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Ткаченко призвал жаловаться на рекламу поддельных COVID-сертификатов: "Сертификат может быть липовым. Справка о смерти будет настоящей"

Ткаченко призвал жаловаться на рекламу поддельных COVID-сертификатов:

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает граждан жаловаться на посты с рекламой поддельных COVID-сертификатов.

Об этом министр сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По итогам презентации современной информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра страны "СОТА" Ткаченко сообщил: "Отдельная проблема, которой коснулись - липовые сертификаты вакцинации. Совместно с МВД и Минздравом будет предложено решение относительно механизмов борьбы с этим. И наконец, обязательно надо объяснять людям важность информационной гигиены. Увидел пост с такой рекламой липового сертификата - жми пожаловаться. Сертификат может быть липовым. Справка о смерти будет настоящей".

По словам министра, благодаря информационно-аналитической системе "СОТА" можно взять любую громаду, город и посмотреть вакцинацию в разрезе любой единицы: по возрасту, полу, по первичности вакцинации, по целевой группе, и это 100% валидированная информация.

"Мы должны рассказывать об этом с экранов телевизора, со страниц газет, со своих страниц в соцсетях. Я понимаю, что рейтинги у сарафанного радио антивакцинаторов выше чем у многих телеканалов, но проблема такого радио в том, что там работают непрофессионалы. С большой буквы "Н", - добавил Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Дії" появятся два новых COVID-документа - о ПЦР-тестировании и о том, что человек переболел коронавирусом, - Минцифры

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Топ комментарии
+5
Ты ..скот..для начала деньги выведенные в офшоры верни в бюджет Украины ..а потом уже пасть открывай...
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05.10.2021 17:39
+3
Все еще проще. Вашему ТВ и вам лично - я про всех чиновников без исключения - у людей меньше веры чем своему окружению.
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05.10.2021 17:36
+3
а нищенская пенсия за 40 лет стажа это что,жизнь или мучительная смерть?
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05.10.2021 17:43
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Правила форума Совет форумчан
справку о смерти проще получить в придачу к их бормотухе из Индии
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05.10.2021 17:34 Ответить
Вакцинируйтесь Файзером, он американский.
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05.10.2021 17:43 Ответить
Штирлиц, вы еврей? Нет, я русский. А я немецкий!
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05.10.2021 17:47 Ответить
Все еще проще. Вашему ТВ и вам лично - я про всех чиновников без исключения - у людей меньше веры чем своему окружению.
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05.10.2021 17:36 Ответить
А что, в ковид нужно верить или не верить? С таким же успехом можете не верить в ПДД и переходить дорогу на красный свет. Впрочем, многие в Украине так и делают.
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05.10.2021 17:45 Ответить
Вы забыли добавить: "и при этом живы, здоровы, и не создали при этом аварийно-опасной ситуации".
Так Ваша аналогия ПДД и ковид будет более объективной.
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06.10.2021 09:45 Ответить
Даже не буду спорить. Просто скажу, что мы не будем частью Европы (ментальной, не только географической), пока не станем уважать закон. Лезть через дорогу на красный свет (даже не создавая, как нам нам кажется, аварийной ситуации), становиться на эскалаторе в метро с левой стороны (не говорю о форс-мажоре, когда справа нет места), ходить в общественном месте во время эпидемии без защитной маски, курить в общественном месте - это все неуважение к закону, которое в конечном счет выражается в неуважении к окружающим. Наверное, чтобы перевоспитать наш "нарид", нужны очень жесткие меры, но для этого нужна политическая воля руководства, которое в этом ничем от нарида не отличается.
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06.10.2021 13:20 Ответить
Ты ..скот..для начала деньги выведенные в офшоры верни в бюджет Украины ..а потом уже пасть открывай...
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05.10.2021 17:39 Ответить
а нищенская пенсия за 40 лет стажа это что,жизнь или мучительная смерть?
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05.10.2021 17:43 Ответить
zaikaorit247@zaikaorit247



