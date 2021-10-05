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НАТО (8637) Турция (3314) Чавушоглу (124) членство в НАТО (1437)

Нужно поддерживать стремление Украины и Грузии к членству в НАТО, - глава МИД Турции Чавушоглу

Нужно поддерживать стремление Украины и Грузии к членству в НАТО, - глава МИД Турции Чавушоглу

В НАТО должны поддерживать не только территориальную целостность Украины и Грузии, но и стремление этих стран присоединиться к Альянсу.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время Варшавского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, нам надо продолжать поддержку двух черноморских стран - Украины и Грузии. И поддерживать не только их территориальную целостность, мы должны поддерживать их, усиливать их возможности, в частности относительно лучших отношений с НАТО, включая их устремления. И мы знаем эти устремления очень хорошо. Польша и Турция являются теми несколькими, к сожалению, только несколькими, союзниками НАТО, которые поднимают этот вопрос на каждой министерской встрече и каждом саммите", - заявил дипломат.

Отдельно в своем выступлении глава МИД Турции напомнил, что Крым - украинский. "Мы не признаем и не признаем незаконную аннексию Крыма. И я повторил это обязательство, в частности, и на Крымской платформе", - заявил Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы до конца будем защищать права крымских татар, - глава МИД Турции Чавушоглу

Турецкий министр подчеркнул, что Черноморский регион является одним из ключевых регионов для евроатлантической безопасности, а потому военное наращивание сил в Черноморском регионе требует постоянного внимания со стороны НАТО.

При этом, как убежден Чавушоглу, важно также, что Североатлантический альянс рассматривал регионы Черного моря, Балтики и Средиземноморья через единую и взаимосвязанную призму.

Также читайте: Турция сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Украины и России, - глава МИД Чавушоглу

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Вот поставим хотя бы урны для мусора на каждой улице или переулке,как в Польше и сразу в НАТО
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05.10.2021 18:08 Ответить
а в россии дайте людяМ пользоваться канализацией ибо только 5 русский имеет это чудо рук человеческих
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05.10.2021 18:20 Ответить
Пару дней назад в Киев прилетал один из братьев Байрактар,Халук...Заключил хороший договор по поводу беспилотников его брата-конструктора Сельжука...,даже построят крутой центр под Киевом... по обучению операторов-беспилотников ....,секретная часть Договора не оглашена....
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05.10.2021 18:13 Ответить
и что тут хорошего? все собственные разработки похерили?
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05.10.2021 18:33 Ответить
хватит, задолбали
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05.10.2021 18:16 Ответить
народ должен начать кардинально требовать вхождения в НАТО и ВЛАСТИ тогда,кардинально начнут это делать ибо идут только разговоры.А разговоры потому.ЧТО НАТО ПРЕКРАТИТ КОРУПЦИЮ у нас и воровство,а реформы и денежные вливания подымут уровень жизни и тогда!!!!_____НАРОД не будет изберать порошенков,тимошенко-медведчука,а это ведь смерть им .И в этом процессе в НАТО, должны теперь вести дело, молодьожь ВОСТОКА УКРАИНЫ и ЮГА,что бы непришлось, воевать или служить в русской армии-если придут руснеофашисты как на домбас
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05.10.2021 18:18 Ответить
Эти главы мида , типичные глаштаи, говорят что хотят.
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05.10.2021 18:38 Ответить
Где то на востоке, после его слов, начали рваться пуканы!)))
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05.10.2021 19:08 Ответить
 
 