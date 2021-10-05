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Голодомор (868) Зеленский (19056) Израиль (1851) Холокост (186) Герцог Ицхак (12)

Нельзя допускать повторения таких преступлений как Холокост и Голодомор, - Зеленский

Нельзя допускать повторения таких преступлений как Холокост и Голодомор, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре отметили важность продолжения усилий по недопущению повторения Холокоста и Голодомора.

Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вместе с президентом Израиля мы отметили важность продолжения просветительских усилий на национальном и международном уровнях с целью недопущения повторения таких преступлений как Холокост, как Голодомор 1932-1933 годов в Украине", - заявил Зеленский во время совместных заявлений с президентом Израиля Ицхаком Герцогом для СМИ.

По словам президента, отдельное внимание на встрече с Герцогом было уделено вопросам чествования памяти жертв Бабьего Яра".

"Я благодарен лично президенту Герцогу, а также другим высоким делегациям, которые будут прибывать в эти дни в Киев, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины этой страшной мировой трагедии. Память об этих жертвах для нас - священна", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+22
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05.10.2021 17:08
+20
Пусть "они" сначала голодомор признают, а потом и поговорим!!!
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05.10.2021 17:00
+19
Весьма сомнительно, учитывая фамилии в списке ответственных за Голодомор.
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05.10.2021 17:01
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А какие преступления можно?
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05.10.2021 17:00 Ответить
например, уклонение от уплаты налогов
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05.10.2021 17:07 Ответить
судя по слугам то...взятки, бухим за рулем аварии устраивать, насильничать.....
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05.10.2021 17:09 Ответить
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05.10.2021 17:54 Ответить
проституток в парламенте вызывать...
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05.10.2021 21:01 Ответить
ЗЕленский, Шифера, Коломойский, Боголюбов, Пинчук, Суркисы.... и т.д.

это что для украинского народа ?
"ЗЕ-Коло мор"
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05.10.2021 21:09 Ответить
кто-то призывает к памяти Бабьего Яра

звыняйте, после перечисленных выше персонажей "сердце скам'яніло" к вашим трагедиям .....
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05.10.2021 21:14 Ответить
Пусть "они" сначала голодомор признают, а потом и поговорим!!!
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05.10.2021 17:00 Ответить
Весьма сомнительно, учитывая фамилии в списке ответственных за Голодомор.
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05.10.2021 17:01 Ответить
Не признають, бо їх соплемінники його і утворили...
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05.10.2021 17:04 Ответить
Держи карман пошире что бы ж...ды признали голодомор. Они в зависимости от конъюнктуры Гебельса признают талантливым пропагандистом
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05.10.2021 17:05 Ответить
После принятия антисемитийских законов про жителей израильской долины можно говорить только хорошее или ничего. Модераторы в этом вопросе беспощадные и отправляют в баню по беспределу
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05.10.2021 17:07 Ответить
Це як про покійників? або все або нічого окрім правди... так людина ж правду і сказала за ж2...
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05.10.2021 17:11 Ответить
Нельзя допускать повторения таких преступлений как Холокост и Голодомор, - Зеленский
=============
а ісчо нільзя дапускать падєнія бальшіх астероїдов на планєту!
Оманський ЗЕ може давай краще про тарифи на комуналку та зарплати і пенсії побалакаємо?
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05.10.2021 17:24 Ответить
вот и поговорим "только хорошее или ничего", как о покойниках....
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05.10.2021 21:10 Ответить
Хорошо, что в спам, а не за решетку, как в Канаде или в нескольких странах Европы..
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05.10.2021 17:30 Ответить
в Умани уже сажают. https://procherk.info/news/7-cherkassy/94379-v-umani-suditimut-antisemita-jakij-rozpaljuvav-nenavist-do-hasidiv
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05.10.2021 17:56 Ответить
В Европе 65 стран, из которых только 7 признали Голодомор Геноцидом украинского народа, около 1% .....

