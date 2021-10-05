РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4629 посетителей онлайн
Новости
4 279 25
НАБУ (4183) Зеленский (19056) Коломойский (1773) офшор (511) Приватбанк (822)

НАБУ об офшорном скандале: Исследуются транзакции "Приватбанка", упомянутые в Pandora Papers

НАБУ об офшорном скандале: Исследуются транзакции

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверит подозрительные транзакции самого крупного украинского банка – Приватбанка, – через офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НАБУ в комментарии Укрінформу.

"Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела Приватбанка исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов", — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что по результатам расследования будет принято соответствующее решение согласно законодательству.

Читайте также: "Слуга народа" Кравчук об офшорном скандале Зеленского: Никаких доказательств нет

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
И у обоих были страусы
показать весь комментарий
05.10.2021 16:47
+9
Хочу видеть, как НАБУ, которое ЗЕ постоянно старается прибрать к рукам, заведет уголовное дело на ЗЕ.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:40
+7
тю...так это жеж было начало большого пути...(каламойша не даст сбрехать)))))
показать весь комментарий
05.10.2021 16:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хочу видеть, как НАБУ, которое ЗЕ постоянно старается прибрать к рукам, заведет уголовное дело на ЗЕ.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:40 Ответить
зеля не прекосновенен как священная овца
показать весь комментарий
05.10.2021 16:44 Ответить
Янукович тоже так думал.

А потом в него "стрылялы".
показать весь комментарий
05.10.2021 16:45 Ответить
И у обоих были страусы
показать весь комментарий
05.10.2021 16:47 Ответить
Это манипуляция. Неприкосновенность означает невозможность применения ареста/наказания и НИКОИМ ОБРАЗОМ не ограничивает следственные органы в расследовании и заведении уголовного дела и вызов на допрос!!!!
Просто на срок неприкосновенности, приостанавливается отсчет срока давности и как только неприкосновенность исчезает, срок начинает тикать, дела передаются в суд....
показать весь комментарий
05.10.2021 17:04 Ответить
Возьмите того же Трампа - у него тоже была неприкосновенность, но дела заводили и на допросы он ходил!!!!
показать весь комментарий
05.10.2021 17:05 Ответить
Так эта банда клоунов и к привату руку приложила, это трындец)))))
показать весь комментарий
05.10.2021 16:42 Ответить
тю...так это жеж было начало большого пути...(каламойша не даст сбрехать)))))
показать весь комментарий
05.10.2021 16:43 Ответить
А ты думал, что ЗЕ миллионы и поддерку Коломойского заработал кривляниями?
показать весь комментарий
05.10.2021 16:47 Ответить
А как же, он такой честный малчик))))))
показать весь комментарий
07.10.2021 08:59 Ответить
Тут главное квадроцикл не поломать с пьяну
показать весь комментарий
05.10.2021 16:42 Ответить
Хотелось бы чтобы хоть кого то поймали. Но будет как всегда.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:45 Ответить
Зеля для каломойши заофшерил деньги привата, а нарид потом скинулся с миру по нитке, шоб Привет банк не загнулся. Хотя смысла в это особого и не было как бы
показать весь комментарий
05.10.2021 16:46 Ответить
Чмо безроге,беззубе,безголосе і добродушне...Це я не про корову,а про НАБУ...
показать весь комментарий
05.10.2021 16:49 Ответить
Сразу скажу:
Будут "исследовать" очень-очень дотошно - минимум ТРИ ГОДА!!!
показать весь комментарий
05.10.2021 16:52 Ответить
Чем раньше офшорного клоуна запрут в тюрягу - тем лучше будет для страны
показать весь комментарий
05.10.2021 16:55 Ответить
А де це зебіли? Щось нікого не видно.
показать весь комментарий
05.10.2021 17:10 Ответить
Самое лучшее исследование - это Беню и Зелю в камеру, пальцы в двери, паяльник в их хитросделанное место и фсё !
показать весь комментарий
05.10.2021 17:13 Ответить
https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZW8c7Vs8egBsuQzLOnHfx4mfC8vnWq4WwcuHcHteEDnz3VrwOdorf69mejEytzAFrXmT77UllSHcck4srC2qV3X94v8qUixHDdKKMr6_Y_SvMXcz7ie_ftp6f8sHKcy9g8&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бірюков

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3038763643059099?__cft__[0]=AZW8c7Vs8egBsuQzLOnHfx4mfC8vnWq4WwcuHcHteEDnz3VrwOdorf69mejEytzAFrXmT77UllSHcck4srC2qV3X94v8qUixHDdKKMr6_Y_SvMXcz7ie_ftp6f8sHKcy9g8&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 11:38 ·



Я вот только одного не понимаю...

Офшорами Зеленского нас отвлекают от государственной измены Зеленского?

или

государственной изменой Зеленского нас отвлекают от офшоров Зеленского?
показать весь комментарий
05.10.2021 17:17 Ответить
В ФБ опубликовали фото мусорного бака возле Верховной Рады.
Голосование за отставку спикера прошло замечательно.
На фото - банковская упаковка от долларов.

показать весь комментарий
05.10.2021 17:23 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 17:36 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 19:08 Ответить
вот и хорошо. вот и поглядим.
я прогнозирую, что даже если там под микроскопом рассматривать, то окажется какая-то бизнес сделка на 41 млн, за телепродукт.
показать весь комментарий
05.10.2021 19:28 Ответить
А чому ви ще до цього часу нічого не перевірили,дармоїди???
показать весь комментарий
05.10.2021 20:32 Ответить
 
 