"Нет российским гастролерам": В Днепре перед концертом выступавшей в оккупированном Крыму певицы Ирины Круг пройдет акция протеста
Активисты в Днепре готовят акцию протеста перед концертом российской певицы Ирины Круг, которая в 2016 году выступала в оккупированном Крыму.
Об этом в Facebook сообщил днепровский активист и ветеран АТО Олег Чистопольцев, передает Цензор.НЕТ.
"Уже завтра, в среду 6 октября в 18:00 в парке Шевченко, возле летнего театра, перед концертом российской "звезды" шансона - Ирины Круг (певицы, выступавшей - развлекавшей оккупантов в оккупированном Крыму, которая платит налоги в РФ, из которых финансируется русский армия) состоится митинг/пикет "Нет российским гастролерам", - говорится в сообщении.
Приссоединиться к пикету призывают всех неравнодушных жителей Днепра.
Напомним, ранее сообщалось, что выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг в октябре приедет с концертом в Киев.
Согласно данным на сайте "Миротворец", певица гастролировала в оккупированном Крыму в 2016 году.
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за это и ценится в кругу почитателей круга
то ти з джоном ленноном по-перепутав...
незабаром йому 81, як час летить
обидві вдови живуть за рахунок їх імен
аж за полярный крух,
и лорак с лободой
захватит , шлюшек двух!
Підписуємо петицію Кондратюка,там ще трохи залишилось набрати.
https://petition.president.gov.ua/petition/123500 https://petition.president.gov.ua/petition/123500
Хоч мені більше до вподоби такий варіант:
"Всі доходи,повязані з державою агресором (Росія),
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".