Жаль, что за 30 лет Независимости Украины, большинство стран Европы не признали Голодомор, Геноцидом .... есть поле деятельности для Президента Зеленского
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05.10.2021 17:25 Ответить
В офшорах все його "полє дєятєльності"
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05.10.2021 18:06 Ответить
Иметь офшоры - обязанность любого украинского президента, так что не нагнетайте. Клоун свои сделал еще на ********** и кино, а вот ПАП заварил уже будучи президентом.
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05.10.2021 20:14 Ответить
Це становить більше 10% , та суті не міняє. Чом Україна так широко відмічає 80-річчя Голокосту , попри те , що Ізраїль не признає Голодомору . Про це мав говорити президент України . Але він не президент , а блазень
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05.10.2021 19:57 Ответить
Нельзя допускать повторения таких преступлений как Холокост , Голодомор, і допуск до власти слуг народа , во главе со мной - Зеленский Источник:
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05.10.2021 17:03 Ответить
На теме Холокоста евреи делают хорошие деньги. В 2000 г. Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) заявил, что располагает 9 миллиардами долларов, полученных в качестве компенсаций в связи с Холокостом.В нью-йоркском отеле «Пьер» на банкете, устроенном президентом ВЕК Бронфманом по случаю получения компенсаций за Холокост, было объявлено о создании "Фонда еврейского народа" для поддержки еврейских организаций .
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05.10.2021 17:03 Ответить
вот поэтому и не признают, что боятся потерять пару лярдов из этой суммы в качестве компенсации нам....
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05.10.2021 17:09 Ответить
И резню армян турками по той же причине не признают давно. Что была в 1915г. Кстати Международный Красный Крест в 1933 г пытался оказать помощь на официальном уровне. Конечно не приняли и замяли сталинские изуверы. Но это официальный факт по Голодомору с того времени. Ющенко крепко так брался за это---но глухарь. Не проходило категорически.
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05.10.2021 18:07 Ответить
Про Холокост: В Бердичеве наша семья несколько лет жила на квартире старой еврейки Кармен, которая прожила в том же доме всю оккупацию. Вроде даже была у немцев переводчицей. Она очень любила немецкую маршевую музыку. Включала утром рано громко радиоприёмник. И под эту строевую музыку я вставал и собирался в школу. Если бы я начал тогда учить немецкий язык, уверен, я его бы очень быстро выучил.
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05.10.2021 17:11 Ответить
сомнительно, что в бердичеве рано утром по радио можно было услышать немецкую маршевую музыку...скорее, это была словенская народная музыка...по утрам они ее передавали, а сигнал добивал до бердичева..
словенцы - славяне...даже жинка трампа
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05.10.2021 17:22 Ответить
..нічєґо сомнітєльноґо, бро - дажє, скорєє, наоборот! Я вот вчєра друґу ґоворю: - Саня, прікінь, - я вчера у нас в трамває, в Бєрдичєвє, встретіл Карла Маркса! А он мнє: - опять піздішь, Стас? а я єму: - ето почєму жє так? Саня (одєссіт): - потому что у вас в Бєрдичєвє транваі нє ходють!..
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06.10.2021 00:14 Ответить
немецкий язык несколько грубоват, но очень выразительный!
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05.10.2021 17:58 Ответить
не менее песенный чем иврит
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06.10.2021 09:38 Ответить
напр https://youtu.be/WVFHmzmSO0M

The Heimatdamisch: Ja des gfreid mi
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06.10.2021 09:47 Ответить
Oh, ja, ja! Під цю музику світ би дуже швидко навчився порядку і дисципліні.
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05.10.2021 18:31 Ответить
чувак, ври - да знай меру. Тебе сколько сейчас, - только быстро, без калькулятора?!
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05.10.2021 23:32 Ответить
дуже доречно тут було б вставити жарт про сіньора Голодомора
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05.10.2021 17:03 Ответить
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05.10.2021 17:08 Ответить
ща от упоминания голодомора фрау герцег перекосит... это ж табу в Израиле, учитывая что голодом морили преимущественно партийные боссы редставители титульной нации...
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05.10.2021 17:03 Ответить
А сейчас что ? Пенсионеромор на фоне пандемии ?
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05.10.2021 17:05 Ответить
конечно нельзя, слуги, давайте снизим цены на питание народа и повысим ему зарплаты , вдвое !
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05.10.2021 17:07 Ответить
Холокост, Голодомор и коррумпированный Зелемодур..
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05.10.2021 17:08 Ответить
Путину скажите за Сирию?
И за Чечню.
Тупо просто позавали бутерброды, ой, мацу, за то шоб все были за то шоб никто не голодал.
.... издеваются бл... то есть одруженные два чудака.
Зеля, иди ты ... ах да, ты уже там
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05.10.2021 17:10 Ответить
А обокрасть своих сограждан можно!да,зекрыса?
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05.10.2021 17:11 Ответить
Так погоди. Теперь всех, кто про это говорит надо куда-то девать, надо им как-то затыкать рты.

Так что не за горами такие меры, как в Беларуси - аресты, пытки, расстрелы.
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05.10.2021 17:42 Ответить
Надеюсь,хоть право говорить мы себе оставим)остальное придется выбивать теперь,как я уже вижу...
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05.10.2021 17:44 Ответить
Але робить все, щоб то повторилось. Адже головною причиною тих всіх тих холокостів і погромів впродовж історії були саме такі представники ізраїлевого народу, як той самий зеленський - наглих, цинічних. брехливих. Адже це той народ, який перед можливим ґешефтом не зупинять ні моральні, ні етичні ні навіть юридичні перепони. Заради вигоди вони здатні хоч зараз повторити і Голодомор. Хоча, вони його сьогодні і чинять, правда методи трохи змінились, але ж результат той ж.
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05.10.2021 17:16 Ответить
а воно вже робиться. тільки другими методами. гуманніше дещо.
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05.10.2021 18:00 Ответить
Холокост, Голодомор, а теперь Пландемия с Вакцинацией
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05.10.2021 17:17 Ответить
Бывшая «миссис Вселенная» и модель Юлия Гершун, зарегистрировалась кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №197. Её жизненный путь - сплошные съёмки в эротических фотосессиях.

