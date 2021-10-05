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ВСК (457) ЧВК Вагнер (1326) Голос партия (499) Костенко Роман (163)

Ненаказанные из-за срыва спецоперации "вагнеровцы" прямо сейчас могут воевать на Донбассе, - нардеп "Голоса" Костенко

Ненаказанные из-за срыва спецоперации

По состоянию на сегодня зафиксирован и подтвержден факт: спецоперация по задержанию наемников ЧВК Вагнера была. ВСК заявила, что спецмероприятие имело целью задержать 32 российских наемников, воевавших на Донбассе, доставить их в Украину и судить по законам Украины. Тем временем, президент сообщил, что имеет отношение к тому, что спецмероприятие было сорвано.

Об этом заявил секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Задержать" вагнеровцев "требовалось, чтобы показать всему миру, в том числе агрессору, что те, кто будет воевать и убивать наших людей, будут наказаны. Наконец мы услышали о факте спецоперации от ВСК. Мы настаивали, чтобы комиссия заслушала людей, которые были непосредственными участниками и зафиксировала, как все было. Они боялись, что общество узнает правду о спецоперации, а теперь боятся озвучить имена виновных. Между тем президент сделал еще одно заявление, которым фактически признал факт своей причастности к этим событиям ", - отметил Костенко.

Из слов президента следует, что ему, как Верховному главнокомандующему доложили о приезде людей, которые убивали наших военных, подчеркнул Костенко. Президент сообщил, что поднял трубку, позвонил Лукашенко и сказал: "у вас там такие люди, разберитесь с ними".

Если все было именно так, то это свидетельствует о возможной государственной измене, уверен представитель "Голоса". Председатель ВСК тем временем говорит, что расследовать уже нечего. Но это, очевидно, совсем не так. Нельзя просто взять и оставить вопрос угрозы национальной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСК по делу "вагнеровцев" должна срочно продолжить работу и установить, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников, - нардеп "Голоса" Костенко

"Фракция "Голос" ставила вопрос в ВСК о том, кто же сдал этих 32 "вагнеровца", почему они не попали в Украину, почему мы не смогли их осудить, почему те, кто убивали наших людей, наших солдат, не попали в суд ? И сегодня мы не знаем, где эти наемники, возможно, они просто сейчас воюют на Донбассе и убивают. Поэтому то, что произошло, это - прецедент, который комиссия должна расследовать. Работать именно в этом направлении, а не смешивать этот вопрос с другими, безусловно, не менее важными. Манипулировать в вопросах национальной безопасности - недопустимо ", - подчеркнул Костенко.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

