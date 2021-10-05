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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав ожидает пиковую нагрузку на медсистему с середины ноября, - главный санврач Кузин

Минздрав ожидает пиковую нагрузку на медсистему с середины ноября, - главный санврач Кузин

В Украине пик заболеваемости коронавирусом может длиться месяц: от середины ноября до середины декабря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Несколько регионов уже находятся в "оранжевой" зоне. Мы в Минздраве ожидаем пиковые нагрузки на систему - с середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда мы будем иметь максимальную нагрузку на систему здравоохранения", - подчеркнул он.

По словам Кузина, сейчас в стране есть развернутая сеть первой волны больниц для инфицированных коронавирусом, где почти 98% коек имеют подведенный кислород. "Сейчас 44 тысяч коек у первой волны (больниц. - Ред.). Дополнительно можем развернуть до 70 тыс. коек. В каждой области есть резервные больницы - одни, две или даже три, которые будут работать в худшем случае", - рассказал он.

В Минздраве уверены, что даже при худшем сценарии развития заболеваемости COVID-19 в Украине хватит и коек, и кислорода.

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Топ комментарии
+1
Ещё нет и середины октября, как 300 чел. в сутки повезли катафалки по хорошим дорогам
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05.10.2021 17:18
+1
Судя по тому как власти кинули медиков с выплатами ковидных надбавок(подачек), желающих ложиться на дзот будет еще меньше....Ждемс кризиса в медицине. А еще газ для больниц будет стоить захмарно, то вааще капец....
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05.10.2021 18:06
+1
Вы,своей безмозглой принудительной вакцинацией в сезон,когда люди болеют ОРВИ,вырубили естественный иммунитет,а теперь открываете дополнительные отделения и они будут заполнены вакцинированными,только все будут молчать.
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05.10.2021 20:46
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вакциноборців це не стосується
їх ковід не бере
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05.10.2021 17:17 Ответить
Ещё нет и середины октября, как 300 чел. в сутки повезли катафалки по хорошим дорогам
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05.10.2021 17:18 Ответить
самі голосували по приколу, самі ж і не вакцінувалися
ну, хоч покатаються
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05.10.2021 17:22 Ответить
шо ж ви так палитесь отим своїм "чаєм", кацапи?
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05.10.2021 17:42 Ответить
зараз кацап мене моєї мови навчить
ги
де вас таких талановитих прєгожен набирає?
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05.10.2021 17:47 Ответить
добре тобі рекомендувати, ти ж там побував
ги
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05.10.2021 17:50 Ответить
не писать, а писати, кацапе
знову палишся
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05.10.2021 17:56 Ответить
тобто, ти є тупе кацапське чмо
прєгожен на тебе задарма гроші витрачає
і це добре
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05.10.2021 18:01 Ответить
Судя по тому как власти кинули медиков с выплатами ковидных надбавок(подачек), желающих ложиться на дзот будет еще меньше....Ждемс кризиса в медицине. А еще газ для больниц будет стоить захмарно, то вааще капец....
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05.10.2021 18:06 Ответить
И вот один, уже дpузья далеко,
И тpижды проклята моя доpога,
Девиз был - все за одного,
И в этом был успех.
Успех пpишел - и никого,
Лишь я один за всех.
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05.10.2021 19:04 Ответить
Вы,своей безмозглой принудительной вакцинацией в сезон,когда люди болеют ОРВИ,вырубили естественный иммунитет,а теперь открываете дополнительные отделения и они будут заполнены вакцинированными,только все будут молчать.
показать весь комментарий
05.10.2021 20:46 Ответить
 
 