Отстранение Разумкова в обход закона - это начало парламентского кризиса, - нардеп "Голоса" Железняк
Бездумно выполняя волю Банковой по отстранению и отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, народные депутаты фактически создали парламентский кризис.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"В государстве создан парламентский кризис, ведь поводов отстранять спикера сегодня не было. Депутаты "слуг" и, к сожалению, так называемой "Справедливости" пошли не по процедуре. Не могу подобрать других слов, потому что факт остается фактом - это элемент государственного переворота, когда вопреки закону заменяют второго человека в государстве. Если уж так хотелось нарушать регламент - могли бы уже в Трускавце за эту отставку проголосовать", - подчеркнул нардеп.
По словам Железняка, никто в Верховной Раде не знает, что делать дальше и как выходить из ситуации. Ведь без спикера невозможно созвать согласительный совет и утвердить повестку дня.
"Какой план далее - "слуги" не подумали. Однако проголосовали и отстранили господина Разумкова. Но после этого возник вопрос: а по какому графику мы дальше работаем? Повестки дня нет, провести согласительный совет невозможно, ведь его созывает глава парламента. Сейчас, благодаря всем тем "талантливым" ребятам от власти и трем "тушкам" от "Справедливости", которые проголосовали за отстранение Разумкова с нарушением регламента, парламент остался и без повестки дня. Рада заблокирована, об этом даже вице-спикер Стефанчук сказал: повестки дня нет, расходимся", - отметил глава фракции "Голос".
Нардеп заявил, что так же непонятно, как в четверг будет происходить рассмотрение уже отставки спикера Верховной Рады.
"В четверг хотят поставить кадровые вопросы - увольнение Разумкова. Это будет опять жесткое нарушение регламента, потому что перед отставкой спикер должен отчитаться. Отчеты о его деятельности от Счетной палаты должны быть розданы депутатам за 2 дня до голосования. Нарушение закона ничем нельзя оправдать. Депутаты это должны понимать", - подытожил Железняк.
Пожалуйста, подождите...
Правовая антиреспублика - ведь тогда недействительны все эти турбореспекты или как там эти бумаги зовутся?
жопотурбекты шоле?
Кто там захватил и что? Может вы про Козломойского? Разумков тот же депутат как и толстый или зарослый, или мокс брызжанский. просто типо "ведущий" вот и все
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Регламент Верховної Ради України
Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
Это же цикличная ссылка. Ни войти, ни выйти.
От би як би він пішов в реальну опозицію і повитягував всі брудні труси зелених. може б тоді щось змінилось і влада якось самоочистилась.
пля - какой нафиг "кризис" - захват власти незаконным способом - это государственный переворот!
Где сраная оппозиция - почему не открываются уголовные дела?
Только ноют с телевизора избирателям: "Вот они закон нарушают". Так а нафига вас избирали - чтобы вы работали - а не ныли.
Страна идиотов.
Какое нафиг голосование при нарушении закона? Это что - на каждое нарушение закона голосование?
Криминальные справы открывают по заявлению. И если в заявлении сообщается о нарушении закона, то тот, кто не открыл - в свою очередь попадает под уголовное преследование.
Если следователь не открыл - то на него откроют. Если прокурорша отдала приказ - то на прокуроршу. И когда таких дел накопится - то они ссуки спать не будут и будут ждать похлода на зону.
А так - ложили они на всё и всех.
Так что нойте - нас абижают - и пишите письма Меркельше и путену.
Не может быть чтобы такое было допустимо... Для этого и есть процедуры.
2. Он не всегда будет депутатом. И депутаты наглеть не будут, если будут знать - что по окончанию депутатства их ждёт камера.
Ось тоді до них і підкотило ФСБ з «Операцією Буратіно»!
Справа в тому, що потрапляючи в систему КВН укладають «довічний» контракт з АМІК Маслякова, який потім отримує дивіденди з усього їхнього гумору ...
Але він бреше, що пішов з КВН через скандал з Масляковим!
Саме за гроші Кремля цей «Буратіно» так і розкрутився!
Важливо: за 15 років після вербування він став власником багатьох компаній України, через які працює шоу бізнес - кінцевим бенефіціаром!
Без пилу і шуму, колишні власники або продали за копійки, а в більшості просто переписали на нього свій бізнес (100% за участю спецслужб Рассії)!
За все це він повинен був читати зі сцени гумор, який принижує наші національні цінності і символи і т.д.
Після Майдану 2014 Кремль зробив ставку на вплив громадської думки.
Знайшли скривдженого Коломойського, який має великий вплив в країні і вручили йому свого агента - маріонетку!
Блазень не дурень і сам би не пішов в президенти!
Згадаймо слова його папанькі: «Та він плювати хотів на це президентство! »
недалекі від істини - він плювати, може, і хотів, але хто ж йому дасть змогу?
Масква, шляхом шантажу: погрожуючи залишити його голим і босим без бізнесу + в'язниця, оприлюднення факту вербування агента «Буратіно» і джерела його доходів стресово змусила піти на вибори - ось чому він постійно сидить на коксі! »