05.10.2021 17:00 Ответить
вот что с человеком делают Бенины деньжонки
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05.10.2021 17:30 Ответить
Вони аж ніяк не "Слуги народу", вони- " слуги Зеленського". в чому неоднаразово зізнаються, як і Богуцька
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05.10.2021 17:35 Ответить
Лизка уже сироже лещенко составляет конкуренцию в нелепом отмазывании своего говнокумирчика... А еще она не услышала, почему в оффшорах Порошенко было 3 тысячи долларов, а не 40 млн, как у Бубочки... И общих транзакций с Коломойским у Порошенко не было...
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05.10.2021 17:54 Ответить
Одна чума відписалася від іншої.
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05.10.2021 17:56 Ответить
"Тобой управляет не совесть, а зарплата" - сказав адвокат папи МАФІЇ
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05.10.2021 20:06 Ответить
И что он не правильно сказал?
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05.10.2021 20:38 Ответить
 
 