Ткаченко призвал жаловаться на рекламу поддельных COVID-сертификатов: "Сертификат может быть липовым. Справка о смерти будет настоящей"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает граждан жаловаться на посты с рекламой поддельных COVID-сертификатов.

Об этом министр сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По итогам презентации современной информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра страны "СОТА" Ткаченко сообщил: "Отдельная проблема, которой коснулись - липовые сертификаты вакцинации. Совместно с МВД и Минздравом будет предложено решение относительно механизмов борьбы с этим. И наконец, обязательно надо объяснять людям важность информационной гигиены. Увидел пост с такой рекламой липового сертификата - жми пожаловаться. Сертификат может быть липовым. Справка о смерти будет настоящей".

По словам министра, благодаря информационно-аналитической системе "СОТА" можно взять любую громаду, город и посмотреть вакцинацию в разрезе любой единицы: по возрасту, полу, по первичности вакцинации, по целевой группе, и это 100% валидированная информация.

"Мы должны рассказывать об этом с экранов телевизора, со страниц газет, со своих страниц в соцсетях. Я понимаю, что рейтинги у сарафанного радио антивакцинаторов выше чем у многих телеканалов, но проблема такого радио в том, что там работают непрофессионалы. С большой буквы "Н", - добавил Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Дії" появятся два новых COVID-документа - о ПЦР-тестировании и о том, что человек переболел коронавирусом, - Минцифры