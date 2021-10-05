Спикер парламента Грузии Кучава отправился в Украину на фоне ситуации с Саакашвили
Спикер парламента Грузии Каха Кучава посетит Украину с официальным визитом.
Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, в рамках визита Кучава примет участие в церемонии, посвященной 80-ой годовщине трагедии в Бабьем Яру, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.
Сообщается, что в церемонии также примут участие президенты Израиля и Германии, председатели парламентов Австрии, Чехии, Швеции, Словакии и Польши.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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- грузины поняли какой подарок к ним вернулся - постоянная головная боль и вопросы партнеров "Как там Миша?"
Первоочередная задача дипломатов Грузии - втюхать Мишу обратно в Украину..
- Ни в коем случае вестись на это не нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
там случайно украинцев сначала не рассреливали красножопые выродки?
**** мы стенаем по другим, ну да, если расстреляли, то жаль, но срем на наших? другие тут не жили, ну, не их тут была земля и не их мы там мол расстреливали. А наших тут - завоеватели убивали - чего же блин стенать над другими, когда наших там может и больше было?
Я не то чтобы уменьшаю если расстреливали, правда там раскопок не было, но наших же убивали красножопые, не?
Как всегда - и воюем за чужих, и стенаем за чужих, и каемся за х.з. что - ну и жавем в говне как "братья". Которые хихикают, ибо делали большую часть из этих дел. И да - мне тупо смешно шо у нас куча по миру памятников сами знаете кому. - журливые думы это же полегче чем шаб..я и мушкет или гаківниця. какое-то .... ну не знаю, дайте мне родиться шотландцем шоле?