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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Бабий Яр (188) Грузия (3175) Саакашвили (3210)

Спикер парламента Грузии Кучава отправился в Украину на фоне ситуации с Саакашвили

Спикер парламента Грузии Кучава отправился в Украину на фоне ситуации с Саакашвили

Спикер парламента Грузии Каха Кучава посетит Украину с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, в рамках визита Кучава примет участие в церемонии, посвященной 80-ой годовщине трагедии в Бабьем Яру, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

Сообщается, что в церемонии также примут участие президенты Израиля и Германии, председатели парламентов Австрии, Чехии, Швеции, Словакии и Польши.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия Саакашвили анонсирует масштабные протесты в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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да шо они носятся с этим грузином как дурень со ступою?
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05.10.2021 18:00 Ответить
Будет пробовать впарить Саакашвили обратно. Пацаны, не ведитесь!
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05.10.2021 18:00 Ответить
это да
- грузины поняли какой подарок к ним вернулся - постоянная головная боль и вопросы партнеров "Как там Миша?"
Первоочередная задача дипломатов Грузии - втюхать Мишу обратно в Украину..
- Ни в коем случае вестись на это не нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 18:04 Ответить
Или благодарить за помощь в аресте. Будем посмотреть.
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05.10.2021 18:04 Ответить
как уже задолбали с этим...
там случайно украинцев сначала не рассреливали красножопые выродки?
**** мы стенаем по другим, ну да, если расстреляли, то жаль, но срем на наших? другие тут не жили, ну, не их тут была земля и не их мы там мол расстреливали. А наших тут - завоеватели убивали - чего же блин стенать над другими, когда наших там может и больше было?
Я не то чтобы уменьшаю если расстреливали, правда там раскопок не было, но наших же убивали красножопые, не?
Как всегда - и воюем за чужих, и стенаем за чужих, и каемся за х.з. что - ну и жавем в говне как "братья". Которые хихикают, ибо делали большую часть из этих дел. И да - мне тупо смешно шо у нас куча по миру памятников сами знаете кому. - журливые думы это же полегче чем шаб..я и мушкет или гаківниця. какое-то .... ну не знаю, дайте мне родиться шотландцем шоле?
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05.10.2021 18:09 Ответить
Про голодомор гарат забув
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05.10.2021 19:59 Ответить
Бог є і він дбає про Україну - показує нам шлях як потрібно діяти з брехунами-злодіями-клоунами в політиці. Закони повинні виконуватись а ні змінюватись кожен раз коли до влади приходить якась політична мафія. Я не люблю коли народний обранець бреше в очі - краде гроші - застосовує силу - кричить і погрожує на всю країну. Саакашвілі - ти тварина. Ті хто тебе взяв на роботу - працювати в Україну мають нести покарання. Ті хто відновив громадянство - порушив двічі українське законодавство. Маю надію що справа Саакашвілі навчить монобільшість адекватності в політиці. Особливо стосується тих кого набрали в штат пішаків команди Зеленського. Вони винні в тричі більше = не думають = не розуміються на законах України = зневажають український народ.
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05.10.2021 20:03 Ответить
приезжай . добей зе-сволоту фактами коррупции-убийствами неправомерньіми действиями поца Саакашвили. а как пел петух про реформьі.
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05.10.2021 21:46 Ответить
откат везе за міхо?
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05.10.2021 22:07 Ответить
 
 