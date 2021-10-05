С начала российской оккупации на Донбассе погибли почти 14 тыс. граждан Украины, - Денисова

В заключении на оккупированном Россией Донбассе находятся 296 граждан Украины, среди них гражданские лица, волонтеры и воины.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за нарушения права на жизнь и безопасность на Востоке Украины погибло почти 14 тыс. граждан Украины, среди них 4000 гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тыс. ранены. Это продолжается ежедневно", - подчеркнула Денисова.

По словам омбудсмена, несогласие с действиями оккупантов, проукраинская политическая или гражданская позиция наших сограждан становится основанием для преследования и нарушения права на свободу и личную неприкосновенность.

"В незаконном заключении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 296 граждан Украины, из них: 252 гражданские лица (в том числе 4 волонтера), 44 военнослужащих", - добавила Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты свозят на передовую оружие и боеприпасы и готовятся к активизации обстрелов позиций ОС, - разведка