В своей предвыборной речи она заявила, что на такой шаг её благословил сам Владимирсаныч.

Каких депутатов вам ещё не хватает?

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05.10.2021 17:20 Ответить
лучше бы Зеленый, вместо того чтоб размышлять о Холокосте, постучал себе по лбу тем чем он стучал по роялю. Может память вернеться и он вспомнит свои обещания
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05.10.2021 17:21 Ответить
Себе по лбу ЗЕлёный вряд ли постучит, а вот дЕрмак это постоянно делает
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05.10.2021 17:24 Ответить
От этих то процедур у него взгляд постоянно бегает сотрясение
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05.10.2021 17:30 Ответить
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05.10.2021 17:22 Ответить
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05.10.2021 17:28 Ответить
Напомню.

Дедушка ЗЕ участвовал в расстреле мирных демонстраций в Кривом Роге.

Все, что вы сейчас видите в Беларуси, будет реализовано ЗЕ в Украине. Без репрессий ЗЕ уже не сможет удержать власть.
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05.10.2021 17:40 Ответить
А шо, кто-то говорит что можно?
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05.10.2021 17:43 Ответить
Или никто не делает того что нельзя может... Он уже стал копией Порошенко.
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05.10.2021 17:44 Ответить
Не можна більше допускати клоунів до влади, то й не буде ні голодоморів ні холокостів.
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05.10.2021 17:48 Ответить
Вова, как считаешь, воровство власти, которое приводит к низкой продолжительности жизни из-за отсутствия средств на питание и лекарства - это геноцид?
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05.10.2021 17:51 Ответить
Сначала Петя своей жадностью привел к власти Вову, теперь Вова успешно ведет к власти Петю. Алаверды так сказать.
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05.10.2021 17:53 Ответить
Кругооборот гуано в природе. (Ни слова про евреев).
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05.10.2021 20:04 Ответить
Чому холокост називате першим? Навіть по історичній хронології спочатку Голодомор,а пізніше холокост. Президент обмовлюється по Фрейду.
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05.10.2021 18:06 Ответить
То була Кара Господня за Голодомор.
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05.10.2021 18:16 Ответить
****** гнусява,а як же "СИНЬЙОР ГОЛОДОМОР"???
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05.10.2021 18:09 Ответить
Спочатку іржав із Голодомору, а тепер не можна допустити!
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05.10.2021 18:24 Ответить
Так евгеи и устроили Голодомор в Украине
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05.10.2021 18:57 Ответить
Единственная страна, правительство которой было возмущено искуственным голодом в СССР и прислало помощь голодающим, была фашисткая Германия.
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05.10.2021 19:31 Ответить
Старые методы геноцидов себя исчерпали, надо новые методы: реформировать половую мораль, освобождать от оков ханжества и мракобесия, ну и спасать от пандемии сигма-штамма. Спасать и освобождать.
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05.10.2021 19:25 Ответить
совершенно правильная заява.
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05.10.2021 19:29 Ответить
В процессе социокультурной инверсии и тарифомора накануне холодомора особенно правильная.
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05.10.2021 19:38 Ответить
никаких канунов нет, фантазии.
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05.10.2021 19:41 Ответить
а тут это ***** пухнет наглазах
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05.10.2021 19:39 Ответить
бе-ме, я не знал...
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05.10.2021 19:41 Ответить
А как насчет растрельных троек,которые состояли из евреев?
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05.10.2021 19:42 Ответить
Голодомор и Холокост надо произносить не как аналогию, а как причину и следствие.
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05.10.2021 19:45 Ответить
Чом Ізраїль не признає Голодомору в Україні , попри те ,що Україна так широко відмічає 80-річчя Голокосту . Про це мав би говорити президент України . Бо він не президент , а блазень .
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05.10.2021 20:10 Ответить


То була Кара Господня за Голодомор.

Важко з вами не погодитись.
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05.10.2021 20:34 Ответить
чувак-вова (насправді ж, звертаюся до Юрка Бутусова). Дві речі у цьому справді важливому повідомлені ти/ви муси.ш/-те поміняти місцями, а саме: Спочатку Голодомор із символом ТРИЗУБ, - а вже потім отой ваш "голокост" з менорою. Как понялі?! - пацанва кріворожская, я вас питаюся, онук свого діда...
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05.10.2021 22:20 Ответить
 
 