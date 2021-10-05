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журналистика (3254) нападение (2137) Сушко (17) Укрэксимбанк (121) Мецгер (68)

Директор фонда "Возрождение" Сушко заявил о намерении закрыть счета в "Укрэксимбанке": У них нет будущего, как и у отношений банка с одним немаленьким фондом

Директор фонда

Исполнительный директор международного фонда "Возрождение" Александр Сушко думает о закрытии счетов в "Укрэксимбанке" после скандала с нападением на журналистов в данном учреждении.

Об этом Сушко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Размышляю над дальнейшей судьбой этих карт. Склоняюсь к тому, что у них нет будущего. Так же, как и у отношений одного крупного банка с одним немаленьким фондом. Еще есть теоретический шанс на достойную реакцию руководящих органов банка и его владельцев. Но похоже, только теоретический", - заявил Сушко и опубликовал фото банковских карточек "Укрэксимбанка".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы", - глава Минфина Марченко об инциденте в "Укрэксимбанке"

Директор фонда Возрождение Сушко заявил о намерении закрыть счета в Укрэксимбанке: У них нет будущего, как и у отношений банка с одним немаленьким фондом 01
Директор фонда Возрождение Сушко заявил о намерении закрыть счета в Укрэксимбанке: У них нет будущего, как и у отношений банка с одним немаленьким фондом 02

Ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Позже глава "Укрэксимбанка" Мецгер прокомментировал инцидент.

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Топ комментарии
+12
Зеледрочам пифуй. Они с бюджета кормятся. После них хоть потоп. Янукодло и его достойное наследие.
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05.10.2021 16:07
+7
Якщо банкір хамло, і б'є журналістів, задуматись варто звичайним клієнтам. А грошовим мішкам треба втікати. Бо гроші ******* тишу.
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05.10.2021 16:40
+6
В данном случае - разглашение важнее самого действия.
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05.10.2021 16:49
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Зеледрочам пифуй. Они с бюджета кормятся. После них хоть потоп. Янукодло и его достойное наследие.
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05.10.2021 16:07 Ответить
Дорогой Юрий Бутусов, возьмите на работу человека "владеющего грамотой"

Александр Сушко раздумывает о закрытии счетов Источник:
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05.10.2021 16:10 Ответить
їм би не завадило взяти людину, яка українську мову знає
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05.10.2021 17:45 Ответить
раз и закрыл. а то Мецгер первым обьявит банк банкротом и денежки улетят в его оффшоры. . .
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05.10.2021 16:26 Ответить
Сорос меняет банк!
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05.10.2021 16:26 Ответить
Якщо банкір хамло, і б'є журналістів, задуматись варто звичайним клієнтам. А грошовим мішкам треба втікати. Бо гроші ******* тишу.
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05.10.2021 16:40 Ответить
"раздумывает" он. хотел бы закрыть - закрыл.
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05.10.2021 16:31 Ответить
В данном случае - разглашение важнее самого действия.
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05.10.2021 16:49 Ответить
В принципе иметь остатки на счетах в украинских гос.банках - стрёмно. Малейший шухер и плакали ваши денежки
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05.10.2021 16:31 Ответить
Тут за все така собі невеличка маніпуляція, і я думаю дуже грамотної людини...
Назва повинна заманювати читача..
Накшалт, нас в розківіти сил покинув Зеленський ... усі ВАУ, а в статті типу "прочитав спіч у Труцькавецькому бюветі та пійшов собі відлить ...
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05.10.2021 16:32 Ответить
Все приличные клиенты думаю покинут банк после такого случая.
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05.10.2021 16:52 Ответить
Все владелцы закрытых Лерой банков 4-5 лет назад что-то с этого имели. Имела и Лера. Пострадали только клиенты банка, которые имели на счету больше 200 тыс гр.
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05.10.2021 16:55 Ответить
Власники вкладів більше 200 тис. знали правила гри? Що не могла робити вклади по родичах чи по кільком банкам? Самі винні.

"Лєра" тут не винна, вона мінімізувала втрати.
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05.10.2021 17:03 Ответить
закрили банки, які вже давно все просрали або займались відмиванням бабала, так що ті, що "втратили" всеодно б їх втратили.
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05.10.2021 17:47 Ответить
Бандюки под прикритием клоуна захватили власть в стране, мудрий наріт чешет репу в ожидании нового сериала.
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05.10.2021 19:08 Ответить
Для банка репутация - всё.
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05.10.2021 21:04 Ответить
Редактор, Вообще то всегда фонд звучал ВІДРОДЖЕННЯ . Журналист наверно не киевлянин . Прекратите позориться и переводить ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ
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05.10.2021 21:07 Ответить
 
 