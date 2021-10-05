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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26005) МИД (6806) оккупация (9990) Кулеба Дмитрий (2880)

Сейчас необходимо большое присутствие НАТО в Черном море из-за агрессии России, - Кулеба

Сейчас необходимо большое присутствие НАТО в Черном море из-за агрессии России, - Кулеба

Российская оккупация и милитаризация Крыма разрушила ситуацию с безопасностью и создала препятствия для торговли в Черном море, но тесное сотрудничество Украины и НАТО в Черноморском регионе способно восстановить баланс безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Российская оккупация Крыма разрушила не только территориальную целостность Украины, но и всю ситуацию с безопасностью в Черном море, нанесла удар по международному правопорядку. Сейчас необходимо большое присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности", - подчеркнул глава МИД во время выступления на дискуссионной панели Варшавского форума по безопасности  на тему: "От Балтийского до Черного моря: Раскрывая стратегический потенциал региона".

По словам Кулебы, Украина уделяет приоритетное значение восстановлению, укреплению и перевооружению Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ. Восстановление баланса безопасности в Черном море необходимо также и для защиты торговли", - подчеркнул министр.

Глава украинской дипломатии решительно отверг принцип "не раздражать Россию", когда речь идет о политике НАТО в Черном море. По его словам, Россию раздражает сам факт существования Альянса: "Россия будет воспринимать любые действия как провокацию. Вопрос только, делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас", - подытожил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ целенаправленно создает хаос на рынке, накручивая цены на газ: Кулеба и Рау обсудили угрозы "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы

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Ну то что зекоманде насрать на войну со срабсеей это понятно. Нахрена вам Эрдоган нужен? Ведь понятно что Турция держит черное море под контролем. Бородатой бабушке и в Европу, и в Штаты путь закрыт. Решил свою продажную и волосатую опу на турецком песочке до конца дней греть?
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05.10.2021 16:14 Ответить
Что бы оно было если бы и правда в Чёрное море зашёл бы допустим авианосец *Рональд Рейган*? С визитом та пусть в Констанцу Румыния. Дня на 4 пусть. И несколько вояк сопровождения в том числе. Там давно военно-морская база НАТО. А ведь между прочим в совковые времена румыны разрешали заход америкосам к себе туда, с дружеским визитом конечно. Скрипели зубами крепко в политбюро тогда на Чаушеску. Было такое. А в Риеку Югославия так при Броз Тито так часто и на долго.
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05.10.2021 16:17 Ответить
Да ничего бы не было. Даже если все флоты мира зайдут в Чёрное море. Абсолютно бесполезное занятие.
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05.10.2021 16:28 Ответить
А я военные действия и не имел в виду. Треску шуму бы было много по сми РФ. И нас бы обвиняли во всём---это точно бы было. В давние времена мне пришлось по портам Средиземки понаблюдать и даже рядом на причалах почти рядом стояли мы с америкосами. Часто в Пирее бункеровался авианосец *Саратога*, на те времена огромный. 6 флот США стоял по базам Англии в Гибралтаре, на о. Мальта, в Пальма де Малёрка, Неаполе, Малаге, Валенсии. Черноморский флот в основном в Тартусе Сирия.
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05.10.2021 17:48 Ответить
Да ниче б и не было. Заходил в Черное море и Дональд Кук и англичанин и и шо толку? Развернулись да и пошли обратно
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05.10.2021 18:10 Ответить
Эта агрессия продолжается уже далеко не первый год, видимо Кулеба только что из анабиоза вылез.
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05.10.2021 16:22 Ответить
 
 