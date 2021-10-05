Ткаченко призвал жаловаться на рекламу поддельных COVID-сертификатов: "Сертификат может быть липовым. Справка о смерти будет настоящей"
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает граждан жаловаться на посты с рекламой поддельных COVID-сертификатов.
Об этом министр сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По итогам презентации современной информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра страны "СОТА" Ткаченко сообщил: "Отдельная проблема, которой коснулись - липовые сертификаты вакцинации. Совместно с МВД и Минздравом будет предложено решение относительно механизмов борьбы с этим. И наконец, обязательно надо объяснять людям важность информационной гигиены. Увидел пост с такой рекламой липового сертификата - жми пожаловаться. Сертификат может быть липовым. Справка о смерти будет настоящей".
По словам министра, благодаря информационно-аналитической системе "СОТА" можно взять любую громаду, город и посмотреть вакцинацию в разрезе любой единицы: по возрасту, полу, по первичности вакцинации, по целевой группе, и это 100% валидированная информация.
"Мы должны рассказывать об этом с экранов телевизора, со страниц газет, со своих страниц в соцсетях. Я понимаю, что рейтинги у сарафанного радио антивакцинаторов выше чем у многих телеканалов, но проблема такого радио в том, что там работают непрофессионалы. С большой буквы "Н", - добавил Ткаченко.
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Так Ваша аналогия ПДД и ковид будет более объективной.
Как не стать чумным бараком. Про Португалию.
Прививочная кампания там началась примерно тогда же, когда и в других европейских странах, но если сейчас средний уровень иммунизации в Европе составляет 60-65%, в Португалии вакцинировано 86% жителей. Причем неохваченные 14% - это главным образом, дети, для которых пока нет одобренных вакцин. Среди тех, кого прививать можно, вакцинировано 98%.
Ответственный за столь выдающийся результат - бывший капитан подводной лодки, вице-адмирал Энрике Гувейя и Мело. Он был поставлен руководить вакцинацией в январе, когда в маленькой Португалии умирало по 250 человек в день и все больницы были забиты ковидными пациентами. Сейчас в стране регистрируется 4-7 смертей от ковида в день, и правительство сняло практически все ограничения. Секрет успеха, по словам Энрике, в том, что он воспринимает борьбу с вирусом как войну, а прививочную кампанию - как военную операцию.
Звучит тупо как кирзовый сапог, но на деле вице-адмирал оказался очень талантливым менеджером и промоутером. Он целенаправленно, задействуя медиа, создавал, если можно так выразиться, положительный образ вакцинации.
Во-первых, он сразу дистанцировался от политиков - на публике Энрико выступал исключительно в военной форме, никаких костюмов и галстуков. Как истинный военный, он говорит четко и по делу, и не боится общаться с антиваксерами - в июле он пришел на один из митингов, в ходе которого они заблокировали прививочный центр, и на камеры долго разговаривал с ними, отвечая на аргументы.
Во-вторых, всю кампанию Энрике последовательно продвигал месседж, что вакцинация не опасна и люди, чье мнение народ привык уважать, сами активно прививаются: по телевизору регулярно показывали, как врачи и медсестры получают свои дозы. Такие передачи, разумеется, были и в других странах, но в Португалии это были не разовые акции, а постоянная информационная повестка.
В-третьих, Энрике сразу набрал штат консультантов, включающий эпидемиологов и математиков, поэтому его слова и слова его помощников основывались не на фантазиях и предположениях, а на научных фактах.
Кроме того, в ходе вакцинной кампании в Португалии врачи и местные власти регулярно напоминали о том, сколько жизней спасли вакцины в середине XX века, истребив корь, оспу, полиомиелит и так далее. Сегодня, когда этих страшных вирусов нет или почти нет, и половина детей не умирают, не дожив до пяти лет, люди циклятся на редких и крайне редких побочных эффектах вакцин. Это сдвиг сознания, вызванный благополучной жизнью,и эмоциональная встряска напоминающая о том, какие ужасы происходят, если допустить бесконтрольное распространение патогенов, помогают вернуть фокус на место. Анализируя успех Португалии, западные СМИ также упоминают прошлые успехи страны в плане вакцинации - мол, с тех пор португальцы привыкли доверять вакцинам.
https://withportugal.com/blog/freemasonry-in-portugal
Вакцинированным не страшны липовые справки.
"17-летняя девушка скончалась от коронавируса в больнице "Рамбам". Как стало известно во вторник, 5 октября, она была привита двумя дозами вакцины.
В медицинском центре сообщили, что девушка сдала положительный анализ на коронавирус несколько недель назад. Первоначально она была направлена на лечение в больницу "Гилель Яфе", но в связи с ухудшением состояния переведена в "Рамбам", где была погружена в состояние искусственной комы.
Стабилизировать состояние больной не удавалось, у нее начали отказывать жизненно важные органы, после чего она скончалась."