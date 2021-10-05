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"Нет российским гастролерам": В Днепре перед концертом выступавшей в оккупированном Крыму певицы Ирины Круг пройдет акция протеста

Активисты в Днепре готовят акцию протеста перед концертом российской певицы Ирины Круг, которая в 2016 году выступала в оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщил днепровский активист и ветеран АТО Олег Чистопольцев, передает Цензор.НЕТ.

"Уже завтра, в среду 6 октября в 18:00 в парке Шевченко, возле летнего театра, перед концертом российской "звезды" шансона - Ирины Круг (певицы, выступавшей - развлекавшей оккупантов в оккупированном Крыму, которая платит налоги в РФ, из которых финансируется русский армия) состоится митинг/пикет "Нет российским гастролерам", - говорится в сообщении.

Приссоединиться к пикету призывают всех неравнодушных жителей Днепра.

Напомним, ранее сообщалось, что выступавшая в оккупированном Крыму певица Ирина Круг в октябре приедет с концертом в Киев.

Согласно данным на сайте "Миротворец", певица гастролировала в оккупированном Крыму в 2016 году.

Также читайте: Петиция Кондратюка о запрете концертов российских артистов в Украине набрала свыше 18,5 тыс. подписей

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Топ комментарии
+24
певица ртом ...
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05.10.2021 16:33
+22
Кто вообще ходит смотреть и слушать такое?
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05.10.2021 16:35
+20
Руське лайно...
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05.10.2021 16:38
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певица ртом ...
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05.10.2021 16:33 Ответить
Животом и ниже....
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05.10.2021 16:37 Ответить
и по-совместительству вдова круга с владимирский централ...
за это и ценится в кругу почитателей круга
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05.10.2021 16:38 Ответить
якісь його "пачітатєлі" непослідовні, круга зарізали, а тепер вдова співає для його "пачітатєлєй"
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05.10.2021 17:33 Ответить
тепер вдова співає для його "пачітатєлєй". бо круга зарізали,
то ти з джоном ленноном по-перепутав...
незабаром йому 81, як час летить
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05.10.2021 17:39 Ответить
Джона Леннона застрелив якийсь мудак, а круга ніби зарізали, хоча, какая газніца (с), як кацапи розважаються.
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05.10.2021 17:42 Ответить
леннона - почітатєль, круга - не факт...спільне тут те, що -
обидві вдови живуть за рахунок їх імен
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05.10.2021 17:46 Ответить
ти думаєш не гопота якась грохнула круга? я думаю, що так, прийшли грабанути, а тут він от і грохнули, а всякі спецслужби чи рептилоїди, не вірю.
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05.10.2021 17:49 Ответить
ну ще конкуренти могли замовити
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05.10.2021 17:51 Ответить
вдова співає для прихильників
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05.10.2021 17:55 Ответить
так вона ж не з туром по тюрмах
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05.10.2021 18:06 Ответить
Кто вообще ходит смотреть и слушать такое?
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05.10.2021 16:35 Ответить
судячи по хрестиках під цим дописом, то тільки ідіоти оте слухають ну і кацапи, що суть одна й та сама
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05.10.2021 17:34 Ответить
А с этим что?
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05.10.2021 16:36 Ответить
Говорят, что его в кацапстане запретили. Шо-то против ***** пукнул.
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05.10.2021 16:40 Ответить
та посрать, головне щоб сюди не їхало
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05.10.2021 17:35 Ответить
Руське лайно...
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05.10.2021 16:38 Ответить
У вас шефир скотов гоняет в Россию(а он - советник зеленского). А вы тут с какой-то курвой ругаетесь. Бросьте, это неважно совершенно. Скоты из ОП - вот реальная проблема.
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05.10.2021 16:39 Ответить
Машину ей разбить. Аппаратуру. Сама сбежит.
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05.10.2021 16:39 Ответить
навіщо нам тут пропаганда пісень зеків? Повертайся в рашку півіца
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05.10.2021 16:39 Ответить
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05.10.2021 16:41 Ответить
