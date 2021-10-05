Спикер парламента Грузии Кучава отправился в Украину на фоне ситуации с Саакашвили

Спикер парламента Грузии Каха Кучава посетит Украину с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, в рамках визита Кучава примет участие в церемонии, посвященной 80-ой годовщине трагедии в Бабьем Яру, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

Сообщается, что в церемонии также примут участие президенты Израиля и Германии, председатели парламентов Австрии, Чехии, Швеции, Словакии и Польши.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.