Как не стать чумным бараком. Про Португалию.
Прививочная кампания там началась примерно тогда же, когда и в других европейских странах, но если сейчас средний уровень иммунизации в Европе составляет 60-65%, в Португалии вакцинировано 86% жителей. Причем неохваченные 14% - это главным образом, дети, для которых пока нет одобренных вакцин. Среди тех, кого прививать можно, вакцинировано 98%.
Ответственный за столь выдающийся результат - бывший капитан подводной лодки, вице-адмирал Энрике Гувейя и Мело. Он был поставлен руководить вакцинацией в январе, когда в маленькой Португалии умирало по 250 человек в день и все больницы были забиты ковидными пациентами. Сейчас в стране регистрируется 4-7 смертей от ковида в день, и правительство сняло практически все ограничения. Секрет успеха, по словам Энрике, в том, что он воспринимает борьбу с вирусом как войну, а прививочную кампанию - как военную операцию.
Звучит тупо как кирзовый сапог, но на деле вице-адмирал оказался очень талантливым менеджером и промоутером. Он целенаправленно, задействуя медиа, создавал, если можно так выразиться, положительный образ вакцинации.
Во-первых, он сразу дистанцировался от политиков - на публике Энрико выступал исключительно в военной форме, никаких костюмов и галстуков. Как истинный военный, он говорит четко и по делу, и не боится общаться с антиваксерами - в июле он пришел на один из митингов, в ходе которого они заблокировали прививочный центр, и на камеры долго разговаривал с ними, отвечая на аргументы.
Во-вторых, всю кампанию Энрике последовательно продвигал месседж, что вакцинация не опасна и люди, чье мнение народ привык уважать, сами активно прививаются: по телевизору регулярно показывали, как врачи и медсестры получают свои дозы. Такие передачи, разумеется, были и в других странах, но в Португалии это были не разовые акции, а постоянная информационная повестка.
В-третьих, Энрике сразу набрал штат консультантов, включающий эпидемиологов и математиков, поэтому его слова и слова его помощников основывались не на фантазиях и предположениях, а на научных фактах.
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05.10.2021 17:46 Ответить
Я не следила за португальскими новостями, но наверняка Энрике не говорил, что для защиты от вируса нужно носить перчатки, а маски вредны, так как в них скапливаются бактерии и вообще они не дают привитым получить бустерную дозу вируса «для поддержания иммунитета».
Кроме того, в ходе вакцинной кампании в Португалии врачи и местные власти регулярно напоминали о том, сколько жизней спасли вакцины в середине XX века, истребив корь, оспу, полиомиелит и так далее. Сегодня, когда этих страшных вирусов нет или почти нет, и половина детей не умирают, не дожив до пяти лет, люди циклятся на редких и крайне редких побочных эффектах вакцин. Это сдвиг сознания, вызванный благополучной жизнью,и эмоциональная встряска напоминающая о том, какие ужасы происходят, если допустить бесконтрольное распространение патогенов, помогают вернуть фокус на место. Анализируя успех Португалии, западные СМИ также упоминают прошлые успехи страны в плане вакцинации - мол, с тех пор португальцы привыкли доверять вакцинам.
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05.10.2021 17:46 Ответить
А ведь Португалия - основоположник цветных революций, и у власти там была именно хунта. Мало того, ещё и масоны.

https://withportugal.com/blog/freemasonry-in-portugal
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05.10.2021 21:26 Ответить
Видео повторной вакцинации власть имущих и фото их сертификатов неподдельных!
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05.10.2021 18:02 Ответить
Просто за 2 года пандемии можно было принять закон о нормальной уголовной отвественности !!!! Но зачем это ЗЕбилам? Пусть люди мрут
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05.10.2021 18:22 Ответить
Кто-то хочет помешать желающим умереть?
Вакцинированным не страшны липовые справки.
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05.10.2021 19:14 Ответить
можно подумать, что шмурдяк делает безсмертным
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05.10.2021 19:38 Ответить
В Израиле от ковида мрут даже молодые, уколотые экспериментальным шмурдяком.

"17-летняя девушка скончалась от коронавируса в больнице "Рамбам". Как стало известно во вторник, 5 октября, она была привита двумя дозами вакцины.

В медицинском центре сообщили, что девушка сдала положительный анализ на коронавирус несколько недель назад. Первоначально она была направлена на лечение в больницу "Гилель Яфе", но в связи с ухудшением состояния переведена в "Рамбам", где была погружена в состояние искусственной комы.

Стабилизировать состояние больной не удавалось, у нее начали отказывать жизненно важные органы, после чего она скончалась."
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05.10.2021 19:58 Ответить
 
 