Да пофиг мне их артисты,меня больше интересуют наши паскуды которые ногами дрыгают на московских сценах развлекая российских силовиков.
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05.10.2021 16:46 Ответить
Это ты про квартал95?
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05.10.2021 16:48 Ответить
Да без разницы,хоть даже и Монатик.
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05.10.2021 16:50 Ответить
Зато они платят налоги в Украине, которые идут на финансирование украинской армии, следуя статье)
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05.10.2021 17:50 Ответить
Жена мишки Круга,тот воспевал бандюганов всю свою жизнь,пока квартирная гопота не пристрелила в собственном доме,а эта крыска уже надоела на кацапии ,так приехала сюда "удивлять",кошка помойная.
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05.10.2021 16:46 Ответить
для них співав вони ж і грохнули, а потім мабуть під його гундосіння на магнітофончику і накатили
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05.10.2021 17:37 Ответить
Это дружбанша офшорного клоуна, поэтому на концерте будет три ряда нацгвардии и мусоров, чтобы порохоботы не смогли сорвать концерт уважаемой личности в зеленых кругах
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05.10.2021 16:47 Ответить
Це, не з'являлось в Україні з 2012 року. І ось приповзло. Мабуть, подзвонила зЕзіденту, а той в сбу, вані бакланову, щоб пропустили.
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05.10.2021 16:49 Ответить
СБУ у нас есть? Или они не в курсе? Министр культуры Ткаченко должен был включить эту фамилию в списки. Есть предложение всем патриотам оставить комент на страничке ФБ министра.
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05.10.2021 16:52 Ответить
У нас теперь СБУ позеленевшее и плесенью покрылось.
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05.10.2021 16:54 Ответить
пущай мандрует круг
аж за полярный крух,
и лорак с лободой
захватит , шлюшек двух!
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05.10.2021 16:52 Ответить
Ну как же не пропустить певичку с таким свистком
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05.10.2021 16:55 Ответить
А где у неё свисток" ?
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05.10.2021 17:21 Ответить
Не видел раньше изображение этой круги. "Мужчина вазьмите наски! Недорога!"
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05.10.2021 16:56 Ответить
Із костюмерши стала "пєвіца", талантіще...
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05.10.2021 17:00 Ответить
Она одевала певицу в театре, и подсмотрела, как она это делала...
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05.10.2021 17:20 Ответить
Ні, вона була костюмером у Михайла Круга, а потім стала його дружиною і після його вбивства почала співати.
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05.10.2021 17:33 Ответить
щось у вас з гумором не так, а подруге, а не пофіг де воно і чим було, нехай на кацапії для зеків виє.
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05.10.2021 17:39 Ответить
це ж колеги по цеху зелупи! як не пустити!!
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05.10.2021 17:07 Ответить
С начала российской оккупации на Донбассе погибли почти 14 тыс. граждан Украины, - Денисова А в это время с концертом российской "звезды" шансона - Ирины Круг (певицы, выступавшей - развлекавшей оккупантов в оккупированном Крыму, которая платит налоги в РФ, из которых финансируется русский армия...
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05.10.2021 17:07 Ответить
А кто её приглашал ?
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05.10.2021 17:18 Ответить
ну є в Україні гандони, що заробляють на цьому гроші, а я припускаю,що з кацапії їм ще й доплачують, що такі концерти організовувати
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05.10.2021 17:40 Ответить
як це російське гі.....но набридло в Україні.
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05.10.2021 17:25 Ответить
С нее " певица" как с Поплавского " певец" или с Юзика " политик"
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05.10.2021 17:32 Ответить
Гнид,які її запросили в Україну на гілляку.
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05.10.2021 18:52 Ответить
Я не розумію, яким чином вони потрапляють до України? Хто їх пускає і навіщо??
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05.10.2021 19:02 Ответить
Шануймося українці!
Підписуємо петицію Кондратюка,там ще трохи залишилось набрати.
https://petition.president.gov.ua/petition/123500 https://petition.president.gov.ua/petition/123500
Хоч мені більше до вподоби такий варіант:

"Всі доходи,повязані з державою агресором (Росія),
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
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05.10.2021 22:19 Ответить
 
 