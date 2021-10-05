НАБУ об офшорном скандале: Исследуются транзакции "Приватбанка", упомянутые в Pandora Papers
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверит подозрительные транзакции самого крупного украинского банка – Приватбанка, – через офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НАБУ в комментарии Укрінформу.
"Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела Приватбанка исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов", — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что по результатам расследования будет принято соответствующее решение согласно законодательству.
Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Пожалуйста, подождите...
А потом в него "стрылялы".
Просто на срок неприкосновенности, приостанавливается отсчет срока давности и как только неприкосновенность исчезает, срок начинает тикать, дела передаются в суд....
Будут "исследовать" очень-очень дотошно - минимум ТРИ ГОДА!!!
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3038763643059099?__cft__[0]=AZW8c7Vs8egBsuQzLOnHfx4mfC8vnWq4WwcuHcHteEDnz3VrwOdorf69mejEytzAFrXmT77UllSHcck4srC2qV3X94v8qUixHDdKKMr6_Y_SvMXcz7ie_ftp6f8sHKcy9g8&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 11:38 ·
Я вот только одного не понимаю...
Офшорами Зеленского нас отвлекают от государственной измены Зеленского?
или
государственной изменой Зеленского нас отвлекают от офшоров Зеленского?
Голосование за отставку спикера прошло замечательно.
На фото - банковская упаковка от долларов.
я прогнозирую, что даже если там под микроскопом рассматривать, то окажется какая-то бизнес сделка на 41 млн, за телепродукт.