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Топ комментарии
+15
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05.10.2021 17:42
+12
Пока Зеленский у власти, ему все пох.
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05.10.2021 17:37
+9
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05.10.2021 17:41
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Пока Зеленский у власти, ему все пох.
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05.10.2021 17:37 Ответить
Шефірів, дерьмаків і т.п. там немає. Чого ж йому переживати?
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05.10.2021 17:50 Ответить
Если бы просто пох....оно сдает и обворовывает нас где только может...
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05.10.2021 17:51 Ответить
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05.10.2021 17:41 Ответить
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05.10.2021 17:42 Ответить
банду зрадників - геть!
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05.10.2021 17:43 Ответить
Та воевали бы по любому. Долго бы здесь их не продержали и не наказали.
Обменяли бы на специально созданный для этого у кацапов фонд из заложников и военнопленных.
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05.10.2021 17:44 Ответить
То есть когда президент спасает убийц своих граждан -это нормально?
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05.10.2021 17:50 Ответить
А кто его граждане? Он ж ватник отбитый, вот и спас таких же ватанов, плюс получил возможность заглянуть в глазок своему кумиру
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05.10.2021 17:57 Ответить
Т.е. в очко ? Ничего хорошего он там не увидит
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05.10.2021 18:34 Ответить
А ты видел какой вой подняли когда Лукашенко самолёт посадил принудительно? Такая операция по посадке самолёта стоила бы много политических очков, а убийц бы обменяли и НИКАК не наказали. Если бы они их хотели по тихому завалить в лесочке, то было бы другое дело.
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05.10.2021 20:11 Ответить
Ну хватит уже отмазки зекрысе)мы делали эту операцию с согласия США и Великобритании -никто бы крик не поднял,кроме кацапстана
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05.10.2021 20:24 Ответить
Так зепрез,убийца украинцев,их спас -чего нет)
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05.10.2021 17:49 Ответить
Скорее всего они в Сирии или в ЦАР...,там бабла больше платит повар Путлера Пригожин...
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05.10.2021 17:52 Ответить
ну просто сколько людей в ГУР МО знали об этом?
и никто не "слил"?
и просто шо вагнеровцы ходят под фсб - и никто не вкурил шо можно уточнить у кураторов - кто же такой же такое бабло предагает? и так 32 раза?
ну реально это.... весьма необычно. ну не думаю что из 32-х боевиков никакой хрен не усомнился и не полез за уточнениями.
просто логично же.
тем не менее, я не знаю. если даже и было, год, без "слива", то тупо на месте этой Зели, ... сказал бы шо это невозможно шоле?
а если уже даже сделали - о в последний момент "сливать" - это .... как будто он слуга не тому народу.. таки как бы...

не, ну просто столько людей знали наших и все шло тихонько... там же просто - "сольешь" = тебе бабла отсыпят, а не сольешь .... = значок и премия. чето тут не то, реально. ну не верю, да! не верю шо десятки разведчиков и никто не лижет ж'ппу Путину, тогда как и целый министр біл тупо гебнявым.
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05.10.2021 17:54 Ответить
Зеленский ясно назвал єту операцию российской , 100% , так оно и бьіло. Хорошо , что не повелись и избежали скандала , в котором виновной стороной бьіла бьі Украина. ФСБ мастера таких многоходовочек .
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05.10.2021 17:55 Ответить
Не будьте наивными. Наказанных обменяли бы и всё было бы как сейчас.
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05.10.2021 17:56 Ответить
як цемаха...
чи пікалова - це ше якийсь з самого першого списку, ще до браслєтиків...
нечаста фамілія, як у гравця квартал95
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05.10.2021 18:01 Ответить
А що це змінює? Давай тепер будемо виправдовувати всіх зрадників на підставі того що у нас немає смертної кари і рано чи пізно їх доведеться відпустити.
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05.10.2021 18:40 Ответить
Это было предательство или со стороны Зели или со стороны Ермака. Быстрее всего что на тот момент когда Зеля говорил с Лукашенко "Козырь" уже слил операцию непосредственно ФСБ.
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05.10.2021 17:58 Ответить
Два способа избежать ответственности у Зе со слугами. 1. Добиться исчезновения с карты мира Украины, как единого государства. 2. Царствовать долго и счастливо.
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05.10.2021 17:59 Ответить
Думаю, пойдет по второму пути.
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05.10.2021 18:25 Ответить
33 барана Путлера приехали в Минск...,я тогда нашел материалы белорусской журналистки Екатерины Андреевой,которая написала книгу "Белорусский Донбасс",о бульбашах Лукашеску воюющих стороне обдроченцев Донбасса...,насчитал около 206 боевиков ...отсюда вывод...их тоже могли перебросить в Венесуэлу вместе с 33 баранами Путлера...
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05.10.2021 18:01 Ответить
Голос! Что вы делаете в ВР? Прокладка между пропутинской зеленью и проевропейской ЕС. Снимите полномочия, вы все равно не в теме, как и сбежавший ваш лидер Вакарчук.
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05.10.2021 18:02 Ответить
А какая разница? Это ж по приколу! 95 квартал рулит
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05.10.2021 18:55 Ответить
 
 