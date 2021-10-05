Директор фонда "Возрождение" Сушко заявил о намерении закрыть счета в "Укрэксимбанке": У них нет будущего, как и у отношений банка с одним немаленьким фондом

Исполнительный директор международного фонда "Возрождение" Александр Сушко думает о закрытии счетов в "Укрэксимбанке" после скандала с нападением на журналистов в данном учреждении.

Об этом Сушко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Размышляю над дальнейшей судьбой этих карт. Склоняюсь к тому, что у них нет будущего. Так же, как и у отношений одного крупного банка с одним немаленьким фондом. Еще есть теоретический шанс на достойную реакцию руководящих органов банка и его владельцев. Но похоже, только теоретический", - заявил Сушко и опубликовал фото банковских карточек "Укрэксимбанка".

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Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.