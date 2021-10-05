Ненаказанные из-за срыва спецоперации "вагнеровцы" прямо сейчас могут воевать на Донбассе, - нардеп "Голоса" Костенко

По состоянию на сегодня зафиксирован и подтвержден факт: спецоперация по задержанию наемников ЧВК Вагнера была. ВСК заявила, что спецмероприятие имело целью задержать 32 российских наемников, воевавших на Донбассе, доставить их в Украину и судить по законам Украины. Тем временем, президент сообщил, что имеет отношение к тому, что спецмероприятие было сорвано.

Об этом заявил секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Задержать" вагнеровцев "требовалось, чтобы показать всему миру, в том числе агрессору, что те, кто будет воевать и убивать наших людей, будут наказаны. Наконец мы услышали о факте спецоперации от ВСК. Мы настаивали, чтобы комиссия заслушала людей, которые были непосредственными участниками и зафиксировала, как все было. Они боялись, что общество узнает правду о спецоперации, а теперь боятся озвучить имена виновных. Между тем президент сделал еще одно заявление, которым фактически признал факт своей причастности к этим событиям ", - отметил Костенко.

Из слов президента следует, что ему, как Верховному главнокомандующему доложили о приезде людей, которые убивали наших военных, подчеркнул Костенко. Президент сообщил, что поднял трубку, позвонил Лукашенко и сказал: "у вас там такие люди, разберитесь с ними".

Если все было именно так, то это свидетельствует о возможной государственной измене, уверен представитель "Голоса". Председатель ВСК тем временем говорит, что расследовать уже нечего. Но это, очевидно, совсем не так. Нельзя просто взять и оставить вопрос угрозы национальной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСК по делу "вагнеровцев" должна срочно продолжить работу и установить, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников, - нардеп "Голоса" Костенко

"Фракция "Голос" ставила вопрос в ВСК о том, кто же сдал этих 32 "вагнеровца", почему они не попали в Украину, почему мы не смогли их осудить, почему те, кто убивали наших людей, наших солдат, не попали в суд ? И сегодня мы не знаем, где эти наемники, возможно, они просто сейчас воюют на Донбассе и убивают. Поэтому то, что произошло, это - прецедент, который комиссия должна расследовать. Работать именно в этом направлении, а не смешивать этот вопрос с другими, безусловно, не менее важными. Манипулировать в вопросах национальной безопасности - недопустимо ", - подчеркнул Костенко.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.