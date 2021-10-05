Нельзя допускать повторения таких преступлений как Холокост и Голодомор, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре отметили важность продолжения усилий по недопущению повторения Холокоста и Голодомора.
Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вместе с президентом Израиля мы отметили важность продолжения просветительских усилий на национальном и международном уровнях с целью недопущения повторения таких преступлений как Холокост, как Голодомор 1932-1933 годов в Украине", - заявил Зеленский во время совместных заявлений с президентом Израиля Ицхаком Герцогом для СМИ.
По словам президента, отдельное внимание на встрече с Герцогом было уделено вопросам чествования памяти жертв Бабьего Яра".
"Я благодарен лично президенту Герцогу, а также другим высоким делегациям, которые будут прибывать в эти дни в Киев, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины этой страшной мировой трагедии. Память об этих жертвах для нас - священна", - добавил Зеленский.
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это что для украинского народа ?
"ЗЕ-Коло мор"
звыняйте, после перечисленных выше персонажей "сердце скам'яніло" к вашим трагедиям .....
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а ісчо нільзя дапускать падєнія бальшіх астероїдов на планєту!
Оманський ЗЕ може давай краще про тарифи на комуналку та зарплати і пенсії побалакаємо?
Жаль, что за 30 лет Независимости Украины, большинство стран Европы не признали Голодомор, Геноцидом .... есть поле деятельности для Президента Зеленского
словенцы - славяне...даже жинка трампа
The Heimatdamisch: Ja des gfreid mi
И за Чечню.
Тупо просто позавали бутерброды, ой, мацу, за то шоб все были за то шоб никто не голодал.
.... издеваются бл... то есть одруженные два чудака.
Зеля, иди ты ... ах да, ты уже там
Так что не за горами такие меры, как в Беларуси - аресты, пытки, расстрелы.
В своей предвыборной речи она заявила, что на такой шаг её благословил сам Владимирсаныч.
Каких депутатов вам ещё не хватает?
Дедушка ЗЕ участвовал в расстреле мирных демонстраций в Кривом Роге.
Все, что вы сейчас видите в Беларуси, будет реализовано ЗЕ в Украине. Без репрессий ЗЕ уже не сможет удержать власть.
То була Кара Господня за Голодомор.
Важко з вами не погодитись.